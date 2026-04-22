الموت كمشروع سياسي

من استياء الحياة إلى إعادة بناء دولة حية

وهناك لحظات في التاريخ عندما لا يتقلب المجتمع تحت وطأة الأزمات الاقتصادية أو العسكرية فحسب، بل في ظل انجراف أعمق وأكثر غموضا: الذي يحول الموت إلى آفاق سياسية.

إنها ليست مجرد مسألة حرب وتشهد جميع المجتمعات حربا. والشيء الذي يميز بعض الديناميات المعاصرة هو شيء آخر: البناء التدريجي للخيال الذي لم يعد فيه الموت مأساة، بل نهاية؛ حيث لم تعد التضحية استثناء، بل معيارا؛ حيث يصبح العيش الكامل مشتبها فيه، ثانوي تقريبا.

الاستياء ضد الحياة

أي إيديولوجية تمجد الموت دائماً ما تبدأ بإحباط في وجه الحياة ليس الحياة البيولوجية، ولكن الحياة في ما لها الحرية، متعددة، لا يمكن التنبؤ بها.

هذا السوء يتحول إلى إستياء.

Resentment against prosperity perceived as corruption, against freedom perceived as decadence, against diversity perceived as disorder. وفي هذا السياق، لم تعد الحياة قيمة في حد ذاتها. ويصبح اختبارا لتجاوز أو حتى عقبة في سبيل التغلب عليه.

ثم يبدو تحويلا أساسيا: ما يعتبر في مكان آخر خسارة لا يمكن إصلاحها – الموت – يصبح إنجازا هنا.

عالم التضحية

هذا التحول ليس فقط عن السياسة يرتكز على قراءة خاصة للدين.

التضحية تصبح مركزية ليس كعمل استثنائي، ولكن كمثل مثالي. الشهيد لم يعد شخصية مأساوية يصبح رقماً معيارياً.

ومع ذلك، فإن أي مجتمع يقيم التضحية كنموذج يُنتج هيكلاً هرمياً من الحياة: فبعض الأرواح يجب أن تعيش، ويُعرض على الآخرين.

إن هذا المنطق، الذي دفع إلى نهايته، ينتهي به المطاف إلى تحفيز تدمير العالم – الذاتي، والبعض الآخر.

عندما يتجاوز الأمة باتريا

ويضاف إلى ذلك كسر سياسي كبير: حل الدولة القومية كإطار للولاء.

وعندما لا يعود الولاء الأول إلى الوطن، بل إلى مجتمع عبر وطني – أمة – تصبح السيادة بعد ذلك ثانوية.

وعندما تكون هذه الأمة نفسها مهيأة على أساس مبدأ من مبادئ السلطة الدينية المركزية، مجسدة في بعض المذاهب في ويليات الفتاح، فإن النتيجة واضحة: لم يعد هناك سيادة وطنية مستقلة.

وفي هذه الرؤية، تصبح الحدود السياسية متوقفة. لم تعد الولاية موضوعاً تصبح أرضاً.

منطق الحرب الدائمة

ولا يمكن لهذا الهيكل أن يعمل بدون توتر دائم.

إنه يرتكز على معارضة دائمة: بين المؤمن والعدو، وبين العالم كما هو، وكما ينبغي.

الحرب في هذا السياق ليست حادثة إنها حالة وجود وهي تغذي السرد وتضفي الشرعية على التضحية وتحافظ على التعبئة.

وبدون صراع، يفقد النظام طاقته.

Anti-Semitism, visceral anti-Zionism and absolute conflict

In this ideological landscape, some forms of hostility go beyond political criticism to become structural elements of identity.

وعندما يكون الخصم ضرورياً، يتوقف النزاع عن أن يكون سياسياً لكي يصبح قائماً. والصراع الوجودي ليس له تسوية دائمة. وهي لا تنتج سوى دورات من المواجهة.

وفي هذا السياق، فإن العداء تجاه إسرائيل أمر أساسي. ولكن لفهم ذلك، من الضروري التمييز بين السياسة العامة والهيكل.

والنزعة التعسفية للدولة، أو سياساتها أو إجراءاتها، مشروعة في أي مناقشة دولية. It belong to the order of politics, therefore of the questionable, of the negotiable.

ولكن ما يلاحظ في كثير من الأحيان في بعض الديناميات الإقليمية يتجاوز هذا الإطار.

وهناك تحول نحو مكافحة الزيونية المطلقة، التي لم تعد تستهدف السياسات، ولكن وجود دولة إسرائيل ذاته. ويحول هذا التحول نزاعا سياسيا إلى نزاع قائم.

من أين يأتي هذا التطرف؟ إنها توضع في عدة طبقات خارقة.

أولا، ذاكرة تاريخية غير معزولة تميزت بالحروب والهزيمة والإذلال الجماعي. وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى إسرائيل على أنها خصم فحسب، بل على أنها رمز للاختلال الأوسع – السياسي والعسكري وأحيانا الحضاري.

ثانيا، إضفاء الطابع السياسي على الصراع، الذي يسمح لنا بتوحيد وتعبئة وصرف الانتباه عن الأزمات الداخلية. ويصبح الصراع أداة للتماسك. إنه يبني الهويات والقوى الشرعية ويبرر التضحيات.

ولكن هناك أيضا بعد أعمق.

In some ideological visions, the existence of a sovereign non-Muslim state at the heart of a space historically perceived as belonging to religious or civilizational continuity poses a problem of legitimacy. ولم تعد مسألة حدود وإنما مسألة تمثيل العالم.

ويضاف إلى ذلك في بعض الأحيان خلط بين: اليهودية (الدين)، واليهود (الناس)، والزيونية (المشروع السياسي)، ودولة إسرائيل (الواقع الجغرافي السياسي).

وعندما تختفي هذه التفرقة، يصبح الرفض عالميا وغير واضح، ويميل إلى اتخاذ أشكال أساسية.

وفي هذه المرحلة، يتحول الانتقادات السياسية إلى منطق العداء الهيكلي.

وبهذا المعنى، فإن إنكار دولة إسرائيل ليس مجرد هدف استراتيجي. تصبح ضرورة إيديولوجية.

لقبول وجود إسرائيل سيكون بمثابة التشكيك في بعض روايات تأسيسية، بعض العروض العالمية، بعض علاقات القوة.

ثم يصبح الرفض هوية.

غير أن لهذا الموقف عواقب كبرى: فهو يقيد الصراع في مأزق دائم.

فبالنسبة لنزاع ينكر فيه أحد الفاعلين وجود الآخر لا يمكن أن يؤدي إلى حل وسط ولا إلى تحقيق استقرار دائم. ولا يمكن أن ينتج سوى دورات من المواجهة.

وهذه الدورات بدورها تغذي المنطق التضحية.

التحول الأنثروبولوجي

وما هو على المحك أعمق: فهو تحول إنساني.

وفي مجتمع يتجه نحو الحياة، يُربى الأطفال ليعيشوا حياة أفضل من والديهم. وفي مجتمع يرتكز على التضحيات، يُرفعون ليكونوا مستعدين للموت من أجل قضية.

عندما يصبح الموت وعداً بالمعنى يفقد العيش مركزيته.

اقتصاد التضحية

ولا يمكن لمجتمع يُنظَّم حول الموت أن ينتج اقتصادا مستقرا.

والاستثمار ينطوي على الثقة في المستقبل. الابتكار يعني الحرية الازدهار يتطلب السلام.

ويتطور الاقتصاد الموازي والعالي والهش في مكانه. اقتصاد النجاة.

الاستيلاء على السيادة

وفي هذا النموذج، لا تضعف السيادة فقط: لقد أسرت.

ويبدو أن الدولة لا تزال، ولكن القرار الحقيقي يتحرك في مكان آخر: نحو هياكل موازية، نحو مراكز إيديولوجية خارجية.

والنتيجة هي الخيال المؤسسي.

الشركات التي أخذت رهائن

ويمكن لأقلية متماسكة ومتماسكة وخاضعة للتضحية أن تفرض منطقها على الأغلبية المرتبطة بالحياة ولكنها مجزأة.

والاختلال ليس ديمغرافيا. إنه موجود.

The silence of majorities

أولئك الذين يريدون العيش لديهم ما يخسرونه إنهم حذرين، متفرقين.

وعلى العكس من ذلك، فإن أولئك الذين يحافظون على الموت ليس لديهم هذا القيد.

It is this asymmetry that often explains the domination of a minority over a majority.

خارج منطق التضحية

ترك هذا النموذج لا يمكن أن يكون شعارا. إنها استراتيجية.

إعادة تأهيل السيادة الحقيقية. إعادة تحديد السرد الجماعي. إعادة بناء اقتصاد الحياة من الواضح أن الإيمان والسلطة منفصلان أعيدي الفرد.

الطلب في لبنان: من النظرية إلى العمل

إن لبنان اليوم هو المكان المثالي لهذا الازدواج.

بلد مقسم بين نظامين: a life system, fragmented, weakened, and a system of mobilization, structured, coherent.

المسألة الحقيقية ليست تقنية. إنه هيكلي.

ولكن علينا أن نقول الأمور بوضوح.

كيف تُريدُ بلدانَ لبنان الصديقةَ لمُسَاعَدَة لبنان… إذا لم يساعد لبنان نفسه؟?

وطوال أكثر من عشر سنوات، وُضعت نفس المتطلبات، وهي: جهاز قضائي مستقل حقا، ومراقبة مالية للدولة مستقلة عن السلطات السياسية، وإعادة هيكلة عميقة للدولة، والمسؤولية الفعالة للزعماء.

لم يوضع شيء هيكلي.

وما دامت هذه الإصلاحات لم تبدأ من داخلها، فلا يمكن لأي معونة خارجية، مهما كانت ضخمة، أن تنتج أي شيء سوى استراحة مؤقتة.

لأننا لا ننقذ دولة ضد نفسه.

الهدف الاستراتيجي

Reore effective sovereignty based on a living economy.

الأولوية ١ – الانتعاش التدريجي للسيادة

من دون المواجهة الجبهية والتآكل والإطار المؤسسي. استئناف مراقبة التدفقات: الجمارك، الموانئ، المطار.

المحور ٢ – عكس السرد

جعل القيم الأساسية ناجحة ومبتكرة ومزدهرة. تعبئة المغتربين كسلة استراتيجية.

الأولوية ٣ – التعمير الاقتصادي المستهدف

إنشاء مناطق اقتصادية مستقرة ومحمية وجذابة جعل الحرب متعارضة اقتصادياً.

الأولوية 4 – الحياد الاستراتيجي

:: إزالة دور التضاريس الإقليمية المجابهة. إيجاد حياد موثوق ومضمون.

المحور ٥ – الإصلاح المؤسسي

العدالة المستقلة، المساءلة الحقيقية، الإصلاح الانتخابي بدون عدالة، لا إعادة بناء.

الخيار الأساسي

والسؤال بسيط أساساً: تنظيم الحياة أو تنظيم الموت. المنطقان متعارضان.

الشجاعة للعيش

هناك شجاعة واضحة للموت.

ولكن هناك شجاعة أكثر ندرة وأكثر طلباً: شجاعة المعيشة. البناء. الخلق. للأمام نكران الموت.

الحضارات لا تختفي فقط عندما تهزم يختفون عندما يتوقفون عن الإيمان بأن الحياة تستحق أن تعيش.