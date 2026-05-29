إيران: (ترامب) قد يقبل التحدي الاتفاق

وتناول احتمال إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعدا حاسما يوم الجمعة 29 أيار/مايو، بعد أن أعلن دونالد ترامب عقد اجتماع في غرفة عمليات البيت الأبيض للبت في مشروع مذكرة تفاهم. ووفقا لعدد من وكالات الإعلام والأخبار الأمريكية، اتفق المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون على إطار مؤقت لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار الحالي لمدة 60 يوما ولفتح مفاوضات أوسع نطاقا بشأن مضيق أورموز والحصار البحري للولايات المتحدة والأصول الإيرانية المجمدة وبرنامج طهران النووي. الموافقة النهائية لرئيس الولايات المتحدة لم يتم تأكيدها رسمياً وقت الكتابة لكن الإشارات التي أرسلها (واشنطن) تشير إلى أن الإدارة تبحث عن مخرج سريع دون أن تعطي انطباعاً بالإنتاج النووي.

إن مشروع الاتفاق لن ينهي فورا النزاع برمته. بل إنها ستفتح فترة استقرار تُعتبر بمثابة انتقال إلى ترتيب أوسع. والنقطة الرئيسية هي تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بين واشنطن وطهران. يجب أن تسمح هذه الفترة باستئناف حركة المرور البحري العادية في مضيق أورموز، والرفع التدريجي لبعض التدابير الأمريكية، وفتح المناقشات بشأن مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. ولا تزال المصطلحات الأكثر حساسية غير واضحة، بما في ذلك الجزاءات وضمانات عدم الاعتداء ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولذلك لا يزال من الضروري توخي الحذر. وكثيرا ما كانت الإعلانات الدبلوماسية السابقة تتناقض مع الحوادث العسكرية أو الرفض الجزئي من طهران. وتدعي إيران عدم الاعتماد على الكلمات الأمريكية وتطالب باتخاذ إجراءات. والولايات المتحدة، من جانبها، تريد التزامات نووية يمكن التحقق منها وحرية الملاحة. وتراقب إسرائيل العملية بقلق، لا سيما إذا فرض النص النهائي وقفاً إقليمياً، بما في ذلك الجبهة اللبنانية. وبالنسبة للبنان، فإن المخاطر مباشرة: فالاتفاق الأمريكي – الإيراني يمكن أن يؤثر على العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله، ولكن لا يوجد حتى الآن أي ضمان بأن تل أبيب سيقبل هذه القراءة.

مذكرة بدلا من اتفاق سلام

وسيتخذ النص قيد المناقشة شكل مذكرة تفاهم. هذه الصيغة مهمة وهي لا تتوافق مع معاهدة سلام شاملة. وهي تعمل أولا على تجميد الحالة العسكرية، وتنظيم فترة تفاوض، وتجنب استئناف الأعمال القتالية فورا. وهي تترك طوعا عدة ملفات مفتوحة، لأن كلا الطرفين لا يبدوان مستعدين بعد لحل أصعب المسائل.

ويتمثل الهدف الأول في تمديد وقف إطلاق النار لمدة ستين يوما. وهذه المدة تستجيب لحالة الطوارئ الاقتصادية والعسكرية. ومنذ بداية الحرب، أصبحت مضيق أورموز مركز جميع الشواغل. ولا يزال هذا الطريق أساسيا لصادرات النفط والغاز في الخليج. ويتسبب أي إعاقة مستمرة في توتر فوري في أسواق الطاقة، ويزيد من تكاليف النقل ويزيد الضغط السياسي على الحكومات الغربية. يعرف دونالد ترامب أن أزمة الخليج يمكن أن تؤثر على اقتصاد الولايات المتحدة وانتخابات منتصف المدة.

ويتعلق الهدف الثاني بالحركة البحرية. وسيشمل المشروع إعادة فتح مضيق أورموز أمام حركة المرور التجارية، وإزالة أكثر القيود الإيرانية وضوحا، وإزالة الألغام البحرية أو تحييدها. وفي المقابل، سترفع واشنطن حصارها البحري على إيران. وتُعرض هذه النقطة باعتبارها أحد أركان الاتفاق المؤقت. ومن شأنه أن يتيح لكل طرف المطالبة بكسب. قد تدعي (ترامب) أنها حصلت على حرية الملاحة وقد تدعي طهران أنها أجبرت واشنطن على رفع تدبير قسري.

والهدف الثالث يتعلق بالطاقة النووية. ولن يحل المشروع الملف على الفور. بدلاً من ذلك، ستفتح مفاوضات حول مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. ويريد واشنطن منع أي إيراني من الحصول على الأسلحة النووية. كرّرت (ترامب) أن (طهران) لا يجب أن يملك قنبلة وترغب الولايات المتحدة أيضا في إزالة المخزون الأكثر حساسية أو تحييده أو وضعه تحت الإشراف. وترفض إيران، من جانبها، التخلي عن مبدأ الإثراء المدني الذي يمثله كحق بموجب معاهدة عدم الانتشار.

ترامب يبحث عن مخرج مسيطر

موقع دونالد ترامب يقوم على معادلة سياسية معقدة. الرئيس الأمريكي يريد أن يظهر كشخص يمكنه فرض اتفاق بعد استخدام القوة. He must show that he did not retreat from Iran, while avoiding a prolonged war that would affect the economy, the US army and its electoral base. المرور من خلال غرفة العمليات يستجيب لهذا الرسم. وهو يعطي القرار طابعا استراتيجيا ورئسيا.

وقد حددت شركة ترامب على الملأ عدة شروط. ودعا إيران إلى التخلي عن أي طموح نووي عسكري، وإلى إعادة فتح مضيق أورموز دون عائق، وإلى إزالة الألغام والسماح للسفن بالمغادرة. ويذكر أيضا أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن رفع الحصار وتدمير اليورانيوم العالي التخصيب أو تحييده. He said that no money would be paid to Iran at this stage, which aims to neutralize Republican critics on a possible cheque in Tehran.

ويكشف هذا التوضيح الأخير عن القيود الداخلية. وتتهم جمهورية هاوكس بالفعل إيران بأي انفتاح لتكرار مواطن الضعف التي تعزى إلى الاتفاق النووي لعام 2015. وهي تريد ضمانات صارمة، والرقابة الدولية الصارمة، وإنهاء الإثراء. كما يخشى جزء من المخيم التروبي أن تستخدم إيران فترة توقف مدتها 60 يوما لإعادة بناء قدراتها العسكرية، وإعادة تنظيم شبكاتها الإقليمية، وإتاحة الوقت للطاقة النووية.

لكن (ترامب) يجب أن يحسب أيضاً مع الرأي العام الأمريكي إن الحرب الطويلة ضد إيران ليست شعبية إذا كانت تؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين، وإلى مخاطر على جنود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإلى عدم استقرار دائم في الخليج. ولذلك فإن الرئيس يبحث عن صيغة يقول إنه أجبر طهران على التفاوض. وقد أتاحت له مذكرة الستون هذه الفرصة. ويمكنه أن يقدم هذا الاتفاق بوصفه اتفاقا للقوة، وليس كتنازل.

تطلب إيران اتخاذ إجراءات قبل ارتكابها

موقف (إيران) لا يزال غير موثوق به. وأكد المسؤولون في طهران من جديد أن الضمانات اللفظية الأمريكية غير كافية. ايران تريد افعال رفع الحصار بصورة فعالة، وإعادة فتح المسارات التجارية على نحو مستدام، والحصول على الأصول المجمدة، وضمانات ضد المزيد من الإضرابات، والاعتراف بحقها في برنامج نووي مدني. This line reflects a long memory of relations with Washington, from the US withdrawal from the 2015 nuclear agreement to strengthened sanctions.

وترغب طهران أيضا في تجنب الظهور كطرف مهزم. وبعد عدة أشهر من الحرب، يجب أن يقدم النظام أي حل وسط نتيجة لمقاومته. ويمكن بيع إعادة فتح أورموز، إذا اقترن برفع الحصار الأمريكي، إلى الجمهور الإيراني كتبادل متوازن. بل إن مسألة الأصول المجمدة أكثر حساسية. وتشير بعض نسخ المشروع إلى الوصول التدريجي إلى عدة بلايين من الدولارات. تقول (ترامب) أنه لن يتم تبادل المال الآن ويظهر هذا التناقض أن النص النهائي لا يزال غير مستقر.

إن الطاقة النووية هي نقطة الحجب الرئيسية. وتدّعي إيران أنها لا تريد أسلحة نووية، ولكنها لا تريد من الولايات المتحدة أن تأمر بإخلاء التكنولوجيا. ومخزون اليورانيوم العالي التخصيب في صميم المناقشات. ويريد واشنطن إزالتها من الأراضي الإيرانية، أو تدميرها أو وضعها تحت رقابة دولية معززة. ويمكن لطهران أن يقبل الإشراف، لكنه لا يمكن أن يكون التخلي الكامل عن الإثراء المدني. ويمكن أن ينطوي الحل التوفيقي على التجميد المؤقت أو التحلل الجزئي أو النقل المراقب إلى بلد ثالث، ولكن لا شيء مؤكد.

وتسعى إيران أيضا إلى ربط ملف الولايات المتحدة بالواجهات الإقليمية. ويشكل حزب الله في لبنان، والجماعات المسلحة في العراق، والهوتس في اليمن، والموازين في سوريا، جزءا من هيكل النفوذ الإيراني. ويمكن لطهران أن يقبل هبوط التوتر إذا كان يحمي مصالحها الاستراتيجية. لكنه لا يريد التخلي عن حلفائه تحت الضغط الأمريكي أو الإسرائيلي. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل لبنان يتردد في المناقشات.

وتخشى إسرائيل من أن يكون الاتفاق مرنا للغاية

وتتابع إسرائيل حالة انعدام الثقة العميق. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية إيران التهديد الاستراتيجي الرئيسي. وأعرب عن خشيته من أن توفر مذكرة مدتها ستون يوما وقت طهران، وأن تحافظ على مخزونها النووي، وأن تحافظ على عمليات نقلها الإقليمية. وتركز التحفظات الإسرائيلية على نقطتين: مسألة اليورانيوم العالي التخصيب وإمكانية إدراج الجبهة اللبنانية في إزالة التصعيد.

وإذا اقتصر الاتفاق على أورموز ووقف إطلاق النار الأمريكي – الإيراني، فإن إسرائيل ستحتفظ بحرية واسعة في العمل في لبنان. If the text provides for a more regional de-escalation, Tel-Aviv may find itself under US pressure to reduce its strikes against Hezbollah. وهو موضوع متفجر في وقت يدعي فيه الجيش الإسرائيلي رغبته في مواصلة عملياته في جنوب لبنان، وتوسيع منجزاته العسكرية، وإزالة التهديد من مناطقه الشمالية.

ويمكن للحكومة الإسرائيلية أن تقبل استراحة مع إيران إذا كانت تضعف البرنامج النووي حقا. ومن المحتمل أنه سيرفض نصاً يعتبر مجرد تعليق للقتال. والسؤال المطروح هو مدى استعداد ترامب لمراعاة الاعتراضات الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي يريد الحفاظ على صورته كحامي إسرائيل، لكنه لا يريد بالضرورة تل أبيب أن يحدد وحده جدول الحرب الإقليمية التي تزن على المصالح الأمريكية.

وهذا التوتر يمكن أن يضعف الاتفاق منذ ولادته. وإذا كثّفت إسرائيل إضراباتها في لبنان أو ضد الأهداف المتصلة بإيران، فيمكن لطهران أن تعتبر وقف إطلاق النار بلا معنى. وإذا ردت إيران أو حلفاؤها، يمكن لواشنطن أن تتهم طهران بتدمير الهدنة. ومن ثم ينبغي أن تتناول المذكرة، على نحو غير مباشر، مسألة الجبهات المرتبطة بها. وإلا، فإنه يمكن أن يستقر الخليج بينما يترك ليفانت في حرب مفتوحة.

لبنان في مركز تأثير الدومينو

وبالنسبة للبنان، فإن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران ليس مسألة خارجية. يمكن أن يؤثر مباشرة على الحرب في الجنوب وقد كثفت الهجمات الإسرائيلية لعدة أسابيع ضد المواقع اللبنانية والهياكل الأساسية والمواقع المنسوبة إلى حزب الله والمناطق المدنية. ودعت السلطات اللبنانية إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، وإلى انسحاب إسرائيل وحماية السكان. لكنهم لا يتحكمون في سرعة التسلق لوحدهم.

ويمكن لاتفاق بين الولايات المتحدة وايراني أن يقلل الضغط إذا وافقت طهران على كبح حلفائها وحصل واشنطن على انخفاض في العمليات من إسرائيل. ولكن هذا السيناريو لا يزال غير مؤكد. وتؤكد إسرائيل من جديد أن الجبهة اللبنانية تفي بمقتضياتها الأمنية. Hezbollah does not want to appear as a mere instrument of Iranian decisions. وتحاول الحكومة اللبنانية إعادة الدولة إلى المركز، لكنها لا تزال محاصرة بين الضربات الإسرائيلية، وترسانة حزب الله، والضغط الأمريكي.

ولذلك فإن التسلسل الحالي ينطوي على مخاطر. وإذا وافقت شركة ترامب على المذكرة دون إدماج لبنان بشكل واضح، فيمكن لإسرائيل أن تواصل إضرابها في الجنوب مع احترام هدنة أوسع نطاقا مع إيران. وبعد ذلك يمكن أن يضغط الحلفاء على طهران للرد. وإذا أُدرج لبنان في عملية تهدئة إقليمية، فيمكن للحكومة الإسرائيلية أن تطعن في النص أو أن تحد من تطبيقه. وفي كلتا الحالتين، يجب على بيروت أن تدافع عن أولوياتها: وقف الهجمات، وإعادة المشردين، وحماية المدارس وأماكن العبادة، واستعادة دور الجيش اللبناني.

وقد تبدو الصلة بين أورموز وجنوب لبنان غير مباشرة. هو حقيقي، مع ذلك. (إيران) تستخدم المضيق كعيار استراتيجي وتستخدم إسرائيل الضغط العسكري في لبنان لضرب حزب الله، ومن خلاله المحور الإيراني. وتسعى الولايات المتحدة إلى حماية الملاحة وتجنب أزمة الطاقة. كل مسرح يثقل على الأخرين وهذا يجعل الصفقة ممكنة، ولكن هشة أيضا.

الأصول المجمدة، ملف متفجر

ولا تزال المسألة المالية من أكثر المسائل حساسية. وتشير بعض نسخ المشروع إلى وصول إيران إلى الأصول المجمدة. ولا يتكلم آخرون إلا عن آلية مناقشة، دون الإفراج الفوري. (ترامب) اعتنى بالقول علناً أنه لن يتم تبادل المال في هذه المرحلة وتشير هذه الجملة إلى رأيه الداخلي. وهي تسعى إلى تجنب صورة اتفاق يدفع فيه واشنطن ثمن هدنة.

وبالنسبة لإيران، يمثل الحصول على الأموال المجمدة مسألة رئيسية. ويعاني الاقتصاد الإيراني من الجزاءات والحروب والقيود المصرفية وعدم استقرار الطاقة. وسيكون من الصعب وصف الاتفاق الذي لن يسفر عن أي تخفيف مالي بأنه انتصار. ويمكن لطهران أن تقبل صيغة تدريجية: وصول المساعدات الإنسانية، والآلية الخاضعة للمراقبة، والإفراج المشروط عن بعض الأموال أو استخدامها في إطار محدد. ولكنه سيتطلب نتائج ملموسة.

هذا يمكن أن يصبح فخا سياسيا لـ(ترامب) وهناك عدد قليل جدا من الامتيازات المالية ويمكن لإيران أن ترفض الالتزام بجدية. وسيندد الكثير من الامتيازات والمعارضين الأمريكيين بالتمويل غير المباشر للنظام. الرئيس الأمريكي يبحث عن طريق ضيق ويمكنها ربط أي وصول إلى الأموال بالتحقق النووي، وحرية الملاحة، واحترام وقف إطلاق النار. وهذا من شأنه أن يجني مالا بدلا من دفعة أولية.

والجزاءات تشكل نفس المشكلة. والرفع الواسع سيكون مكلفا سياسيا في واشنطن. ولن يكون رفعها كافياً بالنسبة إلى طهران. ويمكن أن تنطوي التسوية على إعفاءات مؤقتة، بما في ذلك بعض المبادلات المتعلقة بالطاقة أو الخدمات الطبية أو الإنسانية. ولكن الهيكل الدقيق لهذه التدابير غير معروف. وسيكون ذلك حاسما لبقاء المذكرة.

اتفاق هش حتى قبل التوقيع

ويعاني مشروع الاتفاق بالفعل من عدة أخطاء. الأول هو عدم وجود تأكيد نهائي وما دامت ترامب لم توافق رسميا على النص، فهي مجرد إطار انتظار. الثاني هو عدم الثقة الإيراني وقد قلصت طهران بالفعل بعض الإعلانات الأمريكية وكررت أن الكلمات ليست كافية. الثالث هو معارضة إسرائيل المحتملة ويمكن للحكومة الإسرائيلية أن تقبل بعض العناصر بينما ترفض أي إكراه على الجبهة اللبنانية.

الهشاشة الرابعة نووية ويمكن للطرفين أن يتفقا على استراحة عسكرية وعلى أورموز، ولكنهما يفشلان في اليورانيوم العالي التخصيب. واشنطن يريد نتيجة يمكن التحقق منها تريد إيران الحفاظ على حقها في الإثراء. ويمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تؤدي دورا، ولكن ينبغي التفاوض على إمكانية وصولها إلى المواقع والمخزونات والمعلومات. فبدون آلية قوية، سيهاجم الاتفاق بوصفه ضعيفا للغاية. ومع وجود آلية تدخلية للغاية، يمكن أن ترفضها طهران.

الهشاشة الخامسة هي عسكرية. A single strike, a single missile fire, an attack on an American base, a drone against an Israeli installation or a massive bombardment in Lebanon can derail the sequence. وكثيرا ما تخترق عمليات وقف إطلاق النار الإقليمية الهوامش. ويمكن للجهات الفاعلة المحلية أن تتصرف طوعاً أو لا، وتجبر العواصم على الرد. وهذا هو السبب في أن النص ينبغي أن يشمل قنوات الأزمات، وإجراءات التحقق، وآليات التخفيض السريع.

ومن ثم فإن الاتفاق، إذا تمت الموافقة عليه، سيكون أقل سلما من مجرد اختبار. سيختبر قدرة (ترامب) على فرض حل وسط على جانبه سيختبر قدرة (طهران) على قبول تنازلات نووية دون فقدان وجه سيختبر قدرة إسرائيل على الحد من عملياتها إذا طلب واشنطن أخيراً، سيختبر إمكانية فصل الخليج والقوة النووية لإيران والجبهة اللبنانية بينما هذه القضايا تتغذى على بعضها البعض.

لحظة الحقيقة في واشنطن

The Situation Room meeting concentrates these tensions. يجب أن يسمح لـ(ترامب) بالاختيار بين ثلاثة خيارات. الأول هو الموافقة على المذكرة وإعلان تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. والثاني هو طلب إجراء تغييرات، بما في ذلك بشأن الأسلحة النووية أو الجزاءات أو لبنان. والثالث هو رفض النص، مع احتمال إحياء التصاعد في الخليج والتسبب في توتر جديد في أسواق الطاقة.

يبدو أن الرئيس الأمريكي يبحث عن حل سريع لكنه يريد أن يبقي يده على القصة. لا يريد فقط أن يوقع رسالة. He wants to be able to say that he obtained the opening of Ormuz, the end of the mines, the controlled lifting of the blockade, the supervision of Iranian uranium and the absence of immediate payment in Tehran. ولذلك فإن قرارها سيتوقف على المضمون القانوني بقدر ما يعتمد على كيفية بيع الاتفاق إلى ناخبيه.

إيران ستنتظر العمل وإذا تمت الموافقة على النص، فإن طهران ستلاحظ الرفع الفعال لتدابير الولايات المتحدة، وحركة السفن، ونبرة واشنطن بشأن الجزاءات. وستحترم إسرائيل الأحكام النووية والعواقب على الجبهة اللبنانية. وسيراقب لبنان الإضرابات في الجنوب. ستراقب الأسواق (أورموز) وسترصد الوكالة إمكانية الوصول إلى الملف النووي. ولن يوافق أي من هذه الجهات على إعلان البيت الأبيض وحده.

ومن ثم، فإن يوم 29 أيار/مايو يمكن أن يُعد شجارا. وهي لا تضمن السلام الدائم. ويمكنها فتح فترة مدتها 60 يوما يختبر خلالها كل مخيم الآخر. وبالنسبة لواشنطن، يتمثل التحدي في تحويل هدنة هشة إلى عملية. وبالنسبة لطهران، يتعين عليها رفع الضغط بصورة حقيقية دون التخلي عن برنامجها النووي المدني. وبالنسبة لإسرائيل، يتعين عليها أن تمنع إبرام اتفاق يعتبر جائرا جدا. وبالنسبة للبنان، من المهم معرفة ما إذا كان يمكن للدبلوماسية الأمريكية أن تسفر في نهاية المطاف عن أثر ملموس على التفجيرات في الجنوب.