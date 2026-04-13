النزاع: 836 37 وحدة سكنية متضررة في لبنان

The latest update of the CNRS-L sharply tightens the focal point. وفي الفترة من 2 آذار/مارس إلى 7 نيسان/أبريل 2026، تم تحديد 836 37 وحدة سكنية على أنها دمرت أو تضررت في لبنان. This figure, distributed as part of the CNRS-L and NCNE tracking systems, illuminates a clear acceleration of residential destruction.

التعجيل في 35 يوما

The latest update of the CNRS-L sharply tightens the focal point. وفي الفترة من 2 آذار/مارس إلى 7 نيسان/أبريل 2026، تم تحديد 836 37 وحدة سكنية على أنها دمرت أو تضررت في لبنان. وهذا الرقم لا يأتي من ميزانية سياسية أو حساب مرتجل. It appears in the series of institutional publications published by the National Council for Scientific Research in Lebanon, first with the launch of an interactive platform on the war in Lebanon on 6 March, then with the presentation on 31 March of a national platform for almost real-time monitoring of damage and needs, finally with the publication of 7 April documenting a month of attacks between 2 March and 2 April, supplemented by the detailed map of the housing sector. وبالتالي، فإن الدراسة الاستقصائية الأخيرة ليست مجرد استمرار للحرب. It shows a strong enough acceleration to move the centre of gravity of the Lebanese file to housing, housing and reconstruction.

ويضرب ما مجموعه 836 37 وحدة متضررة لأول مرة بمعدل تراكمها. وفي الورقة الموحدة، يشير المجلس الوطني للإنقاذ إلى ما يقرب من 000 40 منزل دُمرت كلياً أو تضررت بشدة في 35 يوماً، ويذكر أن هذه السلسلة تمثل نحو 16 في المائة من الأضرار المسجلة خلال المراحل السابقة من الحرب. إن الصيغة ذات مغزى كبير. وتقول إنه في أكثر من شهر فقط، تم تكرار جزء كبير من التدمير المتراكم بالفعل مرة أخرى. وبالنسبة للبنان، الذي غادر بالكاد المرحلة الموثقة حتى وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، غير هذا طبيعة المشكلة ذاتها. ولم تعد مجرد مسألة إصلاح الضرر القديم، ولا توطيد العودة الهشة أصلا. It is now necessary to think of a new wave of residential destruction on an already largely underdeveloped housing stock, in a country whose financial and administrative capacity remains very weak.

الجغرافيا المركزة جدا

The last survey also shows where violence is concentrated. وتقود بابدا 536 7 منزلا دمرت أو تضررت. وتأتي النبطية بعد ذلك بـ 065 7 وحدة، بينت جبيل بـ 939 6 وحدة، سور بـ 363 6 وحدة، ومرجيون بـ 716 4 وحدة. At a much lower level are Saida with 1,485, Baalbek with 1,188, Jezzine with 999, West Bekaa with 783 and Hasbaya with 252. ثمّ يَجيءُ بيروتَ مَع 192، Aley مَع 162، Zahlé مَع 54، Metn مَع 48، Hermel with 45 and Chouf with 9. وهذا التسلسل الهرمي الإقليمي أساسي. ولا ينتشر التدمير بشكل موحد في جميع أنحاء البلد. It follows a very identifiable axis, from the southern suburbs of Beirut to southern Lebanon, with an extension to certain areas of the Bekaa. وهي تشير بالفعل إلى المجالات التي ستتركز فيها أكبر الاحتياجات إلى المأوى، والتخليص، والخبرة التقنية، والتعويض، وإعادة تأهيل الشبكات.

Caza السكن المتضرر Baabda 536 7 النبطية 065 7 بنت جبيل 939 6 الإبتسام 363 6 Marjaayoun 716 4 سعيد 485 1 بابيك 188 1 Jezzine 999 البقاع الغربي 783 Hasbaya 252

CNRS-L/NCNE data from the latest housing update.

وخلف هذه الصورة، تظهر بالفعل أزمة سكنية. الأول هو المدن و المتروبولية It is read in Baabda, which is largely in the southern suburbs of Beirut, where a single building can move many families, interrupt the commercial activity of a neighbourhood and weaken both schools, transport and community services. الثاني هو الإقليم و الانتشار It is seen in the South, in Bint Jbeil, Sour, Nabatiyeh or Marjaayoun, where the affected dwellings are located in local towns, villages and small centralities. هناك، تدمير منزل أو مبنى لا يُعزل أبداً. It affects the access road, the nearby grocery store, the farm, the neighbourhood school, the very continuity of local life. والرقم الوطني يزيد من تفاقم هذه الحقائق، ولكن الدراسة الاستقصائية الأخيرة تصيبها بالكدمات. This reading is a deduction based on the spatial concentration of damage reported by CNRS-L.

This explains the place of housing in the current reading of the conflict. المنزل المدمر ليس ضرراً بسيطاً وهي تركز على فقدان الممتلكات، ووفورات الأسر المعيشية، والاحتياجات الأساسية، وأحيانا النشاط الاقتصادي، ولا سيما إمكانية العودة. وما دام السكن غير قابل للتصليح، أو ما دامت بيئته المباشرة غير عملية، فإن العودة تظل نظرية. وهذا هو السبب أيضا في أن المجلس الوطني للإنقاذ – القانون يعرض عمله كأداة لتخطيط الانتعاش القائم على الأدلة، والإبلاغ الوطني والدولي، وتقييم الأضرار السريعة، والوثائق العلمية للمساءلة. المسح الأخير ليس فقط صورة قوية It is a basis for public decision. وفي بلد ذي هوامش منخفضة في الميزانية وحالات طوارئ متعددة، تحدد نوعية البيانات نوعية التعمير.

ما يضيفه تقرير 2023-2024 إلى القراءة

The method used also gives this update a scope that goes beyond simple institutional communication. ويوضح المجلس الوطني للاستشعار عن بعد أن بياناته تتولد عن منابر الرصد الوطنية التابعة له من خلال الجمع بين الاستشعار عن بعد والاستخبارات الاصطناعية والمدخلات العامة والتحقق الميداني والتحليل المتقدم للبيانات. وفي 31 آذار/مارس، قدمت المؤسسة، في اجتماع تنسيقي عُقد في وزارة المالية بشأن تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة، منهاجا وطنيا متكاملا للرصد الفوري للأضرار والاحتياجات، يُعتقد أنه نظام مستمر يتراوح بين رصد التدمير أثناء الحرب والانتعاش والتعمير وتقييم الأثر. The most recent housing survey makes sense in this context. إنها ليست صورة معزولة وهو يتوافق مع آلية مصممة لتتبع الضرر، وترتيب أولوية والاحتفاظ بسلسلة من الأدلة مع تطور النزاع.

The 2023-2024 ratio remains indispensable to measure this acceleration, but it comes here in the background. وتغطي هذه الوثيقة التي نشرها المجلس الوطني للإنقاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2024 الفترة من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. ويقدم المجلس هذا التقرير كإشارة كاملة إلى السلطات اللبنانية. وفي الصفحة الرسمية من المنشورات، يوصف التقرير بأنه تقرير توليفي يغطي كامل الفترة. وكانت هذه الوثيقة هي التي وضعت الإطار الرئيسي الأول لقراءة الهجوم وتمديده المكاني وآثاره على الهياكل الأساسية المدنية. غير أن البيان الأخير لا يكرر هذا العمل الموضوعي. وهو يبين ما يحدث بعد ذلك، عندما يعود تدمير المنتزه السكني بسرعة كافية لإضافة توازن كبير بالفعل.

المقارنة مُستنيرة. ووصف تقرير عام 2023-2024 بالفعل الحرب التي تميزت بتدمير المنازل والوحدات السكنية، ولا سيما في الجنوب. وأكدت التقييمات الدولية اللاحقة هذا التشخيص. وقدر البنك الدولي، في تقييمه المؤقت الذي نشر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أن 209 99 وحدة سكنية قد تضررت بحلول 27 تشرين الأول/أكتوبر 2024، ولحقت أضرار بقطاع الإسكان وحده 2.8 بليون دولار. وبعد ذلك بأربعة أشهر، قدرت المؤسسة نفسها، في نشرها في 7 آذار/مارس 2025، احتياجات التعمير والإنعاش المتصلة بالصراع في الفترة من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 بمبلغ 11 بليون دولار. ويبدو أن الإسكان هو أكثر القطاعات تضررا، حيث لحقت به أضرار قدرها 4.6 بلايين دولار و 6.3 بلايين دولار من الاحتياجات، أو 57 في المائة من المجموع المقدر. ومن ثم، فإن التحديث الجديد للتحالف الوطني من أجل إعادة التوطين والإنقاذ يجري على أرض متضررة للغاية.

هذا هو المكان الذي تغير فيه آخر مسح الجدول. ومن شأن إضافة 836 37 وحدة متضررة في خمسة أسابيع إلى مخزون من التدمير سبق قياسه إلى عشرات الآلاف من المساكن أن تُنقل المخاطر من سجل الإسكان إلى حساب الاستدامة. لم يعد لبنان يواجه مشروع قانون ثقيل. ويواجه التكرار السريع للضرر الذي يقوض، في كل موجة، قدرات الإصلاح ذاتها. At the same time, the country must document, relocate, secure, clear, evaluate, finance and prepare for reconstruction. غير أن كل مهمة من هذه المهام تصبح أكثر صعوبة عندما يستمر عدد الوحدات السكنية المتأثرة في النمو، في حين أن مخططات المعونة لا تزال بطيئة ومجزأة ومتوقفة على التحكيم السياسي والمالي. ومن ثم، فإن رواية القراءة الأخيرة أقل حجماً من العدد في السرعة التي تضيف بها إلى البقية. This is an inference based on CNRS-L and World Bank data.