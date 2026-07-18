المنصوري: وحدة جيش مستهدفة

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

استهدفت غارة إسرائيلية يوم السبت 18 تموز/يوليو وحدة تابعة للجيش اللبناني في محلة المنصوري في قضاء صور. وبحسب المعلومات الأولى المتوفرة فإن الجنود كانوا يشاركون مع أحد السكان في نقل مولد كهربائي عند استهدافهم. ويبين التقييم المؤقت أن شخصين أصيبا بجروح. لم يتم تحديد الطبيعة الدقيقة للقذيفة وهوية الضحايا وشدة إصاباتهم رسميًا وقت نشر المعلومات. ووقعت الحادثة في منطقة تعرضت لعدة أيام لضربات متكررة وسقوط قنابل يدوية من قبل طائرات إسرائيلية بلا طيار. وبعد ساعات قليلة من إعلان مغادرة الرئيس جوزيف أوون لواشنطن، يجب عليه أن يطالب بتوطيد وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية.

أقدمت وحدة الجيش اللبناني على ضرب المنصوري

وتشير المعلومات الأولية إلى أن وحدة تابعة للجيش اللبناني كانت في المنصوري عندما استهدفت. وكان الجيش يتعاون مع أحد المقيمين لنقل مولد كهربائي. لا يوجد دليل متاح على أنهم كانوا يشاركون في عملية قتالية أو أن تبادل إطلاق النار سبق الضربة.

وأُبلغ عن إصابة اثنين في الدقائق القليلة الأولى. وظلت مؤقتة. ولم تشر السلطات بعد إلى ما إذا كان الضحايا جنودا أو مدنيين أو جنديا والمقيم الذي رافق الوحدة. لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

ولذلك يلزم توخي الحذر في الظروف المحددة. قد تتغير التنبيهات الأولى التي يتم بثها أثناء الإضراب بعد وصول خدمات الطوارئ وفحص الموقع. ولم يؤكد الجيش اللبناني بعد مسار الحادث وطبيعة المهمة التي قامت بها وحدته والحالة الصحية للمتضررين.

غير أن المعلومات المتاحة توفر عنصراً محورياً: فالهدف كان في سياق نشاط يتصل بنقل المعدات الكهربائية. والمولد هو أداة مدنية أساسية في منطقة تعرضت فيها الشبكات لتدمير واسع النطاق. ويمكن لسفرها أن يلبي احتياجات سكن أو مرفق بلدي أو وظيفة عسكرية أو خدمة محلية.

وإذا تأكدت الوقائع في صياغتها الأصلية، فإن الحادث سيثير سؤالا جديدا عن حماية الوحدات النظامية اللبنانية. ويمثل الجيش المؤسسة التي دعت إلى استعادة السيطرة على المناطق التي أخلتها إسرائيل. ومن ثم فإن أي هجوم على أعضائه يضعف الآلية التي تدافع عنها بيروت في المفاوضات الجارية.

المنصوري تحت الضغط العسكري المستمر

الإضراب ليس حدثا منعزلا بالنسبة للمنصوري. وتعرضت هذه المدينة الساحلية في مقاطعة صور لعدة هجمات إسرائيلية في الأيام الأخيرة. واستهدفت الطائرات المقاتلة مناطقه السكنية، بينما أسقطت الطائرات بدون طيار قنابل يدوية بالقرب منه.

على وجه الخصوص، تعرضت منطقة المشع للقصف عدة مرات. وقد أثرت القذائف على المناطق المأهولة وتسببت في أضرار. كما أُبلغ عن تدمير قنابل صماء أو محرقة. وتحافظ هذه العمليات على ضغوط شديدة على السكان وتعقد حركة الأفرقة المدنية.

ويؤدي تكرار الهجمات إلى تقليص الحيز المتاح للأنشطة العادية. ويجب على المقيمين أن ينتقلوا إلى استعادة الممتلكات أو إصلاح المرافق أو توفير الحد الأدنى من الخدمات. كل رحلة تصبح خطرة وقد يؤدي نقل المولد أو صهريج المياه أو مواد البناء إلى تعريض المدنيين والأفراد العسكريين للضرب.

غير أن وجود الجيش اللبناني في هذه المناطق هو مهمة رسمية. وتقوم وحداتها بدوريات في المناطق التي تم نشرها فيها بالفعل. ويجب عليهم أيضا أن يستعدوا لدخولهم إلى مواقع قد تُخليها إسرائيل كجزء من المناقشات التي تجري في إطار الوساطة الأمريكية.

وتبين حادثة المنصوري صعوبة هذه المهمة. يجب على الجيش دعم السكان واستعادة السلطة العامة في بيئة يظل فيها التهديد الجوي دائمًا. ويمكن استهدافها حتى عندما تؤدي مهام لوجستية بدون هجوم واضح.

اثنين من الجرحى لا يزالان مؤقتين

وتشير التقارير الأولية إلى إصابتين. ولم تقدم حتى الآن تفاصيل موثوقة عن هويتها. ولذلك لا يمكن الادعاء بأن كلا الشخصين ينتميان إلى الجيش اللبناني. وينبغي للإدارات المعنية أن توضح هذه النقطة.

كما أن خطورة الإصابات غير معروفة. وفي الساعات القليلة الأولى بعد الإضراب، يمكن أن تتغير الميزانيات. بعض الإصابات تحدث بعد الإخلاء. قد يكون الضحايا الآخرون في مكان قريب دون أن يتم إحصاؤهم على الفور.

ويجب على أفرقة الإنقاذ أيضا أن تستعرض المنطقة قبل الانخراط فيها. وكثيرا ما تظل الطائرات الإسرائيلية بلا طيار حاضرة بعد الإضراب. ويمكن لهذا الرصد أن يؤخر وصول سيارات الإسعاف أو يجعل إجلاء الجرحى خطيرا.

عادة ما تصدر السلطات اللبنانية بيانًا بعد التحقق من الوضع مع الوحدات على الفور. كما يجوز لوزارة الصحة إصدار تقرير طبي. وإلى أن تتوافر هذه التأكيدات، يجب أن يُعرض رقم اثنين من الجرحى كبيانات أولية وليس كتقدير نهائي.

ويكتسي هذا التمييز أهمية أكبر، حيث تم الإبلاغ عن عدة حوادث في المنصوري وحولها. المعلومات عن الإضرابات المختلفة قد تعبر أحياناً ولذلك، من الضروري تجنب إشراك الضحايا المتضررين من هجوم سابق أو في جزء آخر من الموقع.

نقل مولد كهربائي، بعثة مدنية

يعطي سياق نقل المولد للحادث نطاقًا معينًا. وفي جنوب لبنان، توفر المولدات الكهربائية جزءا أساسيا من إمدادات الطاقة. لا تزال الشبكة العامة هشة، في حين ألحقت الهجمات أضرارًا بالخطوط والمحولات والمرافق المحلية.

ويمكن لحركة هذه المعدات أن تستجيب لحالة الطوارئ. ويمكن لوحدة عسكرية أن تساعد أحد المقيمين عندما يظل الطريق خطيرا، عندما لا تستطيع مركبة مدنية الوصول إلى منطقة ما أو عندما تنقل المعدات إلى مكان أكثر أمانا. ويشكل هذا التعاون جزءا من الحقائق اليومية في القرى المعرضة.

ولا توجد معلومات أولية عن الأسلحة التي تنقل مع المولد. لم يتم الإبلاغ عن أي حركة عدائية. بيد أن على القوات المسلحة اللبنانية أن تقدم وصفا كاملا للبعثة من أجل تجنب الخلط بين هذه الظروف.

وتطالب إسرائيل بانتظام باستهداف الهياكل الأساسية أو أفراد حزب الله في جنوب لبنان. وفي حالة المنصوري، لم يُنشر بعد أي تبرير إسرائيلي محدد. ولم يعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعا قتاليا في الموقع الذي تأثرت فيه الوحدة اللبنانية.

إن عدم وجود تفسير فوري لا يجعل من الممكن تحديد ما إذا كان الإضراب متعمداً، أو ما إذا كان نتيجة تحديد خاطئ أو ما إذا كان لغرض آخر. ويجب أن تظل هذه الإمكانيات متميزة إلى أن تنشر عناصر يمكن التحقق منها.

هجوم حساس على المؤسسة العسكرية

يؤثر الهجوم على وحدة تابعة للجيش اللبناني بشكل مباشر على أحد أعمدة المشروع التي تدافع عنها السلطات. ويريد الرئيس جوزيف أوون تعزيز النشر العسكري في الجنوب ووضع كامل الأراضي تحت سلطة الدولة. وتعرض الولايات المتحدة أيضا الجيش بوصفه الجهة الفاعلة المسؤولة عن ضمان أمن المناطق التي إجلاءتها إسرائيل.

وتفترض هذه الاستراتيجية أن الوحدات اللبنانية يمكن أن تتحرك دون استهدافها. يجب عليهم تفتيش المناطق ودعم السكان وتأمين الطرق واستعادة المواقع المهجورة. وإذا ظلت تحركاتها معرضة للطائرات بدون طيار، تصبح مهمتها أكثر صعوبة.

كما يمكن أن تؤثر الهجمات على الأفراد العسكريين على معنويات الوحدات. ويعمل الجنود في ظروف اقتصادية ومادية صعبة. يجب عليهم تغطية مساحة شاسعة، والحفاظ على الاتصالات مع البلديات والتدخل في المناطق التي يتم فيها تدمير البنية التحتية.

وقد عانى الجيش بالفعل من خسائر خلال مختلف مراحل النزاع. وقُتل عدة جنود أو أصيبوا في هجمات إسرائيلية. وكل حادث جديد يغذي مطالب أقوى للضمانات الدولية.

وسيتعين على القيادة أن تقرر ما إذا كانت ستصدر حكما بالإدانة، سواء أكانت ستصادر آلية رصد وقف إطلاق النار أم سترسل تقريرا إلى السلطات السياسية. وستتوقف طبيعة الرد على الاستنتاجات التي تم التوصل إليها على أرض الواقع.

حادث وقع وقت مناقشات الانسحاب

تأتي الضربة في الوقت الذي يناقش فيه لبنان وإسرائيل آلية انسحاب مرحلي. وركز اجتماع في روما على إنشاء مناطق تجريبية. واضطرت إسرائيل إلى مغادرة مناطق معينة قبل تسليمها إلى الجيش اللبناني.

ولم يتم أي انسحاب آخر يوم السبت. وقال مصدر عسكري لبناني إن الجيش لم يتلق أي مواقع جديدة. وهي تواصل دورياتها في المناطق التي توجد فيها بالفعل.

وكان الاجتماع الثلاثي الافتراضي بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين والأمريكيين هو مناقشة الجوانب التقنية للآلية. تم تأجيله وقُدمت أسباب تقنية تتعلق بالطرفين الأمريكي والإسرائيلي، دون إبلاغ تاريخ جديد.

في هذا السياق، يخلق الهجوم على وحدة لبنانية تناقضًا إضافيًا. وتسند المفاوضات إلى الجيش مسؤولية تأمين المناطق التي تم إخلاؤها. وعلى الأرض، لا تزال نفس المؤسسة معرضة للهجمات الإسرائيلية.

ويمكن أن تستخدم بيروت الحادثة لطلب قواعد حماية أوضح. ويمكن نقل تحركات الوحدات اللبنانية من خلال آلية تنسيق. غير أن الجيش لا يمكن أن يعتمد على تصريح إسرائيلي بالتحرك داخل الأراضي الوطنية.

رحلة جوزيف أوون إلى واشنطن

غادر الرئيس جوزيف أوون بيروت صباح السبت مع السيدة الأولى نهمات أوون. ذهب إلى واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يجب أن يركز الاجتماع في البيت الأبيض على الوضع اللبناني وعودة الاستقرار.

والانسحاب الإسرائيلي من بين الأولويات المعلنة. ويجب على جوزيف أوون أيضا أن يدعو إلى توطيد وقف إطلاق النار وتعزيز سلطة الدولة. يحتل الجيش اللبناني مكانة مركزية في هذه العملية.

ولذلك يمكن دعوة حادثة المنصوري إلى المشاورات الأمريكية. وهو يقدم مثالا ملموسا على المخاطر التي لا تزال تواجهها الوحدات اللبنانية. ويجوز لرئيس الدولة أن يطلب من واشنطن منع الإضراب عن المواقع والحركات العسكرية.

وللولايات المتحدة دور هام في آلية التفاوض. يمكنهم نقل الاحتجاجات اللبنانية، وطلب تفسيرات من إسرائيل والضغط من أجل إنشاء ضمانات تشغيلية.

وتتوقف مصداقية الوساطة الأمريكية أيضا على قدرتها على حماية الآلية التي تدعمها. وسيكون من الصعب أن يطلب من الجيش اللبناني أن يواصل نشره إذا أمكن ضرب وحداته أثناء البعثات العادية.

السيادة اللبنانية تواجه الحقائق على أرض الواقع

ويصر الخطاب اللبناني الرسمي على استعادة السيادة. وهذا يعني أن الجيش يجب أن يكون قادرا على التحرك، والقيام بدوريات، والتدخل في جميع أنحاء الإقليم. كما يجب أن يحمي الناس دون خوف من هجوم خارجي.

وتبين الحالة في المنصوري أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال. ويظل جزء من الجنوب تحت الاحتلال الإسرائيلي أو السيطرة العسكرية غير المباشرة. الطائرات الآلية تراقب الحركات وقد تستهدف الضربات المركبات أو المباني أو المناطق المفتوحة.

وهذه السيطرة على السماء تعطي إسرائيل قدرة دائمة على العمل. وحتى في حالة عدم وجود جنود على أرض الواقع، قد تظل المنطقة معرضة للخطر. ليس لدى السكان الظروف اللازمة لاستئناف الحياة الطبيعية.

ويفصل الجيش اللبناني بين شرطين. ويجب عليها أن تعزز وجودها للوفاء بالتزامات الدولة. ويجب عليها أيضا أن تتجنب تعريض أعضائها دون داع إلى مجالات لا يزال التنسيق فيها غير كاف.

ولذلك، فإن تطوير الدوريات والمراكز والبعثات اللوجستية يتطلب وقفا حقيقيا للهجمات. والخفض البسيط في الإضرابات ليس كافيا. ويجب أن يشمل وقف إطلاق النار حماية القوات النظامية والأفرقة المدنية.

السكان الذين يواجهون تدمير الخدمات

ويذكِّر المولد الذي كان يحمله وقت الإضراب بحالة الهياكل الأساسية المحلية. في العديد من القرى، يعتمد السكان على المرافق الخاصة أو البلدية للحصول على الكهرباء. والشبكات هشة، والتصليحات صعبة، ويخاطر التقنيون بالوصول إلى المرافق.

شروط الكهرباء لتشغيل مضخات المياه والمبردات والمعدات الطبية ووسائل الاتصال. ويمكن استخدام المولد لعدة أسر أو لتركيب أساسي. ففقدانها أو تطهيرها يجعل من الصعوبات اليومية أسوأ.

ولدى البلديات الجنوبية موارد محدودة. ويجب عليهم إصلاح الطرق وإخلاء الأنقاض والمحافظة على الخدمات في بيئة خطرة. مساعدة الجيش مطلوبة في بعض الأحيان، خاصة للوصول إلى المناطق التي يتم رصدها أو تدميرها.

ومن ثم يمكن أن تترتب على الإضراب آثار تتجاوز ما أعلن عنه من إصابة. ويمكنها أن تقطع نقل المعدات وتؤخر استعادة الكهرباء. كما يمكن أن يردع السكان الآخرين عن تنفيذ عمليات مماثلة.

ولا يمكن أن يبدأ التعمير على أساس دائم تحت تهديد الطائرات بدون طيار. وتحتاج الشركات والفنيون والمنظمات الإنسانية إلى ضمانات. فبدونها، يظل العمل مخصصا ولا يزال الناس يعتمدون على حلول الطوارئ.

الحاجة إلى تحقيق ورد فعل رسمي

وتحدد السلطات اللبنانية الإحداثيات الدقيقة للإضراب، ووقت الحادث، ونوع القذيفة المستخدمة. وسيتعين عليهم أيضا جمع شهادات العسكريين والحاضرين المقيمين.

وستحدد هذه العناصر ما إذا كانت الوحدة يمكن تحديدها بوضوح. وعادة ما تحمل المركبات العسكرية علامات مميزة. ويمكن أن يصبح ظهورهم نقطة مركزية في تقييم الهجوم.

وسيتعين أيضا إجراء تحقيق للتحقق مما إذا كان قد أرسل إخطار إلى الآلية المسؤولة عن رصد وقف الأعمال القتالية. سيؤثر غياب التنسيق أو وجوده على قراءة الحادث، دون التشكيك في حق الجيش في التحرك حول الأراضي اللبنانية.

ويمكن للحكومة أن تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة أو أن تدمج الحادث في حالة أوسع من الانتهاكات الإسرائيلية. ويجوز له أيضا أن يطلب من الولايات المتحدة الحصول على رد رسمي من إسرائيل.

وستتوقف فعالية هذه النهج على نوعية الأدلة. ويمكن أن تدعم صور الموقع وشظايا المقذوفات والتقارير الطبية الوضع اللبناني. وسوف تحول الوثائق المحددة دون تخفيض الحادث إلى نسخ متضاربة.

اختبار جديد لوقف إطلاق النار

تأتي حادثة المنصوري في وقت تثير فيه التصريحات الدبلوماسية استقرارًا تدريجيًا. وعلى الأرض، تستمر الهجمات. وهذا الضباب يضعف الثقة في العملية.

ولا يقتصر وقف إطلاق النار على عدم انتشار القتال. ويجب أن تحمي المدنيين والعسكريين والهياكل الأساسية. كما يجب أن تمكن السلطات اللبنانية من أداء مهامها.

إن الإضراب ضد وحدة تحمل مولدا كهربائيا، إذا تأكد، سيوضح على وجه التحديد انعدام الأمن اللازم لإعادة البناء. ومن شأن ذلك أن يبين أن المهام العادية لا تزال عرضة للعمل العسكري.

وسيتعين على الساعات القليلة القادمة أن تقدم إجابات على الميزانية العامة والظروف. قيادة الجيش يمكنها تأكيد هوية الجرحى وتحديد مهمة الوحدة. يجوز لوزارة الصحة تحديث البيانات الطبية. وينبغي أيضا النظر في بيان إسرائيلي محتمل.

في الساعة 07/13، بقي التقرير مقصورا على جرحين. لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات ولم يتم الإبلاغ عن أي ادعاءات إسرائيلية محددة. ولا تزال الوحدة اللبنانية في مركز عمليات التحقق الأولى، في حين سعت الإنقاذ والسلطات إلى تحديد الظروف الدقيقة للإضراب.