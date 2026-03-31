وبعد الهجمات التي كلفت أرواح ثلاثة من حفظة السلام التابعين للقوة في لبنان في أقل من 24 ساعة، اختار جان – لوك ميلينشون المزاد اللفظي. في (إكس)، زعيم (لا فرنسا) يُدعى (إيمانويل ماكرون) مباشرةً، « إتصل إلى (ماكرون)، مذهب (تشيراك) عندما أطلق النار على رجل فرنسي تحت الخوذة الزرقاء، الرد الفرنسي. أضاف: « الزوجة الأخرى نتنياهو سوف تبدأ مرة أخرى. This position comes at a time when France has already requested an urgent meeting of the UN Security Council and the exact circumstances of the two incidents remain under investigation.

إعلان التمزق في لحظة عالية

The release of Jean-Luc Mélenchon takes place in an extremely tense regional context. According to Reuters, two peacekeepers were killed on Monday in the explosion of a vehicle near Bani Haiyyan, in southern Lebanon, after another peacekeeper died in a separate incident the previous day. The UN reported that the origin of the explosion remains unknown in one case, while an investigation is under way into the entire sequence. وأشار رئيس عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى أنه لا ينبغي أبدا استهداف حفظة السلام.

في هذا السياق اختار (ميلنشون) استخدام سجل « المستجيب » ولا تصف رسالته قرار فرنسي قائم. أصدر أمراً سياسياً إلى رئيس الجمهورية، متذرعاً بـ « عقيدة فوضوية ». وفي حالة المعلومات المتاحة، لم تعلن فرنسا عن القيام بأعمال عسكرية ردا على الهجمات ضد اليونيفيل. والخط الفرنسي الرسمي دبلوماسي ومتعدد الأطراف: إدانة الهجمات، والطلب على حماية حفظة السلام، والإحالة إلى مجلس الأمن.

Paris condemns, but remains on diplomatic ground

ردة فعل (باريس) ثابتة، لكنّها لا تستخدم مفترق (ميلنشون). وقد أدانت وزارة الخارجية الفرنسية بالفعل في آذار/مارس إطلاق النار على جنود اليونيفيل، وأشارت إلى ضرورة ضمان حماية موظفي الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 1701. وبعد الحوادث المميتة التي وقعت في نهاية هذا الأسبوع، طلبت فرنسا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن، مشيرة إلى أنها تعتزم إضفاء الطابع الدولي على الرد بدلا من المشاركة وحدها في منطق الانتقام.

هذا الاختلاف في النبرة أمر أساسي Where the French executive seeks to include the crisis within the framework of international law and the UN mandate, Jean-Luc Mélenchon proposes a reading based on deterrence by force. وتستهدف رسالته بوضوح بنيامين نتنياهو، الذي يتهم ضمناً باختبار حدود رد الفعل الفرنسي. بكتابة « أُخرى (ناتنياهو) سيبدأ من جديد » يقترح أن عدم وجود رد عسكري سيشجع تكرار الهجمات ولكن هذه الفرضية هي حكم سياسي، وليست حقيقة مثبتة في التحقيقات الجارية.

الجدل السياسي الذي يغذيه العاطفة والغموض

والصيغة التي اختارها ميلنشون تثير الغموض أيضا. The peacekeepers killed in the incidents identified by Reuters were Indonesian, not French. غير أن رسالته تتذرع بقضية " رجل فرنسي تحت الخوذة الزرقاء " ، التي تحرك النقاش نحو مبدأ حماية عامة للجنود الفرنسيين المنتشرين في إطار الولاية الدولية، أكثر مما تتجه نحو الحقائق الصارمة في الساعات الأخيرة. ويعطي هذا البيان أهمية سياسية: فهو يقل عن عدد الضحايا الذين تم تحديدهم عن الموقف الذي ينبغي أن تعتمده فرنسا ضد إسرائيل.

هذا التحول ليس لا يذكر. يسمح لفرنسا بوضع السؤال اللبناني في اتهامها الأوسع ضد السياسة الإسرائيلية وضد حكمة إيمانويل ماكرون وقد شجب جان – لوك ميلنشون، لعدة أشهر، ما وصفه بعدم وجود استجابة غربية للعمليات الإسرائيلية في المنطقة. ويواصل تدخله في " سين " هذه الاستراتيجية المتمثلة في المواجهة المباشرة مع السلطة التنفيذية الفرنسية.

يتطلب القانون الدولي حماية حفظة السلام

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، لا يوجد شك يذكر في خطورة القضية. وتشير فرنسا والأمم المتحدة وعدة دول إلى أن أفراد حفظ السلام يتمتعون بحماية خاصة. وتشدد وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة ضمان أمنها وفقا للقانون الدولي وللقرار 1701، اللذين ينظمان على وجه الخصوص الترتيبات في جنوب لبنان. وحذرت الأمم المتحدة، من جانبها، من أن الهجمات على حفظة السلام يمكن أن تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وأن تشكل، حسب الظروف، جرائم حرب.

وهذا هو الأساس القانوني الذي يفسر رد الفعل الفرنسي الحالي. وتسعى باريس، من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن، إلى إدراج القضية في إطار الالتزامات الدولية لأطراف النزاع. هذا النهج يختلف عن « ردة وطنية فورية » أولا، يسعى إلى تحديد المسؤوليات، وحماية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وإعادة تأكيد شرعية ولاية الأمم المتحدة في جنوب لبنان التي تتعرض بشكل متزايد للخطر.

(ميلنشون) يدفع (ماكرون) على أرض لم يختارها

ولذلك، فإن المصلحة السياسية للتسلسل ترجع إلى هذا التخلف. وتدين إيمانويل ماكرون الأمم المتحدة وتغتنمها وتشدد على الدور الذي تقوم به القوة في تحقيق الاستقرار. ويحاول جان لوك ميلينشون فرض إطار آخر: إطار فرنسا الذي ينبغي أن يستخدم القوة لاستعادة مصداقيته. هذا ليس مجرد تعليق على لبنان It is also a way of challenging the diplomatic doctrine of the executive and accusing him of weakness against Benjamin Netanyahu.

ولا تزال هناك حقيقة أساسية: ففي هذه المرحلة، لم تكتمل ظروف الهجمات على حفظة السلام. تقوم الأمم المتحدة بالتحقيق في الحادثين، وتشير رويترز إلى أن مصدر انفجار الاثنين القاتل لا يزال مجهولا. في مثل هذا السياق، طلب (ميلنشون) لـ « رد » يخاطر بتوقع نتائج التحقيق في نفس الوقت الذي تعتمد فيه (باريس)، من جانبها، على تقصي الحقائق والضغط الدبلوماسي الدولي.

وبالتالي، فإن التناقض واضح: فمن جهة، تسعى فرنسا الرسمية إلى تأكيد حق ومسؤولية الدول أمام مجلس الأمن؛ ومن جهة أخرى، الخصم الذي يريد تحويل العاطفة التي سببتها الهجمات على القوة إلى دليل على الحزم ضد إسرائيل. في هذه المعركة من السرد، صيغة ميلينشون قد حققت بالفعل هدفها الفوري: نقل النقاش من مجال التحقيق إلى مجال الرد.