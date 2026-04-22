الهدنة في لبنان: وقف إطلاق النار

إن وقف إطلاق النار الذي بدأ نفاذه في ليلة ١٦ – ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٦ لم يبق إلا بضعة أيام كوعد حقيقي. وفي جنوب لبنان، أدت الضربات والهدمات والقيود الإسرائيلية إلى تأجيج هدنة غير كاملة. وفي 20 نيسان/أبريل، قدمت إسرائيل هجوما إسرائيليا في الجنوب كإجراء ضد مقاتلي حزب الله، وعاشت جنبا إلى جنب مع لبنان بوصفه انتهاكا إضافيا. وفي 21 نيسان/أبريل، رد حزب الله بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على شمال إسرائيل. وفي يوم 22 نيسان/أبريل من الفجر، أشارت إحدى القصفات على البقاع إلى أن العمق اللبناني ما زال مكشوفا. وفي أقل من ثلاثة أيام، أحدث التسلسل انطباعاً واضحاً: فالهدنة في لبنان لا تنهار في وقت واحد، بل تدق في خطوات.

في الـ 20 من أبريل، بدأ التوازن الهش للهدنة بالكسر أكثر قليلاً. وفي جنوب لبنان، استهدفت ضربة طائرة بدون طيار منطقة الققاعات – الجزيرة بالقرب من نهر الليطاني، على الرغم من أن وقف إطلاق النار كان من المفترض أن يقلل من العمليات الهجومية. وأفاد عدد القتلى المبلغ عنه في الجانب اللبناني عن وقوع إصابات. في الوقت نفسه، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه حدد ثم أزال الرجال الذين قدموا كمقاتلين من حزب الله في منطقتي بنت جبيل والليطاني، بحجة أنهم انتهكوا الترتيبات الحالية.

وهذا الفرق في القراءة وحده يلخص مشكلة اللحظة. وبالنسبة لإسرائيل، فإن هذا لن يشكل خرقاً للإطار، بل تطبيقاً لهمش من العمل تعتبره دولة العبرية ضد أي تهديد تراه وشيكاً أو قيد الإعداد. وبالنسبة للسلطات اللبنانية، بالنسبة للحزب الله ولجزء من سكان الجنوب، تؤكد هذه الإضرابات على العكس من ذلك أن الهدنة في لبنان لا تزال غير متماثلة، لأنها لا تمنع الطائرات بدون طيار أو إطلاق النار أو التدمير على الأرض.

وفي اليوم نفسه، أبلغت عدة مناطق حدودية عن المزيد من التفجيرات وعمليات الهدم والحركات العسكرية الإسرائيلية الخاضعة للرقابة. هذا يحسب بقدر ما يضرب نفسه. ولا يتم تقييم وقف إطلاق النار في غياب القصف المكثف فحسب. كما يقاس بإمكانية عودة السكان إلى ديارهم، وإعادة فتح الطريق، واستعادة حقل للزراعة، واستعادة الممتلكات. غير أن هذا التطبيع لم يعد بعد في جزء من الجنوب.

ومنذ دخول عملية الاقتحام حيز النفاذ، ظل الجيش الإسرائيلي على وجود داخل الأراضي اللبنانية في قطاع يشكل منطقة آمنة. هذا العمق، الذي تم تقييمه في العديد من التقارير عند حوالي 5 إلى 10 كيلومترات اعتمادًا على القطاع، يغير كل شيء. على الورق، تعلق الهدنة الاشتباكات. وعلى أرض الواقع، يترك عقدا مسلحا، وخارطة مرور، وقدرة على الإضراب. وبالنسبة لشعب جنوب لبنان، يبدو أن الخروج من الأزمة أقل من الحرب البطيئة.

في 21 أبريل، رد حزب الله على شمال إسرائيل

وفي 21 نيسان/أبريل، رد حزب الله. وأعلنت الحركة أنها أطلقت صواريخ وأطلقت طائرات بدون طيار إلى شمال إسرائيل، موضحة أنها تتصرف ردا على الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على قواته العاملة في جنوب لبنان وشجب انتهاكا صارخا للهدنة. ومرة أخرى، فإن السردين على النقيض الجبهي، ولكنهما يتلاقان على نقطة أساسية: فالهدنة لم تعد تحمي الجبهة من منطق الاستجابة والاستجابة المضادة.

والنطاق السياسي لهذا الرد مهم. إن حزب الله لا يحاول الوصول إلى موقف سلبي فحسب. يريد أن يعني أنه يرفض إيجاد توازن جديد على نفقته وإذا ما أصبحت الضربات الموجهة، وهدم المنازل، وصيانة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، الزينة الدائمة لوقف إطلاق النار، فإن الحركة ترى أنها ستغلق في موقف من ضبط النفس من جانب واحد. ويبعث بدعوى نيرانه رسالة عكسية: لن تقبل هدنة كغطاء لحرية العمل الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

ويفسر هذا المنطق الانطباع الذي نشأ في الساعات الأخيرة. وهذه ليست بعد عودة كاملة إلى الحرب المفتوحة، مع ملاحظة موجات هائلة من الضربات قبل الكسر. لكن الميكانيكيين أصبحوا مألوفين مرة أخرى. يتبع الضربة المستهدفة استجابة معايرة. ويعقب الرد نيران جديدة أو اعتراض. الجميع يدّعي أنّه ردّ فعل، ليس كمبادرة خالصة. ومع ذلك، فإن هذا النظام من المبررات المتنافسة ينتج النتيجة نفسها: الاتفاق يفقد الجوهر في كل حلقة.

كما أن اختيار الوسائل المستخدمة يقول شيئا من اللحظة العسكرية. ولحزب الله صواريخ وطائرات بدون طيار مختلطة، مما يسمح له بالضغط الرمزي والتكتيكي دون أن يعبر، في هذه المرحلة، عتبة التصعيد الكلي. ولا تزال إسرائيل، من جانبها، تعتمد على طائراتها بدون طيار وعلى قدراتها على المدفعية والإضراب السريع، بما في ذلك في المناطق التي يسعى السكان المدنيون إلى التعافي منها. ويكيف كل منها العنف مع الإطار المقيد للهدنة، ولكن كل واحد في نفس الحركة.

لماذا الهدنة في لبنان سريعة جدا

وقد ظهر هشاشة وقف إطلاق النار منذ لحظة ولادته. ودخلت الاستراحة، التي تم الإعلان عنها بوساطة أمريكية، حيز التنفيذ في ليلة 16-17 أبريل/نيسان. وقد أنتجت الإغاثة الفورية في عدة أجزاء من البلد. وفي بيروت، وفي الضواحي الجنوبية وعلى بعض المحاور، جرى الترحيب بالنهاية المؤقتة لأشد الضربات كنفس. ولكن في الجنوب، اتسمت الساعات الأولى بنداءات تحذيرية وتحذيرات للسكان واتهامات بانتهاكات.

والمشكلة تأتي من طبيعة الاتفاق ذاته. إن هذه الهدنة في لبنان ليست سلاما. وهي لا تنظم وضع الجزء الجنوبي من البلد، ومسألة الانسحاب الإسرائيلي، ومصير هزبولة أو هيكل الأمن على الحدود. وهو لا يخلق سوى تعليق جزئي في مساحة عسكرية لا تزال نشطة. والتعليق بدون آلية رقابة قوية يصبح بسرعة منطقة رمادية. في منطقة رمادية كل معسكر يختبر الحدود هذا بالضبط ما يجري لبضعة أيام.

وأفرجت إسرائيل أيضا عن خط انتشارها داخل جنوب لبنان. هذه ليست بادرة غير عادية ويعني ذلك أن الجيش الإسرائيلي لا يعتبر وجوده على أنه راكب، بل هو حقيقة استراتيجية يريد عرضها. وقد تلقى المدنيون اللبنانيون حتى رسائل يطلبون منهم عدم عبور مناطق معينة وعدم العودة إلى مناطق كثيرة. وبالنسبة إلى السكان المشردين، فإن هذا النوع من النظام العسكري يزن تقريباً إلى حد التفجير: فهو يحول وقف إطلاق النار إلى عودة مشروطة.

هذا الواقع يغذي الغضب المحلي. في العديد من القرى، لا يعرف السكان المحليون فقط ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة. كما أنهم لا يعرفون في أي حالة سيجدون منزلهم أو أعمالهم أو أراضيهم. وقد أُبلغ عن حدوث انتهاكات في عدة قطاعات منذ بدء نفاذ الهدنة. التأثير النفسي ثقيل. وعندما نسمع طائرات بدون طيار مرة أخرى، عندما نرى سفنا حربية أو منازل تنفجر، يصبح التمييز بين وقت الحرب ووقت وقف إطلاق النار نظريا تقريبا.

هدنة قصيرة، تضاريس ما زالت مسلحة

كما تم تصور وقف إطلاق النار في بيئة إقليمية غير مستقرة إلى حد كبير. الجبهة اللبنانية ليست معزولة عن بقية تسلسل الشرق الأوسط. والوساطة الأمريكية جزء من الوقت الذي تحاول فيه واشنطن احتواء عدة بؤر ساخنة في آن واحد. وهذا يعني أن التوقف في لبنان يتوقف أيضا على أرصدة أوسع نطاقا تتجاوز بيروت، والجنوب، بل وعلى العلاقة المباشرة بين إسرائيل وحزب الله.

في هذا السياق، يمكن لأدنى تدهور إقليمي أن يكسر الأقفال. وإذا انتشرت القنوات الدبلوماسية، إذا تغيرت الحسابات الإسرائيلية، إذا ما رأت إيران أن الضغط يجب أن يرتفع، تصبح الجبهة اللبنانية من جديد حيزا للإشارة. وهذه إحدى السمات الثابتة لهذه الأزمة. ويدفع لبنان في كثير من الأحيان ثمن نسبة القوات التي تتجاوزها، على الرغم من أن التدميرات محلية بصرامة وتضرب القرى والطرق والأسر والاقتصادات التي أصبحت بالفعل متجذرة.

إن ما أعلنته الهدنة يضيف صعوبة أخرى. ولا يوفر وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام وحده العمق اللازم لاستعادة الثقة. وعلى النقيض من ذلك، يترك كل ممثل في منطق الانتظار المسلح. وترغب إسرائيل في التحقق مما إذا كان يمكن احتواء حزب الله أو إضعافه أو دفعه إلى الوراء على نحو أكثر استدامة. ويريد حزب الله أن يحول دون استخدام فترة قصيرة لتجميد واقع عسكري جديد في الجنوب. وتحاول الدولة اللبنانية منع تحول الأراضي الوطنية إلى منطقة عازلة بسيطة يتفاوض عليها آخرون.

وفي 22 نيسان/أبريل، تشير البقاع إلى عمق الخطر

وفي 22 نيسان/أبريل، وفي الفجر، أسفرت ضربة إسرائيلية على ضواحي الجبور في البقاع الغربي عن وفاة واحدة وإصابة اثنين وفقاً لوكالة الصحافة اللبنانية الرسمية. وهذه الحلقة تغير المناخ السياسي بقدر ما تضيف توازنا إنسانيا. إن البقاع ليس المشهد الوحيد الممكن للمواجهة، ولكن عندما يُضرب في أعقاب أعمال انتقامية في شمال إسرائيل، فإن الإشارة واضحة: فالتسلسل لم يعد يقتصر على مجموعة حدودية متوترة، بل إنه يلمس العمق اللبناني مرة أخرى.

إن النطاق الإقليمي لهذه الإضراب هائل. ويمكن للمرء أن يتصور، في منطق إلغاء التصعيد، تركيز الحوادث في مناطق الاتصال الأكثر إلحاحا. ولكن تفجير البقاع يذكرنا بأن إسرائيل تحتفظ بالقدرة والإرادة للضرب خارج خط الحدود الجنوبي. وبالنسبة للمسؤولين اللبنانيين، تغذي هذه النقطة الحجة القائلة بأن وقف إطلاق النار يفرغ من معناه إذا امتدت العمليات أو امتدت بعيدا عن المسار المباشر للاشتباكات.

كما أن البقاع له قيمة رمزية وعسكرية خاصة. إنها منطقة رئيسية للحركة الداخلية للبلد، والشبكات اللوجستية، والتوازن المجتمعي، وتأثير حزب الله. عندما تلمس الرسالة ليست تكتيكية بحتة. كما يقول إن الضغط يمكن أن يتصاعد داخل لبنان، وليس فقط على الحدود الجنوبية. هذا أحد الأسباب التي جعلت إضراب يوم الأربعاء يقرأ على الفور كاختبار آخر للهدنة.

ما سيغيره البقاع في قراءة الجبهه

وحتى الآن، لا يزال بوسع بعض المسؤولين أن يدافعوا عن فكرة وقف لإطلاق النار غير فعال ولكنه مفيد، قادر على احتواء الجوهر. بعد رد (هزبولا) وبعد ذلك ضربها في (بيكا)، تصبح هذه الحجة أكثر صعوبة لدعمها. ليس لأن الحرب الكلية كانت ستستأنف بالفعل، ولكن بسبب تحول مركز خطورة الخطر. والسؤال لم يعد مجرد ما إذا كانت الهدنة تحترم احتراما تاما. والسؤال هو ما إذا كان يمنع فعلا استئناف الدينامية الهجومية.

لكن الجواب الآن لا ولا تزال الهجمات الإسرائيلية الموجهة مستمرة. ولا يزال يُبلغ عن حدوث انتهاكات في الجنوب. ولا تزال هناك قيود على عودة السكان. وقد أعاد حزب الله، من جانبه، تنشيط سجله لعمليات الانتقام. ولا يزال الجميع ملتزمين باستراتيجية الحد الأقصى للضغط. هذا السقف لا يزال موجوداً لكنه يقترب أكثر مع تراكم الحوادث.

الخطر الرئيسي هو الخطأ في الجرعة. في هذا النوع من التسلسل، لا يوجد ممثل بالضرورة لديه مصلحة في الانفجار العام. لكن الجميع يريد أن يظهر أنه لا يستسلم. وترغب إسرائيل في منع حزب الله من نقل مكانه أو الاستفادة منه. ويريد حزب الله أن يمنع إسرائيل من تحويل الهدنة إلى قاعدة جديدة في لعبة واحدة. وترغب الدولة اللبنانية في الحفاظ على المسار الدبلوماسي دون أن تبدو عاجزة. ومع ذلك، فإن ثلاث وصايا من الحزم المتزامن نادرا ما تؤدي إلى وقف دائم للتصعيد.

ما زالت بيروت تحاول إنقاذ الطريق الدبلوماسي

وفي خضم هذا التوتر المتزايد، تحاول السلطات اللبنانية الحفاظ على مسار سياسي متميز عن المنطق العسكري. وعرض الرئيس جوزيف أوون المناقشات مع إسرائيل كمحاولة لإنهاء الأعمال العدائية واحتلال أجزاء من الإقليم في الجنوب. وكرر رئيس الوزراء نواف سلام، من جانبه، أن الدولة لا تسعى إلى مواجهة حزب الله، مع ضمان عدم تخويفها.

هذا الخط ضيق فمن جهة، تود بيروت أن تستعيد حصة من المبادرة الدبلوماسية وتدافع عن سيادة الدولة. ومن جهة أخرى، تعلم الحكومة أن المواجهة الداخلية بشأن مسألة حزب الله ستكون عاملاً في التمزق الوطني. ومن ثم يخفض هامش المناورة. ومما يزيد من ذلك أن المناقشات مع إسرائيل لا تزال ترفضها حزب الله، الذي يرفض أن يرى في هذه الاتصالات إطارا كافيا لضمان مصالحه أو مصالح بيئته.

ومن المقرر عقد جولة ثانية من المناقشات المتعلقة بالسفراء يوم الخميس، 23 نيسان/أبريل، في واشنطن. إن مجرد الإبقاء على هذا التعيين يبين أن الوسطاء الأمريكيين ما زالوا يريدون منع التغيير. لكن هذا التقويم قد يزيد من التوتر وكنهج تسلسل دبلوماسي، كثيرا ما يسعى كل مخيم إلى تحسين موقعه النسبي. ويمكن بعد ذلك استخدام الضربات والتهديدات والنيران الانتقامية ومظاهرات القوة للثقل على الطاولة قبل أن تفتح.

تفاوض تحت ضوضاء الطائرات بدون طيار

هذا مفارقة اللحظة اللبنانية الدبلوماسية تتحرك للأمام لكنها تتحرك تحت الطائرات بدون طيار وتتحدث العواصم عن التصعيد، في حين تعد المدن الجنوبية تدميرا، ويتردد السكان في العودة، ويستيقظ البقاع تحت الإضرابات. ويقوِّض هذا التناقض مصداقية وقف إطلاق النار بشكل أكثر يقينا من مجرد إعلان عسكري واحد. هدنة لا تصمد فقط لأنها معلنة يصمد لأنه يصبح مفهوماً في الحياة اليومية.

غير أن هذا التحول الحساس لم يحدث. لا يزال الناس في الجنوب يسمعون الانفجارات. ولا تزال القرى القريبة من الخط الأمامي معلّقة من الأوامر العسكرية التي لا يتحكم فيها. ولا تعرف الأسر المشردة ما إذا كانت العودة ممكنة أو حكيمة أو مجرد وهمية. وطالما يسود هذا الواقع، سيظل وقف إطلاق النار يوصف بأنه توقف دبلوماسي، وليس عودة فعالة إلى الأمن.

النقطة المركزية، في القاع، هناك. والأزمة الحالية لا تظهر هدنة مهددة فحسب. وهو يظهر هدنة متنازع عليها في تعريفه ذاته. وترغب إسرائيل في الحفاظ على حرية العمل ضد ما تمثله من تهديدات مستمرة. ويؤكد حزب الله أن أي إضراب واغتيال مستهدف وتدمير في لبنان يستدعي ردا. وتحاول الدولة اللبنانية، بين الاثنين، تحقيق إطار أكثر استقرارا دون إتقان السرعة العسكرية بالكامل. وفي ظل هذه الظروف، يضيف كل يوم طبقة إلى انطباع الكرسندو، ويشغل الاجتماع الدبلوماسي يوم الخميس، 23 نيسان/أبريل، بالفعل أحداث ققاعية الجير، وإطلاق النار على شمال إسرائيل، وقصف البقاع.