المصارف اللبنانية: الودائع تتراجع أكثر

الودائع المصرفية: لا تزال الثقة غائبة

الانخفاض فيالودائع المصرفيةويشير لبنان إلى أن الأزمة المالية لم تُغلق. وما زالت المصارف تفقد بعض الموارد التي ينبغي أن تشكل الأساس العادي للائتمان والثقة. أحدث البيانات النقدية المتاحة تظهر انكماش آخر في الودائع المصرفية للسكان خلال الأسبوع المنتهي في 21 أيار/مايو 2026 الحركة لم تكن غير عادية وهو يؤكد أن الأسر المعيشية والأعمال التجارية لا تزال حذرة، وأن العملات لا تزال تترك النظام، وأن الودائع في الكتب لا تعكس عائدا حقيقيا إلى المدخرات المصرفية.

وفقاً للمجاميع التي نشرها بنك لبنان وأخذها المصرف (أودي)، فإن ودائع السكان المصرفية انخفضت بمقدار 710 2 مليار جنيه إسترليني خلال الأسبوع. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض في ودائع العملات الأجنبية، الذي انخفض بمقدار 072 4 بليون جنيه استرليني، أو 45.5 مليون دولار بالمعدل الرسمي البالغ 500 89 جنيه استرليني. وفي الوقت نفسه، زادت ودائع الكتب بمقدار 363 1 بليون جنيه استرليني. ولكن يجب تفسير هذه الزيادة المحلية بحذر. ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة في رواسب الطلب، في حين أن ودائع الادخار في الكتب آخذة في الانخفاض.

التمييز ضروري ويمكن أن يعكس الإيداع البصري التدفقات النقدية، التي تنتظر الدفع، والأجور، ومستوطنات الشركات أو السيولة المؤقتة. وهذا لا يعني بالضرورة أن تعود الجهات الوديعة إلى المصارف بثقة دائمة. ومن ناحية أخرى، فإن الإيداع بالوفورات يعبر عن استعداد أكبر لإبقاء الأموال في النظام. غير أن ودائع الادخار في الكتب انخفضت بمقدار 538 بليون جنيه استرليني خلال هذه الفترة. وبالتالي، فإن الإشارة التي أرسلتها الأرقام واضحة: فالنظام المصرفي اللبناني لا يزال ممرا، أكثر من مكان للادخار.

إشارة العملة

وأكثر التفاصيل إثارة للقلق تتعلق بودائع العملات الأجنبية. ويعادل انخفاضها الأسبوعي 45.5 مليون دولار بالمعدل الرسمي. This amount may seem limited in view of the scale of the banking crisis, but it prolongs a heavy trend. وفي بلد تحقق فيه الدولار وفورات هيكلية طويلة، يشير الانخفاض في رواسب العملات الأجنبية إلى أن وكلاء الاقتصاد يفضلون إبقاء سيولتهم خارج النظام المصرفي، أو استخدامه مباشرة، أو تحويله إلى أشكال أكثر أمانا في أعينهم. The bank no longer plays its traditional role as a safe, lender and intermediary.

إن فقدان الثقة هذا له جذور معروفة. ومنذ انهيار عام 2019، عانى المودعون من القيود، وفقدان القيمة، وعدم التيقن الذي طال أمده بشأن مصير حساباتهم. ولم تكتمل عملية إعادة هيكلة المصرف. ولم يُفترض بوضوح توزيع الخسائر. وقد عُدلت قواعد الانسحاب منذ وقت طويل بتعميمات أو ممارسات مصرفية أو ترتيبات مخصصة. وفي ظل هذه الظروف، ليس لمقدم الطلب الذي يتلقى عملاة أجنبية أي سبب واضح لوضعه في النظام لفترة طويلة. وقد يفضل الاحتفاظ بها نقدا، واستخدامها لدفع احتياجاته أو نقلها في أقرب وقت ممكن.

انخفاض رواسب العملات الأجنبية يؤثر أيضا على قدرة المصارف على أن تصبح لاعبا اقتصاديا عاديا مرة أخرى. ويقوم مصرف بجمع الودائع وتحويل جزء من هذه الموارد إلى قروض ويمول النشاط. In Lebanon, this chain remains broken. وليس لدى المصارف ثقة كافية لاجتذاب مدخرات جديدة طويلة الأجل. كما أنها لا تملك ميزانية سليمة تسمح لها بالإقراض على نطاق واسع. ومن ثم فإن انكماش رواسب العملات الأجنبية يؤكد وجود اقتصاد بدون وسيط مصرفي حقيقي.

عدد الأسبوع

المؤشر التغيير أو المستوى أسبوع النقد في 21 أيار/مايو 2026 مجموع الودائع المصرفية للمقيمين 710 2 مليار جنيه الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية 072 4 مليار جنيه مكافئ العملة – 45.5 مليون دولار الودائع المقيمة في الكتب +1 363 بليون جنيه الودائع النقدية في الكتب +1 901 بليون جنيه الوفورات في الدفاتر 538 بليون جنيه الإمداد بالمال – 508 3 مليار جنيه العملة المتداولة 791 مليار جنيه حافظة مشاريع قوانين الخزانة غير المصرفية 8 مليار جنيه سعر الصرف غير النقدي 25% إلى 20%

ويبين الجدول نظاما مصرفيا لا يجد بعد هيكلا سليما. ولا تكفي الزيادة في ودائع الكتب لتعويض الانخفاض في ودائع العملات الأجنبية. ولا تعوض الزيادة في رواسب الطلب عن ضعف المدخرات. ويبين انكماش امدادات اموال M4 هبوطا أوسع في السيولة بالمعنى الواسع. وانخفض هذا العرض من الأموال بمقدار 508 3 بلايين جنيه استرليني خلال الفترة، مما يعكس انخفاضا في العملة المتداولة وانخفاضا طفيفا في حافظة فواتير الخزانة التي يحتفظ بها القطاع غير المصرفي.

ويعطي الانخفاض في المعدل غير النقدي بين عشية وضحاها من 25 في المائة إلى 20 في المائة إشارة أخرى. وهو يوحي بقدر أكبر نسبيا من السيولة في الكتب في سوق المال. لكن هذه الإشارة محدودة بطبيعتها وهو معدل غير مدفوع، في نظام لا تزال الأسواق تعمل به معوقات قوية ولا تترجم فيه السيولة المصرفية تلقائيا إلى ائتمان للاقتصاد. ولا يعني تخفيض الأسعار بين المصارف أن الشركات ستعود إلى الحصول على التمويل بشكل طبيعي غدا. وهو يشير فقط إلى أن التوتر القصير الأجل قد انخفض في جزء معين.

الاستقرار النقدي الذي لا يكفي

ويمكن لاستقرار أسعار الصرف من حوالي 600 89 جنيه استرليني إلى 700 89 جنيه استرليني لكل دولار في السوق الموازية أن يعطي انطباعا عن نظام هادئ. هذا الإنطباع مضلل إذا كان معزولاً عن الودائع ويمكن أن تظل العملة مستقرة مع انخفاض الودائع، وتضعف المصارف وتفتقر الاقتصاد الحقيقي إلى الائتمان. ويعيش لبنان في هذا الانفصال لعدة سنوات. وأصبح سعر الصرف المؤشر السياسي الأكثر رصدا. لكنه لا يقول كل شيء فهو لا يقيس الثقة المصرفية أو العمق المالي أو قدرة الاقتصاد على الاستثمار.

ويشير انكماش الودائع المصرفية إلى أن الاستقرار النقدي لا يحل محل إعادة الهيكلة. وإلى أن يتم الاعتراف بالخسائر المصرفية، وإلى أن يتم تطهير الأوراق المالية، وإلى أن يعرف المودعون ما يمكن أن يستردونه، وفي أي ظروف، سيظل النظام هشا. ويمكن للبنوك أن تعمل إداريا. يمكنهم تجهيز المدفوعات وحسابات الرسوم المفتوحة و مرافقة بعض الزبائن ولكنها لا تستعيد دورها الاقتصادي المركزي إلى أن يعاد بناء الثقة بالقانون والشفافية وإعادة رسملة رأس المال.

ولذلك، ينبغي أن تُقرأ الزيادة في الودائع الليلية في الكتب على أنها سيولة قصيرة الأجل، لا كتصويت على الثقة. وفي اقتصاد اتسم بالتضخم في الماضي، وتسويات الأجور، والمدفوعات النقدية، والتحويلات المتكررة، قد تتضخم الحسابات الجارية مؤقتا. وتودع الشركات أموالا هناك قبل أن تدفع للموردين أو الموظفين. وتحصل الأسر المعيشية على المال قبل سحبها أو تحويلها. ولا توفر هذه الحركة وفورات لتمويل الاستثمار في الأجل المتوسط.

وعلى النقيض من ذلك، فإن انخفاض ودائع الادخار في الكتب يؤكد تحذير الأسر المعيشية. والاحتفاظ بالمال في الكتب في حساب ادخار يعني الثقة في العملة والمصرف واستقرار القواعد. ولا تزال هذه الثقة ضعيفة. وقد علم مقدمو الطلبات أن الظروف قد تتغير. وهم يعرفون أن القيمة الحقيقية للعملة يمكن أن تتأثر بأزمة سياسية أو عسكرية أو نقدية. ولذلك فإنها تفضل المرونة. ويعمل الاقتصاد بأرصدة نقدية قصيرة أكثر مما يعمل بالوفورات الطويلة.

المصارف، بدون وظيفة ائتمانية عادية

أكبر نتيجة هي الائتمان. ويموِّل الاقتصاد الخاص للمصارف القوية أعماله التجارية والأسر المعيشية والاستثمارات بشكل أقل جودة. وتتأخر المشاريع. وتزداد صعوبة شراء المساكن. والشركات ذاتية التمويل أو تستسلم. ويفتقر المصدرون إلى خطوط الائتمان. ويدفع المستوردون في كثير من الأحيان نقدا. ويعتمد منظمو المشاريع الشباب على الأموال الخاصة أو الشتات أو الأسواق الأجنبية. ولذلك فإن انكماش الودائع ليس ظاهرة محاسبية فحسب. هذا يقلل من قدرة البلاد على إعادة البناء.

وهذا الهشاشة أكثر خطورة في أوقات الحرب. الضرر المادي يتطلب تمويلاً ويجب على الشركات المتضررة أن تصلح، وتحل محل المخزون، وتدفع الأجور، وتبدأ من جديد. ويجب على الأسر المعيشية المشردة استئجار المدارس أو إعادة بنائها أو رعايتها أو الالتحاق بها. ويمكن للنظام المصرفي العادي أن يوجه جزءا من المعونة، ويخضع للضمان، ويمول العمل، ويدعم القطاعات الإنتاجية. ومن جهة أخرى، لا يزال النظام اللبناني متضرراً جداً لكي يضطلع بهذه المهمة بالكامل. ولذلك قد يعتمد التعمير بدرجة أكبر على التبرعات والنقدية والمعونة الخارجية والترتيبات الفردية.

كما أن الأزمة المصرفية تحافظ على اقتصاد سريع. ومن لديهم دخل بالعملة الجديدة يمكن أن يعملوا. ولا يزال الأشخاص الذين يعتمدون على الودائع القديمة، والأجور في الرطل أو الائتمانات غير الموجودة مقيدين. ويمكن للشركات ذات المنحى التصديري أو الشتاتي أن تتجاوز النظام المحلي. والأنشطة المحلية الصغيرة أكثر نقصا في التمويل. ويضعف هذا التجزئة التماسك الاقتصادي. وهو يجعل الانتعاش غير متكافئ وغير مستقر ويعتمد على الشبكات الخاصة بدلا من المؤسسات العامة أو المصرفية.

الثقة لن تعود

ولم يُصدر أمر بإعادة الودائع. يتطلب شروطاً الأول هو توضيح الخسائر. وينبغي أن يعرف مقدمو الطلبات ما هو معترف به، وما هو مفقود، وما هو مضمون وما سيعاد تمويله. والثاني هو إعادة رسملة المصارف أو حلها. ويجب التمييز بين المستوطنات المستدامة وتلك التي لم تعد مستدامة. والثالث هو إصلاح الإدارة المصرفية والنقدية. ولا يمكن أن تشكل نفس الممارسات التي أدت إلى الكارثة أساسا لإعادة بناء الثقة.

The fourth condition concerns justice. ويحتاج الوديعون إلى فهم سبب الإفراج عن بعض الأموال، وسبب نقل بعض الخسائر، وسبب عدم مساءلة بعض المسؤولين، وسبب عدم تطبيق القواعد على نحو متفاوت. وبدون الحد الأدنى من المساءلة، ستظل الثقة سطحية. وكلاء الاقتصاد يمكنهم استخدام المصارف من الضرورة. ولن تقدم لهم مدخرات طويلة الأجل. والفرق بين الاستخدام القسري والثقة الطوعية هو في صميم المشكلة.

ويجب على السلطات اللبنانية أيضاً أن تتجنب التهدئة والتعافي. سوق مال أقل توتراً لا يعني بنك سليم الكتاب المستقر لا يعني مدخرات ولا تعني الزيادة في حسابات البصر الثقة الطويلة الأجل. وتبين أرقام الأسبوع المنتهي في 21 أيار/مايو هذا الغموض تحديدا. يبدو السطح أقل استقراراً من سنوات الذعر لكن الخط السفلي يظل خروج العملات وضعف المدخرات المصرفية.

مؤشر سياسي ومالي

والودائع المصرفية هي الآن مؤشر سياسي. يقيسون الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها كما أنها تقيس الثقة في المصارف وبنك لبنان والقوانين المقبلة وإمكانية إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. Moody ويزن هذا التقييم بصورة غير مباشرة على الودائع. ولا يمكن لدولة تقصير، دون إعادة هيكلة، أن تستعيد بسهولة نظاما مصرفيا ذا مصداقية.

الحرب تضيف ضغطاً إضافياً وقد شرد الصراع أكثر من مليون شخص وأضعف القطاعات الإنتاجية. السياحة تتراجع مطار بيروت يرى ركابه ينخفضون بشدة وتزداد الاحتياجات الإنسانية. وفي مثل هذه البيئة، تحبذ الأسر السيولة الفورية. يحفظون ما يستطيعون في شكل متاح وتخفض الشركات الالتزامات الطويلة الأجل. ومن ناحية أخرى، لا يمكن للبنوك أن تقنع بمجرد تقديم حساب. ويجب أن تكون جزءا من إصلاح وطني ذي مصداقية.

ومن ثم فإن انكماش رواسب العملات الأجنبية هو تحذير. وقالت إن أصحاب السيولة غير مقتنعين بالاستقرار الحالي. تقول أن العاصمة لا تزال حكيمة تقول أن الثقة الضائعة منذ عام 2019 لم تعد وقالت أيضا إنه ينبغي قراءة الأرقام النقدية بعمق. ويمكن للبنان أن يُظهر سعر صرف ثابت وتراجعاً في سعر الصرف بين عشية وضحاها في حين أن قاعدة نظامه المصرفي تتضاءل.

وستتوقف المتابعة على القرارات التي لا تزال معلقة. ومن شأن إعادة الهيكلة المصرفية الواضحة أن تحد من التآكل. ويمكن لاتفاق موثوق مع صندوق النقد الدولي أن يحسن التوقعات. ومن شأن تحقيق الاستقرار الأمني أن يدعم السياحة وعمليات النقل والتدفقات الخارجية. ولكن بدون هذه العناصر، ستظل المصارف تستخدم كأدوات دفع محدودة، لا كمؤسسات للثقة. ولا تغلق أرقام أيار/مايو المناقشة. They only recall that the banking crisis continues to be measured, week after week, in the silent movements of deposits.