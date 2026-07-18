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المناطق الرائدة في جنوب لبنان

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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Les zones pilotes au Sud du Liban
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الترجمة متاحة باللغاتFrancaisEnglishArmenienAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وستنشر قريبا المناطق الرائدة في جنوب لبنان – وهي أول اختبار حقيقي لوقف إطلاق النار بين الانسحاب المشروط الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله. أين وكيف ولماذا لم يُلعب شيء بعد: فك التشفير لدينا، المصادر الداعمة.

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Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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