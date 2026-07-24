الكهرباء في لبنان: خارطة الطريق الجديدة

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وفي 23 تموز/يوليه 2026، وافق مجلس الوزراء اللبناني على ورقة السياسة العامة المقدمة من وزارة الطاقة والمياه لقطاع الكهرباء. كما طلبت الحكومة إعداد المراسيم اللازمة لتنفيذه. يضع هذا القرار الكهرباء مرة أخرى في صميم الأجندة الاقتصادية، بعد سنوات من النقص والعجز العام والاعتماد على المولدات الخاصة. غير أن المضمون التفصيلي للوثيقة لم ينشر بعد. ولذلك لا يزال يتعين تحديد الأهداف والتوقيت والاستثمارات المقررة وآليات الرصد.

والقرار المعلن عنه في نهاية الاجتماع ليس بعد إصلاحا مطبقا. وهو يصادق على إطار للسياسة الحكومية ويفتح مرحلة تنظيمية. ويتعين الآن على الوزارات والوكالات المعنية تحويل المبادئ التوجيهية العامة إلى مراسيم وعقود وميزانيات وإجراءات. هذه ستكون خطوة حاسمة وقد اعتمد لبنان بالفعل عدة خطط للكهرباء، دون أن ينجح في إعادة خدمة مستمرة أو وضع المشغل العام على مسار مالي مستدام.

ورقة سياسة معتمدة، ولكنها لم تفصل بعد

وقال وزير الإعلام بول موركوس إن المسألة احتلت جزءا هاما من المناقشات التي دارت في مجلس الوزراء. ووفقًا للتقرير الرسمي، وافقت الحكومة على الورقة المقدمة من وزير الطاقة وطلبت إصدار المراسيم ذات الصلة. ولم يقترن هذا الإعلان بأي عرض كامل للنص.

وهذا النقص في التفاصيل يحد في هذه المرحلة من تقييم سياسة الكهرباء. لا يعرف الجمهور حتى الآن الأهداف المختارة للإنتاج أو ساعات التوريد أو تقليل الخسائر أو الرصيد المالي لشركة كهرباء لبنان. كما لم تعلن الحكومة التكلفة الإجمالية للتدابير المقترحة.

ولا تزال عدة أسئلة مفتوحة. هل تشمل الصحيفة محطات طاقة جديدة، وتحويلها إلى غاز، وزيادة استخدام الطاقة الشمسية أو شراء الكهرباء من البلدان المجاورة؟ هل يحدد جدول زمني لتحديث شبكة النقل؟ هل ينظم تدخل المنتجين الخاصين؟ هل توفر الحماية التعريفية للأسر المعيشية المتواضعة؟?

وتدرج هذه العناصر في النصوص المنفذة أو في الوثائق التقنية المرفقة بها. وسيتيح نشرها التمييز بين التدابير التي يمكن تنفيذها فورا والأهداف المتوسطة الأجل. كما سيتحقق مما إذا كان التمويل المتاح يغطي الالتزامات المعلنة.

ويبيّن اختيار المراسيم أن عدة أحكام تتطلب أساسا تنظيميا دقيقا. وسيتعين على هذه القوانين توزيع المسؤوليات بين وزارة الطاقة والكهرباء في لبنان ووزارة المالية والهيئات الإشرافية. وسيتعين عليها أيضا أن تضع قواعد الاشتراء والتزامات أي مشغلي خاصين.

سياسات قطاع الكهرباء لمواجهة الأزمات

وقد عانى نظام الكهرباء اللبناني منذ عقود من الفجوة بين الطلب والعرض العام. وحتى قبل الأزمة المالية لعام 2019، كانت التخفيضات منتظمة. كما أن الانهيار النقدي، والنقص في العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الوقود، يزيدان من انخفاض القدرة الإنتاجية.

ولم تعد الكهرباء في لبنان قادرة على توفير الغذاء المستقر. وتعوض الأسر المعيشية والأعمال التجارية بالاشتراكات في مولدات الأحياء، ومن ثم المنشآت الشمسية الخاصة. منع تجاوز الفشل هذا الإغلاق الكامل للعديد من الأنشطة، لكنه أنشأ نظامًا متعدد السرعات.

وتمكن المستهلكون ذوو الإيرادات الدولارية من تمويل الأفرقة أو البطاريات أو الاشتراكات الباهظة التكاليف. وقد خفضت الأسر المعيشية الأكثر هشاشة استهلاكها أو شهدت فترات طويلة دون وجودها. وقد أدرجت الشركات تكلفة الطاقة الخاصة في أسعارها، مما أدى إلى توترات على القوة الشرائية.

كما يثقل القطاع كاهل المالية العامة. وقد غطت الدولة لسنوات خسائر في الكهرباء في لبنان، بما في ذلك عن طريق تمويل عمليات شراء الوقود. ولا تعكس التعريفات، التي جمدت لفترة طويلة، التكاليف الفعلية أو التغيرات في الأسعار الدولية.

وقد بدأ إصلاح التعريفات الجمركية بعد الأزمة، ولكنه لا يكفي لاستعادة التوازن. ولن يدر ارتفاع معدل الدخل إلا إذا كانت الفواتير منتظمة، وعمل العدادات والفواتير قد جُمعت بالفعل. وتؤدي نوعية الخدمة أيضا دورا رئيسيا في قبول الدفع.

الإنتاج والشبكة والجمع: ثلاثة مشاريع ذات صلة

لا يمكن أن يقتصر الإصلاح على زيادة كمية الكهرباء المنتجة. ولا تحل محطة توليد الطاقة الإضافية خسائر الشبكة أو الخسائر غير المدفوعة أو الاتصالات غير النظامية. وعلى النقيض من ذلك، فإن تحسين التحصيل لا يكفي إذا ظلت الإمدادات منخفضة ولا يمكن التنبؤ بها.

ويتعلق المشروع الأول بالإنتاج. ويعتمد لبنان اعتمادا كبيرا على مصانع الطاقة الحرارية القديمة والوقود المستوردة. ويعرِّض هذا الاعتماد البلد للتفاوتات في الأسعار العالمية، وصعوبات التمويل، والاضطرابات اللوجستية.

وكثيرا ما يُعرض استخدام الغاز الطبيعي كخيار أقل تكلفة وأكثر تلويثا من بعض الوقود المستخدم حاليا. غير أن التنفيذ يتطلب الهياكل الأساسية للاستيراد، وعقود الإمداد، والضمانات المالية. وهو يعتمد أيضا على السياق الإقليمي.

ويتعلق المشروع الثاني بالنقل والتوزيع. وتتسبب المعدات القديمة، والخطوط المشبعة، والوظائف غير الثابتة في خسائر تقنية. وينبغي أن تستهدف الاستثمارات المجالات التي لا تستطيع فيها الشبكة استيعاب الإنتاج الإضافي أو أن تدمج على نحو سليم قدرة جديدة متجددة.

المشروع الثالث يتعلق بالخسائر غير الفنية. فالوصلات غير القانونية والاحتيال والفواتير غير المدفوعة تقلل من إيرادات المشغل العام. ويتطلب تجهيزها أجهزة قياس موثوقة وأفرقة تفتيش ودعما سياسيا لتدابير الرقابة.

ويجب أن تمضي هذه الأبعاد الثلاثة قدما معا. ويجب أن تجمع السياسة الموثوقة بين الإنتاج والشبكة والإدارة التجارية. كما ينبغي أن يتضمن مؤشرات عامة لرصد النتائج.

تمويل قدره 250 مليون دولار

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، وافق البنك الدولي على تمويل قدره 250 مليون دولار لمشروع بشأن الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الكهرباء اللبناني. ويتمثل هدفها في المساعدة على إعادة خدمات شبكات أنظف وأكثر موثوقية وأكثر كفاءة.

ويشكل هذا التمويل أداة هامة، ولكنه لا يغطي جميع احتياجات القطاع. ويجب أن تدعم الاستثمارات المستهدفة وتدعم بعض الإصلاحات. وتتوقف المدفوعات عموما على الإجراءات وخطط المشتريات ومتطلبات المتابعة.

يجوز للمشروع الدولي تمويل أعمال الشبكة أو المعدات أو القدرات المتجددة. كما يمكن أن يسهم في تعزيز المؤسسات. لكن فعاليته ستتوقف على التواؤم بين أولويات المؤجر وورقة السياسة التي وافقت عليها الحكومة.

وينبغي لمجلس الوزراء أن يتجنب ازدواجية البرامج. ويجب أن يكون كل استثمار مطابقاً لوظيفة محددة هي: الإنتاج أو النقل أو التوزيع أو العد أو الإدارة. وقد يؤدي عدم كفاية التنسيق إلى تمويل المعدات دون معالجة العقبات التي تعترض استخدامها.

وأشير أيضا إلى مبلغ 250 مليون دولار خلال التبادل بين وزير الإعلام والصحفيين بعد الاجتماع. ويبدو أن الرد المبلغ عنه يرتبط بالتحول الرقمي. ووافق المجلس بصورة منفصلة على قرض قدره 150 مليون دولار لهذه المسألة.

ومن الضروري توضيح المبالغ. ويتصل التمويل البالغ 250 مليون دولار بمشروع الكهرباء الذي سبق أن وافق عليه البنك الدولي. ويهدف قرض الـ 150 مليون الذي أعلن في دورة 23 تموز/يوليه إلى رقمنة الخدمات العامة. ولا يحقق البرنامجان نفس الأهداف.

المكان المتوقع للطاقة المتجددة

وقد أدى التوسع السريع في الألواح الشمسية إلى تغيير جذري في مشهد الطاقة في لبنان. وفي مواجهة التخفيضات وتكلفة المولدات، قامت الأسر المعيشية والأعمال التجارية والمستشفيات والمؤسسات بتركيب نظمها الخاصة.

وقد قلل هذا التقدم من الضغط على الشبكة منذ بضع ساعات. كما أنها أنشأت قدرة كهربائية موزعة تمول مباشرة من المستهلكين. وقد تطورت هذه الظاهرة بشكل أسرع من الإطار التنظيمي.

وسيتعين على سياسة الكهرباء الجديدة أن تدمج هذا الواقع. وسيتعين عليها وضع معايير للمنشآت والبطاريات والاتصالات والسلامة. وسيتعين عليها أيضا أن تحدد الشروط التي يمكن للمنتجين بموجبها أن يحقنوا فائضا عن الشبكة.

وتتطلب التنمية الشمسية الواسعة النطاق خطوطا قادرة على نقل الكهرباء المنتجة. وهو يتطلب أيضاً آليات تخزين إضافية أو وسائل إنتاج لفترات دون شمس.

سيتعين على السلطات منع انتقال الطاقة من إبراز أوجه عدم المساواة. ولا ينبغي استبعاد الأسر المعيشية التي لا تستطيع شراء معداتها من نظام عام حديث. ويمكن للمشاريع الجماعية أو المرافق البلدية أو آليات التمويل المناسبة أن تقلل من هذه الفجوة.

ولا تزال مسألة التعريفات مرتبطة بهذا التطور. وكلما ترك المستهلكون الأكبر حجماً الشبكة جزئياً بفضل الطاقة الشمسية، كلما زاد احتمال فقدان المشغل العام للإيرادات. ويمكن للتسعير المصمم بطريقة سيئة أن يحوّل حصة متزايدة من التكاليف الثابتة إلى أقل المشتركين تجهيزا.

سلطة تنظيمية في قلب النظام

والحوكمة هي أحد الاختبارات الرئيسية للإصلاح. لطالما كان القطاع يدار من خلال تركيز القرارات في الوزارة وفي المشغل العام. وقد دعا الشركاء الدوليون بانتظام إلى تنظيم أكثر استقلالاً وإلى الاضطلاع بمسؤوليات أكثر انفصالاً.

ويجب أن تكون السلطة التنظيمية قادرة على تنظيم الرخص، ورصد التعريفات، ورصد نوعية الخدمة، والتحكيم على بعض العلاقات بين المشغلين. وتتوقف فعاليتها على استقلالها ووسائلها وشفافية قراراتها.

إن مجرد إنشاء سلطة أو تنشيطها لا يضمن عملها. ويجب أن يكون لديها خبراء وميزانية والحصول على بيانات قطاعية. كما يجب عليها أن تنشر قرارات مسببة وتقارير منتظمة.

سيتعين على الإطار التنظيمي تحديد العلاقة بين هذه السلطة ووزارة الطاقة والكهرباء في لبنان. تضع الوزارة السياسة العامة. يفرض المنظم القواعد ويراقب السوق. وينتج المشغل الكهرباء أو يشتريها أو ينقلها أو يوزعها وفقا للنموذج المختار.

ويؤدي الفصل الواضح إلى الحد من تضارب المصالح. كما أنه يحسن ثقة المستثمرين. وتتردد الشركات الخاصة في تمويل الهياكل الأساسية عندما يمكن تغيير القواعد دون إجراء يمكن التنبؤ به أو عندما تجمع الهيئة العامة بين عدة مهام.

المعدلات والحماية الاجتماعية: التوازن الحساس

ويتطلب الانتعاش المالي للكهرباء في لبنان إيرادات أكثر انتظاما. غير أن الحكومة ستحتاج إلى تجنب اتباع نهج محدود في رفع التعريفات. وتدفع الأسر المعيشية بالفعل عدة فواتير للطاقة بين الشبكة العامة والمولدات الكهربائية والمعدات الخاصة.

ويجب مقارنة التكلفة الفعلية بعدد الساعات المقدمة. وقد يصبح مشروع قانون عام أعلى مقبولا إذا حل محل جزء كبير من النفقات التي تنفق على المولدات الكهربائية. وسيكون من الأصعب مقاومته إذا ظل النظام الغذائي ضعيفا.

ويمكن لأي آلية اجتماعية أن تحمي الاستهلاك الأساسي. ويمكن أن يتخذ شكل تعريفة تدريجية أو شريحة معانة أو معونة موجهة. ويجب أن يكون تمويلها صريحا بحيث لا يُعيد حساب عجز مخفي.

ويجب على السلطات أيضا أن تتناول المتأخرات التي تتراكم على بعض الإدارات والمؤسسات العامة. لا يمكن للدولة أن تطلب من الأسر الدفع بانتظام مع السماح لوكالاتها بتأخير مدفوعاتها.

وستكون شفافية الفواتير أساسية. ويجب أن يكون بوسع المجندين فهم الكمية المستهلكة، والتعريفات الجمركية، والضرائب، وأي رسوم ثابتة. كما يجب أن تعمل إجراءات الطعن.

تركيب أجهزة قياس حديثة يمكن أن يحسن الفواتير ويمكن أن يخفض التقديرات وييسر رصد الاستهلاك. غير أنها تثير مسائل تتعلق بالتكلفة وحماية البيانات والصيانة.

القطاع الخاص في ظل الشفافية

ويمكن للسياسة المعتمدة أن تزيد من فتح القطاع أمام المنتجين من القطاع الخاص. ويمكن لهذه المشاركة أن تعجل الاستثمار عندما تفتقر الدولة إلى رأس المال. ويمكنها أيضا أن تستحدث مهارات تقنية جديدة.

ولا يضمن الاستخدام الخاص تلقائياً انخفاض الأسعار. وهو يعتمد على العقود والمخاطر المنقولة وشروط المنافسة. وقد ينطوي الاتفاق غير المتفاوض عليه على قيام الدولة بدفع مبالغ عالية لعدة سنوات.

ولذلك يتعين أن يكون تقديم العطاءات عاما وتنافسيا. ويجب أن تخضع معايير الجائزة والعطاءات الواردة والعقود الموقعة للتدقيق. شروط التعريف يجب أن تكون متوافقة مع قدرة النظام على الدفع.

كما سيتعين على الحكومة أن تحدد دور الكهرباء في لبنان. وقد تظل المؤسسة مشترا مركزيا أو مديرا للشبكة أو مشغلا متكاملا. ولكل نموذج مخاطر ويتطلب قواعد مختلفة.

ويضيف الإنتاج اللامركزي بعدا آخر. ويمكن للبلديات أو التعاونيات أو مجموعات الأعمال التجارية تطوير المرافق المحلية. وتتطلب صلتها إطارا تقنيا وتجاريا موحدا.

ومن شأن الافتتاح غير المنظم أن يزيد من تجزئة النظام. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن يؤدي الفتح الإطاري إلى تنويع الإمدادات وتقليل الاعتماد على عدد قليل من النباتات.

المراسيم كأول اختبار سياسي

إن اعتماد مجلس الوزراء للوثيقة يعطي الحكومة أساسا سياسيا مشتركا. وسيكون الاختبار الأول الآن هو سرعة إعداد المراسيم المطلوبة.

ويجب أن تكون هذه النصوص دقيقة بما فيه الكفاية لتمكين التنفيذ. ولا يجب أن تتضمن المبادئ العامة فحسب. وسيتعين عليهم تحديد المواعيد النهائية وتعيين السلطات المسؤولة وتحديد آليات المراقبة.

ويمكن أيضا أن يُطلب إلى البرلمان أن يتدخل إذا كانت بعض التدابير تتطلب تغييرا تشريعيا. ولا بد من توضيح التمييز بين ما يقع بموجب مرسوم وما يتطلبه القانون.

ومن شأن نشر النص الكامل للورقة أن يعزز الشفافية. ومن شأن ذلك أن يتيح للخبراء والنقابات والأعمال التجارية ورابطات المستهلكين دراسة الخيارات المختارة.

وسيتعين على الحكومة أيضا تقديم جدول تمويل. وينبغي أن تميز بين القروض والمنح والاستثمار الخاص والموارد الخاصة للكهرباء في لبنان. وينبغي لها أن تحدد تكلفة كل مرحلة.

وأخيرا، من شأن وضع جدول زمني عام أن يساعد على قياس التقدم المحرز. ويمكن للسلطات أن تحدد أهدافاً فصلية أو سنوية بشأن ساعات التغذية، والتحصيل، والخسائر، والعمل الشبكي، والقدرة المتجددة.

إجراء إصلاح في الساعات الحالية

وبالنسبة للمواطنين، لن يقاس النجاح بعدد الوثائق المعتمدة. وسيتوقف ذلك على ساعات الكهرباء المتاحة، واستقرار الطائرة، ومجموع التكاليف المدفوعة كل شهر.

وتتوقع الشركات إمدادات يمكن التنبؤ بها للحد من استخدام المولدات. وتحتاج المستشفيات والمدارس والخدمات العامة إلى تيار مباشر للعمل عادة.

ويمكن أن يؤدي التحسن التدريجي بالفعل إلى آثار اقتصادية. ويمكن لكل ساعة إضافية توفرها الشبكة العامة أن تقلل من تكاليف الوقود والضوضاء والتلوث المرتبط بالمولدات الكهربائية.

ولذلك فإن مصداقية سياسة الكهرباء ستتوقف على نتائج واضحة. ستحتاج الحكومة إلى شرح أي فجوات بين الأهداف والتنفيذ. وسيحتاج أيضا إلى نشر بيانات منتظمة عن الإنتاج والإيرادات.

ويفتح القرار الصادر في 23 تموز/يوليه تسلسلا جديدا، ولكنه لا ينهي الشكوك. ولا يزال من المتوقع أن يكون المحتوى الكامل للصحيفة والمراسيم والجدول الزمني والمشتريات العامة الأولى. وسيبين منشورهم ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت برنامجا تنفيذيا أو مجرد توجيه جديد في مجال كثيرا ما تتبع فيه الخطط بعضها البعض دون استعادة الاتجاه الحالي.