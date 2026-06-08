اليمن، معادلة أساسية لقوة صنع القرار الإقليمية بسبب التزامها بحرب غزة

وبعد سنة، نُشرت غزة بالاشتراك مع المدرسة الشعبية للفلسفة والعلوم الاجتماعية

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https://www.madaniya.info/يخصص ملفا من شقين لبلدين في الشرق الأوسط، مقابل كل منهما الآخر في الحرب الإسرائيلية في غزة،,

– تركيا، التي لديها أكبر جيش أرضي لمنظمة حلف شمال الأطلسي، خفضت إلى دور المقارنة بسبب ازدواجها.

اليمن، البلد العربي الأشد فقرا، الفائز بالائتلاف النفطي، والآن معادلة لا مفر منها لقوة صنع القرار الإقليمية بسبب مشاركتها النشطة في الحرب ضد إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين.

اليمن، معادلة لا مفر منها لقوة صنع القرار الإقليمية بسبب مشاركتها في حرب غزة.

اليمن، استنساخ صغير لغزة؛; تدريب عام سابق للأجل لحرب غزة.

ومواجهة العدوان البتروقراطي منذ عام 2015، وهو عدوان يشرف على حصار، سواء على الأرض من جانب البحيرات النفطية أو البحرية التي يقوم بها الأسطول الأمريكي الخامس الذي يوجد مقره في ماناما، كان اليمن نجابا صغيرا لغزة. التكرار العام لحرب غزة للفترة 2023-2024

وعلى الرغم من التفكك الكبير للقوات والتدمير المنتظم للهياكل الأساسية لليمن من جانب الطائرات السعودية، مثل الإسرائيليين في غزة، فإن الصهوتيين كانوا يرتدون الفزع إلى خصومهم، مما ألحق أضرارا بالمراكز الاقتصادية الحيوية لخصومهم، وشركة ARAMCO السعودية، ومنشآت أبو ظبي النفطية، مثل حماس ضد إسرائيل.

وفي حين أن الأمريكان ضد غزة، أرسلوا إلى إسرائيل فرقة عمل مؤلفة من 000 2 جندي لحماية محيط مركز ديمونا النووي ومركز أوريم للتجسس، أنشأ البريطانيون مركزا هاما للتجسس في اليمن لفك الاتصالات الهوثية في أعقاب سلسلة من الانتكاسات التي قامت بها القوات المناصرة للفوضى في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2021، وتوجت بذلك سقوط وليمة القاعدة في اليمن.

The British spy centre was built in the district of Al-Mahra, south of the Arabn Peninsula at the border of Dhofar (Sultanat of Oman). المهرة منطقة تحاصرها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وبنى البريطانيون هذا المركز في أيلول/سبتمبر 2021 في أعقاب الهجوم على شارع ميرسر الإسرائيلي في بحر عمان. (تانكر) يديره الملياردير الإسرائيلي (آيال أوفر). وتتمثل مهمة المركز في فك التشفير ليس فقط في رسائل الهاوثيين، بل أيضا في الاتصالات البحرية لهذه المنطقة الاستراتيجية للغاية في تقاطع البحر الأحمر وخليج عدن المحيط الهندي والخليج الفارسي.

وأقام البريطانيون محيطاً أمنياً حول هذه القاعدة على امتداد سواحل المنطقة، يحظر صيد الأسماك للمقيمين، مما تسبب في استياء السكان من القطاع الخاص من مصادر الدخل.

The development of this British base complements the western Djibouti tool, which constitutes a real crossroads of submarine cables, the « undersea cable drop point of interconnection between Europe, the Middle East, Asia and Africa ». وبوجود 8 كابلات غواصة، فإن جيبوتي هي رابع أكثر دولة اتصالا في أفريقيا. ومنذ عام 2013، استضاف المركز الأول للبيانات في المنطقة. واليوم، يحلم البلد بأن يكون مركزا رقميا إقليميا.

ومع ذلك، فإن الهاثيين، الذين انتصروا معارضيهم الائتلافيين، قد شاركوا منذ عملية » عقيصا فلود » في تشرين الأول/أكتوبر 2023، في حرب ضد إسرائيل تضامنا مع حماس الفلسطينية، مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية الدولية في منطقة تشكل عروقا جمة لنظام الطاقة العالمي.

مشية صحية تحولت إلى كابوس

وعادة ما يكون اليمن بمثابة منارة أمنية لالمملكة العربية السعودية على نحلها الجنوبي، وهي مهمة متطابقة لبحرين على ناحيتها الشمالية، إلى حد أن تأمين عرشها، تدخلت سلالة واهابي عسكريا في هذين البلدين مع أول أضواء الربيع العربي، لمشاهدة، في شباط/فبراير 2011، إنتفاضة شعبية ماناما، وعكست الانتفاضة الشعبية العربية تجاه بلدان البحر الأبيض المتوسط.

ومن ثم، فمنذ خمس وثلاثين عاماً من عام 1960 إلى عام 1995، مارست المملكة العربية السعودية السيطرة الكاملة على الحياة السياسية لليمن، سواء بموجب ولاية علي عبد الله صالح أو أسلافه، بما في ذلك العقيد إبراهيم الحمدي، الذي ستغتاله، حتى تتمكن من معارضة تشكيل وزارة دفاعية لكي تتمكن من تقديم إعانات مباشرة إلى القوات المسلحة اليمنية وإلى اتحادات القبائل الرئيسية.

وكان القصد من معبد حريق الملك سلمان بن عبد العزيز في اليمن في 25 آذار/مارس 2015، بعد شهرين من انضمامه إلى العرش، أن يبرهن على قوة وقوة الملك، بعد عشر سنوات من الفوضى التي أثارها سلفه، عبد الله الذي لم يبلغ من العمر سنوات.

عمل ابنه، ولي العهد محمد بن سلمان، الحملة العقابية لهذا الملك الملكي، أيضا يعاني من مرض معوق ضد أفقر البلدان العربية، تحولت إلى كابوس. المشي الصحي حول الرحلة إلى الجحيم.

السيادي، الحذر أخذ كل الاحتياطات وبالنسبة للحرب الأمامية الأولى لسلالة واهابي منذ تأسيس المملكة منذ قرن تقريبا، أُنشئ تحالف من سبعة بلدان يتكون من 150 بلدا. 000 1 جندي و 500 1 طائرة. فرقة عمل تدعمها مرتزقة من شركات عسكرية خاصة من نوع « بلاك ووتر » للذاكرة الشريرة.

The punishment should be exemplary and deter anyone who would stand up against Saudi hegemony in the area, especially the Houthists, the schismatic sect of Sunni Orthodox Islam, especially as the Wahhabi dynasty considers its absolute hunting, its security lock, Yemen, this country located on the right (Yamine) on the way to Mecca, according to its etymological significance.

وفي الفترة من عام 2015 إلى عام 2023، كان عدد الضحايا اليمنيين مرتفعاً: فقد قُتل 000 150 شخص، وتوفي أيضاً أكثر من 000 227 يمني نتيجة للمجاعة وانعدام الرعاية الصحية أثناء الحرب. ولا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة اليوم.

إن الحملة العقابية البتروقراطية – » عاصفة الحزمة » – قد أثبتت بعد أنها كارثية، على الرغم من الحصار البحري الذي فرضه الأسطول الأمريكي الخامس في المنطقة )محيط بيرسيتشا الخليج الهندي(، على الرغم من المساعدة القوية التي تقدمها فرنسا إلى هبوط مصغر للقوات الموالية في عدن، من القاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي. على الرغم من القيادة الفرنسية للقوات السعودية التي توفرها وحدة الفيلق الأجنبي المتمركزة في القاعدة الفرنسية من أبو ظبي، « مدينة عسكرية زايدة ». وعلى الرغم من إنشاء قاعدة خلفية سعودية في ميناء عساب (إريتريا)، في البحر الأحمر، لتجنيد وتدريب كوادر جيش اللوياليس الموالية للسودي.

ولكن التضامن مع الكفاح الفلسطيني ليس الدافع الوحيد للهموثيين.

المخاطر الاستراتيجية في الخليج العربي الفارسي ومضيق أورموز

وفي الوقت نفسه، فإن الخليج العربي – الفلسطيني، وهو واحد من أكبر مزودي الوقود في العالم، يعمل كقاعدة عسكرية عائمة ضخمة للجيش الأمريكي، الذي يزود بنفطه بالازدهار، في المنزل، بأسعار تنافسية. جميعهم، بدرجات متفاوتة، يشيدون بهم، ويمنحون بلا ولايات روح، تسهيلات لحاميهم. وتغطي المنطقة بالفعل شبكة من القواعد البحرية الأنغلو – ساكسونية والفرنسية، وهي الأكثف في العالم

والخليج يمتد إلى ألف كيلومتر ويقارب عرضه 50 كيلومترا في أضيق جزء منه. إنه ملتقى بين العالم العربي والعالم الفارسي بين الشمس والشيعة، وهما الفرعان العظيمان للإسلام.

وهي حدود إيران، التي هي رأس الثورة الإسلامية، العراق، التي تم تصويرها منذ وقت طويل على أنها المرسل الأمامي للجانب الشرقي من العالم العربي، فضلا عن ستة صناديق نفطية حديثة مكتظة بالسكان ومحرومة، يأتي إنتاجها الخام أولا في العالم.

كما أنها منطقة وسيطة بين أوروبا، وهي المورد الرئيسي للنفط، وآسيا، التي ستكون أول من يتأثر بقطع محتمل للحركة البحرية. أخيراً، وفقاً للطبقيين الغربيين، يدعم الخليج « أسر الإسلام » الشهير بالمواجهة في العالم الثالث، الذي يذهب من أفغانستان إلى أنغولا والقرن الأفريقي.

وتركّزت أقوى درع في فترة ما بعد الحرب في العراق – إيران (1979-1989). فقد عبر ما لا يقل عن 70 سفينة، منها ما مجموعه 000 30 رجل، ينتمون إلى أساطيل الحرب الأمريكية السوفياتية والفرنسية والبريطانية، مياه الخليج ومضيق أورموز والبحر العربي وشمال المحيط الهندي. وأضيفت إلى هذه الرابطة الأساطيل المخصصة للدفاع الساحلي لبلدان المنطقة.

وخلال تمديد الصراع العراقي – الإيراني، بعد قرار العراق بمرسوم منطقة استبعاد البحر، تم غرق أو تلف 540 سفينة (ناقلات النفط، سفن الشحن) تقريبا، مما أدى إلى غرق طن خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، مما أدى إلى تحويل مسار المياه هذا إلى مقبرة بحرية ضخمة.

ومن شأن الإغلاق التام لمضيق أورموز، الذي يمر من خلاله 90 في المائة من النفط الذي ينتجه الخليج، أن يحرم الغرب من ربع استهلاكه اليومي للطاقة. عشرون ألف سفينة تأخذ هذا الطريق البحري كل عام تحمل ثلث إمدادات الطاقة في أوروبا.

وقد أقام الأسطول الأمريكي في ماناما، البحرين، مقر الأسطول الخامس، المسؤول عن المحيط الهندي. كما أن لديها مرافق في جزيرة ماسيرة (سلتانات دومان)، والشاطىء الأفريقي للمحيط الهندي، وبربرا (الصومال)، ومومباسا (كينيا)، وجزيرة دييغو غارسيا البريطانية.

ودلالة على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، المملكة المتحدة، وقت الحماية البريطانية في جنوب المملكة العربية السعودية، جعلت ميناء عدن، المدينة الكبرى في جنوب اليمن، المكان القوي للوجود البريطاني في شرق سويز لتأمين طريق الهند.

كما أن عسكرة الممرات البحرية هي أحد أهداف واشنطن في هذه المنطقة من غير الحق المطلق الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى عبر قناة سوز والبحر الأحمر وخليج عدن. وفي هذا المحيط الاستراتيجي للغاية، قامت الولايات المتحدة بأكبر انتشار عسكري خارج الإقليم الوطني في وقت السلم.

ويشمل العالم العربي ثلاثة من الطرق الرئيسية للشحن عبر المحيط، ولكن لا أحد يسيطر عليها. إن مضيق جبل طارق، الذي يوفر الصلة بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، يخضع لمراقبة القاعدة الانكليزية على شرف جبل طارق، وهو جيب يقع في إقليم إسبانيا.

ويخضع مجلس البحر الأبيض المتوسط – البحر الأبيض المتوسط لسيطرة القواعد الإنكليزية في طرفي قناة السويس (قواعد دكيليا وأكروتيري (قبرص) وقاعدة ماسيرة (سلتانات عُمان).

وأخيرا، فإن ممر الخليج العربي الفارسي في المحيط الهندي يخضع لرقابة شديدة من مركب القاعدة التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي: مخيم جيبوتي للبلدان الأمريكية، والقاعدة البحرية الفرنسية لأبو ظبي، ومقر قيادة قطر، والقاعدة البحرية الأمريكية في دييغو غارسيا.

وبموجب مبدأ حرية الملاحة، تخضع جميع الممرات عبر المحيطية، باستثناء مضيق بيرينغ، للسيطرة الغربية. From Gibraltar Strait to Bosphorus Strait, Dardanelles Strait, Malacca Strait, Ormuz Strait.

وفي حين تمكنت الصين من تجاوز هذه الاختناقات من خلال وضع استراتيجيتها » الجانبية » من خلال تطوير زهرية من الموانئ الصديقة على طول طرق إمدادها، من سري لانكا إلى شرق أفريقيا، إلى أوروبا مع منطقة بيريوس الحرة، وكذلك روسيا مع تارتوس وبانيا، على الساحل السوري للبحر الأبيض المتوسط، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للعالم العربي. وإلى جانب كون هذا البلد متجهاً إلى الهيمنة الغربية، فإن اختبار القوة هو تكملة لعملية لتجاوز مضيق الأورموز بالاستعاضة عن طريق البر بالطريق البحري لنقل الهيدروكربونات من الخليج إلى أوروبا، عن طريق موانئ البحر الأبيض المتوسط في تركيا، من خلال مشروع TAP، وهو خط أنابيب عابر للقارات مسؤول عن نقل إنتاج النفط الخام من العراق إلى البورصنة.

كما أن تطوير قدرة خط أنابيب النفط التابع للفيلق النفطي السابق من حقول النفط في شمال العراق إلى المحطة السورية في بانياس قد أدرج أيضا في مشاريع النفط، في افتراض سقوط النظام السوري، مما يقلل من الاعتماد المفرط لأوروبا الغربية على الهيدروكربونات في الجزائر وروسيا، وهما بلدان خارج نطاق التحالف الأطلسي. وحتمية في ضوء تطور حركة النقل البحري العالمي: من أكبر عشرين ميناء حاوية في العالم، يوجد ثلاثة عشر في آسيا، قارة ستوفر في عام 2020 أكثر من نصف إنتاج العالم.

وبغية إجراء اختبار للقوة، أكملت الولايات المتحدة نظام راداري جديد في قطر، بالإضافة إلى النظامين اللذين تم تركيبهما بالفعل في إسرائيل وتركيا لتشكيل قوس دفاعي إقليمي كبير.

فبعد ما يقرب من 80 عاما من الاستقلال، ظلت البلدان العربية تحت السيطرة. فبموجب حماية مبدأ حرية الملاحة، يخضع العالم العربي وميادينه النفطية لإشراف صارم.

والملاحة والحق في تقرير المصير، اللذين يمنحان كوسوفو وجنوب السودان الاستقلال بشكل غريب، ولكن ليس لفلسطين أو الصحراء الغربية، مما يقلل هذا المبدأ إلى متغير تكيف دوري.

الامبراطورية البحرية لأبو ظبي

وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة رئيسها محمد بن زايد، منذ ما يقرب من عشر سنوات بدبلوماسية للموانئ والثقوب المدفعية، من اليمن إلى القرن الأفريقي، سعيا منها إلى مد قبضتها على المحيط الهندي. إذا اشتكى أبو ظبي من الأهداف التوسعية لإيران، متنكراً في طهران ضمه وقت شاه من إيران لثلاث جزر من الخليج العربي (جزيرة أبو موسى والعظمى والقبر الصغير)، فإنه لم يتردد أيضاً في ضم جزيرة سوكوترا اليمنية إلى مدخل خليج عدن.

الوجود الإسرائيلي في البحر الأحمر

ولكن خلافاً للتضامن مع الفلسطينيين، فإن التزام السهميين بالحرب ضد إسرائيل له هدف استراتيجي: تصفية قبضة اليمن من قبل كل من منظمة حلف شمال الأطلسي وإسرائيل.

وقد عززت إسرائيل بشكل كبير وجودها في البحر الأحمر لمواجهة إيران. وتوجد البحرية الإسرائيلية في المنطقة الواقعة في موانئ إريتريا، ووحدات بحرية صغيرة في أرخبيل دهلاك ومساوا، وموقع للاستماع إلى جبل أمبا ساوارا. وجود اسرائيل في اريتريا مركز جدا ودقيق، ينطوي على جمع الاستخبارات في البحر الأحمر ورصد الأنشطة الإيرانية،.

وفوق ذلك، وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، التي تطبيعت علاقاتهما الدبلوماسية في عام 2020، اتفاقا للتجارة الحرة » التاريخية » ، الأول من نوعه بين دولة العبرية وبلد عربي.

كما ساهم دبي والبحرين بحزم في تخفيف الحصار البحري الذي ضرب إسرائيل منذ أن قرر السهميون اليمنيون منع تأجيج ميناء إيلات. وتفرغ سفن الشحن إلى إسرائيل من شحناتها في ماناما ودبي لنقلها إلى دولة العبرية.

وسلطة ميناء دبي، شركة دبي لإدارة الموانئ العالمية، أقامت شراكة مع مجموعة إسرائيلية لتقديم عطاء لواحد من ميناءي إسرائيل الرئيسيين ودراسة فتح خط ملاح مباشر بين ولايتي الشرق الأوسط. ووقعت الشركة العامة التابعة لوكالة الحماية العالمية، التي تدير موانئ هونغ كونغ في بوينس آيرس، سلسلة من الاتفاقات مع برج دوفر الإسرائيلي، بما في ذلك عرض مشترك لخصخصة ميناء حيفا على البحر الأبيض المتوسط، وهو واحد من محطتي إسرائيل البحريتين الرئيسيتين: موانئ أشدود وحيفا. كما أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية موجودة في أفريقيا، ولا سيما السنغال، وقد بدأ أبو ظبي استعمارا اقتصاديا متفشيا في أفريقيا.

وللمضي قدما في هذا الموضوع، انظر، هذه الصلة:https://www.madaniya.info/20/11/15/abou-dhabi-to-a-colonization-economic-lafrique/

وبررت إسرائيل وجودها في البحر الأحمر بأن الاستيلاء على السلطة للهنوثيين سيكون له أثر فوري في تشجيع تجارة الأسلحة في قطاع غزة التي تسيطر عليها حماس، عبر شبه جزيرة سيناء المصرية. وقد عبر السودان منذ سنوات الأسلحة الإيرانية الموجهة لهذه المنطقة تحت الحصار الإسرائيلي. غير أن السلطات السودانية، في أعقاب عدة هجمات بلا طيار منسوبة إلى إسرائيل ضد قوافل الأسلحة، رفضت السماح للإيرانيين بفتح قاعدة دائمة على أراضيهم.

ومن ثم، فإن لدى الهاوثيين حساب قديم للتسوية مع إسرائيل بسبب تدخلاتها السرية المتكررة في الحرب الأهلية في اليمن، التي تعود إلى الستينات، بسبب الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا البلد للطبقيين الإسرائيليين بوصفه منفذا من إسرائيل إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى.

والثأر من أن أبو ظبي أرغم اليمن حتى على تطبيع علاقاته مع إسرائيل قبل إبرام » ميثاق أبراهام » في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خلال فترة الرئيس علي عبد الله صالح، إلى أن العدوان البترو مونرشيكي على أفقر البلدان العربية بدا بأثر رجعي كمحاولة لجلب هذا البلد المفترق إلى مجرى بحري دولي رئيسي.

علي عبد الله صالح، الذي قتل في 4 كانون الأول/ديسمبر 2017، قاد اليمن لمدة 34 عاماً، أولاً رئيساً للجمهورية العربية اليمنية في الفترة من 1978 إلى 1990، ثم رئيساً موحداً لليمن في الفترة من 1990 إلى 2012.

استخدمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نفس الأساليب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ضد اليمن: القضاء على المدنيين العزل من أجل نشر الرعب وتدمير البنية التحتية للبلد بشكل منهجي بهدف تقويض أسس الحياة الثقافية والمجتمعية بهدف إجبار اليمن على المشاركة في النظام الإقليمي لتركيب النفط. وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. This is the main revelation contained in a document published by the Lebanese newspaper Al Akhbar on 9 October 2020. وجلبت إسرائيل خبرتها إلى الائتلاف البترو – المغربي في حربها العدوانية على اليمن، التي أطلقت في عام 2015، والتمست، كتعويض، إعادة الجنسية اليمنية إلى عشرات الآلاف من اليهود اليمنيين الذين فروا من البلد إلى إسرائيل وقت إعلان استقلال ولاية العبرية، وتضيف الصحيفة. Yehya Sarih, spokesman for the Yemeni armed forces.

التنافس بين أبو ظبي وقطر

إن حرب بيكروكولين بين أبو ظبي وقطر هي في المقام الأول حرب على محرقة الخليج من أجل تطهير الآخرين من الدمار الذي لحق بالكوكب الذي أحدثه ناقلة النفط (أبو ظبي) وناقلة الغاز (قطر) على بقية العالم بالتفكك المقرر للعالم العربي.

إن الترويج للقرصنة البحرية السابقة لـ « كوت القراصنة » هذه « البنزين الفوضوي » لرتبة الماجستير في العالم العربي من قبل معسكر أتلانتي، بإسم » ديمقراطية كاربون » ، سينتقل إلى مرحلة ما بعد الصدمة كعرض للانحراف العقلي الخطير، والناتج المضاد، في الوقت نفسه،.

وإلى جانب هذا التحول المتبادل، يظهر أبو ظبي عدوانا غير مقيد على قطر لدورها كحارس للجهاد المتقلب خلال ما يسمى بتسلسل الربيع العربي، ولا سيما أثناء الحرب السورية (2011-2014). وقد اتهم أبو ظبي الأخوة المسلمة، التي تشكل حماس الفرع الفلسطيني، بإثارة انقلاب ضد سلالة بن زايد. وقد تضامن أبو ظبي في ذلك الوقت مع دمشق، الذي يعمل الآن بسلطات قنصلية كاملة، السفارة السورية في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، عانى أبو ظبي من إعادة تأهيل الصورة البشعة لقطر في الرأي الغربي، ولا سيما بعد دور الدوحة في إجلاء الرعايا الأفغان الغربيين بعد سقوط كابول إلى طالبان في 15 آب/أغسطس 2021، ودوره في الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والغربيين الذين اعتقلتهم حماس في غزة، تشرين الثاني/نوفمبر 2023

وقد رفضت قطر، بوصفها رابع أكبر منتج للغاز في العالم (بعد الولايات المتحدة وروسيا وإيران)، الانضمام إلى الإمارات العربية المتحدة. ومن ثم فهو يدير ثروة رائعة نيابة عنه.

وبصفته راعي الأخوة المسلمة، فهو الزعيم المالي لغزة وحماس.

كما شارك أبو ظبي في إعادة السلطة الفلسطينية من أجل الاستعاضة عن هذه الحماسة المتحدة في غزة في نهاية الأعمال القتالية، وفقا لرغبات الإسرائيليين والأمريكيين.

الولايات المتحدة تعيد تنشيط الحرب اليمنية من خلال القبائل اليمنية تحت حراسة أبو ظبي لحمل الهجمات على إسرائيل

وحذر السهميون، وهم يحرصون على عدم المساس بهدارتهم مع المملكة العربية السعودية، الرياض من اعتزامهم القيام بقصف تسياري ضد إسرائيل، وهو نهج يبدو أنه طلب مرور بريئ لقذائفهم. إن السعوديين، الذين تعرضوا لإساءة اختراعهم اليمني، أخذوا مكاناً متدنياً في مواجهة هذه الأزمة الإقليمية الجديدة، ودعوا ببساطة إلى » الاستبقاء » ، وهو شكل مهذب من عدم الاهتمام.

غير أن هذا الحياد الظاهر لم يمنع المملكة العربية السعودية من المشاركة في اجتماع مشترك بين رئيس الأركان الإسرائيلي، هيرزي حليفي، ونظائره من خمسة بلدان عربية (الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية) في منتصف حزيران/يونيه 2024 في ماناما. ويهدف هذا الاجتماع السري، الذي عقد تحت رعاية مركز القيادة المركزية للولايات المتحدة، إلى تنسيق الدفاع عن هذه البلدان في مواجهة الحرائق التسيارية من بلدان محور المقاومة (اليمن، العراق، لبنان) والنظر في اليوم التالي في غزة، بما في ذلك مشاركة القوات العربية في الحفاظ على النظام في الجيب بدلا من حماس.

تمارس المملكة العربية السعودية أيضاً ضغوطاً غير مباشرة على صنعاء

للمتكلمة العربية؛;انظر هذه الصلة.

ولكن هذا السلوك الغامض للسعوديين لم يكن لديه العقبة لإرضاء الأمريكيين، الذين عملوا على إعادة تنشيط الحرب اليمنية، عن طريق القبائل اليمنية تحت تمثال أبو ظبي، من أجل الحد من الهجمات ضد إسرائيل. والأفضل من ذلك، أن قادة جنوب اليمن المؤيدين لأبو ظبي عجلوا بتقديم عروض خدمتهم. ومن ثم، عبأ السيد إيداروس الزوبيدي، رئيس المجلس الانتقالي لجنوب اليمن، دعما لإسرائيل، وقدم عروض خدمة للأمريكيين، حتى أنه يقترح فتح جبهة جديدة في شمال اليمن حتى لتخفيف الضغط على دولة العبرية.

غير أنه في محاولة لمنع توسيع نطاق النزاع بين إسرائيل وغزة إلى محيط الخليج العربي الفارسي والمحيط الهندي والبحر الأحمر الذي يراعى فيه بشدة، فإن الأمريكان يشترطون موافقتهم على وضع شعب جنوب اليمن تحت قيادة الجنرال طارق صالح، رئيس أركان حكومة جنوب اليمن، الذي كانت قواته في موقع قريب من مضيق باب المنديب الأمريكي، الذي ينسق عملياته مع القيادة الأمريكية الخامسة.

واستثمر الجنرال طارق صالح أبو ظبي دفاعا عن خليج عدن.

وعلى أي حال، فإن مصر هي المسؤولة عن تحييد أول صواريخ يمنية أطلقت على إسرائيل، مما يقود الهموتيين إلى تغيير مسارهم.

وإلى جانب معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل، يبدو أن القاهرة تشعر بالقلق لأن التوتر في البحر الأحمر سيعيق الملاحة في قناة السويس، مما يحرم مصر من إيرادات كبيرة ناجمة عن الحق في المرور عبر وصلة المياه بين الخليج العربي – الفلسطيني والبحر الأبيض المتوسط.

أكثر من 68 سفينة في اليوم عبر قناة (سوز) لتسليم 12% من السلع المتاجر بها في العالم وعلاوة على ذلك، فإن تحويل حركة المرور البحري عن طريق رأس الأمل الحسن سيزيد إلى حد كبير من تكاليف الشحن، ومن ثم سيزيد التضخم في أوروبا الذي تأثر بالفعل بحرب أوكرانيا.

المرور العابر من خلال البحر الأسود تم تعطيله إلى حد كبير بعد غزو روسيا لأوكرانيا؛ الجفاف قلل تدفقات المياه في قناة بنما، مما حد من الشحن البحري وزيادة التكاليف.

وفي جميع النواحي، يبدو أن حرب التدمير الإسرائيلي لغزة، من خلال اللفافات التي تدور فيها، مفجعة، سواء بالنسبة لصورة إسرائيل التي تدهورت بشدة في الرأي الغربي، أو بالنسبة لفضل الولايات المتحدة التي لا تكسر الدوافع الكاذبة لخصنها الإسرائيلي، وكذلك للاقتصاد الأوروبي والغرب عموما.

وببدء » الاقتحام العسكري الأكثر نجاحا للقرن الحادي والعشرين » ، وفقا لتعبير ويليام سكوت ريتر، وهو مفتش سابق للجنة الأمم المتحدة الخاصة في العراق بين عامي 1991 و 1998، تم إصلاح حماس في نظر الرأي العربي لانحرافها عن بداية الربيع العربي، بالانضمام في عام 2011، إلى الائتلاف الإسلامي – الأطلسي، ضد إخوته وأخواته في سوريا وحزب الله اللبناني.

فالحركة الإسلامية الفلسطينية، من خلال الدفاع عن المسجد الأقصى، ينظر إليها الآن جزء كبير من الفلسطينيين على أنهم الممثل الحقيقي للكفاح الوطني الفلسطيني ضد سلطة فلسطينية مشوهة. ويصدق الشيء نفسه على قناة قطر العربية الجازيرا عبر الحدود، التي دفعت ثمنا باهظا لحرية المعلومات عن الحرب التي تعتزم إسرائيل القيام بها خلف الأبواب المغلقة.

ومنذ اندلاع الرد الإسرائيلي على غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن السقوطيون أكثر من مائة هجوم على السفن التي تعبر البحر الأحمر. إنهم يسحبون الطائرات بدون طيار التي صنعوها من أجل 2 ألف دولار وردا على ذلك، حاولت القوات البحرية الأمريكية إسقاطها بقذائف تكلف ما بين مليون دولار و 4 ملايين دولار للوحدة.

وأخيراً، كانت حركة المقاومة الأكثر فقراً وأقلها تسليحاً هي التي خلقت المفاجأة الرئيسية في نهاية عام 2023، ألا وهي: الهوثيين الذين بدأوا في استهداف السفن بصورة انتقائية إلى إسرائيل أو المنتسبين إلى البلد. والنتيجة الصافية لهذا العمل هي انخفاض حركة المرور في ميناء إيلات الإسرائيلي بنسبة 85 في المائة.

ويطبق المقاتلون اليمنيون نسختهم الخاصة من سياسة الازدواج الغربي، حيث تتمتع جميع السفن الأخرى بحرية المرور. وتمر السفن الروسية والصينية والإيرانية، وكذلك السفن المسجلة في بقية العالم، عبر مضيق باب المنديب باتجاه قناة السويس.

معركة (رادفان)

وفي الذاكرة، تزامنت التفجيرات التي قامت بها الأنغلو – أمريكيون في اليمن مع الذكرى الستين لما يسمى ثورة رادفان في عام 1964. واقعة وقعت في نسيج التاريخ في ذكرى (أنجلو ساكسون) لكن ليس في ذكرى السوثيين

Radfan is a mountainous region about 50 kilometres north of Aden, the main port in southern Yemen. وفي أوائل الستينات، كان ذلك جزءا من الإبداع الاستعماري البريطاني – اتحاد جنوب المملكة العربية السعودية، وهي مجموعة من شيخ دوم والسلطنة التي أنشأتها لندن.

والمملكة المتحدة مستعدة لمنح الاستقلال لجنوب المملكة العربية السعودية بشروط معينة. وأشار السيد كينيدي ترافاسكيس، المفوض السامي في عدن، إلى أن الاستقلال يجب أن يكفل انتقال السلطات الكاملة بشكل حاسم إلى أيدي ودية. وبالتالي فإن الإقليم سيظل تابعا ويخضع لنفوذنا.

ورفض جزء كبير من السكان التعاون مع الخطط البريطانية. In January 1964, Radfan tribes launched raids against Federation targets and British convoys in the area.

في الذاكرة الحية للشعوب، الجروح لا تشفى أبدا. إن الكفاح ضد الاستعمار الغربي لا يزال على قيد الحياة في اليمن، وهو ما يفسّر عطف السهام.

ومن الجدير بالذكر أن الاتجار البحري لبلدان » الجنوب العالمي » (آسيا، أمريكا اللاتينية، أفريقيا) لم يتأثر باختبار القوة هذا بين أفقر بلد عربي وأقوى بلد في العالم.

إن الولايات المتحدة، باعترافها بالقدرة الإقليمية المزعجة للحركة المحصورة حتى الآن في المسرح اليمني المعقد جدا، تقوم بدور السلطة الهوثية. وفي مواجهة الصراعات الجديدة في أوروبا (أوكرانيا) والشرق الأوسط (إسرائيل – فلسطين)، والتوترات في منطقة إندو – المحيط الهادئ، يجب على واشنطن أن تحشد قواتها على جميع الجبهات، مما يفاقم مواطن ضعف جهازها العسكري في فترة سياسية محورية.

السهام، التحدي الرئيسي أمام البحرية الأمريكية في العصر المعاصر

المعركة الهاوية للبحر الأحمر هي التحدي الرئيسي للبحرية الأمريكية المعاصرة في تحدي أولوية البحرية الأمريكية في هذه المنطقة الحساسة من خلال ثلثي تدفقات الإمدادات الاستراتيجية لإسرائيل.

تطبيقاً لنظرية الإستعراض، سعت الولايات المتحدة، في الواقع، لاحتواء الصين وروسيا،.

في الشهر السادس من الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، مناورة بحرية مشتركة لبلدان المجموعة (روسيا، الصين، جنوب أفريقيا) بالإضافة إلى إيران، وباكستان، وكازاخستان، وأذربيجان تمت في منطقة المواجهة الهوثية مع البحرية الغربية (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا)، في 12 آذار/مارس 2024، في قطاع البحر الأحمر – غولف في عدن، في تحدٍ دون إقليمي مصمّم إلى البحرية.

In superimposition to these manoeuvres, the Houthists bombed the Socotra Archipelago, precisely the Ilot Abd al Kuri, which houses a joint base of Abu Dhabi and Americans, in a demonstration of the intervention capabilities of Yemeni militias. وكان الهدف أيضا من تفجير سوكوترا هو منع تحويل القاعدة الأمريكية – الأميراتية إلى منبر توجيهي ملاحي باتجاه ميناء إيلات الإسرائيلي (أم الرشرة في تسميته الفلسطينية).

Socotra is the largest island in the Socotra Archipelago composed, besides Socotra, of Abd al Kuri, Darshas, and of the rocky islands of Sabuniyah and Kal Firawn. Socotra is 133 kilometres long and about 40 kilometres wide for an area of 3,579 km 2. تقع على بعد 000 1 كيلومتر من صنعاء.

وكتذكير: منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قام الأمريكيون بنشرهم الجيوستراتيجي وفقا لتشكيل خريطة الأميرال ويليام هاريسون، التي صممتها بحرية الولايات المتحدة في عام 1942، بهدف الاستيلاء على العالم الاوراسي بأسره، ورسموا وجودهم على محور يستند إلى ثلاثة مواقع هزلية: مضيق البشع، والخليج العربي – الفلسطيني، وجبل طارق المضيق.

بهدف تحقيق التهميش الكامل لأفريقيا، والتهميش النسبي لأوروبا، والربط في حبل أمني » محيط غير صحي » يتألف من موسكو – بيكين – ديلهي – إسلام أباد، ويحتوي على نصف الإنسانية، وثلاثة بلايين نسمة، ولكن أيضا أعلى كثافة من البؤس الإنساني وأعلى تركيز للمخدرات على الكوكب

وبعد مرور 85 عاما على ذلك، قام الهاوثيين بسحب الأسطول الغربي، في حين سيطرت البحرية الإيرانية على جميع مصارف الخليج العربي الفارسي والصين، التي كانت لها قاعدة في جيبوتي، كانت موجودة اقتصاديا أيضا في إثيوبيا، وكانت أيضا راعيا للاتفاق المتعلق بتطبيع العلاقات بين السلطتين الإقليميتين للخليج النفطي، وهما الزعيمان التعديان للعالم الإسلامي والمملكة العربية السعودية وإيران.

لنتابع هذه القضيةhttps://www.madaniya.info/2023/06/01/accord-iran-arabie-saudite-sous-legide-de-la-chine/

وتؤكد النسخة الجديدة من حرب غزة ما يلي: وفي نهاية العالم العربي، فإن مقاتلي الهضبة اليمنيين، في منطقة الخليج، ومقاتلي حزب الله، في البحر الأبيض المتوسط، يشكلون الآن معادلة لا مفر منها لقوة صنع القرار على الصعيد الإقليمي؛ ودليل واضح على بدء تفكيك الكوكب.

حول حرب (هزبولا) للملابس والدموع ضد (إسرائيل)https://www.madaniya.info/2023/12/france-gaza-un-plan-abracadabrantesque-francais-for-cessation-des-hostilites-a-gaza/

ليذهبوا أكثر من ذي قبل إلى مكان يمين

إن الولايات المتحدة تعيد تنشيط الحرب اليمنية، عن طريق القبائل اليمنية تحت إشراف أبو ظبي، من أجل وقف الهجمات الهوثية على إسرائيل،,للقراءة على هذه الوصلة.

قادة جنوب اليمن المؤيدون لأبو ظبي يسرعون في تقديم عروض خدمتهمعلى هذه الوصلة.

تبتعد شركات الشحن الدولية الكبيرة عن البحر الأحمر خوفاً من المقذوفات الهوثية.

وأطلقت مصر والمملكة العربية السعودية أول صواريخ يمنية أطلقت على إسرائيل، مما أدى إلى تغيير مسارهم.

The Houthists have previously informed Saudi Arabia of their commitment to the Gaza war in support of Hamas, to be readعلى هذه الوصلة.

وفيما يتعلق بمشكلة النفط الذي يواجه اليمن، انظر هذه الروابط: