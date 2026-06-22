المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية: لبنان على الخط الأمامي

غيرت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة طبيعتها. ولم تعد تغطي اليورانيوم والجزاءات ومضيق أورموز فقط. وهي تشمل أيضا، منذ منتصف حزيران/يونيه، لبنان، الذي أصبح أول اختبار لإلغاء التصعيد الإقليمي. ويجب أن يؤدي التسلسل المفتوح الجديد في سويسرا إلى تحويل مذكرة لا تزال هشة إلى اتفاق دائم. وهي تعد بوقف العمليات العسكرية على عدة جبهات، بما في ذلك جنوب لبنان. ولكنه يترك وراءه ثلاث مشاكل: الوجود الإسرائيلي خارج الحدود، والدور العسكري لحزب الله، وقدرة بيروت على استعادة السيطرة على أزمة تقرر إلى حد كبير خارج أراضيها.

التفاوض الإقليمي

وقد سعى واشنطن وطهران في البداية إلى تجنب حرب أطول حول برنامج إيران النووي. والإطار الذي نوقش خلال الأيام القليلة الماضية يتجاوز هذا النطاق. وتعمل الوفود على إبرام اتفاق نهائي في غضون 60 يوما كحد أقصى، مع إمكانية التمديد إذا وافق الطرفان على ذلك. وتضطلع باكستان والوسطاء القطريون بدور محوري. وهي تكفل الصلة بين عاصمتين لا تزالان مريبتين، على الرغم من استئناف المناقشات الرفيعة المستوى.

ويبرز الموقع المختار، وهو مجمع فندقي سويسري فوق بحيرة فور – كونتون، الطابع الدبلوماسي للتسلسل. والطريقة لا تزال هجينة. وهناك تبادلات مباشرة، ورسائل من الوسطاء، ثم عمل تقني. وهذا الشكل يحفظ وجه كل مخيم. يمكن للأمريكيين قول أنهم يفرضون إطاراً يستطيع الإيرانيون أن يقولوا أنهم يتفاوضون بالتساوي وقبل كل شيء، تجنب الجانبان انهيارا من شأنه أن يتسبب في استئناف الحرب.

وتتضمن المذكرة المقدمة كأساس للمناقشة أربعة عشر نقطة. وأرجأ أكثر المواضيع صعوبة إلى الاتفاق النهائي. هذا هو الحال مع تفكيك أو تخفيض برنامج إيران النووي. وينطبق ذلك أيضا على آليات محددة لرفع الجزاءات، ورصد الالتزامات، وإعادة فتح مضيق أورموز بالكامل. هذا الهيكل يعطي الدبلوماسيين الوقت كما أنه ينشئ منطقة مخاطر. كل عدم الدقة يمكن أن تصبح أزمة.

المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والعقيدة اللبنانية

والجديدة الرئيسية هي الإشارة الصريحة إلى لبنان. ويشير النص الذي قدمته الصحافة الإقليمية واستنسخته عدة وسائط إعلام إلى وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. ولا تنظم هذه الصياغة كل شيء. وهي لا تقول كيف ستنسحب القوات الإسرائيلية. وهي لا تقول كيف سيوقف حزب الله عملياته. كما أنها لا تقدم جدولا زمنيا مفصلا لعودة المشردين داخليا.

غير أنه بالنسبة لبيروت، لا تزال الإشارة مهمة. وهو يكرس السيادة اللبنانية في حل وسط بين واشنطن وطهران. ولم يعد لبنان يبدو مجرد مواجهة بين إسرائيل وحزب الله. ويصبح هذا الشرط بندا يتعين تنفيذه. ويمكن أن يكون هذا الفرق بمثابة دبلوماسي للرئيس جوزيف أوون، وحكومة نواف سلام، والمؤسسات المسؤولة عن التفاوض مع الشركاء الدوليين.

وهذا التطور غامض. ولم يقود لبنان المفاوضات الرئيسية. وهي تعاني من الآثار، بينما تأمل في الحصول على فائدة. وأصرت إيران على أن تدخل الجبهة اللبنانية في الاتفاق. ووافقت الولايات المتحدة على مناقشة آلية إنفاذ. وإسرائيل ليست طرفا في النص الأمريكي – الإيراني. هذا الغياب يخلق البقعة الرئيسية ولا يكفي الالتزام بين واشنطن وطهران لوقف العمليات إذا كان تل أبيب يعتقد أنه يحتفظ بحرية العمل العسكري.

لا يزال يتعين بناء آلية لخفض التصعيد

وأسفرت المناقشات التي جرت في سويسرا عن فكرة إنشاء خلية خالية من الصراع مخصصة للبنان. وفقًا لوكالة أنباء، سيشمل ذلك الولايات المتحدة وإيران والحكومة اللبنانية. وسيكون هدفها التحقق من وقف العمليات ومنع وقوع حادث محلي من تدمير العملية برمتها. وهذا النوع من الآليات ليس معاهدة سلام. وهي بمثابة إنذار، وقناة اتصالات، وإجراءات طوارئ.

وستتوقف فعاليتها على ثلاثة عناصر ملموسة. يجب أن نعرف أولا من يجلس في بيروت. ليس للرئيس والجيش والحكومة والبرلمان دائما نفس الهامش السياسي ضد حزب الله. ومن ثم يتعين تحديد ما يشكل انتهاكا. ولا تؤدي إضراب الطائرات بدون طيار، والاستطلاع الجوي، وإطلاق الصواريخ، والاقتحام الأرضي، أو حركة المقاتلين، إلى استجابات واحدة. وأخيرا، سيكون من الضروري ربط هذه الخلية بالميدان، حيث تظل اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية الإطار المؤسسي الوحيد الموجود بالفعل.

ولذلك يمكن للخلية أن تقلل من المخاطر، ولكنها لن تزيل التناقض المركزي. وتدعي إسرائيل أنها تريد حماية مناطقها الشمالية. ويدّعي حزب الله أنه يريد الرد على أي انتهاكات وحرمان إسرائيل من وجود دائم في الأراضي اللبنانية. والدولة اللبنانية، من جانبها، تطالب باحترام سيادتها، بينما تفتقر إلى الوسائل العسكرية والمالية لفرض سلطتها وحدها في أكثر المناطق تدميرا.

إسرائيل، غير الموقّع الذي يمكن أن يفشل في النص

والسلوك الإسرائيلي هو أول اختبار. وبعد بدء نفاذ وقف إطلاق النار في لبنان، أُبلغ عن وقوع هجمات أخرى. وأبلغت وكالة أنباء عن وقوع ما لا يقل عن 20 حالة وفاة في هجمات إسرائيلية يوم السبت التالي، استنادا إلى معلومات من الوكالة الوطنية اللبنانية. وأوضحت إسرائيل استهداف الأهداف المتصلة بهزبولة بعد إطلاق النار على قواتها. وأكدت الحركة الشيعة أنها ستحترم الهدنة إذا احترمتها إسرائيل أيضا.

ويستند الموقف الإسرائيلي إلى فكرة بسيطة: ويجب ألا يمنع وقف إطلاق النار الجيش من التصرف ضد تهديد. وادعى وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجنود المنتشرين في لبنان يمكن أن يتصرفوا بحرية لإبطال أي خطر. كما دافع عن الحفاظ على المواقع في منطقة آمنة. ويصطدم هذا المنطق بالقراءة اللبنانية للاتفاق الذي يؤكد على السيادة والانسحاب.

هذا الاختلاف يمكن أن يحجب عملية إيران – الولايات المتحدة بأكملها وتربط طهران الآن استقرار أورموز والمفاوضات اللاحقة الرامية إلى احترام وقف إطلاق النار اللبناني. وإذا واصلت إسرائيل ضربات أو أبقت وجوداً بارزاً جداً في جنوب لبنان، يجوز لإيران أن تتهم واشنطن بعدم السيطرة على حليفها. وعلى العكس من ذلك، إذا استأنف حزب الله النار، فإن واشنطن قد تتهم طهران بعدم السيطرة على شركائها الإقليميين. وهكذا يصبح لبنان المكان الذي يقيس فيه الجميع صدق الآخر.

حزب الله بين الهدنة والضغط والحساب السياسي

إن حزب الله في وضع صعب. يمكنه أن يقدم إدراج لبنان كدليل على أن جبهته كانت في المفاوضات غير أنه يجب عليها أيضا أن تدير التكلفة البشرية والمادية للصراع الذي دمر الجنوب وشرّد جزءا كبيرا من قاعدته الاجتماعية. وحذر زعيمها، نعيم قاسم، من أن إسرائيل لن تبقى في لبنان وأن الحركة ستستجيب لأي انتهاك. وتحدد هذه الجملة خطا أحمر دون إعلان استئناف فوري للقتال.

كما يتعين على الحركة أن تتعامل مع الضغوط الأمريكية على تمويلها ودورها العسكري. وقد عززت واشنطن جزاءاتها ضد المسؤولين والشبكات الذين تم تحديدهم على أنهم مقربة من حزب الله. الرسالة واضحة: فالاتفاق الإقليمي لن يعني فارغا للطرف المسلح. وترغب الولايات المتحدة في فصل التصعيد من إيران عن التعزيز الدائم لحزب الله في لبنان.

ولا تزال مسألة نزع السلاح أكثر المسائل متفجرة. ولا تُسوَّى بجملة في مذكرة. ويؤثر على التوازن الديني، ودور الجيش، والضمانات الأمنية في الجنوب، والعلاقات مع إيران وتصور إسرائيل بأنه تهديد. ولذلك، فإن الصيغة القصيرة الأجل الأكثر واقعية ليست نزع السلاح الفوري. بل إنه ينطوي على وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الذي يمكن التحقق منه، ونشر الجيش اللبناني، وإجراء مناقشة تدريجية للأسلحة الواقعة جنوب الليطاني.

بيروت تريد أن تصبح ممثلا مرة أخرى

فالقوة اللبنانية تحاول ألا تظهر مجرد موضوع للمعاملة. ورحب جوزيف أوون بحذر بالاعتراف بالاستقرار اللبناني في الاتفاق، دون تحويل بيانه إلى مواءم مع طهران. وقد حذر نواف سلام إيران بالفعل من عدم معاملة لبنان كعملة صرف. هذا الخط يستهدف جمهورين. وهي تتحدث إلى الشركاء الغربيين والعربيين الذين يطالبون باحتكار الدولة للأسلحة. كما أنها تتحدث إلى لبنانيي الجنوب الذين يريدون الأمن وإعادة الإعمار والعودة.

بيروت لديها بعض الخرائط الأول قانوني وأي وجود عسكري أجنبي غير مأذون به ينتهك السيادة اللبنانية. الثاني دبلوماسي وللبنان أن يطلب ترجمة شرط السلامة الإقليمية في المذكرة إلى تقويم وخرائط وضمانات. الثالث هو المؤسسات ويمكن أن يصبح الجيش اللبناني الأداة المركزية لتحقيق الاستقرار مرة أخرى إذا حصل على الموارد اللوجستية والمالية والسياسية اللازمة.

لكن هذه البطاقات لا تزال هشة وتظهر الدولة اللبنانية منذ عدة سنوات من الأزمة المالية. وتفتقر إداراتها إلى الموارد. ويواجه الجيش مهمة ضخمة بين مراقبة الحدود وحماية المدنيين والتنسيق مع اليونيفيل وإدارة المناطق الملغومة أو المدمرة. فبدون تمويل خارجي ودون توافق في الآراء على الصعيد المحلي، قد تظل عودة الدولة إلى الجنوب صيغة أكثر من الواقع.

القرار 1701 كإطار أساسي

ويظل القرار 1701 المرجع التقني والسياسي. وينص على وقف الأعمال القتالية، وسحب القوات الإسرائيلية، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، وعدم وجود أسلحة غير أسلحة الدولة اللبنانية واليونيفيل بين الخط الأزرق والليطاني. وتضطلع القوة أيضا بدور في رصد الجيش ودعمه والمساعدة على العودة الطوعية والآمنة للمشردين داخليا.

تم وضع هذا الإطار منذ عام 2006. لم يتم تنفيذها بشكل كامل. وتتهم إسرائيل حزب الله بصيانة وتطوير ترسانتها في الجنوب. إن لبنان يتهم إسرائيل بالانتهاكات البرية والجوية والبحرية. وبالتالي، فإن مذكرة إيران – الولايات المتحدة الجديدة لا تحل محل القرار 1701. ولا يمكن أن يعطيها إلا زخما سياسيا جديدا إذا وافقت الجهات الفاعلة على ترجمة الالتزامات الإقليمية إلى إجراءات محلية.

وتكمن الصعوبة في التوقيت. وتم تمديد ولاية القوة حتى نهاية عام 2026، مع احتمال الانسحاب التدريجي في عام 2027. ولكن جنوب لبنان يحتاج إلى آلية قوية في الأشهر القادمة، وليس إلى فراغ أمني. وإذا خفضت البعثة الدولية قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من الحفاظ على الأرض بالكامل، فإن خطر تكرار الحوادث سيزداد. ويجب أن يكون ذلك جزءا من المناقشات التقنية.

ميزانية بشرية للتفاوض

ونتج عن الحرب في لبنان تكلفة باهظة جدا. وفقًا لوكالة أنباء، قُتل ما يقرب من 3800 شخص ونزح حوالي 1.2 مليون آخرين منذ انتشار الصراع إلى الجبهة اللبنانية. وهذه الأرقام تضع لبنان في صميم السعر الإقليمي للمواجهة بين واشنطن وطهران وإسرائيل وحلفائها. كما أنها تفسر لماذا لا يمكن أن تقتصر الهدنة على الصمت اللحظي للأسلحة.

في العديد من القرى الجنوبية، لا تزال العودة محفوفة بالمخاطر. البنية التحتية متضررة. وتحتاج الطرق وشبكات المياه والمنازل والمدارس والمراكز الصحية إلى تقييمات سريعة. ويرغب السكان المشردون في العودة، ولكن السلطات المحلية دعت إلى توخي الحذر في المناطق التي لا تزال معرضة للخطر. ولا تزال ضوضاء الطائرات بدون طيار والتفجيرات التي أُبلغ عنها بعد إعلانات وقف إطلاق النار مقلقة للغاية.

ويمكن أن يصبح هذا البعد الإنساني عنصرا من عناصر الضغط. وستسعى الجهات المانحة العربية والأوروبية والأمريكية إلى الحصول على ضمانات قبل تمويل التعمير. وسيريدون أن يعرفوا من الذي يتحكم في المناطق التي أعيد بناؤها، وما هي القوى التي ستكون حاضرة وكيف يتجنبون استيلاء الشبكات الحزبية على المعونة. وسيسعى حزب الله، من جانبه، إلى الإبقاء على دوره الاجتماعي. ويتعين على الدولة اللبنانية أن تثبت أنها تستطيع تنسيق المعونة دون تأجيج الشعب.

Ormuz, oil and sanctions: لبنان في السوق العالمية

وقد تبدو الصلة بين لبنان ومضيق أورموز غير مباشرة. ومع ذلك، فهي أساسية للمفاوضات. استعملت إيران التهديد البحري كسلة وقد ربطت طهران إعادة فتح عملية الانتقال بصورة دائمة لاحترام الهدنة في لبنان ومنح إعفاءات من صادراته النفطية. وترغب الولايات المتحدة في تأمين النقل التجاري وتجنب حدوث زيادة في النفط يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وشملت المناقشات السويسرية خط اتصال بشأن أورموز. وشملت أيضا إعفاءات من النفط الإيراني والصادرات البتروكيميائية، فضلا عن الإفراج الجزئي عن الأصول المجمدة. وبعد إعلان التقدم، انخفضت أسعار النفط الخام. ويبين رد الفعل هذا أن الأسواق تقرأ الملف اللبناني كمؤشر على قوة الاتفاق الإقليمي.

وبالنسبة للبنان، فإن التحدي الاقتصادي مزدوج. ويمكن للتخفيض المستمر في التوترات أن يقلل من تكاليف الاستيراد، ويثبّت التوقعات، ويعيد فتح قنوات المعونة. لكن انفصال آخر سيفعل العكس ومن شأنه أن يستحدث الطاقة ويفاقم الصعوبات المالية ويؤخر إعادة بناء الجنوب. ولا يوجد في البلد، الذي أضعفته بالفعل أزمة مصرفية ونقدية، مجال تقريبا لاستيعاب صدمة جديدة للطاقة.

60 يوماً حاسماً

والموعد النهائي للستين يوما يعطي شكلا للحل التوفيقي. وهي تلزم الوفود بالعمل بسرعة. كما أنه يتجنب الحل الفوري للمسائل التي قد تسبب فشل المحادثات. ولا تزال الطاقة النووية الإيرانية في صميم المسألة. ويريد واشنطن إمكانية التحقق من الحدود والضوابط وتخفيض مخزون اليورانيوم المخصب. وترغب طهران في الحفاظ على حق مدني في الإثراء، والحصول على ضمانات ضد الجزاءات الجديدة، واسترداد إيرادات النفط.

وتتمثل الصعوبة في أن كل ملف يعتمد على الملفات الأخرى. وإذا استمرت عمليات التفتيش النووية ولكن لبنان يهتز، يمكن أن ينهار الاتفاق. وإذا كان وقف إطلاق النار اللبناني متوقفا ولكن الجزاءات لا تتحرك، فيمكن لإيران أن تعلق الاستمرار. إذا ظل (أورموز) غير مستقر، فإن أسواق الخليج والحلفاء سيضغطون على (واشنطن). وإذا وجدت إسرائيل الاتفاق مؤاتيا جدا لطهران، فإنها يمكن أن تضاعف المطالب الأمنية.

وفي هذا السياق، ليس لبنان مسرحا عسكريا فحسب. يصبح بارومتر ومن شأن الانسحاب الإسرائيلي الذي يمكن التحقق منه، وانتهاء الضربات، ووقف حريق حزب الله، ونشر الجيش اللبناني أن يقدم دليلا ملموسا على وقف التصعيد. وعلى العكس من ذلك، يمكن لحادثة قتل واحدة أن تنعش دوامة الاتهامات. الدبلوماسيون يعرفون ذلك ولهذا السبب، أصبحت خلية إنهاء الصراع إحدى أكثر النتائج الملموسة للدورة السويسرية.

ما يمكن تغييره للبنان

وأفضل سيناريو لبيروت هو تسلسل أربع خطوات. أولا، هدنة حقيقية في الجنوب، بدون ضربات أو طلقات. انسحاب إسرائيلي خاضع للمراقبة، يرافقه اليونيفيل والجيش اللبناني. ثم العودة التدريجية للمشردين، مع تأمين الممرات وتقييم الأضرار. وأخيرا، ركز مؤتمر دعم على إعادة البناء والجيش والخدمات العامة المحلية.

السيناريو المتوسط أكثر احتمالاً وقال إنه سيشهد هبوطا حادا في العنف، ولكن ليس نهاية للانتهاكات. وستحتفظ إسرائيل ببعض المواقف. وسوف يحد حزب الله من حريقه مع الاحتفاظ بأسلحته. وستعود الدولة اللبنانية جزئيا إلى بعض القطاعات. وسيفرج المانحون عن المعونة المستهدفة، ولكنهم سيرفضون إعادة الإعمار على نطاق واسع بدون ضمانات. ومن شأن هذا السيناريو أن يحد من الخسائر البشرية دون معالجة المسألة الاستراتيجية.

أسوأ سيناريو لا يزال هدنة إسمية. ستتحدث نشرات الأخبار عن وقف إطلاق النار، لكن الطائرات بدون طيار، وإضرابات النقاط والهجمات المضادة ستستمر. (إيران) ستتهم (واشنطن) واشنطن ستتهم طهران وستتذرع إسرائيل بالدفاع عن النفس. (هيزبولا) سيقول أنه يستجيب للاحتلال وسيظل لبنان عالقا بين الالتزامات الإقليمية والواقع المحلي غير الخاضع للمراقبة. وسيكون شعب الجنوب عندئذ أول من يدفع الفرق بين النص والأرض.

العلامات التالية لمشاهدة

وستستخدم عدة مؤشرات للحكم على قوة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الأول هو الصمت الفعال للأسلحة في جنوب لبنان. والنقطة الثانية هي الموقف الإسرائيلي على منطقته الآمنة وعلى جدول الانسحاب. والثالث هو تكوين الخلية المناوئة وإمكانية وصولها إلى المعلومات الميدانية. وسيكون المركز الرابع هو المكان الذي يُعطى للجيش اللبناني في الترتيبات العملية.

وسيكون من الضروري أيضا اتباع قرارات الولايات المتحدة بشأن إعفاءات النفط والأصول الإيرانية. وقد ربطت طهران بمزيد من المناقشات بهذه التدابير. وواشنطن تريد أن تتجنب إعطاء فوائد سريعة جدا بدون النظراء النوويين والإقليميين. ولذلك يمكن تمديد الملف في أي وقت. فاللغة التي يستخدمها العاصمتان ستحتسب بقدر الأعمال، لأن كل مخيم يجب أن يقنع رأيه بأن الاتفاق لا يشبه الاستسلام.

وبالنسبة للبنان، يتمثل التحدي الفوري في تحويل بند إقليمي إلى أمن محلي. وينطوي ذلك على انسحاب واضح، وسلطة لبنانية معززة، ودور واضح لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وانضباط مفروض على الجهات الفاعلة المسلحة. ويجب أن تشير الاجتماعات التقنية المقبلة إلى ما إذا كانت إشارة لبنان في المذكرة تصبح آلية يمكن التحقق منها أو ما إذا كانت لا تزال وعدا معلقا فوق الجنوب المتوتر.