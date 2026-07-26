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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ومنذ عام 1978، يقوم حفظة السلام بدوريات في جنوب لبنان. وجرت نهاية فترة عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.

وافترضت الضغوط الإسرائيلية – الأمريكية … ولكن أيضا أرقاما مثيرة للقلق: أكثر من 000 10 انتهاك إسرائيلي وثقته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ماذا الآن؟ فرنسا وايطاليا يعلنون ائتلافا لتولي زمام الأمور.

أولا في 48 عاما: جنوب لبنان بدون حفظة سلام.

إتبع (ليبنانز) لفهم ما يحدث حقاً.

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