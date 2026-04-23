أمال خليل قُتل تحت إضرابات في تيري

ووُجِد الصحفي اللبناني جمال خليل ميتاً بعد ساعات قضاها تحت الأنقاض في تيري، جنوب لبنان، حيث غطت يوم الأربعاء نتائج هجمات إسرائيلية أخرى. وأصيب زميلها، المصور زيناب فراج، ثم أُخلي إلى مستشفى تبنين، حيث تعرضت لعملية جراحية رأسية، ثم عرضت حالتها على أنها مستقرة.

وبالنسبة للبنان، أصبحت القضية على الفور أكثر من مجرد دراما فردية. وهي تركز في حلقة واحدة على ثلاثة وقائع في اللحظة التالية: استمرار الإضرابات الإسرائيلية على الرغم من وقف إطلاق النار، والضعف الشديد للصحفيين في جنوب البلد، وعدم قدرة الدولة اللبنانية على حماية واستخراج وتأمين موظفيها الإعلاميين عندما يجدون أنفسهم محاصرين على الأرض.

الحقائق في هذه المرحلة ثقيلة. غارة أولى استهدفت سيارة في محلة الطيري مما أدى إلى مقتل ركابها. وقد لجأ جمال خليل وزينب فراج، اللذان جاءا لتغطية آثار الهجوم، إلى منزل قريب. ثم ضرب هذا المنزل بدوره. وتمكن المساعدون من الوصول إلى زيناب فراج، وأصيبوا بجراح خطيرة، ولكنهم لم يصلوا إلى أمال خليل، الذين ظلوا تحت الأنقاض لساعات.

ووفقاً لوزارة الصحة اللبنانية وللحسابات التي أخذتها وكالات الأنباء الدولية، تأجلت جهود الإغاثة بسبب مزيد من الحرائق وعرقلة القوات الإسرائيلية. وينفي الجيش الإسرائيلي استهداف الصحفيين عمدا وينفي منع فرق الإنقاذ من الوصول إلى الموقع. ولكن بين صيغتها والنتائج الملموسة، لا تزال هناك حقيقة واضحة: تركت الصحفية التي كانت تغطي الحقل تحت الأنقاض لساعات قبل أن يتم انتشال جثتها أخيرًا.

والقضية أكثر خطورة لأنها لا تقع من السماء، سواء سياسيا أو عسكريا. ومنذ أسابيع، ظلت حماية الصحفيين في الجنوب مسألة معروفة ومحددة ومناقشة بين الحكومة واليونيفيل والهيئات الدولية. وقد أعلنت وزارة الإعلام آلية منسقة مع القوات المسلحة اللبنانية لتنظيم وصول الصحفيين إلى المناطق المتضررة. واستأنف المناقشات مع اليونيفيل بشأن التدابير الأمنية. وكان قد احتجز مقرراً خاصاً للأمم المتحدة بعد عمليات قتل سابقة.

كل هذا موجود قبل (تيري) غير أنه في وقت إجراء الاختبار الفعلي، لم يكن في هذا الترتيب ما يحول دون تعرض فريق صحفي للضرب، وبعد ذلك بقيت جثة تحت الأنقاض لعدة ساعات في منطقة لم ينجح فيها الجيش اللبناني أو الإغاثة أو السلطات المدنية في فرض وصول آمن وسريع.

في الطيري، سلسلة من الضربات التي تطغى على إسرائيل

إن التسلسل الزمني كما يظهر من العناصر المتداخلة دقيق بما فيه الكفاية لطرح أسئلة جدية جدا عن سلوك الجيش الإسرائيلي. ضربة أولى سيارة في منطقة (تيري). أبلغت وزارة الصحة اللبنانية ووكالة المعلومات الوطنية عن وفاة شخصين في الهجوم. وادعى الجيش الإسرائيلي، من جانبه، أن لديه مركبات مستهدفة مرتبطة بهيكل عسكري في حزب الله في منطقة يعتبرها الآن جزءا من نظام أمني معزز.

وبعد الإضراب الأول، وجد الصحفيان أنفسهم في المنطقة. أمال خليل، وهو صحفي من الأخضر، وزينب فراج، وهو مصور، فقد غطي التطورات في الموقع. بينما كانوا بالقرب من الموقع، ضرب قصف جديد المنطقة. وطلبت كلتا المرأتين اللجوء إلى منزل. ثم ضرب هذا المنزل أيضا. وهذه هي المرة الثانية التي يزيد فيها الملف بدرجة كبيرة.

وتؤكد إسرائيل أن عملياتها كانت تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية وأنها لم تستهدف الصحفيين. والمشكلة هي أن التسلسل الذي لوحظ في تيري لا يشبه الضرر الجانبي المعزول. فريق صحفي يصل إلى موقع الضربة الأولى. إنها تطوي في منزل. المنزل متأثر بدوره. ثم تتأكد خدمات الطوارئ من إبطائها أو منعها من التصرف بحرية.

وحتى إذا رفض الجيش الإسرائيلي اتهامه بالاستهداف المتعمد، فإن الحقائق تترك خلفها انطباعا أكثر جدية: أنه في مسرح لم يعد فيه التمييز بين الهدف العسكري، والحيز المدني، والملجأ المرتجل، وممر الإغاثة محترما عمليا.

واتهمت وزارة الصحة اللبنانية الجيش الإسرائيلي بملاحقة الصحفيين إلى المبنى الذي لجأوا إليه. المصطلح صعب. وهي لا تنشأ من وسائط الإعلام الناشطة أو الحزبية، بل من مؤسسة رسمية. وتعززت كذلك حسابات الإنقاذ، التي تدعي أنها تمكنت من استخراج زيناب فراج قبل أن تظل على مسافة بعيدة، إلى حد أن أمال خليل ظل تحت الأنقاض حتى مرحلة متأخرة جدا من المساء.

وتشير الحسابات المطابقة أيضا إلى القنابل اليدوية الصمّية والرماية المستخدمة لتأخير وصول المنقذين إليها. المعارضون، الجيش الإسرائيلي ينكر عرقلة سير العمل. ولكنه لا يمحو الصورة التي تركت على الأرض: فقد ضرب موقع عدة مرات، وأصيب صحفي بالكاد بإنقاذه، وهجر آخر تحت الأنقاض لساعات.

وهذا السلوك أكثر صدمــة إذ أنه يندرج تحت غطاء وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يكون نافذا منذ ١٦ نيسان/أبريل. وقد أكد لبنان، منذ عدة أيام، أن إسرائيل تفرغ هدنة معانيها من خلال استمرار الضربات وعمليات الهدم والقيود في الجنوب. (تيري) يقدم أفضل مثال. If a journalist can die in a house where she took refuge after a first bombardment, and if the aid says she could not intervene immediately, then the word ceasefire becomes almost fictitious for those who continue to work, live or circulated south of the Litani.

صحفي غادر تحت الأنقاض لساعات

موت (آمال خليل) ليس فقط بشأن الإضراب نفسه ويعود ذلك أيضا إلى الوقت الذي انقضى قبل أن يصل الإنقاذ إلى كامل المنطقة. هذا هو المكان الذي تستغرق فيه القضية أكثر غامرة. وتم إجلاء زيناب فراج بتكلفة إصابات خطيرة في الرأس والساق. ولم يفرج عن جمال خليل في الوقت المناسب. ولم يتم استرداد جثته إلا بعد ساعات طويلة من الانتظار والبحث، بتدخل من الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والجيش.

وكون الجسم لا يزال تحت الأنقاض لفترة طويلة، في حين أن البلد بأكمله يعرف تقريباً أن الصحفي محاصر، هو بالفعل فضيحة إنسانية. ويُعزى هذا التأخير، على الجانب اللبناني، إلى إطلاق النار والقنابل الصمّية وعدم إمكانية الحصول على وصول مأمون إلاّ إلى تفاقم الملف.

وحتى في حالة الحرب، وحتى في منطقة متنازع عليها، فإن منع أو إبطاء الوصول إلى شخص مدفون هو فعل يضع على الفور سلوكا عسكريا تحت شك شديد. ويجب إضافة عنصر آخر. According to local accounts relayed on Monday evening, the rescue vehicle that carried Zeinab Faraj carried traces of fire himself. ولا يزال يتعين توثيق هذا العنصر بكل الدقة التي تتوخاها أقوى القنوات الرسمية. لكنه يلائم الغلاف الجوي العام واضح جداً in Tiri, relief workers did not work in a simply dangerous environment. They worked in an environment where access to the site remained under fire.

واعترض الجيش الإسرائيلي على أن قواته تعمل في منطقة محظورة يعتبرها ضرورية لأمن شمال إسرائيل، وأن الأفراد الموجودين في تيري قد انتهكوا أحكام وقف إطلاق النار بالاقتراب من منطقة عازلة. غير أن هذا الخط لا يجيب على السؤال المركزي. ولا تلغي أي منطقة أمنية مستقلة ذاتيا، تُرسم من جانب واحد داخل الأراضي اللبنانية، القانون الإنساني. It does not allow journalists, first aid workers, civilians and shelters to be treated as elements of the same military landscape.

قلب الفضيحة هنا: إن إسرائيل تتكلم لغة المراقبة الأمنية الكاملة؛; on the ground, this language is translated into violence with the most basic protections.

وتحدثت السلطات اللبنانية بسرعة وتصرفت بشكل ضعيف

غير أن التطرف لا يمكن أن يتوقف في إسرائيل. كما يجب أن تستهدف الدولة اللبنانية وجيشها وسلطاتها السياسية. For while Amal Khalil was killed under Israeli strikes, she was also abandoned for hours in a space where Lebanon, too, failed to impose anything. وهذا العجز ليس قصير الأجل فحسب. It is part of an older, deeper weakness, and now more difficult to make up by the press releases.

كانت ردود الفعل السياسية سريعة. وتابع جوزيف أوون القضية، وطلب إلى الصليب الأحمر التنسيق مع الجيش والقوات الدولية للتعجيل بالإنقاذ، ثم شجب الاستهداف المتكرر للصحفيين كمحاولة لإخفاء الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. وتحدثت نواف سلام عن جرائم الحرب ووعدت بملاحقة هذه الجرائم في المحافل الدولية. وندد بول موركوس بارتكاب جريمة فاضحة ضد الصحافة وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.

لا شيء من هذه الكلمات يهم. غير أن جميعهم أعلنوا بعد أن فُرض أقسى واقع: فالدولة اللبنانية لم تتمكن من حماية الصحفيين قبل الهجوم، ولم تتمكن من فرض استخراجهم الفوري بعد الإضراب.

هذا الضعف أكثر صعوبة في العذر كما علمت السلطات. كانوا يعلمون أن الصحفيين قد تعرضوا. وعلموا أن الجنوب قد أصبح حيزا مغلقا بشكل متزايد، رهنا بخرائط إسرائيلية جديدة، ومناطق محظورة، وإضرابات متعددة، وطرق وصول متزايدة الخطورة. They also knew that journalists had already been killed in late March.

وقد بدأت رسمياً في إنشاء آليات للحماية. On 27 March, the Minister of Information announced a mechanism piloted with the army to coordinate access for journalists to the affected areas. وفي 30 آذار/مارس ثم في 15 نيسان/أبريل، رحبت اللجنة الخاصة بالمناقشات التي جرت مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وبالخطوات المتخذة نحو الأمم المتحدة. ومع ذلك، في تيرى، تم كشف هذا الجهاز كله بدون تأثير حقيقي.

وخرج الجيش اللبناني أيضا من هذه الحلقة. ليس لأنها كانت تريد النتيجة المميتة، ولكن لأنها لم تكن قادرة على فرض ممر من الاستخراج في حالة معروفة للجميع، تليها في مؤتمر قمة الدولة، وفيما يتعلق بالصحفيين الذين تم تحديدهم في بعثات. وفي الواقع، احتج لبنان، وسأل، ونسق، واتصل، ولكنه لم يأمر. توسّل للحصول على أكثر مما يضمنه.

وهذا الواقع وحشي، ولكن من المستحيل الالتفاف عليه: فعندما يظل الصحفي مدفونا لساعات في بلدة الجنوب، في حين أن الرئاسة، والأولوية، واليونيفيل، والصليب الأحمر، والجيش تتابع القضية، لم تعد المشكلة عسكرية فقط. إنه ولاية.

سابقة أُعلنت، لم تمنع أبداً

الأكثر غامرة لبيروت هو أن وفاة (آمال خليل) لم تكن كحادث لا يمكن التنبؤ به يحدث بعد سلسلة طويلة من الإنذارات. وفي نهاية آذار/مارس، قتل بالفعل ثلاثة صحفيين في جنوب لبنان. وكان الإهانة الرسمية فورية. وقد كثف وزير الإعلام تفاعله مع اليونيفيل. وأُرسلت إحالة إلى مقرر خاص للأمم المتحدة. وكانت الحكومة تتحدث بالفعل عن حماية الصحفيين كحالة طوارئ محددة.

This means that when Amal Khalil was struck, the state could not claim to discover the nature of the risk. وقد حدد الخطر، الذي أطلق عليه اسم الخصوم، وشكك المنظمات الدولية، وأعلن عن آليات التنسيق، ومع ذلك سمح بإنشاء نظام يواصل فيه فريق صحفي السفر إلى منطقة الإضراب دون أي ضمان حقيقي للأمن أو القدرة الموثوقة على الاستخراج السريع.

وهذا التناقض يدمر جزءا هاما من الخطاب الرسمي. فمن جهة، تصف السلطات بحق استهداف الصحفيين. ومن ناحية أخرى، فإنها لا تحول هذا الانسحاب إلى حماية ملموسة. ولا يكفي أن يكون من الحقوق القانونية أو السياسية إذا لم يمنع أي شيء من الناحية المادية تكرار السيناريو.

The case of Amal Khalil also strikes with its symbol. The journalist was not a novice parachuted on the ground. وقد غطّت الجنوب منذ وقت طويل، وتدميره، وقطعت طرقه، وضربت قراها وموتت. وفي أيلول/سبتمبر 2024، أطلقت بالفعل تهديدا من عدد إسرائيلي أمرها بمغادرة جنوب لبنان. كان اسمه معروفاً، كان ملفه معروفاً.

ومن ثم فإن وفاته تعطي الملف كثافة إضافية. إنها تلمس صحفياً سبق وأخبرته بالحرب، وتذكرت بالفعل معتقدات أخرى قُتلت،.

Tiri, or the failure of both official narratives

وتدعي إسرائيل عدم استهداف الصحفيين. ويدعي لبنان حماية الصحافة وتعبئة جميع الوسائل المتاحة. (تيري) يُفكّر في كلتا القصّتين في آنٍ واحد.

The Israeli story collapses because it fails to explain convincedly why a press team who came to cover a first bombardment is then struck in a shelter, then locked up for several hours in an area inaccessible to rescue. وحتى لو كان الهدف الأصلي عسكريا، فإن التسلسل يسفر عن نتيجة خطيرة من شأنها أن تطعن في الطريقة نفسها التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لعملياته في جنوب لبنان. إن الإضرابات المتكررة، وعدم الوصول الآمن، ومعاملة الإنقاذ، تحمل هذه الحالة عبئاً ثقيلاً لا يكفي لرفض الجيش الإسرائيلي.

القصة اللبنانية تنهار بشكل مختلف ليس لأن السلطات تكذب بشأن خطورة الاستهداف الإسرائيلي، ولكن لأن جهازها الوقائي ثبت أنه لا قوة له في اللحظة الحاسمة. وبين البلاغ والاستخراج الفعلي، وبين الوعد بالتنسيق والقدرة على فتح ممر بين الإدانة الدبلوماسية والإنقاذ الفعلي، فإن الفراغ هائل. كان هذا الفراغ الذي ابتلع (آمال خليل) بعد الإضراب.

سيكون من المناسب لبيروت أن تتمسك بنكران إسرائيل الوحيد وسيكون ذلك مريحاً سياسياً وقابلاً للدفاع قانوناً ومبنياً أخلاقياً على نقاط عديدة. ولكن هذا لن يكون كاملا. والسؤال الآخر الذي يثير القلق أيضا هو: ما هي نقطة الدولة التي تعرف أن الصحفيين مستهدفون، والتي تعلن عن آليات الحماية، التي تنسق مع اليونيفيل والجيش، وأنه لا يمكن، في اللحظة الحرجة، تأمين الأرض أو منع ترك صحفي تحت الأنقاض لساعات؟?

الموت الذي يزن بالفعل على الهدنة وعلى واشنطن

The death of Amal Khalil also occurs at a very specific moment. وهو يأتي في صميم وقف إطلاق النار المتنازع عليه بالفعل وعشية سلسلة جديدة من المناقشات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وتشير، بوحشية شديدة، إلى أن الهدنة لا تحمي المدنيين، لا الصحفيين، ولا حتى الإغاثة عندما تظل المناطق الجنوبية خاضعة لإضرابات وقيود إسرائيلية انفرادية.

وبالنسبة لبيروت، تعزز هذه الحالة الحجة القائلة بأن وقف إطلاق النار يجب أن يطول ويحترم، وأنه يجب على إسرائيل أن تضع حدا للضربات والتدمير في الجنوب. ولكنه يضعف أيضاً الدولة اللبنانية في الوقت نفسه التي تدعي فيها التفاوض. فالبلد الذي لم يتمكن من الخروج في الوقت المناسب، وهو صحفي مدفون في قرية في الجنوب يتحدث عن موقف ضعف شديد: ضعف ضد الجيش الإسرائيلي، وضعف وسائل الحماية، وضعف سلطته على الأرض.

وهذا هو السبب في أن القضية تتجاوز الملف الصحفي. تقول شيئاً أكثر عمومية عن لبنان اليوم. The authorities know how to name crimes, but not prevent them. وهم يعرفون كيفية فتح قنوات دبلوماسية، ولكن ليس تأمين الطرق. They can speak in Paris, Washington, at the UN, but not urgently impose a corridor on their own territory. أمال خليل فقد توفي تحت إضرابات إسرائيلية. لكنها ماتت أيضاً في بلد حيث استطاعت الدولة، مرة أخرى، أن ترى بعد ذلك.

وينضم الآن اسم أمال خليل إلى الصحفيين الآخرين الذين قتلوا في لبنان في الأسابيع الأخيرة. وفي هذه القائمة، يأخذ مكاناً خاصاً، لأن وفاته ليست فقط وفاة صحفي على خط المواجهة. It is that of a journalist who has been beaten after having fled, left under the destructions while everyone knew, and in a few hours became the most raw proof of a South Lebanon where the Israeli army strikes without sufficient restraint and where the Lebanese state, despite its words, has still not turned its promises of protection into a real ability to intervene.