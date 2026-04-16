المفاوضات الإسرائيلية – اللبنانية: خطوط كسر

وكانت الدبلوماسية في صميم المناقشة اللبنانية، ولكنها لم تتجمع بعد بشأن الأمور الأساسية. وفي أعقاب الاجتماع الأولي الذي عقد في واشنطن في 14 نيسان/أبريل بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين تحت رعاية أمريكية، أظهرت ردود الفعل المنشورة في بيروت حركة سياسية أقل من مجرد الدعم أو الرفض الجبهي. ومن جهة، رحب العديد من الأصوات بفتح قناة مباشرة ونادرة وثقيلة. ومن ناحية أخرى، حاول كل منهما تحديد شروطه وحدوده وتعريفه لما يمكن أن تكون عليه العملية المقبولة بالنسبة للبنان. وهكذا أصبحت المفاوضات الإسرائيلية – اللبنانية عاملاً واضحاً. وهي تقيس كل من ارتداء الحرب ودموعها، والضغوط الدولية، وعلاقات القوة الداخلية، وأوجه الغموض في بلد يرغب في الخروج من الاختبار دون الإضرار بالسيادة أو استعادة كسوره الداخلية.

والتوقيت أكثر حساسية لأن المفاوضات لا تمضي قدما في مناخ هادئ تماما. ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان، كما أن حزب الله ما زال يضع رفضه في منطق المواجهة. In this context, each statement issued in Beirut is of particular value. إنها لا تقول فقط ما يفكر به حزب أو مؤسسة في اجتماع في واشنطن كما يقول ما يعتبره كل مخيم ممكنا أو مستصوبا أو خطيرا في المرحلة التي تفتح. The reactions of the Maronite League, Ibrahim Kanaan and Gebran Bassil make up a useful triptych. وهم يشاطرون لغة حكيمة، لكنهم يختلفون عن عمق الحل التوفيقي المتوخى، وعن مكان الدولة، وعن كيفية معالجة مسألة حزب الله.

المفاوضات الإسرائيلية – اللبنانية

ولفترة طويلة، كانت مجرد فكرة الاتصال المباشر بين لبنان وإسرائيل كافية لإثارة الجدل السياسي والرمزي. وقد جمد النزاع، وانعدام السلام الرسمي، وثقل الاحتلال الماضي، ومركزية الملف الفلسطيني، هذه المسألة في سجل محرم حصرا تقريبا. تعيين (واشنطن) لا يعكس هذه القصة لكنه يغير الإطار ولأول مرة منذ عقود، وجد المسؤولون اللبنانيون والإسرائيليون أنفسهم على نفس المنضدة، مع الولايات المتحدة كراعي مفترض، في سياق تسعى فيه بيروت أولا إلى وقف إطلاق النار والإغاثة الإنسانية والعودة التدريجية إلى شكل من أشكال الاستقرار على الحدود.

ويفسر هذا التغيير في الوضع النبرة المقاسة لعدة ردود فعل لبنانية. ولم يحتفل أحد من بين القادة الذين تكلموا يوم الخميس بسلام مستمر. كما لم ينكر أحد خطورة هذا الاتصال. ولكن الجميع اعترفوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأن الدبلوماسية قد اضطلعت بدور مركزي. وهذا لا يعني تحقيق توافق في الآراء. بل إنه يعني أن الرفض الميكانيكي لأي تبادل لم يعد الموقف الوحيد الذي يرتكز على أسس سياسية. The ple of the country, the extent of destruction, the fatigue of the displaced and economic fragility now weight as much as ideological reflexes. ولا تعتبر المفاوضات الإسرائيلية – اللبنانية تطبيعا تلقائيا. ويُنظر إليها على أنها أداة ممكنة لا يزال استخدامها موضع نزاع.

ويعود هذا التطور أيضا إلى الطريقة التي تعرض بها بيروت القضية. والخط الرسمي ليس هو المساومة العالمية على السلام الإقليمي. It is to affirm that priority is given to the ceasefire, the full implementation of the commitments of November 2024, the Israeli withdrawal from Lebanese territory, the return of the displaced and the restoration of clear State sovereignty over the entire country. ومن ناحية أخرى، تصر إسرائيل على تسلسل هرمي آخر. وتتحدث السلطات الإسرائيلية عن السلام، ولكنها جزء من جدول أعمال يشدد على ضعف حزب الله ونزع سلاحه. وهذا التحول الأولي العميق الذي يعطي ردود الفعل اللبنانية كثافة حقيقية. هم لا يعلقون على حدث وهي تسعى إلى تحديد معنى العملية ذاته.

إن رابطة المارونيات تضفي الشرعية الأخلاقية على الدبلوماسية

The Maronite League communiqué is the most explicit reaction to an exit through dialogue. ويعرض النص المفاوضات باعتبارها فرصة حاسمة لتعزيز الحلول الدبلوماسية على منطق الحروب والمواجهات العسكرية التي استنفدت لبنان. اختيار الكلمات مهم لا يتعلق الأمر فقط بالموافقة على اجتماع أو الترحيب بمبادرة أمريكية. وتسعى الرابطة إلى إضفاء الشرعية الوطنية والأخلاقية على المسار الدبلوماسي. وهي تقول، في مأزق، إن البلد لم يعد لديه القدرة على العيش في ظل نظام الحرب الدائمة، وأنه يجب إعادة فتح الأفق السياسي، حتى وإن كان هشا، لكسر المأزق.

هذا ليس مجرد السلام. وهو يستند إلى ظروف سياسية محددة. ويشير البيان إلى الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار وضرورة التنفيذ الكامل لوقف الأعمال القتالية الذي أعلن عنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. كما يشدد على السلامة الإقليمية للبنان والسيادة الكاملة للدولة، بغض النظر عن أي عملية تفاوض أخرى. ومن الواضح أن عصبة المارونيات تؤيد الدبلوماسية، ولكنها ترفض حلها في جدول أعمال إقليمي أكبر أو رهنا بحسابات تتجاوز المصالح المباشرة للبنان. هذا الدقة يحسب وهو يسمح لنا بدعم الحوار دون إعطاء الشعور بالتخلي السياسي أو التحول نحو سلام مفروض من الخارج.

ويمضي النص إلى أبعد من ذلك بالتشديد على أن المفاوضات المباشرة يمكن أن تساعد على الحد من التوترات وتهيئة آفاق للهدوء والاستقرار والسلام. ومرة أخرى، تستحق الصياغة الاهتمام. وهي لا تعلن أي مصالحة تاريخية أو اتفاق وشيك. وبدلاً من ذلك، تحاجج بأن آلية المناقشة يمكن أن تنتج آثاراً ملموسة، بل محدودة، في بيئة مشبعة بالعنف. إن هذا النهج نحو السلام يتسم بجزء من المشهد المسيحي اللبناني الحالي. إنها لا تستند فقط إلى قراءة جيوسياسية It embraces a vision of the survival of the country, its communities and its border territories, particularly in the Christian areas of the South that are caught between military instability, depopulation and the fear of a lasting stall.

مكان البابا و معركة اللغة

إن رد فعل عصبة المارونيت لا يتعلق بالمفاوضات الإسرائيلية – اللبنانية فحسب. It is also part of a broader battle of language. وبرفض البيانات التي تعتبر مهينة للبابا، أدخلت الرابطة بعدا رمزيا يتجاوز المسألة الدبلوماسية الوحيدة. وهو يمثل المأدبة مرجعا روحيا وأخلاقيا عالميا، وهو صوت من الضمير يدعو إلى الحقيقة والعدالة والسلام بين الشعوب. هذا المرور ليس عرضياً It shows that, for part of Maronite cycles, the defence of dialogue also requires the protection of those who publicly embody a speech opposed to the escalation and brutalization of the debate.

ويأتي هذا التسلسل في وقت ضاعف فيه البابا نفسه في الآونة الأخيرة الدعوات ضد الحرب ولصالح الحوار. وقد استولت عصبة مارونيت على التذكير بأن الحقبة تتطلب لغة من العقل والحكمة، بعيدا عن المواجهة والاحترام المفرط. وفي لبنان، حيث كثيرا ما تسبق الكلمات المستخدمة في الفضاء العام الانقسامات السياسية، فإن هذا الإصرار ليس مزعجا. وهو يعكس القلق إزاء تدهور الخطاب السياسي. كما يشير إلى أن الدبلوماسية لا يمكن أن تتقدم إلا إذا أعيد الحد الأدنى من الشرعية الأخلاقية إلى مبدأ المناقشة ذاته. وعندما يُعرض أي حل توفيقي على سبيل التأقلم، وأي وساطة كضعف، وأي دعوة إلى السلام باعتباره ساذجا، يُخفض الحيز السياسي إلى منطق المواجهة.

وتربط الرابطة أخيرا هذا الموقف بواقع التضاريس. ويسلط بيانه الضوء على زيارات أبرش الماروني إلى قرى الحدود ومنطقة الجازين. انها ليست مجرد لفتة رعاة. It is a remind that negotiations only make sense if they affect the lives of the inhabitants, their retain on their lands and the continuity of the villages. وفي هذه القراءة، فإن الدبلوماسية ليست مجازفة. It must be used to protect the human presence, the social fabric and the ability of people to stay in their homes despite the destruction, displacement and chronic insecurity.

يركز كانان النقاش على الدولة والاستقرار

رد فعل إبراهيم كانان في سجل آخر وبعد اجتماعه في بعبدا مع الرئيس جوزيف أوون، شدد البرلمان على أولوية فورية: الاستقرار الداخلي وتعزيز الوجود النشط للبنان على الساحة الدولية. والنقطة هي أن تكون أكثر مؤسسية، وأكثر جمعا، ولكنها تبرز أيضا التسلسل الحالي. ويقوم كانان بصياغة خط أحمر مزدوج يلخص تماما حساسية جزء من المخيم السيادي والإصلاحي: لا حرب تخدم جداول أعمال خارجية، ولا سلام على ظهر السيادة. وهذه الجملة تكاد تكون بمثابة توليف للذعر اللبناني. وهو يرفض منطق التكامل الإقليمي، مع رفضه السماح بالتسوية تحت الإكراه وبتكلفة تخفيف القرار الوطني.

وبدعوى عدم وجود بديل للدولة ومؤسساتها، من الرئاسة إلى الجيش، إلى جميع المواطنين، يضع كانان المسألة في إطار كلاسيكي، ولكنه أصبح محوريا منذ تفاقم الأزمة. ولا يمكن إنقاذ لبنان في هذه القراءة بترتيبات موازية أو أرصدة مسلحة أو وصاية غير رسمية. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من خلال استعادة سلطة سياسية ومؤسسية قادرة على التفاوض، وحماية الإقليم، واستعادة حد أدنى من الثقة. هذه ليست تفاصيل مرنة وهي وسيلة للرد، دون تسميتها، على جميع من يواصلون التفكير في أمن البلد خارج الولاية أو بجوارها.

ولعل أهم حكم في كانان يتعلق بما يلي: وبالإشارة إلى وقف إطلاق النار كبوابة إلى مرحلة جديدة قيد الإعداد، كبداية لشكل من أشكال التسوية لن يكون بعيد المنال، فإنه يعترف ضمنا بأن المرحلة التي فتحت في واشنطن تتجاوز مجرد الهدف الإنساني. واقترح النظر في إعادة ترتيب أوسع نطاقا. وتناظر هذه الفكرة إشارات من الولايات المتحدة، التي تعرض المناقشات كبداية لعملية وليس كتبادل لمرة واحدة. لكن كانان يهتم بألا يفصل طبيعة هذه الخطوة القادمة ويتمشى هذا الاحتياطي مع الحذر الشديد. وفي لبنان، يمكن لأي توقع صريح للغاية لمواقف الترتيب المقبل أن يعيد تطبيع الإجراءات أو التخلي عنها.

يسعى السل إلى تحقيق توازن بين السلام والحقوق والمخاطر المدنية

(جيبران باسيل) يعتمد موقعاً أكثر تطوراً ووضوحاً وذكر في المقابلة التي أجراها عن بعد أن الحكومة اللبنانية يجب أن تتخذ موقفا عادلا ومتوازنا بين الواقع المفروض على الأرض ورغبتها في تحقيق السلام. ومن الواضح أن هذه الجملة تسعى إلى شغل مساحة وسيطة. وهي تعترف بالإكراه العسكري، وتعترف بالحاجة إلى نتيجة سياسية، وترفض، في نفس الحركة، أوهام التطوع المتردي. وبالنسبة لباسل، يتطلب الحل العادل عنصرين متزامنين: ضمان أمن إسرائيل واستعادة لبنان لجميع حقوقه، ورؤية أراضيه محررة، ووقف الهجمات والسماح للمشردين بالعودة إلى ديارهم. هيكل حجته يستحق الاهتمام إنه لا يتحدث عن السلام بعبارات بلاغية بحتة. يتطلب المعاملة بالمثل.

ويدفع الوزير السابق هذا المنطق أكثر عندما يقول إن علامة حسن النية الإسرائيلية يجب أن تنطوي أولا على انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، وفقا للالتزامات المعروفة بالفعل، قبل أي مناقشة أوسع على أساس سلام عادل ودائم. ويميز هذا التسلسل الهرمي جزئيا عن الموظفين الآخرين الذين يشيرون أساسا إلى مبدأ التفاوض. وفي باسل، لا يكون الحوار معقولا إلا إذا كان مدعوما بلفتات مادية على أرض الواقع. وخلافا لذلك، يمكن أن تبدو الترجمة الدبلوماسية لتوازن السلطة الذي تفرضه الحرب. كما أن هذا الإصرار يسمح لها بالاستجابة لرأي لبناني غير مطمئن إلى أي عملية لا تبدأ بالنهاية الملموسة للهجمات واستعادة الأوضاع الطبيعية في الجنوب إلى الحد الأدنى.

لكن الأمر يتعلق بمسألة أسلحة (هزبولا) التي يقوم (باسل) بتسليم الجزء الأكثر حساسية من موقعه He reiterates his desire for the exclusive return of weapons to the State. غير أنه يصر فورا على نقطة حاسمة: فلا يمكن تحقيق نزع السلاح عن طريق الضغط على زر، لا سيما عندما يدعم الحزب بيئة اجتماعية وسياسية ومجتمعية كثيفة. وبإضافة أنه لا يريد أن يؤدي لبنان إلى حرب أهلية، حاول باسل التوفيق بين هدفين كانا في كثير من الأحيان في النقاش اللبناني غير متوافقين. فمن جهة، استعادة دولة ذات سيادة لديها احتكار للقوة وحدها. ومن ناحية أخرى، فإن الرفض المطلق لمواجهة داخلية من شأنها أن تدمر البلد أكثر من ذلك.

حزب الله في خلفية جميع ردود الفعل

وحتى عندما لا يكون في صميم العبارات، يمر حزب الله من خلال كل هذه ردود الفعل. والسؤال الضمني وراء كل كلمة تقريبا عن الدولة أو السيادة أو السلم أو الاستقرار أو الحرب. إن المفاوضات الإسرائيلية – اللبنانية لم تعيد فتح قناة دبلوماسية بين بلدين للعدو فحسب. وأعادوا أيضا إجراء مناقشة داخلية بشأن تعريف القرار الاستراتيجي اللبناني ذاته. ورفضت حركة الشيعة المناقشات المباشرة ونددت بفائدتها. This position reinforces the reading of a Lebanese scene crossed by two competing temporalities: that of a State seeking to stop escalation through a diplomatic process, and that of an armed actor who continues to regard the ratio of military force as the determining language.

وهذا هو بالضبط السبب في أن ردود الفعل من اتحاد المارونيت، وكانان، والباسيل، ذات أهمية سياسية. فهي لا تشكل جبهة متجانسة، ولكنها ترسم اتجاها مشتركا: فلم يعد بوسع لبنان أن يكون مجرد مسرح للمواجهة الإقليمية. They say, each in its own way, that the centre of gravity must return to the state, to an institutional sense, to the border, to the ceasefire, to the right of the inhabitants to live outside the permanent war. بل إن باسيل، الذي يتناول بشكل مباشر إلى أقصى حد تعقيد قضية حزب الله، يفعل ذلك من حيث التكامل السياسي والضمانات الدولية والاستراتيجية الأمنية والحياد، لا من حيث السحق العسكري أو التسوية السريعة.

غير أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير هذا التقارب الجزئي. ولا تزال الخلافات عميقة بشأن طبيعة السلام، وتوقيت الامتيازات، ومكان الوساطة الخارجية، وكيفية حل الازدواج بين ترسانات الدول وغير الدول. ولذلك فإن لبنان السياسي يتجه إلى الدبلوماسية بحذر، وأحيانا بالضرورة، ولكن بدون رؤية موحدة تماما. وتتيح المفاوضات الإسرائيلية – اللبنانية افتتاحا. ولم تصدر بعد مبدأ وطني مشترك. ومن ناحية أخرى، كشفت هذه الوفود عن أن جزءا كبيرا من الطبقة السياسية، كما أن المجتمعات المحلية تعتبر الآن أنه لا يمكن التفكير في أي خروج جاد من إطار دبلوماسي ومؤسسي وسيادي، على الرغم من أن الأرض لا تزال تذكّر، كل يوم، بمدى هشاشة هذا الطموح.