أوقفوا إطلاق النار في لبنان في الساعة 00/19، يعلنون الهآرتس

وزاد نطاق الإعلان عن إمكانية وقف إطلاق النار في لبنان يوم الخميس ١٦ نيسان/أبريل في نهاية اليوم، في أعقاب المعلومات المنسوبة إلى اليومية الإسرائيليةHaaretzووفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي، أمر قواته بالإعداد لبدء نفاذ هدنة في المساء بعد الساعة 00/19. وحظي هذا التسلسل على الفور بالاهتمام في بيروت والقدس، في حين أن القتال لم يتوقف على أرض الواقع، استمرت الإضرابات الإسرائيلية في عدة أجزاء من الجنوب والبقاع، وصدر نداء دبلوماسي لفترة من الزمن كتبادل مباشر بين جوزيف أوون وبنيامين نتنياهو وغادر في نهاية المطاف مكانا لإجراء محادثة مؤكدة بين الرئيس اللبناني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

إنذار (هااريتز) يُنعش فرضية هدنة

قبل ساعات قليلة، كانت عدة إشارات متقاربة قد أوجت فكرة هدنة قريبة وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون أن مجلس الأمن اجتمع ليلة الأربعاء لمناقشة إمكانية وقف إطلاق النار في لبنان. وفي الوقت نفسه، تواصل واشنطن جهودها لتوسيع نطاق الاتصالات بين الجانبين. ولكن في بيروت، حافظت الحكومة اللبنانية على خط دون تغيير: لا تحول نحو الاتصال السياسي المباشر الرفيع المستوى مع إسرائيل دون وقف مسبق للأعمال القتالية.

ولذلك فإن العنصر الجديد في اليوم هو هذا الإعلان الذي يُعلن عنهHaaretz– في أزمة تتداخل فيها الإشارات العسكرية والدبلوماسية، لا يشكل الأمر الموجه إلى القوات على أرض الواقع في حد ذاته تأكيدا عاما لاتفاق نهائي. غير أنها تشير إلى أن فرضية الهدنة كانت خطيرة بما فيه الكفاية لتترجم إلى تعليمات تشغيلية. وفي هذه المرحلة، لم يصدر أي بلاغ إسرائيلي رسمي يتضمن تفاصيل عن طرائق إمكانية دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ بعد الساعة السابعة مساء، ولا عن مدة وقف إطلاق النار هذا أو محيطه أو آلية رصده.

The Aoun-Netanyahu call did not take place

وعلى الجبهة الدبلوماسية، اتسم هذا اليوم بتشويش شديد حول دعوة إلى أن تجمع، وفقا لعدة بيانات خارج لبنان، جوزيف أوون وبنيامين نتنياهو. وقال دونالد ترامب إن الزعيمين الإسرائيلي واللبناني ينبغي أن يتكلما مع بعضهما البعض يوم الخميس. وفي إسرائيل، أعلن الوزير جيلا غامليل أيضا عن تبادل وشيك بين الرجلين. ولكن في بيروت، رفض العديد من المسؤولين اللبنانيين هذا السيناريو بسرعة.

ولم تؤكد الرئاسة اللبنانية عقد اجتماع بين جوزيف أوون ورئيس الوزراء الإسرائيلي. المُبادَلَة في الحقيقة أُثبتَ الخميسَ a نداء بين جوزيف أوون وماركو روبيو. According to the Presidency, the Lebanese Head of State thanked the US Secretary of State for Washington’s efforts to secure a ceasefire in Lebanon. وهذه النقطة أساسية في القراءة السياسية لهذا اليوم: إذ إن ما قُدِّم بوصفه محادثة تاريخية مباشرة بين بيروت وتل أبيب لم يتحقق علنا. القناة المؤكدة كانت القناة الأمريكية

كما أكد جوزيف أوون من جديد الموقف اللبناني. ويجب أن يسبق وقف إطلاق النار المفاوضات المباشرة. وعرض الرئيس اللبناني هذه الهدنة على أنها المدخل الطبيعي لإجراء مزيد من المناقشات، مع الاعتقاد بأن الانسحاب الإسرائيلي سيكون خطوة أساسية في توطيد وقف القتال والسماح بنشر الجيش اللبناني في الجنوب. وقد تكرر هذا الخط مع أن واشنطن تحاول منذ عدة أيام دفع كلا الجانبين نحو صيغة لوقف التصعيد.

وفي يوم الثلاثاء، اجتمع سفيرا إسرائيل ولبنان في واشنطن في إطار نادر، في إطار الوساطة الأمريكية. وفي مساء يوم الأربعاء، ناقش مجلس الأمن الإسرائيلي إمكانية وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكره المسؤولون الإسرائيليون. الخميس، المعلومات المنسوبة إلىHaaretzوعند إعداد القوات الإسرائيلية هدنة بعد الساعة 00/19، أعطى مسارا أكثر تحديدا لهذا التسلسل. غير أنه في وقت كان فيه هذا المنظور دائرا، كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في عدة مناطق لبنانية ولم تتوقف عمليات تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود.

استمرار الهجمات الإسرائيلية على عدة جبهات

وهذه الفجوة بين الديناميات الدبلوماسية والواقع العسكري هي التي تهيمن على اليوم. According to Reuters, fighting continued in southern Lebanon, particularly around Bint Jbeil, a border town that Benyamin Netanyahu presented on Monday as a major military objective. The Israeli Prime Minister claimed that the army was about to overcome what he described as a stronghold of Hezbollah. وفي الوقت نفسه، يعتقد المسؤولون اللبنانيون أن إسرائيل تسعى للحصول على ميزة في بنت جبيل قبل أي تطورات سياسية.

وعلى أرض الواقع، تصف بعثات وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية يوما من الضربات المتفرقة والقصف والتدمير المستهدف في عدة مناطق. وأبلغت الوكالة يوم الخميس عن أضرار جسيمة لحقت بالمستشفى الحكومي في تبنين، تأثرت بضربات قريبة. The same mission reported the death of a civilian and strikes on large areas of the South and the Bekaa. وفي تقرير آخر نشرته الوكالة، قُتل أربعة من عمال الإنقاذ أثناء بعثة إنقاذ في مايفدون، بعد أن استهدفتهم ضربة طائرة بدون طيار، بينما أُطلقت النيران المدفعية على زيدين وهروف.

According to the National Information Agency, Israeli raids targeted several southern localities in the night and morning. A strike hit the Wadi Shbeil area in Qatrani, causing a power cut in Qatrani and Sriré. واستهدفت ثلاثة غارات أيضا كفرا وهاريس وتولين. In Nabatiyah, the agency reported a drone strike on an open area in the religious district, as well as a night strike on a house in Roumine. في (تاير) هجوم على (كلايل) In Marjeyoun, a second strike on Debbine caused a power cut in the area.

كما تشير الإرسالات اللبنانية إلى إضرابات خارج الحدود الجنوبية وحدها. In the West Bekaa, two emerged raids targeted Sohmor, causing significant damage to homes. In the district of Tyre, the National Information Agency also reported that Israeli forces had detonated the Marwahin High School building. كما أفادت بتجديد تحذير إسرائيلي لسكان جنوب نهر الزهراني. هذه العناصر لا تجذب شهوة وعلى النقيض من ذلك، فإنها تبين أن افتراض وقف إطلاق النار يعمم مع استمرار الإضرابات في التأثير على الهياكل الأساسية المدنية والسكن وأفرقة الإغاثة وشبكات توزيع الكهرباء.

بنت جبيل، الليطاني والجبهة الجنوبية

ولا تزال الحالة متوترة بوجه خاص في جنوب ليتاني. وأفاد رويتر يوم الخميس أن ضربة إسرائيلية قد دمرت آخر جسر يعبر الليطاني باتجاه الجنوب، وفقا لمصدر أمني لبناني. ويقدّر المصدر نفسه أن التدمير قطع نحو عُشر لبنان من بقية البلد، بعد تدمير المعابر الأخرى خلال الحرب. وفي الوقت نفسه، كرر الجيش الإسرائيلي رغبته في حظر الفضاء جنوب الليطاني من مقاتلي حزب الله. وفي اليوم السابق، أعلن رئيس أركانه، أيال زمير، أن المنطقة بأكملها ينبغي أن تصبح حيزا مغلقا للتحرك.

At the military level, this Israeli orientation is accompanied by ground progression and constant pressure on the Bint Jbeil axis. وقد وردت تقارير من وكالة الأنباء الوطنية يوم الأربعاء عن قصف مدفعي ثقيل على بنت جبيل وضواحيها، فضلا عن استمرار القتال مع القوات الإسرائيلية. أما المرسلون الآخرون فلا يزالون يتحدثون عن اشتباكات عنيفة حول بنت جبيل ويارون. وفي يوم الخميس، أكد رويتر استمرار الاشتباكات في المنطقة، في حين ادعت حزب الله مزيدا من الهجمات بالصواريخ على شمال إسرائيل.

In Israel, alarm sirens resounded on Thursday in several northern localities, according to Reuters and the Associated Press, after Hizbullah claimed fire. The Associated Press noted that exchanges of fire continued across the border while Israeli gun and strikes intensified around Tyre, Nabatiyah and Bint Jbeil. وهذا الاستمرار في القتال، في الوقت الذي بدا فيه أن نافذة دبلوماسية مفتوحة، يشير إلى الهشاشة الشديدة لأي إعلان سابق لأوانه عن الهدنة.

الوساطة الأمريكية لا تزال مركزية

The Lebanese case remains closely linked to American mediation. ولم تقدم واشنطن نصا متفقا عليه علنا، ولكن الدور الذي قام به ماركو روبيو والاتصالات التي مقرها واشنطن يبين أن الولايات المتحدة لا تزال الوسيط المركزي. يوم الخميس، وفقاً لـ(رويتر)، قامت السفارة اللبنانية في (واشنطن) بإبلاغ الإدارة الأمريكية لموقع (بيروت) قبل الاستئناف بين (جوزيف أوون) و(ماركو روبيو) This clarification illuminates the sequence: the Lebanese refusal of a direct call with Benyamin Netanyahu was reported upstream, and the conversation of the day was held in a strictly American-Lebanese context.

ولم تتغير الرسالة اللبنانية. وتدعي بيروت أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار قبل أي متابعة سياسية. وقد صيغ هذا الموقف بالفعل في الأيام السابقة، عندما دعا لبنان إلى هدنة مؤقتة تفتح الطريق أمام مناقشات أوسع نطاقا. وقد أعرب عنه مرة أخرى جوزيف أوون يوم الخميس. وهذا يعني أن السلطات اللبنانية، بالإضافة إلى البيانات الإسرائيلية بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة، وخلاف الإعلانات الأمريكية أو الإسرائيلية بشأن إمكانية توجيه نداء بين القادة، تواصل صراحة ربط أي اتصال سياسي مباشر بالوقف المسبق للعمليات العسكرية.

ويعزز الجدول الزمني ذاته لهذا اليوم هذا الانطباع عن العائمة. وفي يوم الأربعاء، ادعت بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته على حزب الله وأنها على وشك الاستيلاء على بنت جبيل. وفي ليلة الأربعاء، كانت خزانته تدرس إمكانية وقف إطلاق النار. On Thursday, the National Information Agency reported new strikes in the South and the Bekaa, as well as further destruction. والخميس في نهاية اليوم، الإعلان المنسوب إلىHaaretzوأظهرت فكرة هدنة بعد الساعة السابعة مساء، دون إعلان إطار كامل على الفور.

ويتواصل نمو التوازن البشري والمادي. ويشير رويتر إلى أن أكثر من 100 2 شخص قُتلوا في لبنان منذ 2 آذار/مارس وأن أكثر من 1.2 مليون شخص قد شردوا، وفقاً للسلطات اللبنانية. On the Israeli side, the authorities have reported deaths among civilians and soldiers since the resume of the war. وبالإضافة إلى ذلك، تُضاف الأضرار التي لحقت بالجسور، وخطوط الكهرباء، والمستشفيات، والمباني المدرسية، والمنازل التي أبلغت عنها الأجهزة اللبنانية. وحتى في حالة وجود هدنة معلنة، فإن مدى التدمير سيؤثر فورا على تطبيقه العملي.