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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.
وستنشر قريبا المناطق الرائدة في جنوب لبنان – وهي أول اختبار حقيقي لوقف إطلاق النار بين الانسحاب المشروط الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله. أين وكيف ولماذا لم يُلعب شيء بعد: فك التشفير لدينا، المصادر الداعمة.
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