العلاقة مع الرياض، مفتاح العودة العربية من لبنان

لقد أصبحت العلاقة مع الرياض واحدة من أهم الجرافات لعودة لبنان العربية. The resume of Lebanese exports to Saudi Arabia, announced on 10 June, was hailed in Beirut as an economic signal. إنها تساوي أكثر من إعادة فتح تجاري. إنها فترة تجريبية. وتختبر الرياض قدرة الدولة اللبنانية على مراقبة حدودها، ومكافحة الكابتاغون، واستعادة مؤسساتها، واحتواء الجهات الفاعلة التي تبعد البلد عن بيئته العربية. وفي الاتفاق الإقليمي لما بعد الولايات المتحدة – إيراني، يمكن لهذه العلاقة مع الرياض أن تؤثر أيضا على إعادة البناء، وعلى موقع الجيش ولبنان في الشرق الأوسط.

قرار السعودية يأتي في لحظة هشة ويسعى لبنان إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في الجنوب، وانسحاب إسرائيلي، وعودة المشردين داخليا، والمساعدة على إعادة بناء القرى المتضررة من الحرب. ويجب عليها أيضا أن تنعش اقتصادا خنقته الأزمة المصرفية، وهبوط العملة، والافتقار إلى الائتمان، وفقدان الثقة. وفي هذا السياق، تتيح العودة السعودية فرصة، ولكن في المقام الأول القيادة السياسية. ويقول إن العالم العربي لم يغلق الباب بالكامل. كما يبين أن هذا الباب لن يعاد فتحه بدون شروط.

العلاقة مع الرياض خارج التجارة

إن استئناف الصادرات إلى المملكة العربية السعودية هو الخطوة الملموسة الأولى في هذه المرحلة الجديدة. ومنذ عام 2021، كانت المنتجات اللبنانية خاضعة لحظر سعودي على الاتجار بالمخدرات وأزمة دبلوماسية أوسع نطاقا. وقد بدأ القياس بالثمار والخضروات بعد اكتشاف حبوب الكابتاغون المخبأة في شحنة من القنابل. ثم تم توسيعه ليشمل جميع الواردات اللبنانية في مناخ من عدم الثقة السياسية. وبالنسبة للمزارعين والصناعيين والمتنقلين، أدى هذا الإغلاق إلى قطع أحد أهم الأسواق في الخليج.

وقبل الأزمة، بلغت الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية نحو 240 مليون دولار في عام 2020. وهذا الرقم لا يوجز العلاقة التجارية بأكملها، ولكنه يعطي ترتيب حجم الصدمة. وقد فقد منتجو الفواكه والخضروات والمنتجات المجهزة والتعبئة والسلع الصناعية الخفيفة والخدمات اللوجستية وجهة مذيبة ومنتظمة ووثيقة. The local market could not absorb these volumes. وكثيرا ما توفر الأسواق البديلة هامشا أدنى. ومن ثم، فإن الانتعاش يمكن أن يساعد القطاعات التي مرت بخمس سنوات من الأزمات والحرب التي أثرت تأثيرا مباشرا على عدة مناطق زراعية.

لكن الرياض لم يعيد فتح السوق. وأكدت الصياغة السعودية على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة اللبنانية لإعادة بناء مؤسساتها. إن اختيار الكلمات هذا يعطي البادرة بعدا سياسيا. ولا تكتفي المملكة العربية السعودية بإخبار المستوردين بأنه يمكنهم تولي الأوامر. She tells Lebanese leaders that a change in behaviour can produce results. The message targets Joseph Aoun, Nawaf Salam and the institutions responsible for restoring the credibility of the state. وهي تستهدف أيضا الجهات الفاعلة التي أسهمت في انهيار الثقة، ولا سيما عبر الحدود، والاتجار بالنفوذ في حزب الله.

الظروف السعودية: الأمن والمخدرات والاستقرار

المطالب السعودية بثلاث كلمات: الأمن، مضادات المخدرات، الاستقرار. فالأمن يعني أن لبنان لم يعد يعمل كمنبر لتهديدات دول الخليج. وتغطي هذه الصيغة عدة وقائع. وهي تتعلق بالبضائع والموانئ والمطارات والحدود البرية والقنوات المالية والخطاب السياسي. ويريد الرياض دولة قادرة على منع استخدام أراضيها من جانب شبكات إجرامية أو جماعات مسلحة أو جهات فاعلة متوائمة على جداول أعمال إقليمية معادية للمملكة.

المعركة ضد (كابتاغون) ما زالت أكثر التجارب إلحاحاً. ولسنوات عديدة، سمّم هذا العقار التركيبي العلاقات بين لبنان وسوريا وبلدان الخليج. وربطت السلطات السعودية الحظر الذي فرض في عام 2021 باكتشاف ملايين الحبوب المخبأة في الشحنات الزراعية. The networks involved use state gaps, local complicity, cross-border roads and commercial documents. ولذلك يجب على بيروت أن تثبت أن الضوابط لا تقتصر على إعلان النية. وهناك حاجة إلى الكشافة، والتفتيش، والتحقيقات القضائية، والقابلية للتعقب، والجزاءات المفروضة على الشركات المعنية، ومواصلة التعاون الأمني مع الرياض.

إن الاستقرار السياسي هو الشرط الثالث. ولا ترغب المملكة العربية السعودية في تمويل أو دعم دولة مشلولة بالحواجز الدائمة. وهي تنتظر من المؤسسات القادرة على اتخاذ القرار، وسن القوانين، ومراقبة الإدارات، والتكلم بصوت واحد بشأن المسائل الرئيسية. ولذلك فإن عودة الرياض ستتوقف على أداء المثلث المؤسسي الذي شكله جوزيف أوون ونواف سلام ونبيه بيري. ويجسد الرئيس إعادة الدولة ودور الجيش. ويحمل رئيس الوزراء جدول أعمال الإصلاح والانفتاح الدبلوماسي. ولا يزال رئيس البرلمان هو الخطوة اللازمة نحو تماسك الشيعة وجزء من الاستقرار الداخلي.

ما يمكن أن تقدمه بيروت

ولا تستطيع بيروت أن تعرض على الرياض تحولا فوريا. ولا يزال البلد هشا. وتخرج مؤسساتها من سنوات طويلة من الأزمة. جيشه يفتقر إلى الموارد فبنوكها لم تعد تؤدي وظائفها العادية. ولا يزال إقليمها معرضا للضربات الإسرائيلية والتوترات الإقليمية. ولكن لبنان يمكن أن يقدم مسارا يمكن التحقق منه. إن هذا المسار هو الآن موضع اهتمام العواصم العربية. لا يطلبون كل الإجابات في يوم واحد يريدون دليلاً متكرراً على أن الولاية تتولي زمام الأمور.

وتتعلق الأدلة الأولى بمراقبة نقاط العبور. ويجب معاملة الموانئ والمطارات والحدود البرية على أنها هياكل أساسية للسيادة. وينبغي للبنان أن ينشر إجراءات واضحة للمصدرين، وأن يعزز الضوابط المفروضة على الشحنات الحساسة، وأن يعاقب المسؤولين الحكوميين أو الخاصين الذين ييسرون الاتجار. وهذا الشرط ليس سعوديا فقط. كما أنه يُحكم بالخروج من العزلة المالية وثقة شركات التأمين ومصداقية البلد مع المانحين ولن تتمكن الدولة التي لا تسيطر على بضائعها من إقناعها بأنها تتحكم في التزاماتها.

الدليل الثاني يتعلق بالجيش. وقد طلب من الرياض بالفعل دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية. وقد يعود هذا الدعم إلى المناقشة، لا سيما إذا كان وقف إطلاق النار في الجنوب يتطلب تعزيز نشر الجيش والتنسيق مع القوات الدولية. ولكن المملكة العربية السعودية لن تمول قوة طويلة الأجل لإنفاذ القانون مدانة بالتعايش مع قرار عسكري مواز. ويمكنها أن تقبل الانتقال التدريجي. It cannot accept that aid to the army becomes a cover for a status quo where the state pays the costs and other actors retain strategic choices.

والدليل الثالث هو دليل سياسي. ويجب أن تبين بيروت أنها يمكن أن تحدد مصلحة وطنية تختلف عن جداول الأعمال الإقليمية. وهذا لا يعني الانفصال عن عنصر لبناني أو استفزاز حزب الله. وهذا يعني أن القرارات المتعلقة بالحرب والسلام والحدود والصادرات والعلاقات العربية يجب أن تمر من خلال المؤسسات. الرياض يُلاحظ هذه القدرة. دول الخليج أيضاً العودة العربية للبنان لن تتم إذا كانت كل عاصمة تعتقد أن بيروت لا تستطيع ضمان التزاماتها.

إعادة البناء كخطوة قادمة

وستزداد أهمية العلاقة مع الرياض عند مناقشة إعادة بناء الجنوب. ويؤثر التدمير على الإسكان والطرق والمدارس والمستشفيات ونظم المياه والزراعة والأعمال التجارية الصغيرة. ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تدفع وحدها. ويمكن للمغتربين أن يساعدوا، لكنه لن يحل محل الأموال المنظمة. ويمكن للمانحين الغربيين أن يسهموا، لكنهم سيحتاجون إلى إصلاحات وإلى شفافية صارمة. ومن ناحية أخرى، يمكن للبلدان العربية أن تقوم بدور حاسم إذا ما رأت أن إعادة البناء تخدم استقرار الدولة وليس إعادة بناء جهاز حربي.

وتستطيع الرياض التدخل بعدة طرق. ويمكنها تمويل مشاريع الهياكل الأساسية، ودعم الجيش، والمشاركة في مؤتمر دولي، ومساعدة البلديات، ودعم القطاعات الإنتاجية، أو تشجيع عودة الاستثمار الخاص في الخليج. ويمكنها أيضا أن تشجع العواصم العربية الأخرى على العودة. وستحترم دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها من الجهات الفاعلة الموقف السعودي. وفي الحالة اللبنانية، تحتفظ الرياض بقدرة تدريبية. وعودته لا تضمن تلقائياً عودة العالم العربي، ولكن غيابه يجعله أكثر صعوبة.

غير أن إعادة البناء ستكون مشروطة. وسيسأل المانحون من الذي يتحكم في المناطق المعاد بناؤها، ومن يخصص الأسواق، ويتحقق من النفقات ويمنع نشوب حرب جديدة من تدمير نفس الهياكل الأساسية. وهذه المسألة حساسة بالنسبة للجنوب، حيث يوجد في حزب الله وجود اجتماعي وسياسي قوي. The state must prevent the reconstruction from being captured by partisan networks. وينبغي لها أيضاً أن تتجنب تهميش السكان المتضررين، الأمر الذي من شأنه أن يخلق غضباً دائماً. The method should combine state presence, financial transparency, the role of municipalities and independent control of funds.

عودة عربية عبر الاقتصاد الحقيقي

ولن تقاس العودة العربية للبنان فقط بالزيارات الرسمية. وستقيس العقود، والسياح، والاستثمارات، والنقل، والخطوط الجوية، والمعونة المقدمة إلى الجيش ومشاريع التعمير. والعلاقة مع الرياض يمكن أن تفتح هذه الأبواب، ولكن يجب أن تنتج آثارا ملموسة. ويجب أن يكون المزارع في البقاع أو الشمال قادرا على التصدير دون خوف من حادث تهريب يغلق السوق بأكملها. فنادق يجب أن يكون قادراً على التخطيط لموسم مع زوار من الخليج الصناعي يحتاج للعثور على الزبائن ويجب أن يعتقد المصرف المقابل أن الضوابط اللبنانية خطيرة. ويجب على المستثمر أن يعرف أن عاصمته لن تقع في أزمة سياسية جديدة.

وهذا الاقتصاد الحقيقي لا غنى عنه للاستقرار. ويعيش لبنان منذ عام 2019 في اقتصاد نجاة. وتعتمد الأسر المعيشية على التحويلات النقدية وغير الرسمية والقدرة على التكيف. فالصادرات العربية والسياحة والاستثمارات يمكن أن تتنفس مرة أخرى، ولكن فقط إذا عادت الثقة. الثقة ليست مرسومة ويبنيه تكرار الأفعال الموثوقة. شحنة متحكم بها حراسة الحدود قانون مرفوض فضيحة معاقب عليها ووزعت المعونة بدون عملاء. حادث عولج بسرعة وهذا التراكم هو الذي يمكن أن يحول الفتح السعودي إلى عودة مستدامة.

كما تغير الرياض. وتواصل المملكة تحولها الاقتصادي، وتسعى إلى إقامة شراكات مفيدة، وتضع أولوياتها الصناعية والسياحية واللوجستية والتكنولوجية. وهي لم تعد ترى لبنان بلدا يدعمه التضامن السياسي. وهو يرى أيضاً أنها مخاطرة أو شريك محتمل أو مجالاً للاستقرار. وهذا النهج أكثر إلحاحا. إنها تعطي مساحة أقل للشيكات بدون شروط ويركز على النتائج والضوابط والفوائد القابلة للقياس. يجب على بيروت أن تتكيف مع هذا الغرام الجديد.

حزب الله، المتغير المركزي للثقة

ولا يزال دور حزب الله هو المتغير المركزي. وتدهورت العلاقة السعودية – اللبنانية إلى حد كبير بسبب تأثير الحزب الشيعي، وتوافقه مع إيران، وشبهات الشبكات الإقليمية. ويرفض حزب الله اتهامات الاتجار بالمخدرات ويقدم أسلحته ردا على التهديد الإسرائيلي. ولكن بالنسبة لرياده، والسؤال يتجاوز الرفض. الأمر يتعلق بقدرة الدولة على القرار وما دام حزب الله قادرا على سحب لبنان إلى مواجهة إقليمية، فإن العواصم العربية ستتردد في تخصيص أموال ضخمة.

وهذا لا يعني أن الرياض يطالب بانفصال وحشي. وهذا الشرط غير واقعي ومحفوف بالمخاطر. ويمكن للمملكة أن تقبل نهجاً تدريجياً، إذا كان ذلك في اتجاه تعزيز الدولة. ويمكن أن يشكل الانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش، وآلية لوقف إطلاق النار يمكن التحقق منها، ومراقبة الحدود، والحوار الوطني بشأن الأسلحة، تسلسلا. ولكن هذا التسلسل يجب أن ينتج خطوات واضحة. إذا تحولت إلى مجرد تأجيل، الثقة السعودية سوف تنهار. ولم يعد بوسع لبنان التماس الدعم العربي مع ترك المسائل الاستراتيجية في ظل غموض دائم.

ولذلك فإن العلاقة مع الرياض ستتوقف أيضا على كيفية إدارة بيروت للنقاش الداخلي. ويجب على جوزيف أوون ونواف سلام تجنب مواجهة من شأنها أن تحطم البلد. ويجب عليها أيضاً أن تتفادى عدم الحركة التي من شأنها أن تثبط الشركاء. ويمكن لنبيه بيري أن يعمل كجسر مع العصا الشيعة، ولكن عليه أن يسهم في اتخاذ القرارات، ليس فقط للتأخير. The Lebanese army can embody the solution, provided that it receives clear resources and a clear political framework. وهذا الشرح هو الذي سيعرف ما إذا كان بوسع لبنان العودة إلى بيئته العربية دون أن يتسبب في أزمة داخلية.

نذير قريب قبل وعود عظيمة

المخاطرة هي الإفراط في تفسير الإشارة السعودية ولا يعني استئناف الصادرات أن الرياض قرر تمويل عملية التعمير بأكملها. لا يعني أن سياح الخليج سيعودون على الفور ولا يعني ذلك حل الأزمة المصرفية. لا يعني أن ملف الأسلحة مغلق وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية توافق على إعادة فتح الباب الأول لأنها ترى إمكانية سياسية. هذا الفارق ضروري وتبدأ العودة العربية من لبنان باختبار، ليس بالوعد العام.

ومن أجل اجتياز هذا الاختبار، سيتعين على بيروت أن تواصل باستمرار مع الرياض. ويجب على الوزارات المعنية أن ترصد الصادرات، وأن تتبادل المعلومات الأمنية، وأن تعالج على وجه السرعة الحوادث، وأن تتجنب البيانات المتضاربة. The government must also involve producers and industrialists, as they will be the first affected by any Saudi hardening. وللقطاع الخاص اللبناني مصلحة في دعم الضوابط الصارمة. الإحتيال المُعزل يمكن أن يُكلّف الصناعة بأكملها كثيراً. الإبداع يصبح خيراً جماعياً.

ويمكن للصلة مع الرياض أخيرا أن تساعد لبنان على الإفلات من العزلة النفسية. وشهد البلد منذ سنوات عدم ثقة الشركاء العرب كجزاء سياسي واقتصادي. ويعطي استرداد الصادرات إشارة عكسية: ويمكن الاعتراف بسلوك مؤسسي مختلف. ويمكن لهذه الرسالة أن تعزز المسؤولين عن الدفاع عن الدولة والإصلاح والعودة إلى العلاقات العربية. ويمكنها أيضا أن تجبر خصومها على التعامل مع الواقع: ولا يمكن استدامة الاقتصاد اللبناني من الخليج.

الأسابيع القليلة القادمة ستعرف إذا تحولت هذه الإشارة إلى ديناميكية والشحنات الأولى المصدرة، والضوابط الجمركية، والتجارة الأمنية، والمناقشات المتعلقة بالجيش، وشروط إعادة البناء المحتملة، ورد فعل بلدان الخليج الأخرى ستكون المؤشرات الحقيقية. ولن تحل العلاقة مع الرياض محل الاتفاق الإقليمي أو وقف إطلاق النار في الجنوب أو الإصلاحات المالية. ومع ذلك، يمكن أن تعطيهم عمق عربي. وبالنسبة للبنان، يتمثل التحدي في إثبات أن إعادة فتح سوق ما يمكن أن تصبح بداية لعودة سياسية، وليس تخلياً عن أحد الوالدين في الحادث الأول.