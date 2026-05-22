اليورانيوم الإيراني: ترامب شد ذراعه

وقد عادت المسألة النووية الإيرانية إلى مركز المفاوضات بين واشنطن وطهران. أحدث المعلومات المتاحة تشير إلى استمرار عرقلة مصير اليورانيوم العالي التخصيب في إيران، الذي يريد دونالد ترامب الخروج من البلاد، في حين أن المرشد الإيراني مجيتابا كاميني يرفض هذا النقل. ولا تزال وساطة باكستان مستمرة، ولكن المناقشات لا تزال عرضة للتوترات حول مضيق أورموز، والمطالب الإسرائيلية، وعدم التيقن من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الحالة الحقيقية للمخزونات.

يورانيوم إيران، قلب الحصار

قلب الذراع يكمن في طلب أمريكي واضح. (واشنطن) يريد مخزون (إيران) من اليورانيوم العالي التخصيب لمغادرة الأراضي الإيرانية. قال (دونالد ترامب) أن الولايات المتحدة سوف تحصل عليه، وقال إن بلده لا يريد الاحتفاظ به وأنه يمكن تدميره. وهذه الصيغة تعطي الملف أهمية سياسية قوية. إنه ليس فقط بشأن الحد من الخطر النووي. The aim is to obtain visible evidence that Iran agrees to step back under US pressure.

الموقف الأمريكي يتبع منطق السيطرة. وترغب الولايات المتحدة في تجنب احتفاظ إيران بكمية من المواد النووية التي يمكن، في حال زيادة إثراءها، تقصير الوقت اللازم للخيار العسكري. ولذلك، فإن واشنطن تبحث عن تدبير يمكن التحقق منه، يصعب عكسه وبساطة الحضور علنا. The release of the stock meets these three criteria. إنها تظهر نتيجة. إنها تقدم صورة. ويسمح لنا بالقول إن إيران لم تعد تمتلك أكثر الأمور حساسية فيها.

وتقرأ طهران الطلب بطريقة عكسية. وبالنسبة للمسؤولين الإيرانيين، فإن نقل المخزون من البلد سيعني فقدان نفوذ استراتيجي وإعطاء صورة الاستسلام. ويحتسب هذا البعد الرمزي بقدر البعد التقني. والبرنامج النووي الإيراني مقدم بالسلطة كعنصر من عناصر السيادة. وسيكون من الصعب تبرير النقل المفروض بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد المواقع النووية أمام الجهاز السياسي والعسكري الإيراني.

According to a press agency, Iranian officials claim that Mojtaba Khamenei ordered that enriched uranium not be sent abroad. وهذه المعلومات تعزز الخط الذي سبق أن أعرب عنه المسؤولون الإيرانيون، وإن لم يتم تأكيد جميع الطرائق الداخلية لهذا القرار علنا. غير أن الرسالة السياسية واضحة. وترفض إيران السماح للمخزون بمغادرة أراضيه بموجب شروط واشنطن.

مخزون يصعب فحصه

The press close to the file also reports that Tehran believes that it needs uranium for civilian purposes, including medical and research purposes. ولا يستنفد هذا التبرير المسألة، حيث أن الإثراء بنسبة 60 في المائة لا يزال قريبا جدا من العتبات التي تهتم بها السلطات الغربية. وتشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية، بالمعنى المقصود في معاهدة عدم الانتشار، التي أنتجت وتراكمت اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة. وتغذي هذه الحالة الشواغل الدولية.

ويعود الرقم الذي تقتبسه الوكالة النووية في معظم الأحيان إلى الفترة التي سبقت الإضراب في منتصف حزيران/يونيه 2025. ثم تراكمت إيران 440.9 كيلو من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المائة. ومنذ ذلك الحين، تدهورت القدرة الدولية على التحقق. وتذكر الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق بدقة من حالة المخزونات التي سبق الإبلاغ عنها لعدة أشهر. ويثير هذا النقص في الوصول الشكوك بشأن الكمية الباقية على قيد الحياة، ومواقع التخزين، وإمكانية قيام طهران بنقل أو حماية جزء من المادة.

وركز تقرير الوكالة، الذي نشر في شباط/فبراير 2026، على موقع إيزافان. He indicated that Iran had stored enriched uranium in an underground harmony complex and that access by inspectors remained urgent. وقدرت المعلومات اللاحقة أن جزءاً كبيراً من المخزون، ربما أكثر من 200 كيلو من اليورانيوم المثرى بنسبة 60 في المائة، يمكن أن يظل موجوداً في هذه المنطقة أو أبقي هناك قبل انقطاع الدخول الأخير. ولا يزال يتعين التحقق من هذه البيانات، لأن عمليات التفتيش محدودة.

This technical uncertainty reinforces the political weight of American demand. وكلما زاد تمركز الأسهم، فإن واشنطن تتطلب حلا جذريا. وكلما تطلب واشنطن خروجا أو تدميرا، كلما رفضت طهران تسليم أصل تعتبره حيويا. ومن ثم، فإن الحجب يغذي عدم الثقة. وترى الولايات المتحدة أن اتخاذ تدبير لا رجعة فيه هو وحده الذي يمكن أن يضمن الاتفاق. وتعتقد إيران أن اتخاذ تدبير لا رجعة فيه من شأنه أن يجعلها أكثر عرضة لمزيد من الإضراب.

الضغط على ترامب والوساطة الباكستانية

تصريحات (دونالد ترامب) تحافظ على هذا الضغط. الرئيس الأمريكي يقول أنه يريد اتفاقاً لكنه يقترح أن صبر واشنطن ليس غير محدود. He said he could wait for an Iranian response, while recalled that other options remained available. ويجمع هذا الموقف بين الانفتاح الدبلوماسي والتهديد العسكري. ولا يفسح المجال للوسطاء للتوفيق بين المواقف.

وساطة باكستان هي الآن مركزية. سافر وزير الداخلية الباكستاني، محسن نكافي، إلى طهران للاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي. وتواصل تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة من خلال هذه القناة. According to media sources citing regional sources, Islamabad is seeking a framework of agreement that can transform a fragile truce into a more lasting arrangement.

وتنطوي هذه الوساطة على عدة حالات في كل مرة. الأولى نووية، مع مسألة اليورانيوم العالي التخصيب. وتتعلق الحالة الثانية بمضيق أورموز الذي أُزعج جزئيا منذ بداية الحرب. وتتعلق الحالة الثالثة بالجزاءات والضمانات الأمنية والمطالبات الإيرانية بالتعويض. ويمكن لباكستان أن تنقل وتعيد صياغتها وتجتمع معا. لا يمكنه فرض حل ولذلك فإن دورها يتوقف على الإرادة الحقيقية لواشنطن وطهران على خفض مطالبهما.

لا تزال الإشارات الأخيرة غامضة. وأفادت وسائط الإعلام الإيرانية أن آخر اقتراح من الولايات المتحدة قد تضييق بعض الثغرات دون حل المسائل الموضوعية. وتحدث وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو عن علامات جيدة، بينما رفض التفاؤل المفرط. وشعر أيضاً أن نظام (إيران) يبدو مجزأً مما يجعل المفاوضات صعبة وتهدف هذه الملاحظة إلى وجود عدة مراكز لصنع القرار في طهران: الحكومة، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات الدينية والقيادات العسكرية.

أورموز، خط أحمر آخر

مضيق (أورموز) هو المبنى الرئيسي الآخر وحذر ماركو روبيو من أن وجود نظام للحقوق في الطرق أو الضرائب التي تفرضها إيران في المضيق من شأنه أن يجعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي. وتعتبر واشنطن هذا التدبير غير قانوني وخطيرا للاقتصاد العالمي. الرسالة بسيطة الولايات المتحدة لا تريد اتفاقاً نووياً من شأنه أن يسمح لإيران بأن يكون لها عتلة مباشرة على واحدة من أكثر طرق الطاقة حساسية في العالم.

الممر استراتيجي. ومر معظم النفط والغاز الطبيعي المسيل عبر أورموز قبل الحرب. ولذلك فإن القيود أو التهديدات أو الرسوم المفروضة في هذا المجال لها آثار فورية على الأسواق. ويعطي ارتفاع أسعار النفط، والسفن المجمدة أو المؤجلة، والمخاطر على شحنات الطاقة، المسألة بعدا عالميا. ولم تعد الأزمة تتعلق بواشنطن وطهران وحدهما. It affects Asian importers, Europeans, Gulf countries and financial markets.

وفي الآونة الأخيرة، وجد مسؤول كبير في أميراتي أن فرص إبرام اتفاق كانت قريبة من توازن مثالي، أي نحو 50 في المائة. غير أنه حذر من هدنة بسيطة لن تحل أسباب النزاع. إن تحذيره يعكس اهتمام ملك الخليج. They want to avoid a resume of strikes, but they also fear a de facto recognition of Iranian control over Ormuz. وبالنسبة لأبو ظبي أو الرياض أو الدوحة، فإن حرية الملاحة ليست تفاصيل تقنية. وهو يؤثر على أمنها الاقتصادي وصادراتها.

والمطالب الإيرانية تتجاوز أيضا الطاقة النووية. وتدعو طهران إلى وقف الهجمات بشكل دائم، ورفع الجزاءات، وضمانات ضد الإضرابات الأخرى، ووفقا لبعض التقارير، تعويضات الحرب. وتعتبر الولايات المتحدة الكثير من هذه المتطلبات مفرطة. ويعقِّد هذا الاختلاف في صياغة نص ما. (واشنطن) يريد أولاً معالجة اليورانيوم و(أورموز) طهران يريد مناقشة الحرب ككل.

إسرائيل وروسيا والسيناريوهات المعقدة

وتضيف إسرائيل مستوى آخر من الضغط. وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى أي اتفاق ينص على إطلاق اليورانيوم العالي التخصيب، والحد من القدرات التسيارية الإيرانية، ووقف دعم طهران لحلفائها الإقليميين. هذا الموقف يقلل هامش دونالد ترامب. A agreement perceived as too partial would be challenged in Tel Aviv. ومن الصعب جدا أن يرفض طهران اتفاقا. لذا (واشنطن) يجب أن يقنع كل من الخصم والحلفاء.

روسيا تركت خياراً آخر مفتوحاً وتشير المعلومات الدبلوماسية إلى فكرة تخزين المخزونات الإيرانية في روسيا، في شكل يسمح لواشنطن بأن تقول إن اليورانيوم قد ترك إيران، في حين يعرض على طهران حلا أقل إهانة من الاستسلام للولايات المتحدة. هذا المسار يبدو منطقياً على الورق غير أنها تثير عدة مشاكل. هل تقبل الولايات المتحدة موسكو الاحتفاظ بهذه المواد الحساسة؟ هل تعتقد إسرائيل أن هذا النقل كاف؟ هل تثق إيران بممثل خارجي، حتى حليف، للإبقاء على ما تعتبره أصلا استراتيجيا؟?

وثمة صيغة أخرى تتمثل في التحلل أو التحويل تحت إشراف دولي. ويشير الدبلوماسيون أحيانا إلى هذه الفرضية لأنها ستخفض مستوى الإثراء دون نقل جميع المسألة إلى بلد ثالث. ولكنه يتطلب وصول المفتشين بشكل كامل، والاتفاق التقني المفصل، والرصد والتعاون على المدى الطويل الذي تقول الوكالة النووية أنه لم يحصل بعد. وهذا يؤدي إلى انعدام الثقة الدنيا.

ولا يزال وضع عمليات التفتيش من أكثر المسائل إثارة للقلق. وتعتقد الوكالة النووية أن عدم الاستمرارية في معرفة المخزونات مسألة من مسائل الانتشار. ويطلب الوصول إلى المواقع المتضررة من الإضرابات والمرافق المبلغ عنها بعد حزيران/يونيه 2025. وبدون هذا الوصول، لا يمكن التحقق تماما من أي اتفاق. ويجوز للأطراف أن توقع نصاً، لكن الشكوك بشأن المخزونات الباقية على قيد الحياة ستظل تشكل خطراً كبيراً.

وهذا يفسر السبب في أن المناقشات لا يمكن أن تقتصر على صيغة سياسية. وسيتعين على اتفاق موثوق أن يجيب على ثلاثة أسئلة ملموسة. أين يوجد المخزون؟ كم تبقى من المال؟ من يستطيع التحقق من ذلك؟ طالما أن هذه الإجابات مفقودة، يمكن لكل طرف أن يتهم الآخر بإعداد مناورة. ويشتبه واشنطن في طهران لإخفاء المواد. وتشتبه طهران في أن واشنطن تريد نزع سلاح إيران قبل هجوم آخر.

التفاوض في إطار القيود الاقتصادية والسياسية

ويلعب الوقت أيضا ضد المفاوضين لأسباب اقتصادية. وتستجيب الأسواق لكل إعلان بشأن اليورانيوم والأرموز. ومن شأن الحكم الصادر في واشنطن بشأن احتمال استئناف الإضرابات أن يرفع أسعار النفط الخام. وقد تؤثر الإشارة الإيرانية إلى الاحتفاظ بالمخزونات أو مراقبة المضيق على شركات الشحن وشركات التأمين. ولذلك فإن البلدان المستوردة للطاقة تتبع المفاوضات بنفس الاهتمام الذي توليه الفرص.

البعد المحلي الأمريكي يحسب أيضاً دونالد ترامب يريد تقديم اتفاق ممكن كنجاح شخصي واستراتيجي وهذا يتطلب نتيجة بسيطة للشرح. ويستجيب إطلاق اليورانيوم الإيراني لهذا المنطق. إنه يقدم صورة للإنتصار وعداً بالأمن لكن هذه الصورة نفسها تجعل الصفقة أكثر صعوبة لإيران لأنها تعطي خصوم طهران مشهد انتصاري ومن ثم فإن أي تدبير يبدو مفيدا سياسيا في واشنطن يمكن أن يصبح سميا سياسيا في طهران.

ويجب على السلطة الإيرانية أيضا أن تتعامل مع أرصدةها الداخلية. ويجوز للحكومة أن تستفيد من الانقطاع الاقتصادي، والرفع الجزئي للجزاءات، وإعادة فتح التجارة. ويمكن لقوات الأمن أن تحبذ الحفاظ على الجذام العسكري. أقوى تيارات يمكن أن ترفض أي صيغة التي تبدو وكأنها غطاء. لذلك يجب على المفاوضين الإيرانيين الحصول على مزايا كافية لتبرير أي تنازل، خاصة إذا كان يتعلق بالبرنامج النووي.

In this context, mediators often seek gradual formulae. ويمكن أن تتمثل الخطوة الأولى في تجميد بعض الأنشطة، واستعادة عمليات التفتيش المستهدفة، وتعليق أشد القرارات خطورة على أورموز. ويمكن أن تكون الخطوة الثانية هي معالجة المخزون عن طريق الغل أو النقل الموضعي أو التخزين الدولي. ويمكن للثلث أن يتناول الجزاءات والضمانات الأمنية. وهذا النوع من التسلسل يقلل من خطر التمزق، ولكنه يتطلب الثقة بأن أشهر الحرب قد دمرت.

والنقطة الأكثر إلحاحا هي التحقق. وحتى إذا أُعلن عن اتفاق سياسي، فإن تنفيذه يتوقف على المفتشين، وقوائم المواد، والكاميرات، والختم، والوصول إلى الأنفاق، والبيانات الإيرانية في المواقع المتضررة. إن الأزمة الراهنة تذكرنا بأن الأسلحة النووية تتاجر في العواصم، ولكن يجري اختبارها في المرافق. فبدون الوصول الموثوق، ستظل الوعود هشة.

وبالتالي، فإن التسلسل الحالي لا يزال معلقا من الرد الإيراني على النص الأخير الذي أحاله الوسطاء. وإذا وافقت طهران على مناقشة صيغة إطارية بشأن اليورانيوم، فإن المفاوضات يمكن أن تدخل مرحلة تقنية أكثر دقة. وإذا كان رفض النقل لا يزال كاملا، سيتعين على واشنطن أن تختار بين إطالة أمد الوساطة، وتشديد الجزاءات، أو إعادة إطلاق الخيار العسكري. وفي المستقبل القريب، تستمر الدبلوماسية، ولكن الخطوط الحمراء لم تختفي.