الصادرات إلى المملكة العربية السعودية: الاختبار الاقتصادي والسياسي

ويفتح استئناف الصادرات إلى المملكة العربية السعودية تسلسلا حاسما للبنان. ورفعت الرياض الحظر المفروض على المنتجات اللبنانية منذ عام 2021، بعد سنوات من الأزمة الدبلوماسية، وشبهات الاتجار في كابتاغون وخرق الثقة مع بيروت. ويتيح القرار فرصة متوقعة للمزارعين والصناعة والناقلات. لكنها ليست مجرد لفتة تجارية ويختبر قدرة الدولة اللبنانية على مراقبة حدودها وموانئها وشحناتها وطرقها. كما أنه يقيس خطورة القوة الجديدة، حيث يسعى البلد إلى إعادة التواصل مع بيئته العربية وإلى الخروج من العزلة الاقتصادية.

والإشارة أكثر أهمية لأنها تتدخل في منطقة متأثرة بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى وقف دائم لإطلاق النار في الجنوب، وضمانات الانسحاب والإعمار الإسرائيلية، تعود الرياض بمسألة محددة: التجارة. ولا تعد المملكة العربية السعودية بعد بتطبيع الشيكات أو التطبيع الكامل. يبدأ بإعادة فتح السوق هذا الخيار يكشف وبالنسبة للسعوديين، يجب أن تخضع المعونة المقدمة إلى لبنان لدليل الدولة. ومن ثم تصبح الصادرات إلى المملكة العربية السعودية استعراضا سياسيا. كل حاوية، كل شهادة، كل شيك جمركي سيخبر ما إذا كانت بيروت يمكن أن تصبح شريكا موثوقا به مرة أخرى.

الأرقام الرئيسية في الملف

المؤشر العدد أو التاريخ المسألة بداية الحظر السعودي 2021 التوزيع التجاري المتصل بالكابتاغون وانعدام الثقة السياسية ضبط الأزمات أكثر من 5 ملايين حبوب كابتاغون مخبأة بالقنابل اليدوية، وفقاً للتقارير الصحفية الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2020 حوالي 240 مليون دولار سوق هامة للمنتجين اللبنانيين الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2019 246 مليون دولار بيانات البنك الدولي، قبل الصدمة المصرفية قرار الاستهلاك 10 حزيران/يونيه 2026 بادرة سعودية بعد طلب جوزيف أوون ونواف سلام

قرار تجاري، رسالة سياسية

The Saudi decision was announced after a meeting between the Saudi Foreign Minister and Prime Minister Nawaf Salam. ورد على طلب قدمه الرئيس جوزيف أوون ورئيس الحكومة اللبنانية. وأكد البيان السعودي على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها بيروت لإعادة بناء مؤسسات الدولة والتعاون اللبناني في الالتزامات المطلوبة. الصوت يحسب. ولا يتعلق الرياض بالفاكهة والخضروات والمنتجات الغذائية الزراعية أو السلع الصناعية فحسب. يتحدث عن الثقة والمؤسسات والضمانات. وبالتالي، فإن الاستئناف مشروط في ذهنه، حتى إذا كان الإعلان يشكل رفعا رسميا للوقف.

وأعرب عن ترحيب لبنان بالقرار باعتباره إسهاما في انتعاش الاقتصاد. رد الفعل هذا منطقي وقبل الحظر، كانت المملكة العربية السعودية أحد الأسواق الرئيسية للمنتجات اللبنانية. وبلغت الصادرات إلى المملكة نحو 240 مليون دولار في عام 2020 وفقاً للبيانات التي أشارت إليها وكالة الأنباء. وأبلغت تقديرات عامة أخرى عن مستوى يناهز 230 مليون دولار، ووضعت الرياض ضمن الوجهات العليا للمنتجات اللبنانية. وبالنسبة لاقتصاد العملة الخاصة، الذي أضعفته الأزمة المصرفية وتأثرت بالحرب، يمكن أن توفر هذه العودة السوقية نفسا من الأكسجين.

غير أن الاستحقاق لن يكون تلقائيا أو فوريا. ويجب على المنتجين إعادة صياغة العقود. ويجب على الناقلين إعادة تنشيط السلاسل اللوجستية. ويجب أن يستعيد المستوردون السعوديون الثقة. ويجب على السلطات تنسيق الإجراءات الصحية والجماركية والأمنية. كما يتعين على المزارعين معالجة الخسائر الناجمة عن الحرب في الجنوب وارتفاع تكلفة المدخلات. ولا يعاد فتح الحدود التجارية بقرار سياسي فحسب. ويعاد فتحها من جديد عمليات التفتيش والفواتير والمواعيد النهائية والضوابط والقدرة على تقديم المنتجات الممتثلة على أساس منتظم.

(كابتاغون)، قلب الإختبار السعودي

ملف (كابتاغون) يبقى قلب الإختبار وفي نيسان/أبريل 2021، حظرت الرياض الفواكه والخضروات اللبنانية بعد اكتشاف حبوب الكابتاغون المخبأة في شحنة من القنابل. ثم تم توسيع نطاق هذا التدبير ليشمل جميع الواردات اللبنانية، في سياق أزمة سياسية وتوترات حول نفوذ حزب الله. ودمرت الحلقة مصداقية سلسلة الصادرات اللبنانية. وأظهر أيضا أن المشكلة ليست مجرد مسألة جمركية نهائية. ويمكن للمتاجرين أن يستغلوا الموانئ والطرق والمستودعات والوثائق التجارية والثغرات المتعددة المراحل للمراقبة.

ولذلك تنتظر الرياض دولة قادرة على منع الغش قبل مغادرة البضائع. وينطوي ذلك على ماسحات تشغيلية، وعمليات تفتيش مستهدفة، وكلاب كاشفة، والتعاون بين الجمارك والجيش وقوات الأمن والعدالة والوزارات الاقتصادية. ويشمل ذلك أيضا تتبع شركات التصدير والسماسرة والناقلات والمستودعات. أي نظام يَحْكّمُ فقط نقطةِ الخروج لَرُبَّمَا يَتغيّبُ عن الشبكاتِ الأماميةِ. مكافحة الكابتاغون تتطلب سلسلة كاملة من الإنتاج إلى الصعود السعوديين لن يحكموا على الوعود فقط وسيحكمون على عدد الحوادث التي يتم تجنبها.

وغيّر سقوط النظام السوري السابق جزءا من بيئة المرور الإقليمية، ولكنه لم يزيل الخطر. وقد أنشئت منذ وقت طويل شبكات بين سوريا وبقاع ومناطق الحدود والطرق التجارية إلى الخليج. وقد اتهمت عدة دول عربية وغربية الجهات الفاعلة السورية والشبكات ذات الصلة بحزب الله بالقيام بدور في هذا الاقتصاد غير المشروع، الذي نفى منه حزب الله. ولا يستطيع لبنان حل المشكلة بمفرده. غير أنها يمكن أن تثبت أنها لم تعد تسمح باستخدام هياكلها الأساسية كبوابة. هذا طلب الرياض المركزي.

المزارعون والصناعات ينتظرون عودة الخليج

وبالنسبة للمزارعين، فإن إعادة فتح السوق السعودية توقع قديم. وقد فقد منتجو الفواكه والخضروات والفواكه المصلية والتفاح والعنب والبطاطا والمنتجات المجهزة منفذا عالي القيمة. وتوفر السوق السعودية كميات وأسعارا وانتظاما لا يمكن أن تستوعبها السوق المحلية. ودفع إغلاقها المنتجين إلى وجهات أقل ربحية، وتسبب في فوائض، وزيادة الاعتماد على الوسطاء. وفي عدة مناطق، بما في ذلك البقاع والشمال، يمكن للتعافي أن يحسن الهوامش، ويعيد سلاسل التغليف ويعيد الاهتمام بمحاصيل الخليج.

ويشترك في ذلك الصناعيون أيضا. The Saudi crisis not only affected agricultural products. وقد أعاق تمديد الحظر المنتجات الغذائية المجهزة وبعض السلع المصنعة ومنتجات التغليف والسلع الاستهلاكية والسلع ذات القيمة المضافة. وبالنسبة للشركات اللبنانية، كان الخليج سوقا طبيعية ووثيقة ثقافيا وملمحة. ويتيح الانتعاش إمكانية إعادة بناء وجود تجاري، ولكن يتعين أيضا على الصناعيين إثبات امتثالهم. وستصبح المعايير، والتغليف، والتواريخ، وشهادات المنشأ، والتحقق من إمكانية التعقب، سياسية واقتصادية على حد سواء.

وينتظر أيضا الناقلون والسوقيون إحياء. وقبل الأزمات المتعاقبة، كانت التجارة في الخليج توفر لشركات النقل بالشاحنات، ووكلاء الشحن، والسماسرة، والحزم، وشركات التخزين الباردة، وشركات الخدمات الصغيرة. وقد أضعفت الحرب السورية بالفعل الطريق البري عبر سوريا والأردن. ثم زادت التكاليف البحرية. ولن يكون الانتعاش السعودي كافيا لإزالة هذه العقبات، ولكنه يمكن أن يبرر الاستثمارات في التبريد والفرز والتصديق والتتبع الرقمي للشحنات. It is an important lever to modernise part of the export chain.

الرياض يختبر الدولة أكثر من السوق

غير أن النطاق السياسي يتجاوز التجارة. وبإعادة فتح سوقها، يرسل الرياض رسالة إلى الرئيس أوون وحكومة السلام. وترغب المملكة في دعم دولة لبنانية قادرة على الاستيلاء على مؤسساتها، دون أن تعرض على النظام السياسي عرض فارغ. ومن ثم، فإن اللفتة معيرة. وهي تكافئ الجهود وتشجع التوجه. وهي لا تتناول مسألة الأسلحة، هيزبولا، والحدود، والإصلاح المالي. وهو يمكّن بيروت من أن تُظهر نتيجة ملموسة لرأي مُتعب من الحرب والأزمة. كما أنها تعطي الرياض وسيلة للوزن دون العودة من البداية بمعونة ضخمة في الميزانية.

وهذه الطريقة تتطابق مع الحكمة السعودية. وقد اعتبرت المملكة منذ زمن طويل أن دعمها للبنان قد تم تحييده بسبب ارتفاع التأثير الإيراني وعدم قدرة الدولة على التحكم في القرارات الاستراتيجية. لقد عاد الآن على مراحل الباب الأول إعلان تجاري ويمكن أن يكون التالي دبلوماسيا أو ماليا أو متعلقا بإعادة البناء، ولكنه يعتمد على الأدلة. (الرياض) يلاحظ قدرة بيروت على تأمين الصادرات، والتعاون ضد الاتجار بالمخدرات، ومراقبة نقاط العبور، والحد من هوامش عمل الشبكات غير المشروعة. وبذلك تصبح التجارة أداة للتقييم.

ويأتي القرار أيضا في وقت ينتظر فيه جنوب لبنان وقفا لإطلاق النار يمكن التحقق منه. هذه المصادفة تخلق ضغوطاً إضافية ولن يمول الشركاء العرب بلدا لا تزال أراضيه مفتوحة أمام الحرب. ولن يتمكن المصدرون من تثبيت عقودهم إذا كانت الضربات تعطل الطرق أو الموانئ أو التأمين. ولن يعود المستثمرون إلى الوراء إذا ظلت السيادة مفهوما يناقش. ولذلك لا يمكن فصل استئناف الصادرات إلى المملكة العربية السعودية عن مناقشة الأمن القومي. يعتمد على قدرة الدولة على تطبيق نفس القاعدة على الحدود الاقتصادية والحدود العسكرية.

A recovery that does not bring Lebanon back to 2020

وسيتعين على بيروت أن تتجنب الخطأ في عرض القرار السعودي كعودة تلقائية إلى الأزمة السابقة. ولم يعد لبنان في عام 2026 عام 2020. ولم تعد المصارف تعمل عادة. ولا تزال الإيداعات مغلقة. المنتجون يفتقرون إلى الائتمان. تدهورت البنية التحتية التأمين أكثر تكلفة لقد تغيرت الطرق التجارية وشارك المنافسون الإقليميون في الأسواق المهجورة. ولذلك فإن العودة إلى المملكة العربية السعودية ستتطلب وضع استراتيجية. ويجب تحديد المنتجات ذات الأولوية، وتأمين السلاسل، وتقديم المساعدة للمزارع الصغيرة، والتصديقات المصحوبة، وحماية صورة الوسم اللبناني.

وينبغي أن تبدأ هذه الاستراتيجية بوحدة واحدة للصادرات إلى الخليج. ويمكن أن تجمع بين وزارات الاقتصاد، والزراعة، والصناعة، والمالية، والداخلية، والجمارك، والخدمات الأمنية، وغرف التجارة، والمنظمات المهنية. ويتمثل دورها في رصد الشحنات الحساسة، وتوحيد الشهادات، وإصدار إجراءات واضحة، والاستجابة على وجه السرعة للإنذارات السعودية. ويعاني لبنان في كثير من الأحيان من التشت الإداري. في هذا الملف سيكون التشت خطيراً فقط حادثة رئيسية واحدة قد تكون كافية لإغلاق النافذة.

ويجب أن ترافق الشفافية الانتعاش. ويهتم المصدرون الجسيمون بضوابط أشد صرامة لأنهم يدفعون ثمن الاحتيال من جانب الآخرين. ويمكن لقوائم الشركات المعتمدة، والمراجعات المنتظمة، والتتبع الرقمي للكثيرات، والجزاءات العامة ضد المجرمين أن تحمي هذا القطاع. ويتعين على الاتحادات الزراعية والصناعية أن تقبل هذا الانضباط. سيكلف الوقت والمال ولكنه ثمن الوصول إلى السوق حيث انكسرت الثقة. وبدون إمكانية التعقب، سيظل لبنان عرضة للاشتباهات الجماعية.

الآثار الاجتماعية المتوقعة في المناطق المنتجة

ويمكن أن يكون للانتعاش أيضا آثار اجتماعية. ولا يفيد التصدير الزراعي الناجح صاحب البستان فحسب. وهي تدعم العمال الموسميين والسائقين ومحطات التغليف والميكانيكيين وموردي التغليف والتجار الصغار والأسر الريفية. وفي بلد ينتشر فيه الفقر منذ الأزمة المالية، تُحتسب هذه السلسلة. ويمكنها أن تجلب النقد الأجنبي إلى المناطق المهمشة وتخفف الضغط على سوق محلية مشبعة. غير أن هذه المكاسب ستتوقف على القدرة على تجنب القبض على بعض الوسطاء الرئيسيين. ويجب إدماج صغار المنتجين، وإلا فإن الانتعاش سيعزز في المقام الأول الجهات الفاعلة التي تم تنظيمها بالفعل.

وأخيرا، سيتعين على الدولة أن تربط هذا الانفتاح بمكافحة الاقتصاد غير المشروع. كابتاغون ليس مجرد ملف أمني كما أنها تزدهر في مجال الفقر، ونقص البدائل، ومجالات انعدام القانون، والحماية السياسية. إن قمع الاتجار دون إتاحة الفرص القانونية يترك فراغا. ومن شأن إعادة إطلاق الزراعة، ودعم التعاونيات، وتيسير الائتمان الإنتاجي وإعادة فتح الأسواق، أن تساعد على الحد من جاذبية القنوات غير المشروعة. ومن ثم، يمكن أن يصبح الانتعاش السعودي أداة للسيادة الاقتصادية، شريطة أن يتم تصوره بهذه الصفة.

والمسألة الدبلوماسية واضحة بنفس القدر. وإذا مر لبنان بهذا الاختبار، فإنه يمكن أن يطلب المزيد. ويجوز له أن يدعو إلى العودة الأوسع للسياح الخليجيين، والمشاركة السعودية أو العربية في إعادة البناء، والاستثمار في الهياكل الأساسية، ودعم الجيش. وإذا فشل الاختبار، فإن القرار الصادر في 10 حزيران/يونيه سيظل لفتة معزولة، تغلق بسرعة بسبب انعدام الثقة. الرياض لا يحتاج إلى تهديد علني. It is enough to slow down authorisations, strengthen controls or discourage importers. In an asymmetrical relationship, trust is lost faster than it is rebuilt.

ومن ثم فإن استرداد الصادرات إلى المملكة العربية السعودية أقل مكافأة من فترة الاختبار. ويعطي لبنان فرصة لإثبات أن مؤسساته يمكن أن تعمل معا، وأن حدوده يمكن السيطرة عليها، وأن اقتصاده الإنتاجي يمكن أن يستعيد مكانه في العالم العربي. وستكون للشاحنات الأولى، والحاويات الأولى، والشهادات الأولى المصدق عليها، قيمة سياسية. وسيقولون ما إذا كان بوسع الدولة اللبنانية تحويل فتحة سعودية إلى علاقة دائمة، أو ما إذا كانت العيوب القديمة ستتسلم في نفس الوقت الذي يسعى فيه البلد إلى تمويل إعادة تعميره وعائده العربي.