إن إسرائيل تنتهك بالفعل وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

إن وقف إطلاق النار الذي أعلن يوم الجمعة في الساعة ٠٠/١٦ في جنوب لبنان قد أخضع بسرعة لاختبار القصف الإسرائيلي الجديد في منطقة النبطية وفي جبل الرفيع. In Beirut, these strikes are denounced as violations of the truce, while Benjamin Netanyahu claims that Israel will not withdraw from the buffer zones in southern Lebanon.

إن وقف إطلاق النار الذي أعلن يوم الجمعة في الساعة ٠٠/١٦ في جنوب لبنان قد تعرض بسرعة لاختبار القصف الإسرائيلي الجديد المبل َّغ عنه في منطقة النبطية وفي جبل الرفيع في منطقة إقليم التفاح. In Beirut, these strikes are denounced as Israeli violations of the truce, at the very moment when Benjamin Netanyahu claims that Israel will not withdraw from the buffer zones in southern Lebanon. ويلخص التسلسل الفجوة بين إعلان واشنطن الدبلوماسي وواقع القرى الجنوبية.

ووفقا لما ذكره رويترز، وافقت إسرائيل وحزب الله على بدء نفاذ وقف إطلاق النار يوم الجمعة في الساعة 00/16 من الزمان المحلي، بعد الوساطة بمشاركة الولايات المتحدة وقطر، وبمساعدة إيران. وكان من المقرر أن يتضمن هذا الإعلان التصعيد الناجم عن وفاة أربعة جنود إسرائيليين بالقرب من كفر تبنيت وعن الاستجابة الواسعة النطاق للجيش الإسرائيلي. ولكن التقارير الأولى من الميدان أضعفت على الفور نطاق الهدنة. وأبلغ المراسلون الصحفيون عن غارات في محافظة النبطية وعلى مرتفعات إقليم التفاح، في جنوب ضربه الليل والصباح.

وبالنسبة للسكان، فإن السؤال ليس فقط ما إذا كان قد تم الإعلان عن اتفاق. وسألت عما إذا كانت الطائرة قد توقفت فعلا عن الضرب، وعما إذا كانت الطائرات بدون طيار تغادر السماء، وعما إذا كان بإمكان سيارات الإسعاف أن تتحرك، وعما إذا كان يمكن للأسر أن تخرج من المآوي. وفي عدد من المواقع، لا يزال موظفو الإغاثة يسعون إلى الوصول إلى المنازل المتضررة عندما جرى تعميم إعلان وقف إطلاق النار. The Lebanese record of the day was already heavy, with 30 deaths reported in the latest available information and many injured.

لا تزال نباتية مستهدفة بعد الإعلان

وكانت منطقة النبطية في قلب الموجة الإسرائيلية. وأُبلغ عن وقوع إضرابات في النبطية نفسها، ولكن أيضا في المناطق القريبة أو القريبة منها، بما في ذلك كفر تبنيت، وهروف، والدوير، والشرقة، والسفير، والجبتشيت، وتول، والقسيبة، وكفر دجال، وكفار رومين، وزبين، وزب الدين، والنبطية الطول. After 4 p.m., reports of Mount al-Rafi and Nabatiyah district gave the truce an immediately uncertain character.

ويقدم الجيش الإسرائيلي عملياته ردا على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله. وهي تدعي في بلاغاتها أنها ضربت أكثر من 80 مركزا للقيادة، وأطلقت مواقعها ومقاتليها وبنيتها التحتية في منطقة النبطية وغيرها من المناطق الجنوبية. وهي تدعي أيضا أنها استهدفت مركزين للقيادة في البقاع، بينما كان أعضاء حزب الله هناك. Finally, it claims to continue the dismantling of underground infrastructure in the Beaufort area.

وعلى الجانب اللبناني، لا تكفي هذه النسخة لإبطال الشعور بالانتهاك. الإضرابات تؤثر على أرض ذات سيادة. They hit villages, roads, inhabited areas and areas where civilians are still trying to survive or return. إن المفهوم الإسرائيلي » الهدف » لا يتفق دائما مع ما يراه الناس: المنازل، والسيارات التي دمرت، والأراضي التي يتعذر الوصول إليها، وأجبرت الأسر على المغادرة. ولذلك لا يمكن تخفيض وقف إطلاق النار إلى صيغة دبلوماسية. يجب التحقق من ذلك من خلال وقف التفجيرات.

كفر تيبنيت، نقطة البداية

تصاعد يوم الجمعة كان مدفوعاً بكمين إدعى من قبل حزب الله بالقرب من كفر تبنيت في منطقة علي الطاهر واعترف الجيش الإسرائيلي بوفاة أربعة جنود، من بينهم دور غيداليا بن سيمون، قائد الكتيبة 52 التابعة للواء المصفحة 401. ويدعي حزب الله أنه استهدف قوة إسرائيلية كانت تتقدم في المنطقة، ودمرت ثلاث دبابات مركافا بقذائف مصحوبة بمرشدين، ثم ضربت قوة أخرى إجلاء الموتى والجرحى.

وتسبب هذا الهجوم في صدمة سياسية في إسرائيل. كما أعطى حكومة نتنياهو إطار استجابة واسعة النطاق. ولكن الاستجابة الإسرائيلية لم تقتصر على قطاع واحد. It hit Nabatiyah, other parts of the South and the Bekaa. In Lebanese villages, this extension is seen as a collective punishment, even when the Israeli army claims to be targeting Hezbollah. وأدت الحالة الإنسانية وتزايد عدد المواقع إلى تأجيج تهمة الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.

نتنياهو يرفض إزالة المناطق العازلة

تصريح بنجامين نتنياهو عزز هذا القلق ووفقا للقناة الإسرائيلية رقم 12 ووسائط الإعلام الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء إن حزب الله سيدفع سعرا مرتفعا جدا وأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق العازلة في جنوب لبنان. وكرر التأكيد على أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية « طالما لزم الأمر » لحماية المواقع الشمالية. وفي بيروت، يُقرأ هذا الحكم على أنه ادعاء بالاحتفاظ العسكري في الأراضي اللبنانية.

وأصبحت مسألة المناطق العازلة مسألة مركزية. وتعرضها إسرائيل كضرورة أمنية. ويعتبر لبنان ذلك انتهاكا مباشرا لسيادته. إن وقف إطلاق النار دون انسحاب إسرائيلي يمكن أن يستقر احتلالا فعليا بدلا من إنهاءه. والقرى المعنية ليست أماكن فارغة. وهذه هي المواقع، والأراضي الزراعية، والطرق، والمنازل وأماكن الحياة. وبالنسبة للمشردين داخليا، لا يمكن اعتبار أي هدنة حقيقية ما لم تسمح بالعودة الآمنة.

This concern is particularly concentrated on Maroun al-Ras, a border village on a strategic altitude. وقد أشارت المعلومات اللبنانية في الأيام الأخيرة إلى موقف إسرائيلي منشأ حديثا في المنطقة. ولا تسمح الأدلة المتاحة بالتأكد من إنشاء قاعدة دائمة. غير أنهم يخشون حقيقة عسكرية. وفي جنوب لبنان، تعطي التجربة التاريخية أهمية خاصة لهذه الإشارات. ويمكن أن تصبح وظيفة مؤقتة مستدامة. أي منطقة آمنة يمكن أن تصبح احتلالا طويلا.

تهديدات بن غفير وسموتريش

وثقت أيضا تعليقات إيتمار بن غفير وبزلل سموثر نظرة لبنانية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي قال أن كل لبنان يجب أن يحترق. وزير المالية دعا إلى « التحدث بالنار » و « إفتح أبواب الجحيم ». وهذه البيانات، الواردة من شخصين إسرائيليين من اليمين، ترد في لبنان كتهديدات ضد بلد كامل. They blur the distinction between Hezbollah, the Lebanese state and the civilian population.

ويأتي هذا الخطاب في سياق انتخابي وسياسي متوتر في إسرائيل. (بنجامين نتنياهو) يعتمد على حلفائه اليمينيين للحفاظ على تحالفه ويسعى بن غفير وسموتريش إلى الظهور كضامن لخط صلب، لا سيما بعد الخسائر العسكرية. وهكذا يصبح لبنان أرضية مظاهرة سياسية. وكلما طلب الحق الإسرائيلي استجابة قوية، كلما كان هامش وقف إطلاق النار الدائم أضيق. ومن بيروت، تعرض هذه الدينامية القرى اللبنانية إلى الحسابات الداخلية لتحالف إسرائيلي هش.

اتفاق إيران – الولايات المتحدة أضعف من جراء الانتهاكات

ويضيف السياق الإقليمي بعدا إضافيا. ويشكل وقف إطلاق النار المعلن عنه يوم الجمعة جزءا من الجهود المتصلة بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. According to Reuters, the discussions planned in Switzerland were postponed after the escalation in Lebanon. وسعت واشنطن إلى الحفاظ على تسلسل دبلوماسي أوسع، في حين أن طهران مشروطة بمشاركتها في وقف كامل للأعمال القتالية. ومن ثم تصبح الجبهة اللبنانية واحدة من أكثر الاختبارات حساسية للتنظيم الإقليمي.

In this context, the Israeli violations reported after the announcement of the truce have a scope beyond southern Lebanon. فهي تهدد مصداقية العملية برمتها. وإذا استمرت إسرائيل في القصف بعد إعلان وقف إطلاق النار، وترفض نتنياهو الانسحاب من المناطق العازلة، فإن الاتفاق يمكن أن يفرغ من محتوياته على الأرض. ويمكن عندئذ لحزب الله أن يبرر هجمات أخرى باسم السيادة اللبنانية. وستحتج إسرائيل بهذه الهجمات لمواصلة إضرابها. وستظل دورة التسلق سليمة.

وبالنسبة لبيروت، فإن الخطر يتمثل في أن يصبح نقطة الانطلاق لاتفاق إقليمي يتجاوزه. ويحتاج لبنان إلى وقف حقيقي للقصف وسحب القوات الإسرائيلية وآلية رصد يمكن التحقق منها. وبدون هذه العناصر، يظل وقف إطلاق النار هشا. بل إنه يمكن أن يصبح خطيرا إذا جمد الخطوط الأمامية مع السماح لإسرائيل بالتحكم في المناطق اللبنانية والضرب خارج هذه المناطق.

هدنة حكمت على الأرض

ويعزز البقاع هذا القلق. ووسعت الهجمات الإسرائيلية التي أُعلنت ضد مركزين للقيادة محيط المواجهة. ولا تقع هذه المنطقة ضمن خط الحدود المباشر. ويعطي استهدافها في الوقت الذي يعلن فيه عن هدنة انطباعا بأن جميع الأراضي اللبنانية لا تزال مكشوفة. وبالنسبة للسلطات اللبنانية، فإن هذا يضعف فكرة وقف إطلاق النار المحدود في الجنوب ويثير مسألة قاعدة مشتركة تنطبق على جميع المناطق.

وفي القرى، تظل المخاطر ملموسة للغاية. العائلات تنتظر التعرف على الموتى ويجب إجلاء الجرحى. يجب أن يكون العمال الإنقاذ قادرين على الوصول إلى الأنقاض ويرغب المشردون داخلياً في معرفة ما إذا كان بإمكانهم العودة أو ما إذا كان ينبغي لهم البقاء في المدارس أو مع أقاربهم أو في مساكن مؤقتة. ولا يقاس انتهاك وقف إطلاق النار فقط في البلاغات العسكرية. ويقاس ذلك باستحالة التنقل والمعالجة والدفن والتعمير.

وفي الساعات القليلة القادمة ستعرف ما إذا كان إعلان الـ 16 ساعة يفتح عملية تهدئة حقيقية أو إذا كان ينضم إلى القائمة الطويلة للهدارات التي أضعفت على الفور. وفي النبطية، وفي جبل الرفيع، حول كفر تبنيت، وفي منطقة بوفورت وفي مارون الراس، لن يحكم السكان على الاتفاق المتعلق بالبيانات الأمريكية أو الإسرائيلية أو الإيرانية. وسيحكمون عليه بالوقف الفعلي للقصف الإسرائيلي، وانتهاء انتهاكات الهدنة، وإمكانية العودة إلى قراهم دون أن يعيشوا تحت منطقة عازلة مفروضة.