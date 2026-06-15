الكويت: الانسحاب الجماعي للجنسية

وفي 14 حزيران/يونيه، أصدرت الكويت مجموعة جديدة من ثمانية مراسيم سحبت أو أبطلت جنسية ما مجموعه 193 2 مراسيم. وهذه الموجة، وهي واحدة من أشد المثقفين منذ إطلاق حملة استعراض المواطنة في آذار/مارس 2024، تشكل مزيدا من التشديد في حالة أصبحت أساسية للدولة الكويتية. وتقدم السلطات هذه القرارات كإجراء تصحيحي لمكافحة الغش، ومنع ازدواج الجنسية، والمخالفات الإدارية. ويعتبرها الحراس أداة للمراقبة السياسية والاجتماعية والهوية في بلد تمنح فيه الجنسية حقوقا أساسية: العمالة العامة، والإسكان، والاستحقاقات الاجتماعية، والرعاية، والتنقل، ونقل المركز إلى الأقارب.

آخر منشور من المجلة الرسمية،,الكويتولا تقدم تفاصيل عن الأسباب الفردية. وهي تورد الأسماء والمراسيم. وتنزع سبع نصوص الجنسية من 192 2 شخصا، فضلا عن الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عن طريق التبعية أو الارتباط. ويلغي المرسوم الثامن جنسية شخص إضافي. ويوجد التمييز القانوني بين الانسحاب والإلغاء والإلغاء في القانون الكويتي. غير أنه يمكن أن يكون الأثر نفسه بالنسبة للمتضررين: فقد جواز السفر، والوضع المدني، والحقوق الاجتماعية، وأحيانا أكثر الضمان القانوني الأساسي. ومن ثم فإن الموجة الحالية تضع مسألة الجنسية الكويتية في صميم مناقشة أوسع بشأن سلطة السلطة التنفيذية، وغياب البرلمان، وحدود المراجعة القضائية.

ثمانية مراسيم وشخص سياسي واحد

وتضع المراسيم الثمانية الصادرة في 14 حزيران/يونيه عملية واسعة النطاق ومنظمة. ويغطي المرسوم رقم 90 لعام 2026 26 شخصا وأولئك المرتبطين بهم بالجمعيات. ويتعلق المرسوم 91 بخمسة أشخاص ومعاليهم. والمرسوم رقم 92 هو جوهر هذه السلسلة، حيث حُرم 594 1 شخصا من جنسيتهم، وكذلك من اكتسبوه بالإدمان. ويؤثر المرسوم رقم 93 على 491 شخصا. ويتناول المرسوم رقم 94 إلغاء شخص واحد. وتتعلق المراسيم رقم 95 و96 و97 بأربعة أشخاص واثنين و70 شخصاً، مع الآثار المعتادة على المعالين أو الأشخاص المرتبطين بهم.

وآلية التبعية هذه توسع إلى حد كبير النطاق الفعلي للقرارات. وفي النظام الكويتي، قد يؤثر فقدان جنسية صاحب الحق الرئيسي على الأزواج أو الأطفال أو الأشخاص الذين حصلوا على المركز حسب الانتماء الأسري. The official figure of 2,193 cases does not always say how many lives are directly affected. وقد يؤثر أي قرار إداري على منزل كامل، أو يغير وضع الأطفال، أو يحجب الوثائق، أو يعلق الاستحقاقات أو يفتح فترة من عدم اليقين بشأن الإقامة. The case is not only legal. وهي أسرية واجتماعية واقتصادية.

The authorities have not published a detailed justification for each case in this series. وهذا الافتقار إلى الدوافع الفردية يغذي النقاد. وتدعي الحكومة أن هذه الحملة تستهدف الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الاحتيال أو الوثائق الكاذبة أو في انتهاك لحظر ازدواج الجنسية. غير أن الأشخاص المعنيين وأقاربهم كثيراً ما يكونون في وضع صعب دون تفسير دقيق. They must understand, challenge or regularize a decision whose foundations are not always publicly disclosed. وبالتالي، تصبح الشفافية إحدى المسائل الرئيسية.

بدأت الحملة في آذار/مارس 2024

وتشكل موجة 14 حزيران/يونيه جزءا من حملة أوسع نطاقا أطلقت في أوائل عام 2024. وفي أوائل آذار/مارس، بدأت السلطات في استعراض ملفات الجنسية ونشر قوائم بالأشخاص المعنيين. وتسارعت العملية بعد تعليق الحياة البرلمانية في أيار/مايو 2024. He then dissolved the National Assembly and suspended several constitutional articles for up to four years. This decision transferred part of the legislative power to the executive and cabinet. كما أنها قللت الحيز المؤسسي الذي يمكن فيه الطعن في القرارات الحساسة أو مناقشتها علنا.

وهذا السياق السياسي أساسي. وقال إن الكويت تعتبر منذ وقت طويل من أكثر النظم انفتاحا في الخليج، حيث يمكن لبرلمان أن يستجوب الوزراء ويحجب النصوص ويتسبب في أزمات حكومية. وأدى هذا التفرد أيضا إلى شلل سنوات. وبررت السلطات تعليق الجمعية العامة بضرورة وضع حد للعقبات وتصحيح الانجرافات وحماية مصالح الدولة الفضلى. غير أن غياب البرلمان يغير طبيعة مناقشة الجنسية. ولم يعد سحب الجنسية يواجه معارضة برلمانية منظمة. وهي تأتي من ميكانيكيين إداريين وتنفيذيين أقل تعرضا.

وتضطلع اللجان المسؤولة عن الملف بدور مركزي. The Supreme Commission for the review of Kuwait nationality was reorganized in 2026 under the authority of the First Deputy Prime Minister and Minister of the Interior. وهي تنظر في الحالات، وتوصي بالانسحاب أو الإلغاء، ثم تُقدَّم القرارات إلى الشركة أو تُنشر بمرسوم. This structure gives the executive considerable power over one of the most sensitive rights. وهو يعكس أيضا الرغبة في معاملة المواطنة على أنها مسألة تتعلق بالأمن القومي، والنزاهة الإدارية، والتكوين الاجتماعي.

الأسباب الرسمية: الاحتيال، وازدواجية الجنسية، والهوية

ويستند الخطاب الرسمي إلى ثلاثة أسباب رئيسية. الأول هو الاحتيال. The authorities claim to have identified files based on false documents, false filiations or incorrect statements. In some cases, cases of family fraud were highlighted to show that networks would have obtained nationality irregularly over several generations. وترى الحكومة أن تصحيح هذه القضايا هو حماية القانون والدفاع عن حقوق المواطنين الشرعيين.

والسبب الثاني هو ازدواج الجنسية. وتحظر الكويت عادة على مواطنيها أن يحملوا جنسية أخرى دون إذن. The authorities state that they want to enforce this rule, particularly in cases where persons have retained or acquired another passport. وهذه مسألة حساسة في الخليج، حيث كثيرا ما تعبر الروابط القبلية والأسرية والاقتصادية الحدود. بل إنه أكثر من ذلك في الكويت، وهي بلد غني ولكنه حصيف من الناحية الديمغرافية، حيث تتيح المواطنة إمكانية الحصول على منافع عامة هامة.

والسبب الثالث هو الحفاظ على الهوية الوطنية. ويتحدث المسؤولون الكويتيون عن النسيج الوطني، والاستقرار، وتصحيح الملفات التي يزعم أنها أساءت إدارتها. وترجع هذه الصياغة بقوة في بلد اتسم بغزو العراق في عام 1990، وبالمناقشات التي دارت بشأن البدون، وبالتوازن بين السكان الإثنيين والمجنسين والأجانب، وبالخوف من تآكل الجنسية. الجنسية أكثر من مجرد وثيقة. It defines political affiliation, access to the welfare state and place in the social hierarchy.

هذه الأسباب لا يمكن استبعادها بالخلف. وللدولة الحق في التحقق من السجلات المزورة وحماية صحة وثائقها. والمشكلة هي النطاق والإجراءات وسبل الانتصاف والآثار الجماعية. وعندما تعالج آلاف الحالات في موجات متتالية، يصبح من الصعب تتبع الحدود بين مكافحة الغش وسياسة إعادة التعريف الوطني. It is precisely this border that human rights defenders ask to examine.

الشخصيات الثقافية والعامة المتأثرة بالفعل

ولم تؤثر الحملة على مجهولي الهوية فحسب. In previous waves, public figures, artists, athletes, preachers, journalists and influencers were involved. In particular, regional media reported the withdrawal of the nationality of cultural figures, including known actors, sometimes even after their death. وقد عممت في هذا السياق أسماء من قبيل نوال الكويتيا، ودوود حسين، ونوحة نبيل، وعبد المحسن الشويل، وعبد الرزاق إبراهيم الخطف، المعروف باسم بورزايقا. وتندرج كل حالة في إطار إجراءات منفصلة. غير أن أهميتها الرمزية قوية.

وعندما يفقد الفنان أو الممثل أو الإعلام جنسيته، يتجاوز القرار السجل الإداري. يلمس ذاكرة جماعية وهي تتساءل عن كيفية اعتراف البلد بأولئك الذين شاركوا في ثقافته أو التلفزيون أو الموسيقى أو صورته العامة. وقد اجتاحت السحبات اللاحقة للصدمات الذهنية، لأنها تبدو وكأنها تمحو وضعاً قانونياً بعد أن يكون الشخص معترفاً به اجتماعياً لسنوات. وتبين أيضا أن الحملة لا تتعلق فقط بالقضايا الأخيرة. ويمكنها أن تعيد فتح السجلات القديمة، والتجنسات السابقة، والتوثيقات الراسخة منذ وقت طويل.

والصحفيين والأصوات الحيوية فئة حساسة أخرى. وأبلغت المنظمات الصحفية عن حالات أضيف فيها فقدان الجنسية إلى المقاضاة أو القيود أو التوترات السياسية. The Kuwait authorities reject the idea of a campaign of repression and insist on the legal basis. وأجابت المنظمات غير الحكومية بأن الجنسية يجب ألا تصبح أبداً عقوبة سياسية مقنعة. ومن ثم، فإن وجود شخصيات عامة في القوائم يثير الشك: هل الانسحابات مجرد تصحيح إداري، أو أيضا إعادة التركيز السلطوية على المجال العام؟?

النساء والأسر على خط المواجهة

ومسألة المرأة أساسية في النقد. وتتعلق عدة موجات سابقة بعدد كبير من النساء اللاتي حصلن على الجنسية عن طريق الزواج أو غير ذلك من آليات التجنس. وترى منظمات حقوق الإنسان أن الإصلاحات والانسحابات الأخيرة أثرت بشكل غير متناسب على الزوجات أو الأرامل أو النساء المجنسات. In some cases, loss of nationality may occur after years of life in Kuwait, marriage, children and social integration. ويمكنها تحويل مسار الأسرة إلى أزمة إدارية وحشية.

وهذا البعد الأسري يجعل القرارات مرهقة بشكل خاص. ويجوز للشخص الذي يفقد جنسيته أن يفقد إمكانية الحصول على الاستحقاقات أو العمل العام أو الرعاية أو السكن أو بعض حقوق الملكية. ويمكن الطعن في الأطفال وفقاً لإجراءات الإحالة. ويمكن مواجهة الزوجين بإجراءات الإقامة. ويمكن أن تتأثر الحسابات المصرفية ووثائق الهوية والأعمال المدنية والإجراءات المدرسية. إن الجنسية، في هذا السياق، ليست رمزا مجردا. إنها مفتاح الحياة اليومية.

كما يحذر المدافعون عن الحقوق من خطر انعدام الجنسية. وللكويت بالفعل عدد كبير من سكان بيدون، أي الأشخاص عديمي الجنسية أو الأشخاص الذين لا يحملون جنسية معترف بها. وإذا كانت حالات الانسحاب تؤثر على الأشخاص الذين لا يحملون جنسية فعالة أخرى، فإن الحملة يمكن أن تزيد هذه الفئة الضعيفة من السكان. وتدعي الحكومة أنها تستهدف الاحتيال وازدواجية الجنسية، مما يعني أحيانا وجود وضع آخر. ويدعو الناقدون إلى توفير ضمانات فردية لضمان ألا ينتهي المطاف بالناس دون جنسية، وسبل انتصاف واضحة، وحماية كافية.

المراجعة القضائية كنقطة ضعف في النظام

ولا تزال النقطة الأكثر منازعة هي السيطرة على القرارات. In Kuwait, citizenship cases are largely beyond ordinary judicial control. ويحد هذا الوضع من قدرة الأشخاص المعنيين على الطعن بفعالية في الانسحاب أو الإلغاء أمام قاض مستقل. ويمكن للسلطات أن تحتج بأن القرارات تتبع القانون وتوصيات اللجان والمراسيم المنشورة. ويدفع النقاد بأن الشرعية الرسمية لا تكفي عندما يكون الحق في الاستئناف ضعيفاً أو غائباً.

وهذا الافتقار إلى السيطرة هو أكثر حساسية حيث أن القرارات واسعة النطاق. ولا يكون لأي إجراء فردي، يستند إلى أدلة يمكن الوصول إليها وإمكانية الاعتراض، نفس معنى نشر مئات أو آلاف الأسماء. The persons concerned must know what they are accused of, be able to produce documents, obtain a reasoned response and have access to an impartial body. وبدون هذه الضمانات، قد تؤدي الحملة إلى انعدام الأمن العام. وحتى أولئك الذين لا يتأثرون قد يتساءلون عما إذا كان ملفهم العائلي، قديما في بعض الأحيان، سيعاد فتحه.

وتدفع السلطات بأن ملف الجنسية مرتبط بالسيادة. هذه الحجة كلاسيكية والمواطنة هي السلطة السيادية للدولة. ولكن القانون الدولي والقواعد الأساسية لسيادة القانون تفرض أيضا حدودا: حظر العمل التعسفي، والحماية من انعدام الجنسية، وعدم التمييز، وحقوق الدفاع والتناسب. والمناقشة الكويتية في هذه المرحلة من التوتر بين السيادة الوطنية والضمانات الفردية.

نقطة تحول سياسية للكويت

وتكشف حملة سحب الجنسية عن نقطة تحول أوسع. ويبدو أن الكويت ترغب في إعادة تحديد ملامح المواطنة والهوية الوطنية والعلاقة بين الفرد والدولة. This choice comes after years of tensions between government and Parliament, debates on corruption, institutional fatigue and economic blockages. وتقدم السلطة التنفيذية عملها كإعادة تنظيم. إن ناقديه يرونه تركيزاً من القوة وتخفيض المساحة المدنية. وأصبحت الجنسية بعد ذلك الأساس لجزء من العقد السياسي الكويتي الجديد.

This evolution distinguishes Kuwait from its traditional image. وقد وصف البلد منذ فترة طويلة بأنه الاستثناء البرلماني للخليج. بل إن نظامه السياسي غير فعال، يسمح بإجراء مناقشة عامة أكثر حدة مما يسمح به في العديد من الملكيات المجاورة. ويغير تعليق البرلمان وإعادة تنظيم القوانين وحملة الجنسية هذا المشهد. They bring Kuwait closer to a more centralized model, where sensitive decisions are made by decree and the room for dispute is reduced. ولا يقتصر هذا التحول على المؤسسات. وهو يؤثر على تعريف من ينتمي إلى الأمة.

ويعزز السياق الإقليمي هذا المنطق الأمني. وأدت التوترات مع إيران، والحرب الإقليمية، والوجود العسكري للولايات المتحدة، وضعف الهياكل الأساسية ومنافسات الخليج إلى زيادة حساسية الدول إزاء قضايا الولاء والحدود والولاء. In this climate, control of nationality may appear, in the eyes of power, as a security tool. الخطر هو أن هذه الأداة ستكون واسعة جداً. ويمكن لسياسة أمنية في نهاية المطاف أن تضعف الأسر والمؤسسات والثقة في الدولة.

شركة تحت الشك

ويمكن أن يكون الأثر الأطول هو الخوف الإداري. وعندما يفقد الآلاف جنسيتهم في سلسلة متتالية، يلاحظ المجتمع ككل. وقد يشعر المواطنون المجنسون، والأسر المختلطة، والنساء اللاتي حصلن على المركز عن طريق الزواج، وأحفاد السجلات القديمة، والأشخاص ذوي الروابط عبر الحدود، بالضعف. وأصبحت المناقشات العامة أكثر حذرا. مترددين وتكتسب وثائق الأسرة قيمة جديدة. وأصبحت الإجراءات الإدارية مصدر قلق.

وهذا الشك يمكن أن يؤدي إلى آثار اقتصادية. ويجوز للشخص المتنازع عليه أن يفقد وظيفته، أو يتخلى عن الاستثمار، أو يبيع الممتلكات، أو يلتمس حلا في الخارج. ويمكن للأسر المتضررة أن ترى أن حساباتها أو مشاريعها أو عقودها قد ضعفت. المستثمرون الأجانب أيضاً يحترمون اليقين القانوني للبلد وحتى إذا كانت غالبية الحالات تتعلق بقضايا جنسية داخلية، فإن صورة الدولة القادرة على الانسحاب على نطاق واسع من النظام الأساسي قد تثير قلقا أوسع بشأن إمكانية التنبؤ القانوني. وبالتالي، تتجاوز التكلفة التكاليف التي تم تعيينها مباشرة.

موجة 14 يونيو لا تغلق القضية. وعلى النقيض من ذلك، تؤكد أن الحملة مستمرة وأنه لا يزال بوسعها التوسع. ولم تعلن السلطات إنهاء العملية. وتواصل اللجان استعراض الملفات. وتبين المراسيم المتعاقبة أن استعراض الجنسية أصبح سياسة حكومية. والمسألة الآن واحدة من الضمانات: نشر الأسباب، وسبل الانتصاف الفعالة، والحماية من انعدام الجنسية، والفحص الفردي، والمناقشة العامة. وبدون هذه الضمانات، ستعزز كل قائمة جديدة الانطباع بأن الجنسية الكويتية لم تعد مجرد حق، وإنما هي حالة قابلة للانتعاش بموجب إجراء يسيطر عليه السلطة التنفيذية إلى حد كبير.

ومن ثم فإن الكويت تواجه خيارا طويل الأجل. It can deal with real fraud with transparent procedures, individualized evidence and clear remedies. It can also pursue a policy of massive withdrawals that redefines citizenship in administrative waves. الفرق عظيم. In the first case, the State strengthens the law. في الثانية، يخلق خوفا دائما حول الانتماء القومي. وتظهر آخر سلسلة من عمليات الانسحاب والإلغاء البالغ عددها 193 2 عملية أن هذه المسألة لم تعد هامشية. وقد أصبحت إحدى أكثر التجارب حساسية في المسار السياسي الكويتي الجديد.