المنطقة الرائدة: إطلاق النار على إسرائيل بالقرب من الجيش اللبناني

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

واتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بفتح النار بالقرب من وحداتها أثناء نشرها في زوتر الغربية، مقاطعة النبطية. ووقع الحادث يوم الثلاثاء 21 تموز/يوليه، عندما دخل الجيش اللبناني الموقع بعد إعلان انسحاب إسرائيلي. زوتر الغاربييه إحدى ثلاث قرى اختيرت لإطلاق برنامج المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مع فرون وسريفا. وتعتقد قيادة الجيش أن الحريق الإسرائيلي قد يعوق مباشرة تنفيذ هذه الآلية. وينبغي لها أن تسمح بالانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية، ويعقب ذلك نشر الجيش اللبناني، وأمن المواقع، وعودة السكان. غير أن الحادث كشف عن الفجوة بين الاتفاق السياسي والحالة العسكرية في الميدان منذ اليوم الأول.

النيران الإسرائيلية أثناء مدخل الجيش

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بالقرب من وحداتها وقت نشرها في زوتر الغربيه. ووصف حادث الاعتداء بأنه من المحتمل أن يعوق المراحل المقررة في المناطق التجريبية.

The army did not report any death or injury in its statement. ولم تحدد طبيعة الأسلحة المستخدمة، أو عدد عمليات إطلاق النار أو المسافة الدقيقة بين الأثر والجنود اللبنانيين.

وعدم وجود ضحية لا يقلل من نطاق الحادث. وتدخل الوحدات اللبنانية منطقة كان من المقرر تنسيق نقلها مع القوات الإسرائيلية تحت إشراف فريق التنسيق العسكري اللبناني.

وتظهر الطلقات أن ممر النقل لم يكن آمنا تماما. وتعرضوا الجنود اللبنانيين لخطر المواجهة المباشرة مع جيش أعلن للتو انسحابه من المنطقة.

ولا تبين المعلومات الأولية المتاحة ما إذا كان النشر قد توقف. They also do not indicate whether the Israeli forces provided an explanation to the American mediators or the military mechanism responsible for supervising the operation.

ووقع الحادث عندما كان من المقرر أن يكون نشر زوتر الغاربية أول تطبيق واضح للاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الوساطة الأمريكية. إنها تحول هذه الخطوة إلى اختبار فوري لقدرة الأطراف على احترام الحركات المتفق عليهارويترز)

زوتر الغاربييه، أول بلدة استولت

وفي صباح يوم الثلاثاء، بدأت وحدات الجيش اللبناني تدخل زوتر الغربية بعد الانسحاب المعلن للقوات الإسرائيلية. The soldiers were to take a position, inspect the roads and search for explosive munitions.

The army asked the inhabitants not to return immediately to the village. والغرض من هذه التعليمات هو إتاحة الوقت للأفرقة الهندسية لدراسة المباني والتضاريس وطرق المرور.

ولا يزال الخطر كبيرا في موقع يتسم بالقصف والعمليات الأرضية. ويمكن العثور على قذائف أو ألغام أو أجهزة أخرى في المنازل أو الطرق أو الأراضي الزراعية.

According to the president of the municipality, more than half of the village was destroyed. ولذلك يجب على السكان أن ينتظروا كلا من نهاية عمليات التفتيش العسكرية والتقييم الأولي لحالة المساكن.

ولا يعني النشر اللبناني بعد أن المنطقة مفتوحة أمام المدنيين. وهي الخطوة الأولى في عملية يجب أن تشمل تأمين الخدمات وتخليصها واستعادة استعدادها للعودة.

ولا يزال الوضع معقدا بسبب وجود إسرائيل في المناطق المجاورة. ولا يزال زوتر الشقية، الذي يقع على أحد طرق الدخول الرئيسية، في صميم الشواغل المحلية. وقد حذر مسؤولو البلديات بالفعل من أن العودة الآمنة إلى زوتر الغربية ستظل صعبة ما دامت القوات الإسرائيلية تسيطر على الطرق المحيطة.

A pilot area launched in three villages

وفي يوم الاثنين، 20 تموز/يوليه، أعلنت الولايات المتحدة بدء عمليات تجريبية في فرون وسريفا وزوتر الغربييه. ومن المقرر أن تكون هذه المواقع أول تطبيق للاتفاق الإطاري الموقع في 26 حزيران/يونيه.

ويتوخى البرنامج انسحاب إسرائيلي تدريجي. ويجب أن توزع القوات المسلحة اللبنانية بالتوازي في المناطق التي تم إخلاؤها وأن تمارس الرقابة الأمنية الخالصة.

كما يجب عليها البحث عن أسلحة وبنية أساسية تنتمي إلى جماعات غير حكومية. This aspect directly concerns Hezbollah, even though the movement did not participate in the agreement and rejects it.

وبعد التحقق من السيطرة اللبنانية، يجب أن يكون السكان قادرين على العودة. ثم يجب أن يبدأ عمل التعمير بدعم دولي.

الجهاز يتعلق بحيز مدمر بشدة جنوب (ليتاني) وتعرضت عشرات القرى لأضرار كبيرة، ولا يزال عشرة آلاف من السكان مشردين.

Fron and Srifa have a different situation than Zutr el-Gharbiyé. وكان الجيش اللبناني حاضرا بالفعل في هذين الموقعين قبل الإعلان الرسمي عن إطلاق المناطق التجريبية.

وفي زوتر الغربية، يتوقف الانتشار مباشرة على انسحاب إسرائيلي. ولذلك فإن الموقع هو أول اختبار حقيقي لنقل السيطرة ينص عليه الاتفاق.

الإختبار الأول ينتقل مباشرة إلى الحادث

وكان من المقرر أن يبين البرنامج أن القوات الإسرائيلية تستطيع مغادرة منطقة والسماح للجيش اللبناني بالدخول دون مواجهة. الطلقات التي أُبلغ عنها يوم الثلاثاء أضعفت هذه المظاهرة.

المشكلة ليست فقط المخاطرة للجنود وهو يتعلق بموثوقية التنسيق العسكري. ويتعين أن يعرف الطرفان الجداول الزمنية والطرق والمواقع.

If the Israeli units were unaware of the arrival of the Lebanese army, the mechanism suffered a serious failure. إذا كانوا يعرفون عن هذه الحركة، تبدو الطلقات كمحاولة لتخويف أو إعاقة.

وفي كلتا الحالتين، يتطلب الحادث توضيحا. التنسيق العسكري ويجب على الوحدة أن تحدد موقع القوات، ومصدر الحريق، والسبب في إطلاقها.

ويجب أيضا أن يتأكد لبنان من أن وحداته ستتمكن من مواصلة بعثاتها دون استهدافها. وبدون هذا الضمان، سيعرض كل نشر جديد الجنود لحادث مماثل.

وتستند المناطق التجريبية إلى سلسلة من الخطوات المتحقق منها. وعدم الدقة في خريطة أو حركة غير منسقة يكفي لتأخير الجدول بأكمله.

وبالتالي، فإن حادثة زوتر الغربية ليست تفاصيل عملية. It directly affects the mechanism chosen to extend Lebanese State control in the South.

ولا يزال وجود إسرائيلي ممتدا في الجنوب

ولا تتعلق المناطق الرائدة إلا بجزء محدود من الأرض المحتلة. وتحافظ إسرائيل على قواتها في فرقة تمثلها منطقة أمنية على بعد حوالي عشرة كيلومترات من الحدود.

ويدعو لبنان إلى الانسحاب الكامل ويعتبر هذا الوجود احتلالا. وتدعي إسرائيل أنها لن تغادر الإقليم ما دامت حزب الله تحتفظ بأسلحتها وبنيتها التحتية العسكرية.

ولا يزال هذا الاختلاف في صميم المفاوضات. تريد بيروت الانسحاب الإسرائيلي للسماح لجيشها بالانتشار. وترغب إسرائيل في أن تفرض انسحابها على النتائج التي تحققت ضد حزب الله.

وتحاول المجالات التجريبية التوفيق بين هاتين الوظيفتين من خلال التنفيذ التدريجي. ويُنقل موقع ويُفتش ويخضع لسيطرة الجيش اللبناني.

ويجب عندئذ تكرار هذه العملية في قطاعات أخرى. غير أنه لم يتم الإعلان عن أي جدول انسحاب إسرائيلي كامل.

إن وجود القوات الإسرائيلية بالقرب من زوتر الغربية يحد بالفعل من نطاق النقل. The Lebanese army can control the interior of the village while remaining exposed to units on nearby altitudes or roads.

وتتمتع هذه الحالة بسيادة جزئية. وهي تتيح لإسرائيل أن تترك مكاناً محلياً مع الحفاظ على قدرتها على التدخل عسكرياً في بيئتها المباشرة.

« النشر يتصل بزيارة « جوزيف أون

The incident occurred on the day of the scheduled meeting between Lebanese President Joseph Aoun and his US counterpart Donald Trump in Washington.

وهذه الزيارة تعطي النشر بعدا دبلوماسيا قويا. ويسعى جوزيف أوون إلى الضغط الأمريكي من أجل انسحاب إسرائيلي وزيادة الدعم للجيش اللبناني.

ويريد البيت الأبيض أن يعرض المناطق التجريبية كبداية لتطبيق محدد للاتفاق الموقع في حزيران/يونيه.

ومن ثم، فإن النشر إلى زوتر الغاربييه كان من أجل تحقيق نتيجة أولى وقت الاجتماع بين الرئيسين.

وتعقد النيران الإسرائيلية هذه الرسالة. They show that the withdrawal is not proceed smoothly and that the Lebanese army remains exposed even when it applies the Washington-supported mechanism.

(جوزيف أوون) يمكنه استخدام هذا الحادث لطلب ضمانات أكثر صرامة. In particular, he may demand more direct American control over Israeli schedules, maps and movements.

كما يجب أن يحصل الرئيس اللبناني على موارد إضافية للجيش. ويتطلب نشر القرى المدمرة أفرقة هندسية ومعدات لإزالة الألغام والمركبات وقدرات الرصد.

ويأتي الاجتماع في واشنطن في وقت تعتمد فيه مصداقية البرنامج على البيانات السياسية أقل مما تتوقف على الأمن الحقيقي للجنود على أرض الواقع.

The return of the inhabitants remains suspended

The inhabitants of Zutr el-Gharbiyé cannot yet return freely. ويجب على الجيش أولا أن يكمل عمليات التفتيش وأن يؤكد أن الطرق عملية.

التدمير يجعل هذا العمل صعباً يمكن أن تنهار المباني، في حين أن الذخائر غير المنفجرة يمكن أن تظل مخبأة تحت الأنقاض.

ويجب أيضا استعادة الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية. والوجود العسكري لا يكفي لجعل القرية صالحة للسكن.

وتضيف النيران الإسرائيلية عدم يقين إضافي. The inhabitants can hardly consider the area safe if the national army itself reports fire near its units.

وكان البرنامج التجريبي هو الجمع بين الأمن والعودة والتعمير. وبالتالي، فإن النشر المكشوف أو المحدود يؤخر جميع الخطوات الأخرى.

ولا يمكن لأفرقة البلديات الاضطلاع بعمل هام ما دامت التحركات خطرة. كما تحتاج الشركات والمنظمات الإنسانية إلى ضمانات.

وستتوقف العودة أساسا على الحالة على الطرق بين زوتر الغربيه والنبطية والقرى المجاورة. وطالما ظلت هذه الطرق معرّضة للقوات الإسرائيلية، لا يمكن للسكان القيام إلا بزيارات قصيرة.

ومن ثم فإن أول مؤشر للنجاح لن يكون صورة للجنود اللبنانيين في القرية. وستكون العودة المستدامة للأسر وإعادة فتح الخدمات.

Fron and Srifa also concerned

أما الموقعان التجريبيان الآخران، فرون وسريفا، فيواجهان حالة أقل صلة مباشرة بانسحاب إسرائيلي فوري.

وللجيش اللبناني بالفعل مواقع ويدير دوريات. ويجب أن تعزز العمليات المعلنة في المقام الأول سيطرتها وأن تسمح بإجراء عمليات تفتيش أوسع نطاقا.

ويبلغ عدد سكان فرون نحو 200 2 نسمة، وقد تعرضوا لتدمير كبير. وتقدر السلطات المحلية أن الضرر يناهز 80 في المائة من القرية.

ويبلغ عدد سكان سريفا، وهم أكثر سكانا، نحو 000 12 نسمة. وأفيد بأن أكثر من 300 مسكن قد دُمر تدميراً كاملاً، في حين تضررت أغلبية المباني.

وفي هاتين القريتين، يجب أن تبين المنطقة التجريبية الآن ما تجلبه فيما يتعلق بوجود الجيش القائم بالفعل.

وينتظر السكان أعمال إعادة الإعمار، وإصلاح الطرق، وضمانات ضد المزيد من الإضرابات.

وقد يؤثر حادث زوتر الغاربية على وضعهم. وإذا علقت الآلية لاستعراض الحالة الأمنية، فإن العمليات في فرون وسريفا يمكن أن تبطئ أيضا.

ويستند البرنامج إلى مجموعة منسقة. وبالتالي، فإن الاختلاط في المناطق الأكثر حساسية قد يؤخر المجالات الثلاثة.

ولا تزال مسألة حزب الله محورية

وينص الاتفاق على أن يقوم الجيش اللبناني بالبحث عن الأسلحة التي تحتفظ بها الجماعات غير الحكومية في المناطق التجريبية وضبطها.

وتركز هذه المهمة على حزب الله. وتعتبر إسرائيل نزع السلاح شرطا أساسيا لأي انسحاب دائم.

إن الحركة الشيعية ترفض الاتفاق مع إسرائيل وتتحدى المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة التي تجريها الحكومة اللبنانية.

وتخلق هذه المعارضة مصدرا آخر للتوتر. يجب أن ينشر الجيش ضد إسرائيل في تنفيذ آلية تتطلب منه العمل ضد البنية التحتية لحزب الله.

حادثة الثلاثاء قد تضعف موقف الحكومة ويمكن أن يدفع المعارضون للبرنامج بأن إسرائيل تطالب بنزع سلاح حزب الله بينما تواصل تهديد الجيش اللبناني.

ولذلك يجب على بيروت أن تبين أن الالتزامات متبادلة. ولا يمكن أن يكون الجيش اللبناني الطرف الوحيد المطلوب لتحقيق نتائج يمكن التحقق منها.

ويجب أن يكون كل انسحاب إسرائيلي حقيقيا وكاملا في المنطقة المعنية وأن يرافقه وقف لإطلاق النار. وإلا ستجد الحكومة من الصعب الدفاع عن البرنامج قبل الرأي العام.

ومن ثم فإن الحادثة تعزز الصلة بين مسألة أسلحة حزب الله والاحتلال الإسرائيلي. ولا تزال الملفات متداخلة رغم الرغبة الأمريكية في التعامل معها على مراحل.

ما الذي سيتغير في الحادثة على الفور

ويتعلق الأثر الأول بأمن النشر. ويجب على الجيش اللبناني أن يتحقق مما إذا كان بإمكان وحداته مواصلة تحركاتها دون مزيد من إطلاق النار.

ويتعلق الأمر الثاني بالتنسيق. The mediators must summon the military representatives and reconstitute precisely the course of the incident.

الثالثة تتعلق بالتقويم وأي تأخير في زوتر الغاربيي قد يؤخر دخول أفرقة إزالة الألغام وعودة السكان.

وتتعلق الحالة الرابعة بالمجالات التالية. ولا يمكن اعتبار أي عمليات نقل جديدة آمنة إلى أن يتم تصحيح القواعد المطبقة يوم الثلاثاء.

الأثر الخامس سياسي وللرئيس جوزيف أوون الآن مثال ملموس على مطالبة واشنطن بضمان احترام الالتزامات الإسرائيلية.

ويمكن للحادث أيضا أن يغير تصور البرنامج في لبنان. وقد تبدو المناطق التجريبية، التي تقدم كخطوة نحو السيادة، مناطق تحتفظ فيها إسرائيل بقدرة على التدخل.

ولذلك فإن الاستجابة الأمريكية ستتبع عن كثب. ومن شأن الدعوة البسيطة إلى الهدوء أن لا تستجيب لشواغل الجيش اللبناني.

وسيتعين على واشنطن أن تحدد ما إذا كان الحريق يشكل انتهاكا للآلية وما هي التدابير التي ستتخذ لمنع تكراره.

A mechanism now tried on the facts

وكان إطلاق المناطق التجريبية هو فتح مرحلة جديدة في جنوب لبنان. وفي اليوم الأول، واجهت الآلية المسألة التي يتعين عليها أن تحلها بدقة: كيفية تنظيم انسحاب إسرائيلي حقيقي دون تعريض الجيش اللبناني؟?

زوتر الغاربييه رسمياً أول بلدة نُقلت وقد بدأ الجيش اللبناني عمليات نشره وعملياته الأمنية هناك.

ولكن النيران الإسرائيلية تبين أن السيطرة على المنطقة لم تكتمل بعد. ولا تزال قوة أجنبية قادرة على التدخل بالقرب من الوحدات الوطنية.

وسيتعين على الساعات القليلة المقبلة أن تحدد ما إذا كان الحادث قد أُغلق أو ما إذا كان قد أدى إلى تعليق نشره.

وسيتعين أيضا على القيادة اللبنانية أن توضح ما إذا كانت قواتها قد وصلت إلى جميع المواقع وما إذا كان بوسع الأفرقة الهندسية مواصلة عمليات التفتيش.

وسيطلب من الوسطاء أن يعلنوا عن نتائج مراجعتهم للحسابات. وبدون إجابة واضحة، قد تفقد المناطق التجريبية مصداقيتها حتى قبل تمديدها.

ومن ثم، فإن الاختبار الأول لن يركز فقط على الانسحاب الإسرائيلي أو البحث عن الأسلحة. وسيعالج إمكانية دخول الجيش اللبناني قرية لبنانية دون إطلاق النار.

وفي زوتر الغربية، تتوقف المتابعة الفورية الآن على ثلاثة عناصر ملموسة هي: استمرار النشر، وتأمين الطرق، والالتزام الإسرائيلي بعدم إطلاق النار بالقرب من الوحدات اللبنانية.