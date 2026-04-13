الضربات الإسرائيلية: بيروت تحت التهديد

وعشية المناقشات المقررة في واشنطن بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين، اكتملت الفجوة. وقد أرادت بيروت أن تجعل وقف إطلاق النار جوهر الاجتماع، إن لم يكن الشرط الأساسي. وعلى النقيض من ذلك، صادقت واشنطن على قراءة تترك لبنان خارج المنطقة، بينما تواصل إسرائيل هجومها وتبقي العاصمة تحت التهديد.

ولم تبدأ المفاوضات بعد مع ظهور اختلالها. وفي يوم الثلاثاء، 14 نيسان/أبريل، في واشنطن، يجب على السفراء اللبنانيين والإسرائيليين أن يجدوا أنفسهم تحت وساطة أمريكية لعقد اجتماع لم يسبق له مثيل. ولكن عشية هذا الاجتماع، وضع الإطار السياسي بالفعل ضد بيروت. ولم تجمّد الضربات الإسرائيلية. وقد استبعد لبنان صراحة من العطلة التي استغرقت أسبوعين على الجبهة الإيرانية. و(دونالد ترامب) أعاد فكرة أن المسرح اللبناني ملف منفصل لم يعد السؤال عسكرياً فحسب ويصبح الأمر دبلوماسيا: كيف يتظاهر بفتح قناة للمناقشات في حين يواصل الطرف الذي يتلقى الضربات تلقيها، وأن الوسيط يقبل مسبقا بأن وقف إطلاق النار لا يفرض كقاعدة للدخول إلى الاجتماع؟ بالنسبة لبيروت، الإشارة واضحة. ولم تحمي واشنطن المشهد اللبناني من استمرار الهجوم الإسرائيلي؛ في الواقع، لقد صدق على إنقاذه

قلب التسلسل هناك وباستبعاد لبنان من الاقتحام المتفاوض عليه مع طهران، لم تحيط إدارة ترمب علما بقراءة إسرائيلية للنزاع فحسب. وقد أوجدت حالة يمكن فيها لإسرائيل أن تواصل إضراب لبنان، بما في ذلك بيروت، بينما تدخل في مناقشة ترعاها واشنطن. لا أحد من مسؤولي الولايات المتحدة يستعمل كلمة « الإذن ». لكن، سياسياً، التأثير يبدو كذلك وعندما يدعي البيت الأبيض أن لبنان غير مشمول بنظرية جبهة منفصلة، فإنه يسحب من الحكومة اللبنانية الفوائد الدبلوماسية التي كان يمكن أن يقدمها رفع مستوى إقليمي أوسع. ومن ثم، فإن استمرارية التفجيرات ليست هي وحدها التي تهم. وهذا هو المبدأ الذي يفترض الآن: إن الحرب في لبنان يمكن أن تستمر في الوقت الذي تتحدث فيه الولايات المتحدة عن المفاوضات. وبالنسبة لبلد يدعو أولا إلى وضع حد للضربات، فإن الانفصال الأمريكي يتصرف كإذن استراتيجي يترك لإسرائيل.

الضربات الإسرائيلية والولاية اللبنانية

غير أن الخط الرسمي في الجانب اللبناني أضيق بكثير. ولها حكم واحد تقريبا: وقف إطلاق النار. وأصدر الرئيس جوزيف أوون الأمر في 9 نيسان/أبريل قائلا إن السبيل الوحيد للخروج هو وقف القتال بين إسرائيل ولبنان، ثم لم يعقبه سوى مفاوضات مباشرة. وفي 13 نيسان/أبريل، أوضح غسان سلامي أن الممثل اللبناني لم يسمح له بمعالجة سوى مسألة موضوعية واحدة في واشنطن: وقف إطلاق النار. وفي اليوم نفسه، كرر وزير الخارجية يوسف راغي أن بيروت تسعى، من خلال هذه القناة المباشرة، إلى وقف الأعمال العدائية. وبعبارة أخرى، لا تتطرق الحكومة اللبنانية إلى جدول أعمال مفتوح بشأن تطبيع الحدود أو نزع السلاح أو الإصلاح الاستراتيجي لها. وهو يأتي بأقل قدر ممكن من الطلب العاجل والحيوي: صمت الأسلحة. ومن هناك، يظهر التناقض في كل عاريه. ويعتبر لبنان الاجتماع وسيلة لوقف الحرب. إسرائيل تريد أن تتفاوض بدون إيقاف الحرب

وهذا التناقض ليس مجردا. وهو يحرم الاجتماع بالفعل من جزء من مصداقيته. وإذا ذهب أحد الوفود إلى واشنطن للحصول على وقف لإطلاق النار، ويعلن الآخر مقدما أنه لن يناقش وقف إطلاق النار، فإنه لم يعد مفاوضات متماثلة. إنه وجه لوجه مفروض بين طرف يريد أن يوقف القنابل أولاً وآخر يريد أن يستخدم المناقشة للحديث عن اليوم التالي مع الحفاظ على حريته في العمل العسكري. وهذا التفاهم يغذي، في لبنان، الانطباع بأن الظروف التي تفرضها بيروت لا تتجاهلها إسرائيل فحسب، بل تبطلها بالفعل الشكل نفسه الذي تريده واشنطن. ولا يصل الوسيط إلى شرط مشترك. وهو يجمع بين موقفين متعارضين من خلال السماح لأقوى الجماعات العسكرية بالسعي إلى تحقيق مزيتها على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، لا تعلق الدبلوماسية توازن القوى؛ إنها تنظمها

بيروت مكشوفة

وتركز العاصمة هذا الاهتمام. وقد أظهرت الأيام الأخيرة أن بيروت غير محمية بأي قفل دبلوماسي متين. وأسفرت أكثر الهجمات فتكا يوم الأربعاء عن وفاة مئات اللبنانيين، ودفع رأس المال ثمنا باهظا للغاية. وفي يوم الاثنين، لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي غارات جديدة على بيروت منذ ذلك اليوم، ولكن هذا لا يعني أنه تم عبور عتبة سياسية ضد استئناف التفجيرات. ولم تذكر إسرائيل ولا الولايات المتحدة أن العاصمة الآن خارج الميدان. وعلى العكس من ذلك، فإن واشنطن، باستبعاد لبنان من الكسر الإقليمي، تؤيد فكرة أن تبقى بيروت في المدار العملياتي الإسرائيلي مع استمرار الاستعدادات الدبلوماسية. ولذلك، فإن الجوهر ليس فقط عدد الساعات التي انقضت منذ الغارة الأخيرة. أساساً، ليس هناك ضمان. ولا تتمتع بيروت بأي حماية سياسية يعترف بها أمين المظالم الأمريكي بوضوح. ولا تزال إسرائيل مهددة بالاستئناف الفوري للضربات الإسرائيلية.

وهذا الضعف في العاصمة يرجح على كامل المشهد اللبناني. التفاوض يمكن أن يفتح نظريا في مناخ من التوتر. ويمكنها في بعض الأحيان أن تمضي قدما على الرغم من الحوادث. ولكنه يتغير في الطبيعة عندما يعلم أحد الطرفين أن عاصمته يمكن أن تصبح هدفا مرة أخرى في أي وقت ولم يطالب الوسيط بتجميد هذه الإمكانية قبل ذلك. التهديد لم يعد ضوضاء خلفية ويصبح أداة لتنظيم الاجتماع نفسه. وبهذا المعنى يمكننا أن نتحدث عن ضوء خضراء سياسي أمريكي. ليس لأن مرسوما كان سيوقع في واشنطن لإضراب بيروت، ولكن لأن البيت الأبيض وافق على المنطق القائل بأن الهجوم الإسرائيلي في لبنان يمكن أن يستمر بينما بدأت جولة من المناقشات. وبالنسبة لبيروت، فإن النتيجة ملموسة: تبدأ المفاوضات في ظل الإضراب المحتمل المقبل، وليس تحت غطاء وقف واضح للأعمال القتالية.

التفاوض تحت الضغط العسكري

على الأرض هذا الضغط ليس نظرياً It materialized Monday in the South, with the Israeli assault on Bint Jbeil. وأنهى الجيش الإسرائيلي سيرة المدينة قبل شن هجوم أرضي للسيطرة عليها. إن هذا الاختيار العسكري، عشية اجتماع واشنطن، خيار ثقيل. ويقول إن إسرائيل لا تدخل في المناقشة بأسلوب التجميد الأرضي، بل في شكل تشكيل أرضي. إنه لا يوقف حملته ليعطي الدبلوماسية فرصة وبدلاً من ذلك، تسعى إلى الوصول إلى الجدول بعد توطيد أو بل وتوسيع مكاسبها التشغيلية. وبالنسبة لبيروت، فإن الرسالة وحشية: فبينما تقلل الحكومة اللبنانية من ولايتها لوقف إطلاق النار، فإن إسرائيل تتقدم بمنطق عكسي، وهو إيجاد حقائق عسكرية جديدة قبل فتح المحادثة. غير أنه في أي تفاوض، تراكمت الوقائع العسكرية في اليوم السابق كثيرا ما تصبح حجج اليوم التالي. ومن ثم فإن الحرب لا تتوقف عند عتبة القاعة؛ هي تَدْخلُ بالبطاقاتِ التي تَكْسرُ.

ولاية العبرية لا تخفيها وأوضح بنجامين نتنياهو أن المناقشات المباشرة التي يرغب فيها مع لبنان ينبغي أن تركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين البلدين. وهذا الهدف ليس نفس هدف بيروت. وهي لا تستجيب للطابع الملح لوقف إطلاق النار؛ وهي تسعى إلى تضمين المفاوضات الهيكل السياسي والأمني الذي تريده إسرائيل. إنها طريقة لنقل مركز جاذبية الاجتماع وعندما يرغب لبنان في الحديث عن النهاية الفورية للضربات الإسرائيلية، فإن إسرائيل ترغب بالفعل في الحديث عن التسوية الهيكلية، ونسبة القوة الداخلية اللبنانية والنظام الاستراتيجي لما بعد الصراع. This amounts to imposing its temporality: first military pressure, then discussion of the required transformations. وفي هذه التشكيلة، لا يُرفض الشرط اللبناني ببساطة. It is pushed back to the background by a larger Israeli agenda and sponsored, at least procedurally, by Washington.

واشنطن تؤيد الانفصال

ومشكلة بيروت هي أن هذا الانفصال ليس إسرائيليا فقط. إنها أمريكية غير أن العديد من الجهات الفاعلة الخارجية دافعت عن المنطق العكسي. وذهبت باكستان، الوسيط الرئيسي للكسر الإقليمي، إلى أن الاتفاق يشمل لبنان أيضا. وأوضح إيمانويل ماكرون نفسه لدونالد ترامب وماسود بيزيشكيان أن إدراج لبنان شرط ضروري لجعل وقف إطلاق النار موثوقا ومستداما. هذا الإصرار لم يكن شيئاً إعترف بأن إزالة التصعيد الإقليمي لا يتم بناؤه بتركه أكثر جبهة مزدهرة خلف إيران وباحتفاظها بالاستثناء اللبناني، اختارت واشنطن أن تنقذ الإطار الدبلوماسي الذي كان من حقها بالنسبة لها بشأن المسألة الإيرانية، مع التخلي عن لبنان في الوقت نفسه إلى منطق أكثر وحشية وثباتا وأكثر مواتاة لإسرائيل. ويضعف هذا الاختيار من الناحية الميكانيكية الموقف اللبناني. ويعني ذلك أنه يجب على بيروت أن تتفاوض على وقف إطلاق النار ليس في أعقاب هدنة إقليمية معترف بها، ولكن على سبيل الاستثناء الذي صادق عليه الوسيط الأمريكي نفسه.

نطاق هذا القرار يتجاوز مجرد الجدول الزمني لاجتماع الثلاثاء إنه يؤثر على مصداقية الدور الأمريكي قد يُعتبر الوسيط متحيزاً، هذا شائع ولكن عندما يعترف منذ البداية بأن أحد الملفات الخاضعة لإشرافه غير محمية من إضرابات أخرى، فإنه يتوقف عن القيام بدور أدنى لتحقيق الاستقرار. ويصبح منظم حوار تحت السيطرة. التمييز ضروري ولو أن الولايات المتحدة طلبت وقفا وقائيا للهجمات الإسرائيلية على لبنان، لكان من الممكن أن ينظر إلى اجتماع واشنطن على أنه محاولة هشة حتى لإلغاء التصعيد. وفي الدولة، يبدو أن هناك مجالا سياسيا يعرض على إسرائيل في ظل استمرار هجومها. هذا هو السبب في أن النقاش ليس فقط حول الحصول على شيء في واشنطن بعد الآن. وهي تتعلق أيضا بالأسعار السياسية التي دفعتها بيروت للذهاب إلى هناك دون أن تكون حالتها الأولى، أي وقف الإضرابات الإسرائيلية، مع احترامها.

يتفاوض لبنان دون توافق في الآراء تحت القنابل

وفي داخل البلد، تزيد هذه الحالة من تفاقم الكسور. إن الأعمدة الشيعة الرئيسية، هيزبولا ونابيه بيري، ترفض فكرة المفاوضات مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وكان أحد المصادر المألوفة لموقفهم موجزا جفافا: فلا ينبغي للبنان أن يجلس على الطاولة بينما يقتل شعبنا. المعادلة صعبة، لكنها تنضم إلى سؤال يتجاوز جانبهم الوحيد. ما تبقى من سيادة دبلوماسية دولة عندما توافق على الدخول في مناقشة في حين أن إقليمها لا يزال يقصف ولم يتم الوفاء بشرطها الوحيد؟ ويمكن للحكومة اللبنانية أن تدفع بأنه ليس أمامها خيار سوى محاولة وقف الأعمال العدائية من خلال جميع القنوات المتاحة. الحجة مُدافع عنها ولكنه لا يحل المشكلة الرئيسية: فالشكل الحالي يسمح لإسرائيل بمواصلة الحرب مع تحويل الطلب اللبناني على وقف إطلاق النار إلى نقطة انطلاق بسيطة للمناقشة التي تعتزم توجيهها نحو أهداف أخرى.

التكلفة البشرية تجعل هذا التسلسل أثقل ومنذ استئناف الهجوم الإسرائيلي في أعقاب نيران حزب الله في 2 آذار/مارس، تسببت السلطات اللبنانية في وفاة أكثر من 000 2 شخص و 1 مليون شخص مشرد داخليا. وتشير حالات أخرى حدثت مؤخرا إلى ما لا يقل عن 055 2 حالة وفاة، بما في ذلك النساء والأطفال وعمال الإنقاذ. وتعطي هذه الأرقام مقياسا حقيقيا للنقاش بشأن الظروف اللبنانية. انها ليست ذراع اجرائية والسؤال المطروح هو ما إذا كانت الدولة لا تزال تطالب بوقف إطلاق النار قبل التفاوض عندما تكون قد شهدت بالفعل أسابيع من التصعيد والتدمير الواسع النطاق وتشريد السكان على الصعيد الوطني. وكلما أُرجئ وقف إطلاق النار باسم المفاوضات التي من المفترض أن تجعل من الممكن، كلما ازداد توازن القوى نحو المفجر. ولهذا السبب، في بيروت، لم يعد السؤال مجرد ما سيقال في واشنطن. وسألت عما إذا كان لبنان سيصل إلى ذلك الاجتماع للدفاع عن حالته المركزية أو ليتأكد من أن إسرائيل وراعيها الأمريكي سبق أن حكم عليه.