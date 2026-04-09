المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع القادم؟?

ويمكن أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في الأسبوع المقبل في واشنطن العاصمة، وفقا للمعلومات التي أبلغ عنها رويتر من رسالة نشرها في العاشر صحفي أكسيوس باراك رافيد. وسيعقد الاجتماع الأول في وزارة الخارجية الأمريكية، مع وفود يقودها سفيرا البلدين في واشنطن وسفير الولايات المتحدة في لبنان، ميشيل عيسى. وإذا تأكد هذا التسلسل، فإنه سيشكل نقطة تحول دبلوماسية كبرى. لكنها ستفتح في إطار غير متوازن: إن إسرائيل تريد أن تناقش دون وقف لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية، بينما تدافع بيروت عن المنطق المعاكس. وقبل كل شيء، تأتي هذه المبادرة بعد هدنة مع إيران، مما أعطى حزب الله، من المفارقة، مركزا سياسيا يسعى تل أبيب الآن إلى تحييده.

أولاً، يجب تحديد المعلومات بدقة. ويفيد رويتر بأن باراك رافيد، وهو صحفي من أكسيوس، ادعى أن أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين أخبره بأن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستبدأ في الأسبوع المقبل. According to the same message, the first meeting would take place at the State Department in Washington. The US delegation would be led by Ambassador Michel Issa to Lebanon. وسيمثل إسرائيل سفيرها في واشنطن، يشيل ليتر. ويُذكر أن لبنان يمثله سفيره في واشنطن العاصمة، ونادا حميدة – مواد. وفي هذه المرحلة، فإن المعلومات التي نقلها رويترز، ولكنها تستند إلى مصدر إسرائيلي رفيع المستوى استشهد به صحفي من أكسيوس، وليس إلى إعلان مشترك أضفى عليه الطابع الرسمي من قبل الأطراف الثلاثة.

الجدول ليس محايداً ويأتي هذا الافتتاح الدبلوماسي المحتمل بعد يوم من الإضرابات الإسرائيلية ذات الحجم الاستثنائي في لبنان، ثم بعد بيانات أدلى بها بنيامين نتنياهو يزعم أنها أمرت بفتح مفاوضات مباشرة في أقرب وقت ممكن. ويضيف " أكسيوس " أن هذا القرار الإسرائيلي أعقب نداءات مع دونالد ترامب وستيف ويتكوف، وأن مبعوث الولايات المتحدة طلب من نتنياهو أن تهدأ الإضرابات في لبنان وأن تبدأ المناقشات. غير أن المادة نفسها تقتبس أيضا من مسؤول إسرائيلي يقول بشكل قاطع أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان. وهذه النقطة هي التي تعطي كامل التسلسل معناها الحقيقي: إن إسرائيل ترغب في الكلام، ولكن دون وقف الحرب.

أول اجتماع في واشنطن تحت رعاية أمريكية

وإذا استمر الاجتماع في الأسبوع المقبل، ستكون هذه اللحظة دبلوماسية كبرى في التاريخ الحديث للعلاقات الإسرائيلية – اللبنانية. الحقيقة البسيطة أن أول اتصال في وزارة الخارجية الأمريكية تقول الكثير عن توازن السلطة ولن تكون بيروت أو تل أبيب أو رأسمال محايد يصلح إطارا. وسيكون ذلك واشنطن، أي الفضاء الدبلوماسي الذي تكون فيه الميزة الإسرائيلية عادة هي الأكثر تنظيما. ولا تحكم هذه البيانات في حد ذاتها على مضمون المناقشات، ولكنها تحدد النبرة على الفور: فالقناة ستكون أمريكية، والإيقاع سيكون أمريكيا، والتشكيل الأولي سيكون إلى حد كبير. وتستند الجملة الأخيرة إلى تحليل يستند إلى المكان المعلن للاجتماع وإلى الدور المركزي الذي تؤديه إدارة الولايات المتحدة في عمليات التبادل التي أبلغ عنها أكسيوس.

The choice of representatives confirms this. ميشيل عيسى للولايات المتحدة، يتشييل ليتر لإسرائيل، ندا حميدة – مواواد للبنان: إننا نتحدث عن دبلوماسيين موجودين في واشنطن، ولم تجمع وفود تقنية على حدود أو مناقشات غير مباشرة في إطار الوساطة المتعددة الأطراف. This means that the first floor of this sequence will be played on the political ground, not just security or tactical arrangements. وهو يبين أيضا أن الولايات المتحدة تحاول تأطير المشهد منذ البداية، مما يقلل من المخاطرة التي قد يفرضها وسيط آخر أو شكل آخر. ومرة أخرى، هذه قراءة تحليلية من الهيكل المؤسسي الذي وصفه رويترز.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن فكرة إنشاء قناة مباشرة ليست جديدة. وفي أوائل الشهر الماضي، أفاد أكسيوس بأن لبنان طلب من الولايات المتحدة المساعدة في فتح محادثات مباشرة مع إسرائيل لإنهاء الحرب. وفي ذلك الوقت، ووفقا لوسائط الإعلام، أرادت بيروت إطارا رفيع المستوى لوقف الأعمال العدائية وإرساء أسس نظام ما بعد الحرب. ولم ترد إسرائيل بشكل إيجابي على هذا الاقتراح، ثم تحبذ مواصلة الضغط العسكري على حزب الله. إن قارننا هذا التسلسل مع اليوم، فإن الإطاحة واضحة: لقد أرادت بيروت بالأمس التحدث ورفضت إسرائيل؛ واليوم، تريد إسرائيل أن تتكلم، ولكن في موقف أفضل بكثير.

لماذا تدفع إسرائيل الآن إلى إجراء مفاوضات مباشرة

والسبب الأول هو وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. ولم تسفر هذه الهدنة عن الأثر السياسي الذي يمكن أن تتوقعه إسرائيل على الجبهة اللبنانية. وبدلا من سحق قضية حزب الله، حول لبنان إلى نقطة مركزية من الاحتكاك. ووفقا لما ذكره رويترز وتقارير الصحافة الدولية، أصبحت مسألة ما إذا كان لبنان مدرجا في منطق وقف إطلاق النار أم لا أحد الموضوعات الرئيسية للنزاع بين الوسطاء، وإيران، والأوروبيين، والولايات المتحدة، وإسرائيل. إن مجرد أن لبنان أصبح قضية دبلوماسية كبرى قد أعطى حزب الله مركزا سياسيا تسعى إسرائيل إلى تقليصه.

هذا هو المفارقة الأساسية للتسلسل. وعسكريا، لا يزال حزب الله تحت الضغط. ومن الناحية السياسية، لم يختفي من اللعبة؛ حتى أنه وجد مكاناً مركزياً هناك وإذا كان لا بد من استبعاد لبنان صراحة من الهدنة، فمن الجيد أن تظل الجبهة اللبنانية حاسمة. ومن ثم، يمكن للحركة أن تزعم أنها لا تزال العنصر الذي لم تتمكن واشنطن ولا تل أبيب من تحييده دبلوماسيا، حيث أنه كان من الضروري إعادة رسم محيط وقف إطلاق النار لمواصلة إضرابه. هذا الاستنتاج هو تحليل، لكنه ينبع مباشرة من النزاع الموثق على إدراج لبنان في الهدنة.

لذا نتنياهو من الأفضل أن يتولى زمام المبادرة وحاول، متحدثاً عن المفاوضات المباشرة، أن يركّز المناقشة. ولا ينبغي لنا أن نتحدث عن لبنان الذي يحدد مصيره مصداقية الهدنة الإقليمية. وينبغي لنا أن نتحدث مرة أخرى عن لبنان المنعزل، مقللا إلى سؤال واحد: نزع سلاح حزب الله، ووضع ترتيب مستقبلي مع إسرائيل. وفتح المحادثات المباشرة يخدم هذا الغرض. وهو يهدف إلى تضييق الملف اللبناني، وفصله عن الإطار الإقليمي، وإعادة صياغته كمسألة ثنائية بصرامة، وبالتالي يمكن أن تتحكم فيها إسرائيل.

هناك أيضاً سبب أمريكي Axios explains that Steve Witkoff asked Netanyahu to settle the strikes and launch negotiations. وهذا يعني أن واشنطن لا تريد أن تدع الجبهة اللبنانية تدمر الهدنة مع إيران. غير أن النتيجة الملموسة لا تزال مواتية لإسرائيل ما لم يفرض وقف إطلاق النار اللبناني. وفي هذه التشكيلة، تدفع الإدارة الأمريكية إلى الدبلوماسية دون أن تبتعد عن تل أبيب المعبد الرئيسي: الحرب الجارية. ولذلك فإن إسرائيل تحصل على فائدة مبادرة سياسية دون التخلي عن قدرتها على التسلق.

لبنان يواجه مفاوضات بدون نفوذ حقيقي

وبالنسبة لبيروت، فإن الوضع أكثر صعوبة بكثير. وإذا عقد الاجتماع في الأسبوع المقبل، فإن لبنان سيفعل ذلك دون أن يكون قد حصل على النقطة التي يرى أنها ضرورية: أي قبل وقف إطلاق النار. إن كل المذهب الدبلوماسي الذي دافعت عنه الدولة اللبنانية في الأيام الأخيرة هو أنه لا يمكننا أن نتفاوض بجدية بينما تستمر الإضرابات. وهذا هو الخط الذي أوجزه عدة مراقبين لبنانيين في صيغة واضحة: أول صمت للأسلحة، ثم فتح المناقشة فقط. إن المنظور الحالي يعكس تماما هذا النظام. وسيدعى لبنان إلى الكلام بينما تحتفظ إسرائيل بحرية التفجير.

وفي هذا الإطار، تكاد إسرائيل تملك كل شيء من أجله. إنه يحتفظ بالضغط العسكري وهو يأتي بجدول أعمال عام بالفعل: نزع سلاح حزب الله، والأمن، ثم علاقات السلام الممكنة. إنه يستمتع بموقع أمريكي ويمكنه بعد ذلك أن يقدم أي حكمة لبنانية كتردد قبل فرصة تاريخية. ولا يتمتع لبنان، من جانبه، بالتفوق العسكري، ولا بتغطية دبلوماسية ثابتة لإدراجه في وقف إطلاق النار الإقليمي، ولا بضمان أمريكي قادر على إعادة التوازن بين الشروط الأولية. ولذلك فإن نطاقها بالنسبة للمناورة يظل ضيقا جدا. ويستند هذا الاستنتاج إلى تحليل للمصطلحات التي أبلغ عنها رويتر وأكسيوس.

والمفارقة هي أن بيروت لا تستطيع تجاهل هذه القناة تماما، إذا تأكدت. ولأن الدولة اللبنانية تريد فقط أن تذكرنا بأنه الوحيد الذي يتفاوض باسم البلد. ومن شأن رفض الدخول إلى اللعبة أن يسمح للآخرين بالقول إن لبنان لا يزال يترك الفراغ ليقرر مكانه. لكن الدخول إلى اللعبة بدون وقف إطلاق النار المسبق يعني قبول مناقشة تحت الإكراه وستكون هناك جميع الصعوبات الدبلوماسية في الأيام المقبلة: كيفية الحفاظ على شرعية الدولة المتفاوضة دون التصديق مسبقا على إطار تفاوضي غير متوازن. وهذه الجملة الأخيرة هي استنتاج منطقي من الخط الرسمي اللبناني والطرائق المعلنة للاجتماع.

توقيع وفد لبناني ضيق على رقابة سياسية صارمة

والبعثة التي قدمتموها تضيف عنصراً هاماً: فالوفد اللبناني لن يوسع، وسيقتصر على رقم واحد، يساعده شخص آخر، وفقاً لصيغة وافق عليها جوزيف أوون ونبيه بيري ونواف سلام. ولم أجد في المصادر المفتوحة أي تأكيد علني وتفصيلي لهذه الصيغة بالتحديد. ومن ناحية أخرى، فإنه يتسق مع المنطق المرئي الآن: فالقوة اللبنانية ترغب في حبس تمثيل البلد إلى أقصى حد في أي مفاوضات مباشرة، وذلك لتجنب الغموض والتسرب والقراءات المتنافسة. ومن ثم، فإن هذه المعلومات معقولة، ولكن في هذه المرحلة ينبغي عرضها على النحو المبلّغ عنه وليس على الملأ.

إذا تم تأكيد هذه الصيغة، فإنها سوف تظهر عدة أشياء. أولاً، أن هناك على الأقل اتفاقاً دنياً بين جوزيف أوون ونابيه بيري وناواف سلام لإبقاء يده على القناة. ثانيا، أن بيروت تريد أن تتجنب وفدا واسعا للغاية من شأنه أن يكشف على الفور الكسور الداخلية. وأخيرا، اسمحوا للبنان أن يفهم أنه من المحتمل أن يدخل في تسلسل دبلوماسي عالي الخطورة، حيث ستكون لكل كلمة ولفتة وتكوين وفد أهمية سياسية داخلية كبيرة. ومرة أخرى، هذه قراءة تحليلية تتفق مع الحذر المؤسسي اللبناني الحالي.

خطر الكسور في الحكومة اللبنانية

وهذا الافتتاح الدبلوماسي المحتمل ليس فقط بين إسرائيل ولبنان. ويلعب أيضا داخل لبنان. وقد اتخذت الحكومة للتو قراراً حساساً بشأن بيروت يدعو الجيش وقوات الأمن إلى القيام فوراً بتعزيز سيطرة الدولة الكاملة على العاصمة والحد من الأسلحة للقوات المشروعة وحدها. وقد اتخذ هذا القرار، ولكن ليس بدون توتر. وهذا يعني أن مسألة الأسلحة، والأهم من ذلك قضية حزب الله، تمس بالفعل خط كسر في السلطة.

وإذا انفتحت المفاوضات المباشرة في الأسبوع المقبل مع جدول أعمال إسرائيلي صريح يركز على نزع سلاح حزب الله، فإن الضغط على الحكومة اللبنانية سيكون فوريا. ويمكن لجزء من مجلس الوزراء ومؤيديه أن يقولوا إن علينا أن نغتنم الوقت لنعيد تأكيد احتكار الدولة أخيرا. وقد يرى البعض الآخر أن المضي قدما على هذا الأساس في حين أن الإضرابات ما زالت مستمرة سيكون إقرار جدول أعمال مفروض تحت الإكراه الإسرائيلي. والخطر ليس فقط خطر المناقشة. ويعود ذلك إلى فجوة حكومية أعمق بشأن مشروعية العملية ذاتها. ويستند هذا الاستنتاج إلى تحليل يستند إلى تزامن قرارات بيروت والضغوط الدبلوماسية الإسرائيلية.

ويعزز هذا الخطر الجدول الزمني. وكلما أصرت إسرائيل أكثر على نزع سلاح حزب الله عندما لا توجد هدنة في لبنان، يمكن أن يتهم المؤيدون الأكثر تشددا، من جانب خصومهم الداخليين، بالترجمة السياسية لما لم تفرضه الحرب بعد عسكريا تماما. وعلى العكس من ذلك، كلما زادت الحكومة المؤقتة، كلما اتهمت بالعجز. لذا العملية المعلن عنها في واشنطن ليست مجرد اختبار دبلوماسي It is also a cohesion test for the Lebanese executive.

طيف الانكماش الداخلي

ولا تزال هذه الكلمة ثقيلة، ولكن من الصعب عدم رؤية الخطر: فمثل هذا التسلسل يمكن أن يحيي المخاوف من المواجهة الداخلية في لبنان. ليس لأن حرب أهلية مستمرة أو حتمية ولكن لأن الجمع خطير جدا: لا تزال إسرائيل حرب نشطة، والمفاوضات بدون وقف لإطلاق النار، والضغط على مسألة أسلحة حزب الله، والفجوات اللبنانية الطويلة الأمد على سيادة الدولة ومقاومتها ودورها.

وآلية الخطر واضحة. وإذا كان جزء من البلد يعتقد أن الدولة تعمل في نهاية المطاف على استعادة احتكار القوة، في حين يعتقد البعض الآخر أنها تتصرف بموجب أوامر إسرائيل والولايات المتحدة، فإن المسألة المؤسسية تتحول بسرعة إلى مسألة وجودية. وفي بلد مثل لبنان، حيث لا تزال ذكريات الحرب على قيد الحياة، وحيث لا تزال الأراضي السياسية شديدة الوسم، لا يمكن اعتبار هذا الانجراف نظريا. وهذا الاستنتاج هو تحليل عام، وليس حقيقة وجدت بالفعل.

وهذا هو السبب في أن الطلب على وقف إطلاق النار قبل أي مفاوضات لا يزال مهما جدا بالنسبة لبيروت. الأمر لا يتعلق فقط بإيقاف التفجيرات وهو يهدف أيضاً إلى منع أكثر القضايا متفجرة في الحياة السياسية اللبنانية – مسألة أسلحة حزب الله – من التعامل معها في بيئة يمكن أن يُقرأ فيها أي قرار إما كإخفاء أو خيانة. ومن هذا المنطلق، فإن الطلب اللبناني على استراحة قبل المحادثات هو أيضا طلب على البقاء على قيد الحياة المحلية.

واشنطن، مسرح تحول محتمل لكن ليس إعادة التوازن

إذا كان إجتماع الأسبوع القادم يتم حقا في وزارة الخارجية، فمن المحتمل فتح مرحلة جديدة. ولكن ليس هناك ما يدعو إلى القول إن هذه المرحلة ستكون مواتية للبنان. وبدلا من ذلك، فإن المكان، والجهات الفاعلة، والجدول الزمني، وغياب إطلاق النار قبل وقف إطلاق النار، هي إطار تزداد فيه مكاسب إسرائيل. وبالنسبة إلى نتنياهو، تتيح لنا هذه المناقشات استئناف المبادرة بعد تسلسل استعاد فيه حزب الله وزنا سياسيا. وبالنسبة لواشنطن، يمكن استخدامها لمنع الجبهة اللبنانية من تفجير الهدنة مع إيران. وبالنسبة لبيروت، فإنها تخاطر بالبدء في حالة ضعف استراتيجي وتوتر داخلي حاد.

وهذا هو السبب في أن المعلومات التي أبلغ عنها رويترز عن اجتماع أول محتمل يبدأ في الأسبوع المقبل يجب أن تقرأ بكل جديتها. وإذا تأكد ذلك، فلن يكون مجرد تقدم دبلوماسي. وسيكون هذا التفاوض منفتحا في توازن غير متكافئ للغاية للسلطة، في وقت يحاول فيه لبنان إنقاذ هامشه السياسي المتبقي، والتماسك المؤسسي، والاستقرار الداخلي. وهذا ما يجعل هذا المنظور نقطة تحول محتملة، ولكنه أيضاً رهان خطر كبير على البلد بأسره.