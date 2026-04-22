الفشل في الذهب والضريبة والإيرادات: لماذا تبحث الدولة اللبنانية عن المال حيث تم بالفعل سحب الثقة

وعندما ترتفع مسألة الضرائب، فإن الضرورة الملحة قد تغيرت في طبيعتها

وفي بلد مثل لبنان، لا تنشأ المناقشات الضريبية في فراغ تقني. ويعودون إلى السطح عندما تفتقر الدولة إلى المال والشرعية والوقت. ومن ثم، فإن مسألة الذهب، وضريبته، وتداوله، وإمكانية سحب المزيد منه، تقول أكثر من مجرد خلاف على فرض ضريبة. ويكشف عن الحالة الحقيقية للبلد. فالدولة التي يضعفها الانهيار المالي، التي تقع في رسوم الحرب، وتأمر بتمويل حالة الطوارئ، تتحول إلى ما لا يزال يهرب منها، أو إلى ما سمح لها بالتدفق منذ فترة طويلة دون أن تحطم تماما. وعندما يصل التمويل العام إلى هذه النقطة من التوتر، تصبح كل منطقة رمادية إغراء مالي.

وفي هذا الصدد، يتسم دور المحكمة بأهمية خاصة. إنه ليس منتجاً وفي الخيال اللبناني، يشير إلى الحماية، واحتياطي القيمة، ونقل الأسرة، والملجأ ضد العملة الهشة، والالتفاف على المخاطر المصرفية. إنها تحمل تهمة رمزية قوية وكثيراً ما يُنظر إلى الذهب على أنه ما لا يزال قائماً عندما تتردد المؤسسات، وعندما تُخيب المصارف للآمال، عندما تفقد الأموال المصداقية وعندما لا تعود الدولة تقدم الاستقرار. ومن ثم، فإن فرض الضرائب على هذا القطاع أو تحسين السيطرة عليه أو السيطرة عليه هو بمثابة لمس غرض اقتصادي، ولكن أيضا إلى رد فعل دفاعي خاص عميق الجذور.

لهذا السبب يصبح الموضوع متفجراً فمن جهة، تكون الأموال العامة هائلة. ويبحث البلد عن موارد أينما وجدت. ومن جهة أخرى، كثيراً ما يعتبر أصحاب المدخرات والتجار والأسر والجهات الفاعلة في سوق الذهب هذا المعدن أحد آخر مجالات الحماية من الشك الواسع الانتشار. وعندما ترى الدولة إمكانات مالية، يرى الكثيرون خط أمن خاص. وبالتالي، فإن فشل الإيرادات لا يصادف إيداعاً محايداً في الميزانية. إنه يلتقي بإقليم حساس اجتماعياً.

ويلخص هذا التوتر إحدى العقبات اللبنانية الرئيسية. وتحتاج الدولة إلى المال، ولكن المناطق التي لا تزال توجد فيها الأموال غالبا ما تكون بالتحديد المناطق التي تطورت بسبب تراجع الثقة في الدولة. فكلما أصبح القطاع غير الرسمي أو شبه النظامي أو المحمي ملجأ، كلما كان ذلك أكثر إغراءاً لإمكانية الوصول إليه. ولكن كلما حاولت زيادة القوة الوصول إليها، كلما رجع السؤال الرئيسي: فما هو الأساس المعنوي والسياسي الذي يمكن أن يضعف طلب الدولة من الجهات الفاعلة التي نظمت نفسها من دونها، وأحيانا ضدها، وذلك في كثير من الأحيان لعدم وجود أفضل؟?

الدولة التي تسعى للحصول على إيرادات بعد فقدان جزء من قاعدتها

المشكلة ليست فقط الحرب الأخيرة. إنه أكبر سناً. وشهدت الدولة اللبنانية منذ سنوات تقلص قاعدة الضرائب فيها أو شظها أو تحركها. وتحول جزء من النشاط إلى نشاط غير رسمي. عقد واحد آخر في ظل الأزمة الاقتصادية. وأُعيد نقل وظيفة أخرى إلى دوائر النقد الأجنبي، خارج نطاق الرادار التقليدي للإدارات. في مثل هذا السياق، لم تعد الضرائب تعمل كما هو الحال في حالة مستقرة. ويصبح منقطعاً ومتنازعاً وجزئياً وأكثر اعتماداً على بضعة جيوب لأخذ العينات أسهل من غيرها.

هذا ما يجعل كل مناقشة ضريبية جديدة مشغولة جدا. نحن لا نتحدث عن الكفاءة. وهو يتحدث أيضا عن الظلم والتسلسل الهرمي للجهود وانتقائية السلطة. من يستطيع الهرب من الضرائب؟ ومن، على العكس من ذلك، لا يمكن أن يتفادى الحجز أو الضرائب أو الرسوم أو الرسوم غير المباشرة؟ من يستفيد من الحماية عن طريق التنقل أو الشبكات أو القدرة على نقل رأس المال؟ ومَنْ يَبْقى أسيراً إلى a إقليم، a تجارة أَو a دخل مرئي؟ وهذه القضايا غير واضحة بمجرد أن تلتمس الدولة إيرادات جديدة.

وهو يتبع هذا المنطق، ولكن بكثافة معينة. لأنه يُعمم في مساحة هجينة وهو يؤثر على المجوهرات، والادخار، وإعادة البيع، وأحيانا الاستثمار، وأحيانا الاستخدام الاجتماعي. وقد يكون ذلك جزءاً من التجارة المعلنة، ولكنه أيضاً يقيس أشكالاً أكثر دقة من التداول. وهذا يجعلها هدفا جذابا للدولة التي تفتقر إلى الإيرادات. وهذا أيضا ما يجعل أي تدخل في هذه السوق مشبوهة على الفور في نظر من يخافون من أن نسعى إلى تنظيم أقل من أن نقبض عليه.

فشل الإيرادات لا يعني أن المال مفقود وهذا يعني أن القاعدة الضريبية التقليدية لم تعد كافية. فالدولة التي تكافح بالفعل مع اقتصاد أكبر تجد نفسها الآن تبحث عن موارد في مشهد مجزأ، حيث تكون القطاعات الدينامية التي لا تزال في كثير من الأحيان أكثر القطاعات احتياجا منها. المفارقة اللبنانية هناك وكلما طالت الأزمة، زادت حاجة الدولة إلى استرداد المواد الضريبية. ولكن كلما احتاجها كلما انتقلت هذه المادة بالفعل إلى أشكال من الحماية خارج متناوله.

إنها ليست مجرد معدن إنها لغة من عدم الثقة

ولفهم حساسية الموضوع، من الضروري قراءة ميزانية بحتة. وفي لبنان، يمثل الذهب أيضا لغة اجتماعية. يقول الخوف من الاستهلاك يقول ان انفصال البنك كمكان طبيعي للثقة وقال إن الانسحاب من الأصول المادية وغير المسموح بها والرصينة والمفهومة بدون وسيط. وفي سياق أصبح فيه الكثيرون غير قادرين على الوصول إلى ودائعهم، حيث فقدت العملة الوطنية الكثير من قيمتها، وعندما تنهار الوعد بنظام مالي حديث، أصبح الذهب أكثر من منتج. وقد أصبحت استجابة ثقافية لانعدام الأمن الاقتصادي.

هذا ما تلتقي به الدولة عندما تتحدث عن الضرائب على الذهب لا يلتقي فقط بتجار يدافعون عن هوامشهم وهو يصادف ذكرى جماعية حديثة، تتألف من خسائر، وحواجز مصرفية، وسحب الثقة، والتحول إلى حماية فردية. أما بالنسبة لجزء من السكان، فإن فكرة زيادة الضرائب يمكن أن تظهر كصدمة مزدوجة. أولاً لأنها تضرب ملجأ ثانيا، لأنه يأتي من دولة مسؤولة جزئيا على الأقل عن الانهيار الذي جعل هذا الملجأ ضروريا.

ويضاف إلى ذلك عنصر آخر. لا يزال الذهب، في المجتمع اللبناني، مرتبطًا أيضًا بالأسرة القديمة والاستخدامات الاجتماعية. المجوهرات ليست فقط علامة تراث. ويمكن أن يكون أداة نقل، مهر، احتياطي قابل للتعبئة في حالة الطوارئ، من رأس المال المميز المحتفظ به خارج النظام. ولذلك يُنظر بسرعة إلى التدابير الضريبية أو التنظيمية في هذا المجال على أنها تدخل في الاقتصاد الخاص للأسر المعيشية. ليس فقط التاجر الذي يشعر بأنه مستهدف. كما أن الأسرة هي التي تخشى أن يلمس أحد هوامش الأمان الأخيرة.

وهذا يفسر لماذا لا يمكن أبدا إجراء مناقشة الذهب كتسوية تقنية بسيطة. وهو يؤثر على العلاقة الأساسية بين الدولة والمجتمع. وفي بلد تنخفض فيه الثقة، لا تُقرأ الضرائب أبدا على أنها تبادل متوازن بين المساهمة والخدمات. وغالبا ما يُقرأ على أنه استخراج. وما دام هذا التصور يهيمن عليه، فإن كل محاولة جديدة لحشد الإيرادات تأتي في ظل اشتباه فوري: هل ترغب الدولة حقا في إعادة بناء قدرتها على العمل، أم أنها لا تسعى إلا إلى تطهير ما أنقذه المواطنون بدونه؟?

إن الحرب والطوارئ المالية تجعل شهيتها المالية أكثر وضوحا

ولا تزال الأزمة الأمنية الأخيرة تغير الوضع. وعندما تضيف الحرب إلى الانهيار، تصبح حالة الطوارئ في الميزانية أكثر عارية. ولم تعد مجرد مسألة تغطية النفقات العادية للدولة المقصرة. ويجب تمويل الطرق البديلة، والجسور، والوصول، والاحتياجات الطارئة، والخدمات العامة تحت الضغط، وضعف الحكومات المحلية، والعودة الجزئية للسكان إلى المناطق المتضررة. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل التكاليف غير المباشرة فقدان النشاط، وتباطؤ التجارة، وزيادة هشاشة السلطات المحلية، والحاجة إلى المساعدة المخصصة، والضغط اللوجستي على جميع الأجهزة العامة.

في هذا السياق، يصبح البحث عن الوصفات أكثر عدوانية، أو على الأقل أكثر وضوحًا. ولا يمكن للسلطة أن تتوقع ببساطة إجراء إصلاحات طويلة الأجل أو انتعاش عفوي افتراضي. يجب أن يجد المال بسرعة. وهذا هو المكان الذي تزداد فيه المناقشات الضريبية بشأن القطاعات التي لا تزال قيد العملية كثافة. ليس لأن الإصلاح الكامل سيكون في نهاية المطاف جاهزا، ولكن لأن الافتقار يصبح ملحا جدا. الشهية الضريبية ليست علامة على الثقة في الدولة. إنها أعراض التدفق النقدي الذي ينتشر.

والمشكلة هي أن هذا الإلحاح في الميزانية يمكن أن يؤدي إلى خيارات سيئة. وعندما تتصرف الدولة تحت الضغط، فإنها قد تحبذ الفرضيات الأكثر وضوحاً أو التي يسهل الوصول إليها سياسياً في الأجل القصير، بدلاً من استراتيجية متسقة لإعادة بناء الضرائب. ويمكن أن تستهدف القطاعات التي لا يمكنها الهروب بسهولة، أو القطاعات التي تعطي انطباعاً بأنها لا تزال تحتوي على قيمة قابلة للتعبئة. غير أن هذا النوع من النهج يمكن أن يؤدي إلى غلة محدودة، مع زيادة عدم الثقة. وكثيرا ما تكون الفعالية الفورية مبالغ فيها، في حين أن التكلفة السياسية المتوسطة الأجل تقلل من قيمتها.

حالة الذهب توضح بالضبط هذا الخطر وقد تغري الدولة التي تسعى إلى الحصول على إيرادات سريعة بزيادة الضرائب، وتحسين الرقابة على الدوائر، وتخفيض بعض الإعفاءات أو استعراض الرسوم القائمة. ولكن إذا فعل ذلك بدون خطاب أوسع نطاقا عن العدالة الضريبية، بدون إصلاح واضح للإدارة، دون إعادة توزيع واضح للجهد، فإنه يبدو أنه يتصرف بشكل أعمى وفقا لاحتياجات اللحظة. والرأي سيبقي على منطق الميزانية أقل من اللفتة السياسية: فجئنا للحصول على المال حيث لا يزال هناك شيء لنأخذه.

الموضوع الحقيقي ليس مجرد ذهب، ولكن عدم القدرة على إبرام عقد ضريبي

جميع البلدان ضريبة. وبالتالي، فإن المشكلة اللبنانية ليست وجود ضرائب. والمشكلة هي تزايد الافتقار إلى عقد ضريبي ذي مصداقية. وفي نظام أكثر استقرارا، يمكن الطعن في الضرائب، بطبيعة الحال، ولكن لا يزال ذلك في منطق واضح: إننا نسهم في مجموعة تنتج بدورها خدمات وهياكل أساسية وإطار قانوني وأمن واستمرارية. وعندما تنكسر هذه الدائرة، تتوقف الضرائب عن النظر إليها على أنها تبادل جماعي. يصبح ثقباً بدون أفق.

هذا هو بالضبط حيث تكمن الصعوبة. ولا تزال الدولة اللبنانية قائمة، ولكنها لم تعد تقدم ضمانات كافية لقبول الجهد المالي تلقائيا. وينظر المواطنون إلى الطرق المتدهورة، والمؤسسات المستعادة بشكل غير كامل، والعدالة المتنازع عليها، والخدمات المجزأة، والعملة الضعيفة، والفئة السياسية المشوهة على المدى الطويل. في هذا السياق، فإن السؤال ليس فقط مقدار الضريبة، ولا أين يتم فرضها. هو معرفة ما يُرفق هذا الطلب. ما هو الحساب الضريبي الذي لا يزال ممكنا؟?

وبدون إجابة على هذا السؤال، ستظل مناقشة الذهب عالقة. ويمكن للسلطات أن تبرر اتخاذ تدبير بالحرب، على وجه الاستعجال، بسبب الحاجة إلى تعبئة جميع الموارد. ولكن إذا لم ير البلد في الوقت نفسه جهداً عادلاً، وتسلسلاً هرمياً واضحاً للأولويات، وعودة ملموسة من الدولة إلى الأرض، فإن هذا التدبير سيشهد حلقة واحدة أخرى في سلسلة طويلة من الجذام دون أن يكون نظيراً محدداً. ثم تصبح مشكلة الضرائب مشكلة ثقة سياسية.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن عدم وجود عقد ضريبي يحبذ اقتصاد التجنّب. وكلما ساء النظر في الضريبة، كلما سعت الجهات الفاعلة إلى حماية نفسها، والالتفاف، والانقسام، والانتقال، والاختباء. النتيجة متناقضة. الدولة، رؤية قاعدتها تتقلص، تجهد البحث عن الإيرادات. ويضاعف دافعو الضرائب من جهودهم للهرب، وهم يرون أن الدولة قد تضررت بدون إصلاح. ثم يتوقف فرض الضرائب عن كونه آلية من آليات التنظيم الجماعي. يصبح صراعًا موضعيًا بين سلطة عامة ضعيفة ومجتمع تعلم البقاء خارجها.

فرض ضرائب أكثر لن يكون كافياً إذا استمر الطبق بالتحرك

والخطأ المشترك هو الاعتقاد بأن مشكلة الإيرادات تُحل بالأساس عن طريق رفع الأسعار أو توسيع نطاق الضرائب لتشمل قطاعا ما. وفي الواقع، وفي اقتصاد يعاني من أزمة عميقة، كثيرا ما تكون مسألة القاعدة أكثر أهمية من مسألة المعدل. وإذا استمر النشاط في الانتقال إلى القنوات غير الرسمية، وإلى قنوات النقد الأجنبي، وإلى أشكال الادخار أو التجارة التي يصعب السيطرة عليها، فإن العودة إلى تدبير معزول ستظل محدودة. بل إن البلد قد يغلق نفسه في سلسلة من إجراءات الميزانية المتناثرة والمكلفة سياسيا وغير الكافية اقتصاديا.

إن لبنان يعاني بالفعل من هذه المشكلة. جزء من الثروة مرئي لكن متحرك و أخرى غير مرئية ولكنها محلية. وثمة عنصر آخر مجزأ بين الجهات الفاعلة غير المتكافئة جدا في القدرات الدفاعية. وفي هذا المشهد، تصبح الضرائب تقريبا جغرافيا لتوازن القوى. أولئك الذين يمكن أن تتحرك أو تضفي على ثرواتهم هم أفضل حماية. وأولئك الذين لا يزالون معرضين أكثر يتحملون العبء. وهذا هو السبب في أن أي مناقشة جدية للذهب ينبغي أن ترتبط بتأمل أوسع نطاقا بشأن إضفاء الطابع الرسمي والشفافية والعدالة الضريبية واستعادة القاعدة تدريجيا.

وإلا ستنخفض المناقشة إلى مشهد مألوف. ستعلن الدولة عن تدبير. وستدعو الجهات الفاعلة المعنية إلى الظلم أو عدم القدرة على العمل. وسيكون الأداء النهائي أقل من التوقعات. الثقة لم تتقدم وبعد بضعة أشهر، سيظهر هدف ضريبي جديد، ويحمله بنفس الإلحاحية ويتلقى نفس عدم الثقة. يجب كسر هذه الدورة.

وفي الوقت الراهن، ليس هناك ما يشير إلى أنه يمكن كسره بسرعة. الحرب تشد القيود. المال مفقود بسرعة. ويتحدث الشركاء الخارجيون عن التمويل والإصلاح على السواء. السلطة تبحث عن مكان للمناورة. في مثل هذا السياق، يكون إغراء أخذ العينات الفوري قويًا. لكن الحقيقة تبقى: لا تنبثق الدولة من انهيار مستدام للإيرادات عن طريق الركض فقط بعد جيوب القيمة المتبقية. ويأتي ذلك بإعادة بناء العلاقة بين الضرائب والثقة والقدرة العامة.

وراء الذهب، سؤال أوسع: من الذي لا يزال يمول لبنان؟?

والمناقشة الضريبية الحالية تشير في نهاية المطاف إلى مسألة أشد صرامة. من يواصل حقا تمويل الحد الأدنى من أداء البلد؟ هل هو الضرائب الكلاسيكية؟ أقل وأقل هل هذه مساعدة خارجية؟ In part, but it remains conditioned, intermittent and politically dependent. هل هو الاقتصاد الخاص غير الرسمي أو شبه الرسمي؟ في كثير من الأحيان، نعم، بالاستبدال، عن طريق البقاء، عن طريق شبكات موازية. هل هو المغتربين، والتحويلات، والعائدات الخارجية، وقنوات الخدمات؟ ربما أيضاً ولذلك يعمل لبنان المعاصر على أساس التمويل المجزأ، حيث لم تعد الدولة المركز الواضح للجمع وإعادة التوزيع.

وفي مثل هذه المشهد، فإن فرض الضرائب على الذهب هو أيضا محاولة لإعادة التركيز قليلا على تداول القيمة نحو القوة العامة. ولذلك فإن للإشارة معنى مؤسسي تقريبا. يقول أن الولاية تريد السيطرة لكنه على الفور يكشف عن ضعفه لأنه إذا كان يريد أن يأخذه مرة أخرى الآن، فإنه بالتحديد لأنه فقده. هنا نجد المفارقة اللبنانية كلها كل علامة على عودة الدولة هي في نفس الوقت اعتراف بانخفاضها السابق.

وهذا هو السبب في أن الموضوع يتجاوز بكثير المجوهرات أو التجارة أو رسوم الدخول. وتطرق إلى ما إذا كان بوسع لبنان أن يعيد بناء مركز مالي وضريبي ذي مصداقية، أو ما إذا كان سيظل هناك بلد تعيش فيه الدولة إلى جانب قنوات الثروة الحقيقية دون إعادة تنظيمها على نحو مستدام. إنه مؤشر واحد فقط من بين مؤشرات أخرى ولكنه قول قوي، لأنه يركّز الخوف، وذاكرة الخسارة، والحماية الخاصة، والشهية العامة.

والمسألة أساساً ليست ما إذا كان ينبغي فرض ضرائب أكبر على الذهب أم لا. والمسألة هي الإطار السياسي الذي يمكن فهمه مثل هذا القرار على أنه مشروع ومفيد ومنصف. وما دام هذا الإطار يفتقر، فإن إخفاق الإيرادات سيستمر في دفع الدولة نحو اتخاذ تدابير واضحة ومتنازع عليها وغير كافية في بعض الأحيان. وكل تدبير جديد يذكّر بالحقيقة نفسها: فالبلد الذي فقد الثقة لا يفتقر إلى المال فحسب، بل يفتقر إلى السرد المشترك الذي لا يزال يسمح بطلب هذا المال دون إعادة فتح مسألة شرعيته في كل مرة.