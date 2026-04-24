انتهاكات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار: التحليق الجوي لطائرة بدون طيار في صور وأوامر الإجلاء

وأطلقت النار على طائرة إسرائيلية بلا طيار يوم الجمعة، 24 نيسان/أبريل، فوق برج الشمالي في منطقة صور في جنوب لبنان. وتشير المعلومات الأولى المتاحة إلى أن طائرة قد أصيبت أثناء تحليقها فوق منطقة مأهولة بالسكان. The exact type of drone, its equipment and the precise location of debris fall have not yet been confirmed by an official authority.

ويحدث هذا الحادث عندما تم تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل قبل ثلاثة أسابيع تحت رعاية أمريكية. وتشكل تحليقات الطائرات الآلية الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية انتهاكا لوقف إطلاق النار، حيث أنها تحافظ على نشاط عسكري في المجال الجوي اللبناني على الرغم من وقف الأعمال القتالية المعلن. كما أنها تشكل انتهاكا لسيادة لبنان.

وفي نفس التسلسل، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا باللغة العربية إلى سكان دير عميس، في مقاطعة صور. والرسالة تطلب منهم إخلاء منازلهم على الفور والانتقال على الأقل إلى القرية على مسافة 000 1 متر، مدعية أن أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل في منطقة إقامتهم.

طائرة بدون طيار سقطت في منطقة صور

The incident was reported early in the afternoon by Lebanese media. التحذيرات الأولى تضع المذبحة على برج الشمالي، بلدة في تجمع تايروس. الصور على الانترنت تظهر طائرة في رحلة، ثم اعتراض أو انفجار قبل سقوطها. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن هوية تقنية كاملة.

وتقع بورج الشيمالي في بيئة مدنية كثيفة. The town is close to Tyre, Palestinian refugee camps, residential areas, busy roads and villages already exposed to military tensions. ويشكل سقوط طائرة بدون طيار أو حطامها في هذا النوع من المناطق خطراً مباشراً على السكان، حتى وإن لم يبلغ فوراً عن وقوع إصابات.

ولم يتم الإبلاغ عن أي نتائج إنسانية نهائية في الساعات القليلة الأولى. وعادة ما تكون هناك حاجة إلى خدمات الأمن لتأمين المحيط ومنع السكان من لمس الحطام وتحديد ما إذا كانت الطائرة تحمل عناصر متفجرة أو بطاريات متضررة أو معدات حساسة. وتشترط هذه المراجعة أي تقييم محدد للمخاطر.

ولم يكن الجيش الإسرائيلي قد نشر بعد نسخة كاملة من هذا الحدث وقت تقديم المعلومات الأولية. كما أن حزب الله لم يقدم فوراً بياناً مفصلاً يدعو إلى الاعتراض أو النظام المستخدم أو الوحدة المعنية. ولذلك يجب أن تظل الصياغة حذرة: فقد أفيد بأن طائرة إسرائيلية بلا طيار قد أسقطت على برج الشمالي، ولكن لا تزال هناك عدة عناصر تقنية يتعين إنشاؤها.

رحلات جوية بلا طيار تنتهك وقف إطلاق النار

إن وجود طائرات إسرائيلية بلا طيار في السماء اللبنانية هو أحد أكثر نقاط الهدنة حساسية. ولا يقتصر وقف إطلاق النار على وقف إطلاق النار أو الضربات الجوية. وهو ينطوي أيضا على وقف أنشطة عسكرية واستخباراتية وضغوط هجومية في إقليم الطرف الآخر. وعلى هذا النحو، تشكل التحليقات الإسرائيلية انتهاكات لوقف إطلاق النار.

ولا تزال هذه الرحلات تشكل تهديدا للمدنيين. وفي الجنوب، لا ينظر إلى ضوضاء طائرة بدون طيار على أنها مجرد إطفاء. وهي ترتبط بعمليات الإضراب المستهدفة، والاغتيالات، وتتبع المنازل، وتدمير المركبات، وتنبيهات الإجلاء. وبالنسبة للمقيمين، كثيرا ما تعلن الطائرة بدون طيار إمكانية الإضراب أو الإنذار الجديد.

لقد شجب لبنان لسنوات انتهاكات إسرائيل المتكررة لمجاله الجوي. وفي السياق الحالي، تتسم هذه الانتهاكات بنطاق إضافي، لأنها تحدث خلال فترة تقدم كهدنة. وعليه، فإنها تضعف مصداقية التمديد الذي أعلن في واشنطن وتغذي تصور وقف إطلاق النار المطبق على نحو متفاوت.

وتدعي إسرائيل أيضا أنها تقوم بعمليات مراقبة ضد حزب الله وبنيته التحتية. This justification does not remove the legal and political problem posed by overflights. والغرض من وقف إطلاق النار هو بالتحديد تعليق العمليات العسكرية وإنشاء حيز لإلغاء التصعيد. إن طائرة عسكرية بلا طيار فوق منطقة مأهولة تتناقض مع هذا الهدف.

هدنة مطوّلة لكنها لم تكتمل بعد

والتمديد لمدة ثلاثة أسابيع المعلن عنه في واشنطن لم يحول الحالة في الجنوب إلى هادئة تماما. وانخفضت الأعمال القتالية الشديدة الحساسية، غير أن الضربات الموجهة، والنيران، والهدم، والإضاءة، والإنذار بالإجلاء ما زالت مستمرة. The drone shot down in Bourj el-Chemali is part of this grey area.

وبالتالي، فإن وقف إطلاق النار يعمل كإطار دبلوماسي أكثر من كونه حماية كاملة. وتسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قناة بين بيروت وتل أبيب. وتدعو الحكومة اللبنانية إلى إنهاء الهجمات والانسحاب الإسرائيلي وعودة المشردين وإعادة بناء القرى. وتربط إسرائيل كل خطوة إلى الأمام بالضمانات ضد حزب الله.

والواقع أن شعب الجنوب لا يحكم على الهدنة من البلاغات الدبلوماسية. وهي تقيس ذلك بوجود طائرات بدون طيار في السماء، وتفجيرات سمعية، وقطع الطرق، وتدمير المنازل، وتلقي رسائل الإجلاء على الشبكات الاجتماعية. وعندما تستمر هذه العناصر، تظل الهدنة جزئية.

The killing of an Israeli drone also shows that aerial military activity continues over Lebanon. وعلى الرغم من انخفاض الكثافة العامة، لا تزال السماء اللبنانية مسلحة. وهذه الحالة تنطوي على خطر استئناف المواجهات بسرعة، حيث يمكن أن يتبع كل اعتراض رد أو ضربة جديدة.

تحذير إسرائيلي لدير عميس

الجزء المهم الآخر من اليوم يتعلق بدير آمز وتُوجَّه رسالة باللغة العربية، تُعزى إلى الناطق الناطق بالعربية في الجيش الإسرائيلي، إلى السكان اللبنانيين الموجودين في منطقة صور هذه. ويدعي أن أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على التصرف في مكان إقامتهم.

وينص النص على أن الجيش الإسرائيلي لا يسعى إلى الوصول إلى المدنيين. غير أنها تأمر السكان بإخلاء منازلهم على الفور وبالانتقال من قرية لا تقل مساحتها عن 000 1 متر. الصيغة النهائية، « الذى يحذر مُعذراً » تردد خطاب مُستخدم في رسائل الإجلاء الإسرائيلي.

وهذا الانذار هو أيضا علامة على هشاشة وقف إطلاق النار. وينبغي أن تسمح هدنة كاملة للسكان بالبقاء في منازلهم والتنقل واستئناف حياة دنيا. بل على العكس من ذلك، يشير تحذير الإجلاء المرسل إلى قرية بأكملها إلى أنه يجري التخطيط لعملية عسكرية أو الإعداد لها في منطقة مدنية.

(دير إيمز) ليس موقعاً عسكرياً مجرداً. It is inhabited, with families, elderly people, children and residents who have sometimes experienced displacement. فطلب منهم المغادرة على الفور والانتقال من كيلومتر واحد يخلق ضغطا مباشرا، لا سيما عندما تتضرر الطرق أو لا يكون للأسر مكان استقبال.

الإجلاء كضغوط عسكرية

وتقدم إسرائيل تحذيرات الإجلاء كتدابير للحد من الإصابات بين المدنيين قبل الإضراب أو العملية. غير أنها لا تمحو الالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي. الإنذار لا يجعل هجوماً مشروعاً تلقائياً ولا يزال الهدف، والضرورة العسكرية، والتناسب، والاحتياطات المتخذة، حاسما.

In the context of southern Lebanon, these conclusions also have a displacement effect. إنهم يفرغون القرى ويقطعون العودة ويغلقون المتاجر ويسببون الذعر. The inhabitants must decide in a few minutes whether to stay or leave, without knowing whether the strike will take place, what area will be targeted or when they can return.

ويضعف انتشار هذه الرسائل خلال الهدنة مفهوم وقف إطلاق النار ذاته. It means that the population is still living under the threat of imminent operation. It prevents the stabilization of villages and delays the assessment of damage by municipalities, relief workers and public services.

ولذلك يجب قراءة الرسالة المرسلة إلى دير آميس مع إسقاط الطائرة بدون طيار في بورج الشمالي. وكلا الوقائع تنتمي إلى نفس التسلسل الأمني في منطقة صور. وتتعلق إحداها بالمجال الجوي وانتهاك وقف إطلاق النار من جانب التحليقات الإسرائيلية. ويتعلق الجانب الآخر بالضغط الذي يمارس على الأرض من خلال إنذار بالإجلاء.

A civilian population exposed

The Tyre region now concentrates several forms of risk. الطائرات الآلية تطير فوق المناطق. الحطام يمكن أن يقع في المنطقة المأهولة. تنبيهات الإجلاء يمكن أن تتسبب في رحيل متسرع. الضربات يمكن أن تتبع تحذيرات. وهكذا يعيش السكان بين الانتظار والرصد والمغادرة القسرية.

ويعتبر برج الشمالي حالة حساسة للغاية. وتزيد كثافة السكان من المخاطر في حالة حدوث انخفاض في الجهاز. وقد يصاب المقيمون بجراح بسبب شظايا أو حرائق أو انفجارات ثانوية. ويمكن للأطفال والفضول أيضا أن يقتربوا من الحطام قبل وصول قوات الأمن، مما يخلق خطرا إضافيا.

In Deir Aames, the risk is different but equally concrete. ويجب على الأسر مغادرة منازلها في حالة الطوارئ. ويواجه كبار السن والمرضى والأسر الكبيرة صعوبة أكبر في التحرك. ولا يزال أولئك الذين لا يغادرون معرضين لضربة. أولئك الذين يغادرون لا يعرفون ما إذا كان منزلهم سيظل واقفاً عند عودتهم.

وهذا الواقع يبين لماذا لا يمكن تقييم الهدنة إلا بعدد الطلقات. ويجب الحكم على الأمن الحقيقي للمدنيين. وما دامت الطائرات الإسرائيلية بلا طيار تحلق فوق القرى، وما دامت أوامر الإجلاء تصدر، وما زال وقف إطلاق النار، قدر الإمكان، غير كامل.

حزب الله والرد على التحليقات

ويحتل الطائرات بدون طيار مكانا مركزيا في المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. وتستخدمها إسرائيل للمراقبة، والاستخبارات، وتحديد الأهداف، وأحيانا لدعم الإضرابات. ويسعى حزب الله، من جهته، إلى تحدي هذا التفوق الجوي عن طريق الإعلان بانتظام عن اعتراضات أو إطلاق طائرات بدون طيار على المواقع الإسرائيلية.

وعندما تسقط طائرة إسرائيلية بلا طيار، يمكن لحزب الله أن يقدم الحادث ردا على انتهاك للسماء اللبنانية. بل على النقيض من ذلك، يمكن لإسرائيل أن تدعوها بأعمال عدائية ضد طائرة تعمل في بعثة مراقبة. ثم يغذي هذان الحسابان الاتهامات المتبادلة بانتهاكات وقف إطلاق النار.

ولا تزال المشكلة الأساسية هي نفسها. إن وجود طائرة عسكرية إسرائيلية بلا طيار فوق الأراضي اللبنانية خلال هدنة هو بالفعل انتهاك. ويتم اعتراض هذه الطائرة في سياق لم يتوقف فيه النشاط الجوي الإسرائيلي. ولذلك لا يمكن فصلها عن مسألة التحليقات.

هذه الدينامية خطرة. دخلت طائرة بدون طيار المجال الجوي اللبناني. إنه مستهدف. الجيش الإسرائيلي يمكنه الرد. (هيزبولا) يمكنه الرد. الهدنة تصبح هشة بالسلاسل. It is precisely this scenario that mediators seek to avoid, but no sufficiently clear public mechanism seems yet to prevent these incidents.

الدور المتوقع للدولة اللبنانية

ويجب على الدولة اللبنانية توثيق هذه الانتهاكات. The army, security services, municipalities and administrative authorities can establish the location of the drone fall, identify debris, detect damage and transmit the elements to the authorities concerned. وهذه الوثائق أساسية للمناقشات الجارية في إطار الرعاية الأمريكية.

وتؤكد الحكومة اللبنانية رغبتها في وقف الهجمات الإسرائيلية، واحترام سيادة البلد، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة المشردين. وضوء الطائرات بدون طيار يدخل هذا الملف مباشرة وهي ليست حوادث ثانوية. وهي تؤثر على قلب وقف إطلاق النار ومراقبة المجال الجوي الوطني.

ويجب أن تراعي الاستجابة اللبنانية أيضا الأمن الفوري للمدنيين. In Bourj al-Shemali, debris must be secured and the inhabitants must be prevented. In Deir Aames, it is necessary to monitor possible movements, assist vulnerable families and monitor the possibility of a strike. وغالباً ما تكون البلديات في خط المواجهة، مع محدودية الموارد.

ويشير هذا التسلسل إلى صعوبة الدولة اللبنانية. ويجب عليها أن تحتج على الانتهاكات الإسرائيلية، مع إظهار أنها تستطيع حماية المدنيين واستعادة السيطرة على الأرض. ويجب عليه أيضاً إدارة وجود حزب الله، الذي يحتفظ بقدرته العسكرية الخاصة وقراءته للهدنة.

اختبار للوساطة الأمريكية

وتواجه الوساطة الأمريكية اختبارا ملموسا. (واشنطن) تم تمديد الهدنة لثلاثة أسابيع غير أن هذا التمديد يفقد نطاقه إذا استمرت تحليقات الطائرات بدون طيار الإسرائيلية، إذا تلقت القرى أوامر الإجلاء وما زال سكان الجنوب معرضين للضربات.

وعرضت الولايات المتحدة الهدنة كمساحة لإلغاء التصعيد. ولكي تصبح الانتهاكات ذات مصداقية، يجب تحديدها ووصفها ومعالجتها. ولا يمكن تجاهل التحليقات الإسرائيلية باعتبارها مجرد لفتات استخباراتية. وفي وقف لإطلاق النار، يشكل النشاط الجوي العسكري على الأراضي اللبنانية عملا عدائيا.

ولذلك فإن المسألة ليست تقنية فحسب. إنها سياسية. وإذا احتفظت إسرائيل بحرية التحليق والتهديد والإضراب، فلن يتمكن لبنان من تقديم الهدنة كعودة للسيادة. وإذا استمر حزب الله في الرد بإطلاق النار أو الاعتراض، ستواصل إسرائيل تبرير عملياتها. The diplomatic mechanism may then remain trapped on the ground.

The next stage of the discussions should address this point. وتقتضي الهدنة الفعالة وقف الإضرابات والنيران والهدم والاقتحامات الأرضية. وهو يتطلب أيضا وقف التحليقات الجوية للطائرات الإسرائيلية بدون طيار، حيث أن هذه التحليقات تحافظ على الحرب على القرى وتثير استجابات مسلحة.

النقاط التي سيتم تأكيدها في الساعات القادمة

وسيلزم تأكيد عدة عناصر. الأول يتعلق بنموذج الطائرة بدون طيار التي سقطت في بورج الشمالي. وسيحدد تحديدها ما إذا كانت مراقبة أو توجيه أو طائرة بدون طيار مسلحة. ويمكن أن تساعد الدراسات والأرقام التسلسلية المحتملة المتخصصين في تحديد طابعها.

النقطة الثانية تتعلق بالاعتراض ويجوز لمطالبة رسمية من حزب الله أو بلاغ إسرائيلي أن يحدد الظروف. وفي غياب هذا التأكيد، لا بد من الإبلاغ عن الحادث على أنه طائرة إسرائيلية بلا طيار مقطوعة على منطقة صور، دون أن تُحدد بشكل نهائي الطريقة المستخدمة.

وتتعلق النقطة الثالثة بالتطورات في دير آمز. ويعلن الإنذار الإسرائيلي عن إجراء عسكري محتمل. It will be necessary to check whether strikes follow, whether the inhabitants actually eviction the village and whether the local authorities see any damage or displacement. واستمرار هذا التنبيه سيعرف ما إذا كانت الهدنة محطمة على الأرض.

وتتعلق النقطة الرابعة بميزانية التوازن المدني. No final results were published immediately for Bourj el-Shemali. وسيتعين فحص أي إصابات أو أضرار في الممتلكات أو حرائق تتصل بسقوط الطائرة بدون طيار. In this type of incident, the balance sheet can develop after the intervention of the security services.

ومن ثم يظل اليوم مفتوحا في منطقة صور. An Israeli drone was shot down over Burj al-Shemali. وتشكل التحليقات الإسرائيلية انتهاكا لوقف إطلاق النار. ودعا تحذير إسرائيلي سكان دير عميس إلى مغادرة منازلهم على الفور. ويأتي التمديد الدبلوماسي للهدنة مرة أخرى ضد الحقائق التي لوحظت في السماء وفي قرى الجنوب.