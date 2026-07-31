انفجار قاف: علامة على حجم 3.8

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ونتجت موجات من يوم الخميس إلى يوم الجمعة سجلتها الشبكة السيزمية اللبنانية بأكملها من انفجار الجيش الإسرائيلي في قطاع الشقيف في جنوب لبنان. The National Geophysical Centre, attached to the National Council for Scientific Research, located the signal at 02 a.m. on 31 July 2026. قارنها بزلزال حجمه 3.8 على مقياس ريتشتر. وهذا لا يعني أن زلزال طبيعي ضرب البلد. إنه يصف حجم الإشارة التي تم نقلها إلى الطابق السفلي من قبل انفجار الشقيف. وتحدث هذه الحلقة في منطقة تخضع لعمليات عسكرية مكثفة وحول قلعة بوفورت، التي سُجلت قبل أسبوع، مع أربعة قلعة أخرى من جبل آميل، إلى التراث العالمي ثم وضعت في قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر.

تم تسجيل الإلتهاب في الساعة 02/01

The survey of the public centre provides a precise landmark in a night marked by several explosions in the south of the country. رصدت المحطات تحركات التربة في الوقت نفسه. ويعزى أصلهم إلى الانفجار في منطقة الشكيف. The centre did not describe a tectonic rupture, nor announced a new natural epicentre. لقد تحدث عن موجات أرضية ينتجها الانفجار وإشارة يمكن مقارنتها بحجم 3.8. This distinction responds to frequent confusion. ويمكن لتفجير مرتفع أن يهتز الصخور والمباني والمجسات دون أن يتسبب في زلزال بالمعنى الجيولوجي. الأجهزة تسجل حركة. ويقوم الأخصائيون بعد ذلك بتحديد المصدر من إطاره الزمني وموقعه وشكله.

وقد سمع عن الانكماش بعيدا عن الجوار المباشر للقلعة. وأفادت تقارير صادرة عن وكالة أنباء عن يقظة شديدة في عدة مواقع في النبطية والمرجيون. The noise was also reported to have spread to more remote areas, including Iqlim al-Kharroub and Khaldé. وتصف هذه الشهادات انتشار التنفس في الهواء والاهتزاز في الأرض. هم لوحدهم لا يقيسون الضخامة. ويستند البيان الصادر عن المركز الوطني الجيوفيزيائي إلى أدوات معارة. ومن ثم فهي توفر العنصر التقني المركزي: the lebanese network has identified an artificial event powerful enough to appear on all its stations.

زلزال 3.8

ويقيس حجم مصدر سيزمي من موجات مسجلة. وهي لا تحدد سببها تلقائياً. إنزلاق مفاجئ على خطأ، انهيار تجويف، انفجار صناعي أو انفجار عسكري يمكن أن يولد إشارة. علماء السيزم بعد ذلك يدرسون خصائصه. In this case, the Lebanese scientific authority directly linked the survey to the Israeli operation. وبالتالي، فإن الإشارة إلى 3-8 تمثل مقارنة فعالة. إنها لا تحول الإنفجار إلى زلزال طبيعي. كما أنه لا يثبت أن خطأ قد تحرك أو أن سلسلة من النماذج قد بدأت. At this stage, there is no official public disclosure of a tectonic activity triggered by the operation.

مقياس الحجم هو لوغاريتم وتقابل الزيادة في وحدة ما توسعاً مسجّلاً بعشرة أضعاف، وليس تقدماً قياسياً بسيطاً. وهذه الممتلكات تجعل من الصعب إجراء مقارنات غير ملائمة. ويوضح أيضاً لماذا يجب معالجة القيمة 3.8 معالجة دقيقة. ويلخص الرقم إشارة، ولكنه لا يشير إلى عدد النوافذ التي انكسرت، وكم من الضغط قد وصل إلى المنازل أو في أي حالة تدخل فيها المجرات المضللة. إن عمق الحمولة، وطبيعة الصخرة، ومسافة أجهزة الاستشعار، واحتواء المتفجرات، قد غيّر إلى حد كبير الطاقة المنقولة إلى الأرض. انفجاران باستخدام كتلة متطابقة يمكن أن ينتج تسجيلات مختلفة.

درجة الحرارة والكثافة، قياسان مختلفان

ولا ينبغي الخلط بين الحجم والكثافة. أولها يعطي قيمة للحدث. ويصف الثاني الآثار التي لوحظت في موقع معين. ويتفاوت مع المسافة ونوع التضاريس ومقاومة البناء. The same source can be strongly felt in a nearby village and almost imperceptible elsewhere. إن إغاثة جنوب لبنان تضيف متغيرا آخر. القضبان والوادي وتشكيلات الصخور تؤثر على مرور الأمواج والتنفس. والمقارنة مع 3.8 لا تعني أن لبنان كله عانى من نفس الصدمة. وهو يشير إلى أن الصكوك قد استولت على توقيع في جميع أنحاء البلد يكون من الواضح بما فيه الكفاية تحليله.

وهذا الصف مهم لتقييم الأضرار. نوافذ مكسورة أو شقوق جديدة وجدت على الأرض. ولا تحل الأشعة السيزمية محل تفتيش المساكن، أو فحص الهياكل الأساسية، أو مسح النصب التذكاري. ومع ذلك، يمكنهم أن يحددوا وقت الحدث في أقرب لحظة وأن يبيّنوا كيف انتشرت الطاقة. وهي تساعد على إعادة بناء العملية، مقترنة بالفيديو والصور الساتلية والزيارات الهندسية. In an area where access remains subject to military constraints, this scientific trace is one of the few elements immediately available.

توقيع منفصل في السيزموجرام

فالتفجيرات الطبيعية والزلازل لا تنتج عموما نفس مزيج الموجات. التفجير يمارس ضغطا مفاجئا حول نقطة أو مجموعة من الحمولات. وغالبا ما يولد إشارة ضغط واضحة. زلزال تكتوني ينجم أساساً عن زلزال على طول خطاء وينتج حركات أغطية الأخصائيون يقارنون الأمواج الأولية، المعروفة باسم P، والموجات الثانوية، المعروفة باسم S. كما يدرسون العمق الواضح للإشارة ومدتها وتواترها. ولا توجد دائما معايير معزولة كافية، ولكنها كثيرا ما تميز الانفجار عن الزلزال.

وفي قطاع الشكيف، يوفر الوقت المعروف للإنفجار مؤشرا إضافيا. والتوافق بين العملية والشهادات ووصول الأمواج على الشبكة يعزز الإسناد الذي أعلنه المركز. ومن شأن النشر التفصيلي للمسارات أن يتيح مزيدا من التقدم. وسوف تبين فترات الوصول في كل محطة، والزيادة القصوى والاختلافات بين عناصر الحركة. ولم يقدم البيان الصحفي الصادر صباح يوم الجمعة هذه البيانات الخام بعد. He delivered a synthetic qualification for the public: الأرض تهتز تحت تأثير انفجار، مع إشارة مماثلة لحادثة الحجم 3-8.

الشبكة السيزمية كشاهد مستقل

وحقيقة أن جميع المحطات سجلت الحدث لا يعني أن الضرر وقع حول كل منها. تكتشف الكائنات الحية تحركات أضعف بكثير مما يشعر به الشخص. وهي تستخدم على وجه التحديد لالتقاط الإشارات البعيدة ثم مقارنة وصولها من نقطة إلى أخرى. وكلما زاد الكثافة وتزامنت الشبكة بشكل سليم، كلما كان الموقع والوصف أكثر دقة. ويبين إعلان المركز في المقام الأول أن الانكماش قد ترك أثرا قابلا للقياس على الصعيد الوطني. It gives the authorities an independent reference to military images and social media stories.

ويمكن أيضاً استخدام هذه السجلات لتمييز العديد من الحمولات المباشرة عن تفجير واحد، شريطة أن تكون المباعدة بين الولادات كافية وألا تتداخل الإشارات كلياً. ووصف الجيش الإسرائيلي العملية بأنها تدمير شبكة نفق. ولم تعلن، في إعلانها الأولي، الخطة الكاملة للمجالات، وتصميم التهم، والتسلسل الزمني التقني لإطلاق النار. The seismogram can provide evidences on the duration and succession of impulses. غير أنها لا تسمح، بدون بيانات أخرى، برسم خرائط الأعمال المدمرة وحدها أو تحديد استخدامها السابق.

The Israeli 700-ton claim

The Israeli authorities claimed to have used approximately 700 tons of explosives to destroy noses under Beaufort Ridge. ونسبوا هذه المرافق إلى حزب الله وعرضوا العملية كرد على انتهاك وقف إطلاق النار الذي نسبوه إلى الحركة اللبنانية. وتشكل هذه البيانات النسخة الإسرائيلية الرسمية. They were not accompanied on Friday morning by an independent check on the exact quantity, type or extent of the galleries. الحجم المعلن استثنائي. ومع ذلك، يتطلب قراءة دقيقة، حيث أن مصطلح « 700 طن من المتفجرات » لا يحدد ما يعادل TNT، أو طريقة العد، أو أن الجزء قد انفجر فعلا في نفس الوقت.

ولذلك سيكون من الخطأ تحويل هذا الرقم آليا إلى حجم. إن كمية المواد الكيميائية لا تنقل بالكامل أبداً كموجات سيزمية. جزء من الطاقة يكسر الصخرة، ويحرك المواد، ويسخن الغاز، وينتج الضوضاء ويشتت في الهواء. وتتوقف الكفاءة السيزمية على الاحتواء، والمقياس الجيولوجي للمعرض، والعمق، والتكوين الجماعي. ولا يكون للقروض المنتشرة على عدة نقاط نفس تأثير الكتلة المركزة. والقيمة 3.8 التي أعلنها المركز هي نتيجة لاحظتها أجهزة الاستشعار. ويبلغ عدد الأطنان الـ 700 طن في الوقت الحاضر مطالبة مقدمة من طرف في النزاع. ولا ينبغي عرض كلا البيانين كما لو كان أحدهما يبيّن الآخر تلقائياً.

النوافذ والمنازل المكسورة

وأبلغت تقارير محلية مبكرة عن وجود نوافذ مكسورة وأضرار في منازل في القاعدة في منطقة مرجان. ووصف السكان الاهتزاز الشديد ورائحة قوية من المسحوق. The information available in the morning did not indicate any casualties directly related to the blasting of the Shqif. وظل هذا الرصيد مؤقتا. وقد يؤدي الوصول إلى قطاعات قريبة من العملية، وتفرق السكان، وحالة الاتصالات، إلى تأخير الإبلاغ. The municipalities must still distinguish between the damage caused by the air breath, those caused by the movement of the ground and those caused by other strikes carried out during the same night.

وتتمثل الأولوية التقنية في التحقق من الهياكل الهشة. والمباني القديمة، والمنازل التي تضررت بالفعل، والأعمال على الطوابق المتصدعة قد تكون لها آثار مؤجلة. الاهتزاز لا يسبب دائما انهيار فوري يمكنه أن يوسع شقاً قائماً، ويحرك عنصراً سقفياً، أو يضعف جدراناً ضعيفاً. كما أن نظم المياه والطرق والدعم القريبة من التجويف تستحق السيطرة. يمكن للمعرض المدمر أن يخلق فراغا غير مستقر أو أن يغير الصرف المحلي. ولن يفصل الضرر الظاهر عن المخاطر التي لا تزال مخبأة إلا التفتيش الذي يقوم به المهندسون والجيولوجيون.

(بوفورت)، الحصن الآن في خطر

The blasting takes on a particular dimension because of the near of Beaufort Cass, called Qalaat al-Shaqif in Lebanon. الحصن يهيمن على وادي (ليتاني) من رواية صخرية. وقد شكل موقفها تاريخها العسكري وقيمتها التراثية. On July 24, seven days before the explosion, the World Heritage Committee placed the Casss of Mount Amel on the World Heritage List under an urgent procedure. وتضم المجموعة بوفورت، وتبنين، وشاكرا، ودير كيفا، وتشاما. وقد أدرجت أيضا في قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر بسبب التهديدات المتصلة بالنزاع.

وهذا الترتيب الأخير لا يقيس بعد نتائج العملية. غير أنه يعزز الاهتمام الذي يولى للموقع. وقبل التسجيل، حظيت بوفور بالفعل بحماية معززة مؤقتة بموجب اتفاقية لاهاي بشأن الملكية الثقافية في حالات النزاع المسلح. وبحلول نهاية أيار/مايو، أبلغت المنظمة الدولية المختصة عن إضرابات بالقرب من الحصن. وقد طلبت السلطات الثقافية اللبنانية الوصول والتعبئة على الصعيد الدولي. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في نهاية أيار/مايو أنه يسيطر على المرتفع. These elements place the monument in a space where military presence, protected heritage and claimed underground infrastructure overlap.

ولم يتوفر صباح يوم الجمعة أي جرد مستقل كامل للضرر الليلي. إنفجار تحت الحافة يمكن أن يؤثر على نصب تذكاري دون أن يترك على الفور خرقاً مذهلاً والزيارات القديمة تستجيب للإهتزازات وفقا لحالتها، وإصلاحاتها السابقة، ونوعية المفاصل. الشقوق الصغيرة قد تظهر في الخزائن أو حولها القضبان يمكن تطهيرها الصخرة التي تحمل نفسها يجب أن تفحص إذا تم تدمير المجرات بالقرب من هنا ومن شأن الصور المأخوذة قبل العملية وبعدها، أن توفر الدراسات الاستقصائية الثلاثة الأبعاد وضوابط التصدع أساسا أقوى من مجرد المراقبة عن بعد.

ما يمكن أن تُثبته الدراسات الاستقصائية وما لا يعرفونه

ويمكن أن تؤكد البيانات السيزمية الجدول الزمني، وتقدير حجم الإشارة، والمساعدة على تحديد مصدرها. كما يمكنهم توثيق عملية تتجاوز آثارها المساحة المصوّرة. إن اهتمامها علمي، ولكنه إداري وتراثي أيضا. A timed record can be attached to a damage file, compared to municipal reports or used to plan an inspection. وأخيرا، يمكن استخدامها في البحث عن أحداث ثانوية محتملة في الساعات التالية، مثل انهيار المكافآت. وتتطلب هذه الاستخدامات الحفاظ على البيانات الخام، ومعايرة هذه البيانات، وتحليلا شفافا من جانب المتخصصين.

وللاستقصاءات نفسها حدود واضحة. لا يقولون من كان في الأنفاق، ما احتووه أو ما وظيفتهم. وهي لا تثبت كمية المتفجرات التي تم الاحتجاج بها. وهي لا تحدد وحدها ما إذا كان قد تم احترام قاعدة قانون النزاعات. كما أنها لا تحدد بدقة حالة القلعة أو القرى المجاورة. وللإجابة على هذه الأسئلة، يجب أن تُعبر الصكوك بوثائق تشغيلية، وصور، وعينات، وعمليات تفتيش. ولا يزال هذا الفصل بين الوقائع المقاسة والمطالبات العسكرية والأضرار التي لم يتم تقييمها بعد أمرا أساسيا في معالجة الحدث.

الرصد للاستمرار بعد الصدمة

ومن الطبيعي أن يغذي قرب الأخطاء المعروفة في جنوب لبنان الشواغل. ومع ذلك، فإن انفجار حجم يعادل 3.8 لا يعني أن زلزالا أكبر سيعقبه. وقد تؤدي المتفجرات، في ظروف نادرة، إلى تغيير القيود التي تكون قريبة جدا من خطأ غير مستقر أصلا. وهذه الآلية ليست آلية ولا مثبتة هنا. الإصدار الأول لم يبلّغ عن أيّ تكرارات تكتونية. غير أن عدم الإبلاغ هذا لا يكفي لإغلاق أي مراقبة. ويجب على الشبكة الوطنية أن تواصل دراسة الإشارات الأمامية من أجل التمييز بين الانهيارات المحتملة أو التفجيرات الجديدة أو النشاط الطبيعي غير المتصل بالعملية.

والبيانات المقبلة المتوقعة هي بيانات جيوفيزيائية وميدانية على حد سواء. The National Geophysical Centre could publish details on the location, amplitudes and shape of the waves. ويجب على البلديات أن تدعم الدراسة الاستقصائية للمساكن المتأثرة. وسيتعين على دوائر التراث المختصة الوصول إلى بوفورت بالمهندسين والمهندسين والمهندسين الجيولوجيين. ومن شأن المقارنة مع سجلات ما قبل القتال أن تساعد على تحديد الشقوق الجديدة. وإلى أن تكون هذه الزيارات ممكنة، يظل الرقم 3.8 هو أدق النتائج المتاحة على السلطة المحالة إلى الأرض، بينما لا يزال يتعين تحديد المدى الفعلي للأضرار التي تحدث تحت الحافة وفي القلعة وفي القرى المجاورة.