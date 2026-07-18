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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وستنشر قريبا المناطق الرائدة في جنوب لبنان – وهي أول اختبار حقيقي لوقف إطلاق النار بين الانسحاب المشروط الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله. أين وكيف ولماذا لم يُلعب شيء بعد: فك التشفير لدينا، المصادر الداعمة.

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