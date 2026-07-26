اليونيفيل، هل هو بخير؟?

ومنذ عام 1978، يقوم حفظة السلام بدوريات في جنوب لبنان. وجرت نهاية فترة عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.
وافترضت الضغوط الإسرائيلية – الأمريكية … ولكن أيضا أرقاما مثيرة للقلق: أكثر من 000 10 انتهاك إسرائيلي وثقته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
ماذا الآن؟ فرنسا وايطاليا يعلنون ائتلافا لتولي زمام الأمور.
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أولا في 48 عاما: جنوب لبنان بدون حفظة سلام.
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