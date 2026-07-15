الـ(ساركوفاغوس) يقول عن (ألكسندر) في (اسطنبول) تحفة (سيدون) التي لم تحتوي على (ألكسندر)

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

تم اكتشافه في عام 1887 في النيوكروبوليس الملكي لسيدون، هذا السخرية الهلينية هو الآن أحد القطع الرئيسية لمتحف اسطنبول الأثري. اسمه مضلل إنه يمثل الكسندر العظيم لكنه لم يحتوى على جسده.

تابوت الإسكندر، تم اكتشافه في المقبرة الملكية في صيدا وتم الحفاظ عليه في المتاحف الأثرية في اسطنبول. الائتمان: أنتولوجي / ويكيميديا كومنز — رخصة المشاع الإبداعي 4.0 — لم يتم تعديل الصورة.

بعض الأشياء لها اسم يجعلها مشهورة لكنها تخونهم (ما يسمى بـ (ساركوفاغوس) من (ألكساندر هو أحد أكثر الأمثلة إثارة للإعجاب ومن المعروف في جميع أنحاء العالم تحت هذا الاسم. إنه يجذب النظرة لأنه يُظهر لـ (ألكسندر) العظيم الذي بدأ في المعركة، مع ذلك هذا الساركوفيج لا يحتوى على الكسندر لم يعثر عليه في بابل أو أليكساندريا أو قبر مقدوني وقد اكتشف في صيدا، وهو اليوم صيدا، لبنان، في الزنوج الملكي في أيا، في أواخر القرن التاسع عشر.

ويُحفظ الجسم الآن في المتاحف الأثرية في اسطنبول. إنها واحدة من تلك القطع التي تحكي قصة لبنان خارج لبنان. (مثل (ساركوفاغو) من (إشمونازور الثاني في (لوفير إنه ينتمي أولاً إلى تاريخ (سيدون. لكن مساره مختلف. لم يتم نقله إلى باريس من قبل القنصلية الأوروبية أو الشبكات الأثرية. تم إرساله إلى اسطنبول كجزء من الإمبراطورية العثمانية، التي كانت صيدا آنذاك جزءًا منها. هذه ليست بالضبط حالة من سياسة الاستعمار الأوروبية. انه امبراطورية عثمانية. ولكن النتيجة، التي شوهدت من لبنان المعاصر، لا تزال كما هي: واحد من أعظم التحفة التي وجدت في سيدون هو الآن خارج البلاد.

اكتشاف الامبراطورية في النيكروبولي الملكي لسيدون

إنها 1887. عثمان حمدي بي، رسام، عالم آثار، مفكر عثماني ومدير متحف الإمبراطورية، يتلقى معلومات عن اكتشاف قبور هامة في سيدون. يحصل على إذن للبحث. والسياق هو ثم عثماني: صيدا ليست مدينة دولة لبنانية مستقلة، بل مدينة لمقاطعة إمبراطورية. الآثار المكتشفة في الموقع تحت السلطة الامبراطورية.

أسفرت حفريات 1887-1888 في المقبرة الملكية في صيدا عن مجموعة استثنائية من التوابيت. وهذه تشمل ما يسمى بـ » السخرية » من ألكسندر، و » السخرية » ، و » السخرية » ، و » تابنيت » ، و » الساركوفيغ » ، و » ساترابي » . تذكر السلطات التركية اليوم أن هذه الأعمال أعيدت إلى إسطنبول من قبل عثمان حمدي بك بعد حفرياته في صيدا. وأهميتها هي أنها بررت بناء مبنى جديد لإظهارها، افتتحت في 13 حزيران/يونيه 1891.

التخدير قوي إنه ليس مجرد شيء من (سيدون) إنه متحف مبني حوله و (سيدونيان ساركوفيجي) إسطنبول لا يتلقى فقط بعض الآثار الإضافية. إنها تستقبل مجموعة تأسيسية ساركوفاجي من سيدون أصبح أحد قواعد علم العثماني الحديث.

وهذه النقطة أساسية لفهم الفرق مع الأشياء اللبنانية الأخرى المحتفظ بها في الخارج. ويصل الساركوفاغو من إشمونازور الثاني إلى اللوفر عبر الشبكات الأوروبية للقرن التاسع عشر. (ما يسمى بـ (ساركوفاغوس من (ألكساندر غادر إلى العاصمة الإمبريالية ولا يوجد لبنان بعد كدولة. لكن ذاكرة (سيدونيان) لا تزال خارج المكان إنها تغادر المدينة حيث دفنت لتصبح إحدى شعارات متحف أجنبي.

لماذا يُدعى (ساركو فاغوس) من (ألكسندر)؟?

الجواب بسيط: لأن الكسندر العظيم يظهر على الإغاثة. الاسم يأتي من الصورة وليس من الموت الـ(ساركوفاغوس) تمثل مشاهد الحرب والصيد على واحدة من الوجوه العظيمة معركة بين المقدونيين والفرسيين (ألكساندر) تم تحديده من قبل عدة عناصر إكونوغرافية، بما في ذلك مظهره البطولي و جلد الأسد الذي يشير إلى (هيراليس)، الذي زعم ميراثه رمزياً.

لذا فالاسم له بعض الحقيقة وبعض سوء الفهم نعم، الكسندر ممثل. لا، لم يدفن هناك هذا الارتباك القديم ساهم في المشاهير على الجسم. حتى أنها لا تزال تعطيه قوة خاصة (ما يسمى بـ (ساركوفاغوس) من (ألكساندر هو نصب تذكاري يحمل اسم الفائز لكن على الأرجح ينتمي إلى ملك (سيدوني) محلي تحت النظام المقدوني الجديد.

الظل مهم في الأوقات القديمة، تمثيل حاكم قوي على قبر لا يعني أن هذه السيادة مدفونة هناك. ويمكنها أن تعرب عن تحالف، ولاء، وإعجاب، وشرعية سياسية. هنا، الكسندر يعمل كشخص مؤسس. إنتصاره على الفارسيين غير توازن المنطقة بأكملها. (سيدون) ينتقل من عالم (أشنيد) إلى العالم المقدوني الـ(ساركوفاغوس) يعطي صورة نقية لهذه النوبة.

شيء على الأرجح مرتبط بعبدالونيموس، ملك سيدون

من كان هذا؟? ويرتبط الجواب الأكثر تواتراً بعبدالونياموس، ملك سيدون الذي أنشأه ألكسندر بعد غزو المنطقة. غير أنه يجب توخي الحذر: لم يتم نقش الإسناد على الكائن كما في حالة إشمونازور الثاني. ويستند إلى الأصل الصيداوي والتاريخ والأيقونات والتقاليد التاريخية حول تعيين عبد المجهول.

(عبدالونيموس) أحد هذه الشخصيات التي يبدو أن قصتها تخرج من رواية قديمة. وفقًا للتقاليد التي ذكرها المؤلفون القدماء، كان ينتمي إلى سلالة ملكية صيدونية، لكنه عاش في فقر، وعمل كبستاني. وبعد دخول الكسندر إلى المنطقة، كان من المقرر إعادة تنظيم السلطة في سيدون. التاج يمكن أن يعود فقط إلى شخص من الدم الملكي. وبعد ذلك تم اختيار عبد اللهموس على وجه التحديد لأنه يمتلك هذه الشرعية الدينامية على الرغم من حالته المتواضعة.

هذا التدنيس من البستاني الذي أصبح ملكا هو واحد من أشهر القصص المرتبطة بسيدون في أيام الكسندر إنها تقول الكثير عن الطريقة التي يحب بها اليونانيون والرومان أن يخبروا بها (ألكسندر) يظهر هناك كالذي يعترف بالنبلة الخفية ويكافئ الفضيلة ويعكس التسلسل الهرمي للسلاسل وبالطبع، يجب قراءة هذا الحساب بحذر. وكثيراً ما يبرز المؤلفون القدماء المشاهد. لكنه لا يزال يكشف عن الصورة التي أراد المرء أن يعطيها هذا التغيير في القوة.

ما يمكن أن يقوله المرء أكثر حزماً هو أن (أبادالونيموس) يجسد (سيدون) الذي مرّ تحت حكم مقدونيا إنه ليس ملكاً مستقلاً بالمعنى الحديث وهو حاكم محلي، أو تم تركيبه أو تأكيده كجزء من غزو الكسندر. وربما يكون دوره السياسي هو ضمان استقرار المدينة، وإدماجها في النظام الجديد، والاستعاضة عن الولاء الفارسي القديم بالولاء المقدوني.

ما فعله الملك حاكم (سيدون) بعد أن تغير العالم

حياة عبد المجهول أقل توثيقًا بكثير من حياة أشمونازور الثاني. لا يوجد نص فينيكي طويل يقول عن معبده أو عناوينه أو بنائه. وتكمن أهميتها أساسا في اللحظة التاريخية التي تظهر فيها. أصبح ملكاً بعد إنتصار (ألكسندر) على الفارسيين وعندما غير ساحل (فينيكي) سيده.

إنها ليست تفاصيل (سيدون) ليست مدينة من أي نوع إنها مدينة فونيقية عظيمة، ميناء استراتيجي، قوة بحرية قديمة، مدينة أرستقراطية أبحرت منذ وقت طويل بين الحكم الذاتي المحلي والاعتماد الإمبريالي. قبل (ألكسندر) يعتمد (سيدون) على العالم الفارسي بعد (ألكسندر) دخلت الفضاء الهليني (عبدالونيموس) هو بالتالي ملك الانتقال.

ما الذي يمكن أن ينسب إليه في الممارسة العملية؟ أولا، استقرار مدينة هامة بعد الغزو. ثم دمج (سيدون) في النظام المقدوني الجديد وأخيراً، إذا كان الساركوفاغوس ملكاً له، فإن قيادة نصب تذكاري للجنازة لطموح استثنائي. هذه السخرية ليست مجرد قبر إنه برنامج رخام سياسي يقول أن المتوفى ينتمي إلى العالم الملكي، وأنه يقف على جانب الفائز، أنه يشارك في الأكثر صقلا من صنعية هيلينية،.

إن اختيار الصور مفهوم بشكل أفضل. (المعركة تتذكّر الكسر مع (بيرسيا) و (ألكسندر وتظهر مشاهد الصيد أرستوقراطية يمكن قياسها بلغة مشتركة، حيث يمكن أن يظهر المقدونيون والأورينتال جنبا إلى جنب. الـ(ساركوفاغو) لا يخبر فقط عن موت فرد يُخبرُ a إعادة تطوّر سياسي: ولادة a نظام هيلينسي في Levant.

نحت يوناني لملك سيدوني

الجسم نفسه ذو جودة استثنائية إنّه محفور في رخام البطيخ، الرخام اليوناني الشهير يستخدم خصوصاً في المعالم العظيمة لأثينا. ويبلغ طولها نحو 3.18 متراً، و2.12 متراً مرتفعاً، و1.67 متراً. ويقدر وزنها بنحو 25 طنا. لقد تم رسمه أصلاً ولا تزال آثار التعددية موجودة في الأماكن، مع الإشارة إلى الحقيقة المنسية في كثير من الأحيان: فالنحتات القديمة ليست دائما بيضاء. كانوا ملونين.

هذا اللون يغير كل شيء الزائر الحديث يرى نصب تذكاري كبير من الرخام الخفيف، كلاسيكي تقريبا. لكن الجسم القديم كان يجب أن يكون على قيد الحياة، أكثر دراما، أقرب إلى مسرح مسرح مجمّد في الحجر. الأسلحة، الملابس، اللحم، الخيول، التفاصيل يجب أن تفصل نفسها باللون الـ(ساركوفاغوس) لم يُحتج فقط لقد تم تنظيمه.

الغوث نادرة في أحد الوجوه العظيمة، مسرح المعركة يظهر المقدونيين الذين يواجهون الفارسيين. الحركة عنيفة، وتعبر الجثث، وتختبئ الخيول، وتسقط المقاتلين أو تضرب. (الكسندر) يظهر كرقم رئيسي للقصة على جانب آخر، صيد الأسد و راكب آخر من الحيوانات، الصيادين، الخصم الذين قد يكونون رفيقين من النخبة.

والتناقض بين المشاهد أمر أساسي. المعركة تُظهر الغزو يُظهر الصيّت قابلية التعايش الأرستقراطيّة بعد التآمر. على جانب واحد، العالم أطاح بالحرب. ومن ناحية أخرى، تتعلم النخبة مشاركة رمز بصري واحد. وهكذا يصبح القبر قصة هيمنة وتكامل.

(سيدون) قبل (ألكساندر) مدينة مجروحة لكن دائماً استراتيجية

لفهم قوة الساركوفيج يجب أن نعود لبضعة عقود (سيدون) كان لديه فترة عنيفة تحت الإمبراطورية الفارسية تقاليد القدماء تُبلغ عن ثورة ضد أرتاكسريكس الثالث وقمع شديد القسوة ويمكن مناقشة التفاصيل العددية التي تنقلها المصادر القديمة، ولكن الفكرة العامة واضحة: أن سيدون يخرج من قرن مضطرب، ويقع بين الطموحات المحلية، والهيمنة الفارسية، والإعادة الإقليمية.

عندما وصل الإسكندر إلى الساحل الفينيقي بعد معركة إيسوس في عام 333 قبل الميلاد، استسلمت عدة مدن بسرعة. تاير يقاوم ويخضع لحصار مشهور. (سيدون) على العكس من ذلك على الجانب المقدوني. في هذا السياق، فإن وضع ملك جديد موالي للإسكندر أمر منطقي سياسيًا. بعد ذلك يصبح (عبدالونيموس) رمزاً لـ (سيدون) الذي لا يريد الموت مع النظام الفارسي القديم، لكن للبقاء في العالم الجديد.

(ما يسمى بـ (ساركوفاغوس) من (ألكسندر يبدو منطقياً في هذا السياق إنه ليس مجرد تحية للمحتال هذا بيان موقف. (سيدون) يمثل نفسه في عالم (ألكسندر) ملكه، أو أحد ملوكه، مدفون في نصب تذكاري يحتفل بالنصر المقدوني ودمج النخب المحلية في هذا النصر.

تدنيس ملك البستاني

قصة (عبدالونيموس) تستحق أن تقال لأنها تعطي الموضوع بعداً بشرياً وفقاً للتقاليد، (ألكسندر) أو أقاربه يبحثون عن ملك جديد لـ(سيدون) المرشحون الواضحون يرفضون أو لا يوافقون ثمّ يَتذكّرُ a رجل مِنْ الدمِ الملكيِ، يَسْقطُ في الفقرِ، يَعْملُ الأرضَ. نجده في حديقته سنحضر له شارات ملكية يصبح ملكاً.

المشهد جميل جداً يمكن أن يكون جزء من البناء الأدبي ولكنه مر عبر القرون لأنه يعطي أخلاقيا سياسيا: فالنبلة الحقيقية لن تكون في ملابس، بل في الأصل والفضيلة والقدرة على تحمل الفقر. (ألكسندر)، في هذا الحساب، يبدو أنه الشخص الذي يعرف كيف يتعرف على هذا النبل الخفي.

وبالنسبة لمقال لبناني، فإن الإكسيد ذو قيمة. إنه يربط قصة (ألكسندر) العظيمة بالشخصية المحلية (سيدونيان) تشير إلى أن مدن اليوم لبنان لم تكن مجرد زينة عبرها الإمبراطوريات كان لديهم سلالاتهم، عائلاتهم، تقاليدهم، شرعيتهم وحتى عندما يأتي الخائن من مقدونيا، عليه التعامل مع الحقائق المحلية.

الساركوفيج التي سافرت مرتين

وهناك تفاصيل أخرى جديرة بالتسليط الضوء عليها. الـ(ساركوفاغوس) كان لديه رحلتين رائعتين على الأقل. الأول قديم. الرخام البنفسجي يأتي من العالم اليوناني. وهي مستخرجة أو تعمل أو تنقل للاستخدام في سيدون. وهذا يدل على ثراء المدينة واندماجها في شبكات البحر الأبيض المتوسط. (سيدون) ليس منحرفاً. وهي تطلب أو تتلقى عملا من مستوى فني استثنائي، ربما من حلقات عمل يونانية أو هيلينة للغاية.

الرحلة الثانية عصرية. في 1887-1888، بعد اكتشافه، غادر التابوت صيدا إلى اسطنبول. لقد توفى من القبر إلى النافذة من الزنوج الملكي إلى المتحف الإمبريالي. هذه الرحلة الثانية تغير معناها. في الأوقات القديمة، كان نصب جنازة لملك محلي. في إسطنبول، يتحول إلى تحفة عالمية رمز لعلم الآثار العثماني وأحد أشهر القطع في المتحف.

وهذه الحركة المزدوجة هي في صميم تاريخ التراث اللبناني المتفرق. الأجسام القديمة كانت تدور بالفعل في الأوقات القديمة. الفينيكان أنفسهم كانوا ملاحين وتجار ووسطاء بين العوالم لكن التداول القديم لمواد أو أسلوب ليس نفس الإستخراج الحديث للجسم المكتشف في قبر الرحلة الأولى تخبر تجارة البحر الأبيض المتوسط والثاني يتعلق بمنطق الإمبراطوريات والمتاحف.

موضوع لبناني وعثماني ويوناني وعالمي

(ما يسمى بـ (ساركوفاغوس من (ألكسندر يهرب من فئات بسيطة. فهي لبنانية من حيث مكان اكتشافها، وصيدونية من حيث سياقها الجنائزي، واليونانية من حيث مادتها ولغتها الفنية، ومقدونية من حيث أيقونتها، وعثمانية من حيث تاريخها الحديث في الاكتشاف والنقل، وتركية من حيث متحفها الحالي، وعالمية من حيث مشاهيرها.

وهذا هو السبب في صعوبة تخفيضه إلى شعار. لقول أنها تعود لتركيا فقط ستتجاهل سيدون والقول إنه يعود إلى لبنان وحده سينسى الإطار العثماني لاكتشافه والتاريخ الإمبريالي الذي يحفظه. لقول أنها تعود للفن اليوناني فقط ستمحى الملك المحلي الذي تم خلقه هذا الساركوفاغوس مفترق طرق لكن مفترق الطرق دائماً لديه أرضية وهذا الطابق هنا (سيدون).

ولذلك يجب أن يُطرح سؤال دقيق بشأن مسألة التراث. ولم يكن لبنان الحديث موجودا في عام 1887. لكن المنطقة، المدينة، الزنوج والذاكرة موجودة. حقيقة أن الشيء قد تم نقله ضمن إطار قانوني عثماني لا يزيل مسألة أصله. هذه ليست مجرد مشكلة قانونية. هذه مشكلة تاريخية ورمزية.

هل يجب أن نتحدث عن الاسترداد؟?

وفي حالة ما يسمى » ساركوفاغوس » في ألكسندر، فإن طلب الاسترداد سيكون أكثر تعقيدا من طلب إعادة الممتلكات الأخرى التي يمر بها السوق الخاصة أو بالتبرعات المقدمة بموجب الولاية. تم اكتشاف الجسم في إمبراطورية كان إسطنبول العاصمة. تصرفت السلطات العثمانية وفقًا لمنطقها الخاص في المركزية. وقد حافظ متحف اسطنبول على الهدف منذ أواخر القرن التاسع عشر. لقد أظهر ودرس وأعاد وأدمج في هويته في المتحف.

ولكن التعقيد يجب ألا يصبح ذريعة للصمت. وسيكون من المشروع أن تركز الكارتلات والكتالوجات والعروض العامة بدرجة أكبر على الأصل السيداني للجسم. وسيكون من المشروع أيضا تصور التعاون مع لبنان: المعارض المؤقتة، والقروض، والتعريفات العالية، والبحوث المشتركة، والبرامج التعليمية، والمبادلات بين صيدا وبيروت واسطنبول.

الاسترداد المادي ليس الأفق الوحيد الممكن وهناك أيضاً رد للقصة. وهذا أمر عاجل وفي كثير من الأحيان، تستوعب المتاحف العالمية الكبيرة أشياء في سرد يبعدها عن أراضيها. ما يسمى بـ(ساركوفاغوس) من (ألكساندر) لا يجب أن يُعرض فقط كـ تحفة هيلينية ولا بد من عرضها على أنها تحفة فنية مكتشفة في سيدون، في لبنان الحالي، في قلب نكروبوليس الملكي الفينيكي.

تحفة تخفي موته الحقيقي

المفارقة الأخيرة هناك (الساركوفاغوس) يحمل اسم (ألكساندر) لكنه ربما يخفي مصير رجل آخر: (عبدالونيموس)، ملك (سيدون) (ألكسندر) أعطى إسمه للجسم لأنه يرسم على الحجر لكن الرجل الميت كان سيدونيان.

هذا الارتباك يقول شيئاً من التاريخ نفسه الغزاة العظماء غالباً ما يأخذون الضوء كله الملوك المحليون، المدن، الحرفيون، الرعاة، الموتى الحقيقيون يذهبون إلى الخلفية. ومن ثم، فإن ما يسمى » ساركوفاغوس » من ألكسندر هو أيضا تذكير: فخلف اسم المحتكم هو تاريخ لبناني، أو على نحو أدق » سيدونيان » الذي يجب أن يعاد.

إنها ليست غرفة هامشية إنها واحدة من أكبر المعالم الفطرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهو يجمع بين غرامات النحت اليوناني والذاكرة السياسية للاحتفال المقدوني والتاريخ الملكي لسيدون. يُخبرُ a لحظة عندما يَتغيّرُ Levant إمبراطورية، لغة مهيمنة، رموز بصرية، لكن لا عمق محلي.

في اسطنبول، لا يزال ما يسمى بتابوت الإسكندر يجذب الزوار. إنه يعجب بحجمه ومشاهده واسمه. ولكن بالنسبة للبنان، ينبغي له أيضا أن يثير إعجابه بشيء آخر: بسبب غيابه. إنه أحد هذه الأشياء التي تقيس ما أعطته الأرض اللبنانية للتراث العالمي، ولكن أيضا ما فقدته في نوافذ العالم.

في (سيدون) كان قبر ملكي في إسطنبول، أصبحَ a محور متحفِ. بين، هناك تاريخ الإمبراطوريات. وكما هو الحال في كثير من الأحيان مع التراث اللبناني، هذا التاريخ ليس فقط أثري. وهو سياسي وثقافي وتذكاري.

المرجع

الموضوع: (ساركوفاغوس) يعرف باسم (ألكسندر).

(ساركوفاغوس) يعرف باسم (ألكسندر). موقع الكشف: « النيكروبوليس الملكي لـ « سيدون » اليوم » سعيده » لبنان.

« النيكروبوليس الملكي لـ « سيدون » اليوم » سعيده » لبنان. تاريخ الاكتشاف: 1887، كجزء من الحفر التي قام بها عثمان حمدي بي بين 1887 و1888.

1887، كجزء من الحفر التي قام بها عثمان حمدي بي بين 1887 و1888. التاريخ: في أواخر القرن الرابع « بي سي »، « هيلينية ».

في أواخر القرن الرابع « بي سي »، « هيلينية ». المادة: رخام بينتيك.

رخام بينتيك. بينت الأبعاد: حوالي 2.12 m high, 3.18 m long and 1.67 m wide.

حوالي 2.12 m high, 3.18 m long and 1.67 m wide. الوزن التقديري: حوالي 25 طن.

حوالي 25 طن. العامل: الكسندر العظيم، خصوصا في مشاهد المعركة.

الكسندر العظيم، خصوصا في مشاهد المعركة. التسريب المحتمل: في كثير من الأحيان نُسب إلى عبدالونيموس، ملك سيدون الذي قام بتركيبه الكسندر، ولكن لا يزال تحديد الهوية يناقش.

في كثير من الأحيان نُسب إلى عبدالونيموس، ملك سيدون الذي قام بتركيبه الكسندر، ولكن لا يزال تحديد الهوية يناقش. المتحف الحالي: المتاحف الأثرية في اسطنبول، تركيا.

المتاحف الأثرية في اسطنبول، تركيا. النقلالتمركز العثماني بعد حفرة (سيدون) وليس الخروج إلى قوة أوروبية.

المصادر

المتاحف الأثرية في اسطنبول/الوزارة التركية للثقافة والسياحة، عرض رسمي لمتحف سيدون وساركوفاغوس.

KÜRE Encyclopedia, notice.

Livius.org، لاحظ على صيدا في العصور الهلنستية، لسياق غزو الإسكندر وتعيين Abdalonymos.

Wikimedia Commons, photography.