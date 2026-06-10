انتقادات كتابية لمقال ميشيل فايد بعد الحرب؟ التهديد في دورنا (الفناء، 10 حزيران/يونيه، 2026)

في هذا المقال الجديد الذي نشرته فايارد كجزء من مجموعة Pensée Libre من إخراج سونيا مبروك، يقدم ميشيل فياض تشخيصًا مذهلاً وشجاعًا للتغيرات الاستراتيجية في الشرق الأوسط وآثارها المباشرة على فرنسا. وولد صاحب البلاغ في لبنان، وهو محلل عربي – مسلم ذو خبرة، يوقع هنا على عمله الطموح والضروري.

اختبار طارئ و حميمي

إنه كتاب عن الغضب البارد ميشال فاياد لا يستسلم للخلافات السهلة، ولكن للحاجة إلى كلمة حقيقية حول ما يرفضه الغرب في كثير من الأحيان. ومن الصفحات الأولى، قام بزرع الإطار بدقة من الذهب: ففي 28 شباط/فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات هائلة ضد جمهورية إيران الإسلامية. وهذه ليست عاصفة رعدية في سماء سيرين: بل هي النتيجة المنطقية لعقود من التوتر التي يفضلها سكان غربيون على تجاهلها أو استيعابها.

لكن بعد الحرب؟ ليس كتاب تعليق ساخن وهو عمل موضوعي، يُنظَّم إلى خمسة فصول من الصرامة العديمة التكرار، يُكمِّل بإبرام يُشرك صاحبه أخلاقياً. فلدى (فاياد) هذا التفرد الثمين: يعتقد أنه مؤرخ، يتحدث كمحلل جيوسياسي، ولكنه يشعر بأنه رجل في لبنان. وقد أخذ والده نجيب الأسلحة للدفاع عن بلده. مايكل فاياد اختار القلم وتتناسب النتيجة مع المخاطر.

هيكل الفكر الجغرافي السياسي الكلي

والميزة الأولى للكتاب هي قدرته على احتضان مجموع استراتيجي دون أن يفقد أبداً خيط إمكانية الوصول. تبدأ (فاياد) بتزيين الهيكل الداخلي لنظام الملا بدقّة سريرية: حراس الثورة، مذهب (الدفاع السيء) لمحمد علي جفاري، إعادة التطوّر الداكن للسلطة حول (مجاتابا خاليني). ونحن نفهم لماذا لا يموت النظام الإيراني، حتى برأسه، وهو مصمم للنجاة من الرؤوس.

ثم يقوم بتغيّب فكري حاسم، واحد يميّز المقالين من الدرجة الأولى عن المعلقين البسيطين، يُظهر أنّ السؤال الحقيقي ليس « وبعد إيران »؟ إن رده، الموثق والمحتج، يرسم صورة مذهلة للإسلام السني: تركيا من إردوغان، وسورية يولاني، وسلطة نووية من جمهورية باكستان الإسلامية، وبترومونيا الخليج، والإخوة المسلمة، والسلافيين، وتابلي، وتنظيم القاعدة، ودايش، وما إلى ذلك. « آلاف ورأس هيدرا » وفقاً لعنوان فصله الثاني الذي تصل تداعياته إلى الضواحي الفرنسية.

ومن المحتمل أن يكون الفصلان المتعلقان بلبنان وإسرائيل أكثر صفحات الكتاب تحركا. آثار خافتة هناك بالألم تحتوي على التدمير المنهجي لما يسميه « إثنان من السهام التضحية » ديمقراطيتان، إحداهما مسيحية، يهودية أخرى، مهجورة من جانب غرب أعمى بمصالحه النفطية ومصالح مجمعه الصناعي العسكري، فضلا عن حساباته القصيرة الأجل. Thesis is strong: فالغرب، بتضحية لبنان ثم إضعاف إسرائيل، لم يتجنب الحرب. لقد اقترب من حدوده.

فرنسا المستهدفة: تشخيص لا يرحم

وربما في الفصلين الأخيرين تكشف فايد عن نطاقها الكامل. والموضوعية موثقة بالأرقام (دراسة FIFG في آب/أغسطس 2025، الإحصاءات المتعلقة بعقود الأسلحة، تقارير برلمانية)، تبث اعتماد فرنسا الهيكلي على البتروقراطيات العربية. تسقط كلمة » الإشراف » ، دون تشديد، ولكن بدون امتياز: الوصاية الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، التي تفرض حرية العمل الفرنسية في مواجهة التمويل الإسلامي الخارجي.

إن رسم خرائط الشبكات الإسلامية في فرنسا صارم وشجاع. فايد لم يفسح المجال لتصوير جميع المسلمين في فرنسا أو لشعورهم بالرضا عن الحد من الظاهرة إلى مظاهرها العنيفة وحدها. التطرف الرقمي، تعليمات التصويت الديني، التدرج الجيلي المنحرف بين الشباب المسلمين: وتكافح الطبقات السياسية الفرنسية من أجل تسميتها دون تزوير.

الصيغة النهائية تُعتبر تحذيراً رسمياً: « السؤال الحقيقي ليس: متى ستفوز الحرب؟ هل نحن مستعدون لمحاربة طويلة الأجل – واضحة ومريضة ومصممة – ضد إيديولوجية أعلنت الحرب منذ عقود؟ »

الكتابة على المحك

أسلوب (ميشال فياد) هو أسلوب المقالين الفرنسيين العظماء الكثافة بدون أن تكون ثقيلة سيده لأركان سياسة الشرق الأوسط لا يسحق أبداً قراءته للكلمة ويُعرَّف كل مفهوم – فلايت – فاشيه، وعقيدة الدفاع الموسيقي، والجيزيا، والتكفيرزم – تعريفا منهجيا وسياقيا. وتُظهر الحواشي العديدة والدقيقة عملاً شاقاً في مجال الوثائق.

والهيكل السردي، الذي يتداخل مع وقت الحرب الحالي (شباط/فبراير – أيار/مايو 2026) والعمق التاريخي (من الثورة الإسلامية عام 1979 إلى الحروب اللبنانية)، يعطي الكتاب كثافة زمنية نادرة في نوع المقالات الجيوسياسية. (فاياد) لا يحلل الأخبار فحسب بل يُعطيها جذورها.

استنتاج: كتاب لا غنى عنه

بعد الحرب؟ التهديد على أبوابنا هو واحد من تلك الكتب التي يمكن أن نرى تحولت. وليس من خلال الكشف عن معلومات غير معروفة – فالوقائع عامة – بل من خلال التوليف الفكري الذي تستخدمه » فايد » : فربط النقاط التي تمزقت في التوسط في الأنباء يحول عادة دون ربطنا. إن مظهره كلبناني – من رجل استخدم بلده الأصلي كمختبر لما بدأت أوروبا تتصوره بالكاد – يعطي العمل سلطة أخلاقية لا يمكن للمعلق الخارجي أن يغتصبها.

ونادرا ما يحدث أن المقالات السياسية هي عمل من أعمال الذاكرة، ودرس تاريخي، وخارطة طريق استراتيجية. هذه هي. في الوقت الذي تبحث فيه (أوروبا) عن كلماتها لتسمية ما يحدث له، صوت (ميشيل فياد) هو الذي تحتاجه أكثر. يجب أن يكون هذا الكتاب في مكتبة كل صانع قرار، كل صحفي، كل مواطن يرفض أن يصبح الإنكار سياسة.

صحيفة Bibliographic

صاحب البلاغ:Michel Fayad

العنوان:بعد الحرب؟ التهديد في دولتنا

محرر:مكتبة (أرثيما فيارد) مجموعة أفكار مجانية. سونيا مابروك

ISBN:978-213-73625-9

النشر:حزيران/يونيه ٢٠٢٦ – ١٢٨ صفحة