العرض العالمي الأول للعمل الموسيقي « بعلبك 2 » لنويمي أوتشوا (NMCH) في باريس

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

فكل ولادة هي نتيجة لافتة طويلة متوقفة بلقاءات عصيبة، ومصادفات مسلية، وعمل مستمر، كثيرا ما تكون مكتظة بالعقبات. وكما هو الحال بالنسبة للطفل الذي يولد من خلال لقاء شخصين، فإن العمل الموسيقي يولد من تقاطع مسار مبتكره مع عدد غير معروف من الكائنات أو مع أحداث غير متوقعة سيغذي سردها بعد ذلك ألف نكهة. ما يبدو حصن فجأة له معنى نظيف. الخلق يولد من الرغبه و الحلم الذي يتحول فجأة ويكتسب شخصيته العميقة.

نحن في باريس، في جناح حورية البحر، في هذا المساء من 19 حزيران/يونيه، لمهرجان العالم لـ « بالبيك الثاني »، عمل من جزأين من قبل نويمي أوتشوا (المعروفة باسم مركب تحت اسم مستعار NMCH). عدة قطع معاصرة مدرجة في البرنامج، بما في ذلك ترانسومانتي (Transumanti) من قبل نيكولاس ج. شاانين، المركب اللبناني الذي لم تعد سُمعته، (Vocalise) من قِبَل (Hélène Rasquier) الذي توفي مؤخراً، صديق لامع من جان – بيير شميت، مشرف أوركسترا الفرنسية التي تم تركيبها في نيويورك، كل شيء يُدرج بشكل متناسق مع الحفلة الموسيقية للطين والكمان BWV 1060 (تحويل لاثنين من الناطقين بالساكسفون) في باخ، حيث يتحدث الساكسونفون من خافيير أوفيدو والشباب والموهوبون لويسما غونزاليس خيمينيز.

شخصية مكثفة وسرية، يتم تعيين الملحن وعازف البيانو NMCH مرة أخرى في الغرفة ويتبع مع العاطفة كل ملاحظة من العمل — مكتوبة في البداية للبيانو والساكسفون (Baalbeck I) — أعيدت كتابتها لمجموعة الأوتار والساكسفون. أوركسترا Saint – André – des – Arts، التي أنشأها عازف الكمان Régis Ytier، الأستاذ في École Normale de Musique de Paris، من إخراج المايسترو شميت، الفرنسي الذي أصبح مواطنًا في نيويورك، ويرحب بشخصية بارزة في هذه المناسبة

وكان من اجتماع عجيب للمايسترو شميت وأوفيدو الساكسوفوني مع نيمي أوتشوا، في استوديوه نفسه، خلال تعيين مع الراحل هيلين راسكوير، بدأ ذلك التعاون الفني. سريع جدا، تبادل يستقر. وساهم جان – بيير شميت، وهو حبيب لبناني ومعجب بالفنان والموسيقيين اللبنانيين، في ولادة أوركسترا قاعة بيروت، التي يرأسها المركب نيكولاس ج. شاانين. وهو نفسه يقود برنامج الاتصالات السلكية واللاسلكية في نيويورك. وهو يشاطر الشابة شغفه على أرض الدرك ويصف النور الفني الذي يسود هناك. لقد طلب أولاً بيانو وقطعة ساكسوفون لـ سي إس بي. نويمي أوتشوا لا تعرف لبنان، لكن حساسية نحيلة وحدس كبير يفتحان لها على الفور أجزاء من المشهد الفني والعاطفي الذي تكتشفه بأصابع الاتهام. تصغي إلى (فيروز) وتتناول الأغنية الرائعة التي كتبها (جيبران خليل غيبران) في عمله « كتاب المسابقات » التي وضعت في الموسيقى من قبل المركب اللبناني (ناجيب هانكاش). أولاً، تريد أن تشيد بموضوع (فيروز) بدمج عملها. وتعمق أبحاثها عن لبنان، وتاريخها المضطرب، وتتبع الأخبار. في عام 2024، تم قصف المناطق المحيطة بموقع بعلبك الرائع. ويقرر المركز تلقائياً تكريس العمل للمكان السحري الذي تقف فيه المعابد الرومانية الشهيرة في العالم، والتي قام فيروز مراراً بغناء شعراء وحب البلد.

ومن ثم يأتي الجزء الأول من العمل، وهو انعكاس للروح المزعجة من ضوضاء القصف الجوي، التي يغذيها التعاطف مع الآخرين. العمل « بالبيك الثاني » مُعذّب أولًا، الذي يُعبّر عن التقلبات المُقلقة والحادّة للساكسفون الذي يُجيب عليه الخيوط المُجمّعة في عقيدة من الملاحظات الخطيرة. سيسورز تُشير إلى التأثير المأساوي الذي أحدثته الموسيقى يُعتقد أن جدران أرض (كانان) تُسقط تحت أصوات (جيركو) والانتقال بين الجزأين سلس، في طفح ماهر وحساس من الملاحظات التي تطوّر موضوع فيروز والزفير في حفل موسيقي ذكي. هو الساكسفون الذي يُقنّدُ أغنيةَ النوتةَ، بينما الأدواتَ الصارمةَ تَبْني في العلامةِ المائيةِ a صندوق يساوي موضوع Gibran: « أعطني السيّارةَ وغنّي! / (سونغ) سر الخلود وتظل شكوى اليوم قائمة على القضاء على الوجود »

موهبة (إن إم سي) كمركب تُفرض نفسها من خلال ترجمة اللحظة المُثيرة والعمل اللاّدري في الكتابة الموسيقية القوية وقد تم تدريب الشابة، وهي عازفة بيانو مؤكدة، بين المعلمين الأعظم. مصممة على تفسير موسيقى (بيتهوفن) على طريق كلاسيكي، وتفرض نفسها كمركبة عصرية بحزم، تستمع إلى أحجية العالم، قادرة على تضييق اللحظات المأساوية وجعله ينتصر بالأمل المزعج، وعلى الأرجح أن تجمع عاشقين موسيقيين معروفين بأكبر قدر من الكلاسيكية لمصطلح وأتباع المذكرة الحرة، مفتوحة للغات موسيقية جديدة.

إن نومي أوتشوا، التي تحركت بالاستماع والعاطفة العامة، تشكر بدورها الأوركسترا التي اتبعتها، بإذن من المايسترو، والتمرينات وتقنية العمل المنجز في أوقات التسجيل المسموح بها. مهرجان الـ(يورك) الجديد وموهبة الموسيقيين في (أوركسترا) خلقت من خلال التصرّف المثالي لنوايا الفنان.

ولا يزال من المأمول أن يقود جان – بيير شميت يوم ما البالبك الثاني على خطوات بعلبك، خلال المهرجان الرائع المهبل، وأن يكتشف الجمهور اللبناني الثناء الذي أُشيد به لموقعه الأكثر روعة في بلده. بمجرد أن تصمت المدافع يجب أن تكتشف على وجه السرعة المعابد الجبارية التي كرستها لهذا العمل.

الملحن يحيي خافيير أوفييدو، عازف الساكسفون في CSP (مشروع الساكسفون الكلاسيكي في نيويورك) والموصل جان بيير شميت.

أداء بالبك الثاني في جناح السيرين في باريس.

بوابة المركز

قائد الأوركسترا جان بيير شميت يقود أوركسترا سان أندريه دي آرتس.

القائد جان – بيير شميت هو زعيم البالبيك الثاني

(خافيير أوفيدو) الساكسوفي يلعب تحت إتجاه (جون بيير شميت) في « بالبيك الثاني »

في السطح، إلى اليسار، الكمان ريجيس يتييه، من أصل أوركسترا فنون سانت أندريه دي

لحظه مكثفه خلال أداء بالبك الثاني

لحظه مكثفه خلال أداء بالبك الثاني

خافيير أوفيدو ساكسفوني تهنئة حارة NMCH بعد الحفل

خافيير أوفيدو، أخصائية فاكسفونية في مشروع ساكسوفون الكلاسيكي خلال أداء باالبيك الثاني

من اليسار إلى اليمين: المؤيدون المنفردون للحفل عازف الساكسفون خافيير أوفييدو وعازفة الكمان إيفا غريس وعازفة الساكسفون لويسما غونزاليس خيمينيز. عازف الكمان ريجيس يتيير يهنئ قائد الأوركسترا جان بيير شميت.