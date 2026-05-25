الودائع اللبنانية المحبوسة من قبل تعميمات BdL

ولا يزال المودعون اللبنانيون خاضعين للتشريد المصرفي بعد سبع سنوات من بدء الانهيار المالي. ويحتفظ التمديد المتوقع للمنشورين 158 و 166 بتدفق نقدي بالدولارات لمئات الآلاف من الحسابات. ولكن هذه الآلية لا تعالج أزمة الخسارة، أو مسؤولية المصارف، أو مسألة إعادة الودائع. وهو يثبّت جزءاً من الاستهلاك، بينما يطيل أمد وضع يمول فيه المنقذون الانتظار.

مقدمو الطلبات اللبنانيون الذين يواجهون ظروف البقاء

ويستند المخطط إلى وعد محدود: السماح لبعض الوديعين بسحب جزء من أموالهم كل شهر. ويشكّل التعميم 158 والمنشور 166 قلب اقتصاد النجاة. They avoid a sharp break for private households with normal access to their accounts. كما أنها تحقن الدولارات في الاقتصاد الحالي. ولكن تمديدها، دون زيادة المبالغ، يبين أن الأزمة المصرفية اللبنانية لا تدخل مرحلة تسوية. وهي تنتقل إلى الإدارة الإدارية لهذا النقص.

وتعطي البيانات المتاحة مدى هذا الدمج. وسيمثل التعميمان أكثر من 2.5 بليون دولار نقدا في السنة. وفي نهاية آذار/مارس 2026، تم تحديد 770 578 من المستفيدين. وبلغ مجموع عدد الطلبات المقدمة 624 610 طلبا. ومنذ إنشاء الآلية، بلغت المدفوعات التراكمية 6.109 بلايين دولار. ومن هذا المجموع، كان مصرف لبنان قد استوعب 4.183 بليون دولار، أي 68.46 في المائة، في حين غطت المصارف التجارية 1.926 بليونا، أي 31.54 في المائة. وتصف هذه الأرقام أن الخروج من الأزمة أقل من التقاسم المؤقت للألم.

الدرس الأول بسيط. ولدى مصرف لبنان أكبر حصة من هذا الجهد. وتساهم البنوك، ولكن إلى حد أصغر بكثير. ويكتسي هذا التوزيع قضية سياسية واقتصادية مركزية: من حقاً يدفع ثمن الإنهيار؟? فقد المودعون التصرّف بالمجان من أموالهم. ويحشد المصرف المركزي موارده للحفاظ على التدفقات. المؤسسات المصرفية توفر الوقت. وترفض السلطة السياسية قانونا شاملا لإعادة التشكيل. ولذلك فإن القناة تؤجل القرار الأصعب: الاعتراف بالخسائر وتخصيصها بوضوح.

المؤشر البيانات المتاحة القراءة الاقتصادية التدفق النقدي السنوي أكثر من 2.5 بليون دولار الحفاظ على الحد الأدنى من الاستهلاك المستفيدون في نهاية آذار/مارس 2026 578 770 قاعدة اجتماعية عريضة جدا لمقدمي الطلبات المعالين الطلبات المقدمة 610 624 طلب قوي للحصول على سحبات مبرمة المدفوعات التراكمية 6.109 بلايين دولار الهيكل الهيكلي حصة مصرف لبنان 4.183 بليون دولار أو 68.46 في المائة الشحنة الرئيسية التي يتحملها المصرف المركزي حصة المصارف 926 1 بليون دولار أو 31.54 في المائة مساهمة مصرفية محدودة أكثر

الحد الأدنى من الاستقرار، وليس الرد

ويؤكد التمديد لمدة سنة واحدة، دون زيادة المدفوعات، خيار الاستقرار الأدنى. وسيظل المستفيد الذي يتلقى ألف دولار شهريا يتلقى نفس المبلغ في الفترة بين تموز/يوليه 2026 وتموز/يوليه 2027. This continuity can reassure families who organize their budget around these withdrawals. It makes it possible to pay rent, care, education, debts or part of food expenditures. ولكنه لا يحمي من تآكل القوة الشرائية إذا زادت الأسعار. قد يبدو المبلغ الثابت بالدولار صلباً. ولا يغطي بالضرورة احتياجات الأسرة المعيشية المعرضة للمصروفات الطبية، أو تكاليف الكهرباء الخاصة، أو ارتفاع تكاليف الاستيراد.

المفارقة هناك. The circulars give money to Lebanese depositors, but confirm that they do not recover their money as a normal right. They receive a withdrawal authorization, monthly, subject to conditions and ceilings. لم يعد الوديع يملك حساباً كاملاً. يصبح مستفيداً من جهاز. ويكتسي هذا التحول أهمية أخلاقية واقتصادية. هذا يغير العلاقة بين المواطن والمصرف والولاية. وقالت إن الوفورات الخاصة لا تزال معلقة من القرارات النقدية والمفاوضات السياسية.

ولا يزال النظام المصرفي اللبناني يعمل في منطقة رمادية. الحسابات موجودة. توجد دراسات استقصائية. البنوك تبقى مفتوحة. لكن العلاقة التعاقدية كانت مكسورة. وينبغي أن يكون الودائع المصرفية متاحة وفقا لقواعد الحسابات. وفي لبنان، تصبح ديونا عسيرة ومنقسمة ومعممة. وتتفادى هذه الحالة صدمة فورية على ميزانيات المصارف. It also protects establishments against a massive demand for restitution. ولكنها تنقل جزءا من التكلفة على مر الزمن للمودعين.

الوقت كأداة لتخصيص الخسائر

هذه المرة ليست محايدة مودع كبير قد لا يسترد كل أمواله ولا يمكن للأسرة التي يتعين عليها تمويل الدراسات في الخارج أن تنتظر عشر سنوات. وتخسر شركة خاصة صغيرة تحمل سيادتها الفرص أو الموردين أو الموظفين. وقد يساعد الانسحاب الشهري على العيش، ولكنه لا يحل محل رأس المال. ويحتاج الاقتصاد اللبناني إلى وفورات قابلة للتعبئة من أجل الاستثمار والواردات والإنتاج وإيجاد فرص العمل. المناظير تحافظ على الاستهلاك الأساسي انهم لا يعيدون بناء الائتمان.

والنقد لا ينكر الفائدة الفورية للجهاز. والتوقف المفاجئ للتعميمات سيسبب صدمة اجتماعية. ويعتمد مئات الآلاف من المستفيدين على هذه المدفوعات. وتأتي المشكلة من تحولها إلى سياسة مستدامة. ويمكن تبرير تدبير استثنائي بعد انهيار. يصبح الأمر خطيراً عندما يحل محل الإصلاح. Since 2019, Lebanese officials have often preferred temporary mechanisms to a truth decision. ولذلك فإن الأزمة المصرفية قد تغيرت شكلها، ولكنها لم تحل بعد.

ويمكن النظر إلى تكلفة هذا الاختيار بثقة. ولا يزال الوديعون لا يعلمون ما هي حصة أموالهم التي سيعادون إليها، وفقاً للتوقيت، وبأي قاعدة وتحت أي ضمان. ليس جميع المصارف تقدم صورة واضحة لقدرتها الحقيقية ولم تعتمد الدولة إطارا شاملا لإعادة التشكيل. ويدير مصرف لبنان التدفق، لكنه لا يستطيع حل أزمة ملاءة محلية بمفرده. In these circumstances, trust does not return. وهي تقتصر على انتظار الدفع التالي.

ويحافظ هذا التوقع على اقتصاد سريعين. وتتوفر للأسر المعيشية التي تتلقى دولارات شهرية موارد منتظمة. ولا يزال أولئك الذين لا يندرجون في إطار المعايير أكثر تعرضا. أما الأشخاص الذين استردوا أموالهم بالكامل وفقا للآليات المعنية فهم خارج الخطة. ولا يزال الأشخاص الذين لا يزالون يحملون مبالغ كبيرة يبقون سجناء يكتنفهم الشك. ولا تضرب الأزمة جميع مقدمي الطلبات بنفس الطريقة. وهو يخلق فئات إدارية، بينما ينتج عن الانهيار نفسه.

الفئة الحالة المخاطر الرئيسية المستفيدون النشطون الانسحابات الشهرية المربوطة الاعتماد الدائم على النظام الوديعون الذين استردوا الحسابات المعنية الناتج الجزئي للآلية الخسارة المحتملة في حسابات أخرى مقدمو الطلبات غير المؤهلين زيادة محدودية إمكانية الحصول على السيولة عدم المساواة في المعاملة المشاريع الصغيرة الأموال المحجوبة أو المقسمة الاستثمار والعمالة المصارف التجارية أقل من مساهمة مصرف لبنان تأجيل إعادة الهيكلة

ولا يزال الإصلاح المصرفي يتأخر

ويمكن وصف التقدم المحرز بوجود 166 266 من الوديعين الذين استردوا جميع أصولهم في الحسابات المعنية، أو 46 في المائة من المستفيدين. وهو يبين أن الآلية تنتج آثاراً ملموسة لجزء من الجمهور. لكنها لا تستطيع إخفاء البقية ولم يكمل أكثر من نصف المستفيدين رحلتهم. وقبل كل شيء، لا تغطي الحسابات المشمولة بالتعميمات بالضرورة جميع الخسائر المصرفية. النظام يتحرك في الجيوب ويتناول الجزء المتعلق بالودائع، دون تنظيم الهيكل العام.

ويثير التمديد أيضا مسألة عدالة. وقد استفادت المصارف لسنوات من نموذج يستند إلى معدلات مرتفعة وتدفقات الودائع والتمويل غير المباشر للدولة. عندما انهار النموذج، فقد المودعون الوصول إلى أموالهم. وكان الرد الغالب هو الحد من الانسحابات وتوزيع المدفوعات. وينبغي أن تكون لسياسة القرار مسؤوليات متميزة، وأن تحمي الجهات الوديعة الصغيرة، وأن تعيد رسملة أو إعادة هيكلة المصارف القابلة للاستمرار، وأن تصف المؤسسات المعسرة، وأن تضع قاعدة واضحة لتخصيص الخسائر. ولا يزال هذا الهيكل غير كامل.

ويدفع لبنان ثمن عدم اتخاذ قرار سياسي. والإصلاح المصرفي ليس مسألة تقنية فحسب. It affects the interests of shareholders, large depositors, banks, the state, the central bank and parties. كل خيار يخلق خاسرين محددين. تمديد التعميمات يتجنب تسمية هؤلاء الفاشلين. إنها تقلل التكاليف مع مرور الوقت. وهذه الطريقة تقلل من خطر حدوث انفجار فوري، ولكنها تحول دون إعادة بناء نظام مالي عادي. ولا يمكن لأي قطاع إنتاجي أن يمول نفسه على نحو مستدام في اقتصاد يلهم فيه المصرف عدم الثقة.

هشاشة ضعيفة أمام الصدمات الخارجية

وتزيد الأزمة الإقليمية من تعزيز هذا الضعف. وما زال لبنان معرضاً للتوترات على الطاقة والشحن والواردات والأدوية. وتحتاج الأسر المعيشية إلى السيولة لاستيعاب الصدمات. ولكن السحب لا يزال متوقفا. وإذا ارتفعت الأسعار، فإن نفس المعدل الشهري يشتري سلعا وخدمات أقل. الإزدحام المصرفي يبقي الجسم الاجتماعي على قيد الحياة، لكنه لا يعطيه القوة لمقاومة الصدمات الجديدة. ولذلك فإن النظام الاقتصادي اللبناني لا يزال يعتمد على الاستقرار الخارجي الذي لا يتحكم فيه.

The authorities can defend the extension by invoking pragmatism. وعلى سبيل الاستعجال، ينبغي تجنب المدفوعات. ويجب الاحتفاظ بحد أدنى من الدولارات في الأسر المعيشية. ويجب تجنب الهلع المصرفي الرسمي، حتى لو كانت الثقة قد انكسرت بالفعل. هذه الحجة موجودة. ولكن يجب أن يكون مصحوبا بجدول خروج. بدون التقويم، تصبح البراغماتية غير طبيعية. ولا يمكن أن تكون المناظير هي الاستجابة الوحيدة لأزمة دمرت أحد أركان الاقتصاد اللبناني.

كما أن التمديد يمكن أن يضعف الطلب على الإصلاح. وما دامت المدفوعات مستمرة، فإن بعض الغضب الاجتماعي لا يزال قائما. ويمكن للمسؤولين أن يعرضوا الحالة على نحو يمكن إدارته. البنوك يمكن أن تتجنب مواجهة أقوى مع زبائنها. ومن ناحية أخرى، يُعتبر مقدمو الطلبات متوقفين على تخفيض الرسوم. هذا التطبيع هو الخطر العميق. وهو يتحول إلى مهنة استثنائية إلى روتين إداري. وهو يجعل فقدان رأس المال والوقت والثقة أقل وضوحا. ولا تظهر التكلفة الحقيقية في ميزانيات الميزانية فقط. It appears in cancelled projects, forced departures, closed businesses and families who reorganize their lives around money that already belonged to them.

ظروف الخروج الحقيقي من الأزمة

ويتطلب الخروج أولاً شفافية كاملة بشأن الخسائر. ويحتاج البلد إلى أرقام موحدة ومعترف بها وعامة. وقال إنه يتعين عليه أن يعرف ما هي قيمة ميزانيات المصارف حقا، وما هو الجزء الذي يمكن الوفاء به من الالتزامات وما هو الجزء الذي ينبغي إعادة تشكيله. إذن نحن بحاجة إلى هرمية من الحماية ويجب إعطاء الأولوية لمقدمي الطلبات الصغار. ويجب على حملة الأسهم في البنك أن يستوعبوا الخسائر التي تتكبدها الجهات الوديعة العادية. ويجب معاملة الجهات الفاعلة الرئيسية التي استفادت من النظام معاملة مختلفة عن الأسر المعيشية التي وضعت حياة من الادخار في المصرف. وبدون هذا التسلسل الهرمي، سيظل الإصلاح غير مقبول اجتماعيا.

ويعني الخروج أيضا إصلاح الإدارة المصرفية. ولا يمكن لنظام فقد الثقة أن يطلب من مقدمي الطلبات أن يؤمنوا بتغيير بسيط في التعميم. ويجب عليها أن تقبل ضوابط أكثر صرامة، وتعزيز الإشراف، ومراجعة حسابات موثوقة، وتوضيح المسؤوليات. ولا يمكن لبنك لبنان أن يواصل العمل بمفرده كممتص للصدمات الاجتماعية. ويجب إعادة هيكلة المصارف أو إعادة رسملها أو خروجها وفقا للمعايير المعروفة. ويجب أن يتقلص القطاع إذا لزم الأمر. ولا يمكن أن تظل الأولوية النجاة الاسمية لجميع المؤسسات.

وهكذا أصبحت مسألة مقدمي الطلبات اللبنانيين جوهر عقد اجتماعي محطم. الأمر ليس فقط بشأن الحسابات المصرفية. It affects trust in the law, in money, in institutions and in the promise of the state. وما دام مقدمو الطلبات يحصلون على شظايا، دون اعتراف واضح بحقوقهم، ستظل الأزمة مفتوحة. ويمكن للاقتصاد أن ينجو لفترة طويلة في ظل الانزلاق. ولا يمكنها إعادة البناء إذا أصبح الدمج مشروعها الوحيد.

والموعد النهائي المقبل، مع التمديد المتوقع للتعميمات حتى تموز/يوليه ٢٠٢٧، سيتيح استراحة. وسيمنع حدوث انفصال فوري في التدفقات. وسيسمح ذلك بالعديد من الأسر بمواصلة الانتظار. لكنها لن تجيب على السؤال المركزي. والمودعون اللبنانيون لا يطلبون فقط مدفوعات شهرية. وهي تتطلب قاعدة وجدولا زمنيا وعدالة وصدقا بشأن خسائرها. لا يزال النظام المصرفي ينقذ الوقت. He can no longer claim that this time is a solution.