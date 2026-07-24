إيشمون، إله سيدون و بيروت الشفاء: عندما عالجت المياه المقدسة الجثث

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

في (سيدون)، ملجأ (بوستان الشيخ) يحتفظ بذكرى (إشمون)، إله الفيني العظيم الشفاء. أسطورته أيضاً تربطه ببيروت حيث تقاليد تجعله صياداً شاباً يتحول إلى مهنة بعد موت عنيف بين المصادر المقدسة، ومجمعات الطقوس، والأطفال المشفىين، والعبادة من جديد، يعطي إشمون لبنان القديم أحد أقوى رواياته الدينية.

هناك مكان شمال شرق سايدا حيث الطب القديم لم يمر بالمستشفيات ولكن من خلال الماء والعرض والآلهة إن مزار أشمون في بستان الشيخ، بالقرب من نهر أوالي، هو أحد المواقع الرئيسية في فونيتش في لبنان. ليس لديها سمعة سياحية لـ (بالبيك) أو (بيبلوز) أو (تاير) غير أنه ينبغي أن يكون محور أي قراءة جادة للتراث اللبناني.

لأن إيشمون ليس إله ثانوي إنه إله (سيدون) الشفاء العظيم « الغرينيون سيرتجفون إلى « أسلبيوس إله الطب الذي جاء الحجاج ليدعوا للشفاء والتنقية والخصوبة والحماية وتصف اليونسكو الموقع كمجمع ثقافي مكرس للرب الشفاء إيشمون، الذي تم تحديده مع الرب اليوناني أسكلبيوس، الذي بني من أواخر القرن السابع B.C. والذي احتل لقرون.

In Sidon, healing was not only a matter of remedies. كان مقدس أيضاً. جئنا إلى الملجأ بجسد مريض، مرض، خوف، أحياناً طفل هش. كنا ندخل مساحة منظمة حول الماء. استحمنا، قمنا بالحلول، ووضعنا العروض، وطلبنا من الرب التدخل.

(إشمون) ينتمي أولاً إلى (سيدون) إنه أحد الآلهة الرئيسية للمدينة، مرتبط بملكيتها، ومزاراتها وذاكرتها الدينية. لكن أسطورته تطوف (سيدون) وهناك تقليد متأخر، أبلغ عنه مؤلفون يونانيون وحافظوا عليه في الحسابات المنسوبة إلى داماسيوس وفيوتيوس، يربطه أيضا بمنطقة بيروت.

في هذه النسخة، (إشمون) شاب ذو جمال عظيم، ولد أو يعيش بالقرب من (بريتوس) القديمة. إنه يحب الصيد والسفر عبر الوديان الحرجية في المنطقة (أستارتي)، إلهة (فينيكي) العظيمة بالحب والخصوبة والقوة الملكية تقع في حبه للهروب من هذا المطاردة الإلهية الشاب يتشوه مع فأس ويموت الآلهة، منزعجة، ثم يعيده إلى الحياة مع حرارتها الحيوية وتحويله إلى إله من الشفاء والخصوبة.

القصة وحشية هو لَيسَ a مقبض لطيف. إنه يميز الجمال والرغبة والطيران والتشويه والموت ثم العودة مثل (أدونيس) في (بيبلس)، (إشمون) ينتمي إلى هذه العائلة من شخصيات خيالية ولكن حيث يرتبط (أدونيس) بالنباتات والحواض والنهر الأحمر، يصبح (إشمون) مباشرة أكثر إله الرعاية، استعادة الجسم، الحياة بعد الإصابة.

هنا حيث تدخل بيروت الأسطورة المدينة ليست بعد العاصمة الحديثة المعروفة لنا. يبدو كـ (بريتوس)، مساحة من الوديان، الخشب، الصيد والتقاليد المحلية. إذاً (إشمون) ليس إله المعبد السادوني فحسب وهو أيضاً رقم أسطوري يربط (سيدون) ببيروت، الجنوب بالساحل المركزي، ملاذ الأسطورة.

تحول الموت إلى الشفاء

ما يضرب في أسطورة إيشمون هو المفارقة إله الشفاء ولد من إصابة إنه يشفى لأنه دمر نفسه يصبح قوة الحياة لأنه مر بالموت.

وهذا المنطق ليس استثنائيا في الأديان القديمة. آلهة الشفاء غالباً ما تكون مرتبطة بالثعبان، للتجديد، إلى الجلد الذي يجدد، إلى الدورة التي تكرر. (إشمون) سيكون قريباً أيضاً من (أسكلبيوس) الذي ستصبح عصا ثعبانه أحد رموز الطب العظيمة. وتشير التجار حول إشمون أيضا إلى الثعابين والزيوت والمياه المقدسة والأحواض وطقوس التنقية. The rapprochement with Asclepios is gradually imposed under Greek influence, but the bottom of the cult remains Phoenician.

لذا لا يجب أن ترى في (إشمون) نسخة محلية بسيطة من إله يوناني بل هو العكس الذي هو أكثر أهمية تاريخيا: إذ يُفسَّر إله الفيني القديم باللغة الدينية اليونانية. الإغريق يتعرفون عليه برقم مشابه لـ (آشليبوس) الرومان سيستمرون في هذا الإستيعاب مع (إسكوليب) لكن ملجأ (سيدون) و التسجيلات و العروض والأحواض تذكر أن قلب العبادة محلي.

بستان الشيخ، ملجأ المياه

مزار إيشمون مُركّب في مشهد يُحتسب بقدر الجدار وهو يقع في وادي خصبة، بالقرب من أوالي، في منطقة من الحدائق والفواكهة المصلية. وتضع اليونسكو الموقع على الشاطئ الجنوبي لنهر أوالي، في قرية بكوستا، على بعد حوالي خمسة كيلومترات شرق صيدا، وتشدد على أهمية المشهد الطبيعي الذي يتكون من الجبال والأنهار والنباتات، لفهم عبادة الرب الشفاء.

الماء في قلب الجهاز. The ro ablutions and the immersion of the sick were served by canals, cult pools and sacred pools. وتفيد اليونسكو بأن هذه المرافق المتصلة بالمياه قد استخدمت من حقبة فينيكي إلى فترة بيزانتين.

هذه التفاصيل تغير كل شيء الملجأ لم يكن مجرد معبد حيث صلى أحد لقد كان مكاناً دخل فيه الماء جسدياً المريض لم يكن يطلب علاجاً فحسب لقد قام بإشارة كان يغسل نفسه كان يلوم لقد مرّت بشكل من التطهير الجسدي والروحي.

في العالم القديم، يلتئم الماء لأنه ينظف، ولكن أيضا لأنه يربط. يأتي من الجبل، يتدفق تحت الأرض، يأتي إلى الربيع، ويعبر ملاذ، ويلمس الجسم، ثم يغادر. إنه طبيعي و رائع في (إشمون)، هذا الماء يصبح أداة الإله.

الهندسة المعمارية

The Eshmoun site is also important by its structure. وتعرضها اليونسكو كموقع فينيكي فريد من نوعه في لبنان، وهو الموقع الوحيد الذي يحافظ على هندسة فنلندية ضخمة بهذا الحجم. ويشمل المجمع أحواض من حقبة الببليون الجديدة والبرسيان، والمعابد الهيلينية، والبطاطا المقلية، والأحواض، والنيمف الروماني، والموسيقى، وكنيسة بيزانتين أضيفت في وقت لاحق إلى الجميع.

وبعبارة أخرى، فإن إيشمون ليس مكانا متجمدا في عصر واحد. إنه ملاذ تحول منذ قرون السادونيين صنعوه تم توسيع الملوك الفرسان والهيلينية والرومانية و من ثم تأثيرات بيزانتين مرجحة وفي كل مرة أضافت طبقاتها، دون أن تزيل تماما طبقة سابقة.

وهذه الاستمرارية أساسية. وهو يبين أن الموقع احتفظ بوظيفته الدينية والرمزية لفترة طويلة جدا. أسماء الآلهة قد تغيرت، الاستمارات المعمارية أيضا، ولكن المكان ظل مرتبطا بالشفاء، والماء والمقدس.

ملوك (سيدون) و إله الشفاء

كما أن مزار إشمون مسألة سياسية. إنه ليس متديناً فحسب ملوك « سيدونيان » يظهر مباشرة هناك.

إن تجنيب السخرية من إشمونازار الثاني، ملك سيدون، الذي يحفظ اليوم في اللوفر، يشير إلى البناءات الدينية المرتبطة بالآلهة السيدونية. وتذكّر اليونسكو بأن هذا التسجيل يشير إلى أن إشمونازار الثاني قد بنى معبد لآلهة صيدا، بما في ذلك معبد مخصص لإشمون بالقرب من مصدر من مصادر فضائل الشفاء.

هذه الصلة بين الملك والملجأ كلاسيكية في الأوقات القديمة، ولكن هنا تأخذ على بعد معين. لبناء أو توسيع ملجأ إله الشفاء هو أن تظهر أن القوة الملكية تحمي المدينة، أجسادها، أطفالها، مرضها واستمراريتها. الملك لا يحكم فقط إنه يمثل نفسه كوسيط بين المدينة والقوات التي تحافظ على الحياة.

The Louvre retains the registered sarcophagus of Eshmounazar, an Egyptian work of invoice bearing a Phoenician inscription. هذه القطعة وحدها توضح تقاطعات العالم السادوني: a phoenician dynasty, an object of egyptian tradition, a semitic inscription and a political context marked by the persian empire.

أطفال إشمون

ويتمثل أحد أكثر جوانب الملاذ إلماماً في وجود العديد من التماثيل الفاضحة للأطفال. هؤلاء الرعاة المعبد، الذين عثر عليهم في سياق الملاجئ، يمثلون الشباب، وأحيانا مع حيوان أو جسم. لقد تم عرضهم كعرض ربما ليشكروا الرب أو يطلبون حمايته.

ويذكِّر السجل التعليمي لجامعة لي مان المكرسة للملاذ بأن العديد من التماثيل الفاهمة للأطفال قد عثر عليها في إيشمون، وبعضها يمثل شباباً جداً، وأن ما يسمى بتجنيد بالشيلم يتطلب مباركة إيشمون.

هذه النقطة مركزية (إشمون) ليس إله الطب المستقطب فحسب وهو أيضاً الرب الموكل للأطفال وفي مجتمع قديم كان فيه معدل وفيات الرضع مرتفعا، حيث يمكن للأمراض أن تحمل أسرع هشاشة، كان للملاجئ الشفاء وظيفة إنسانية مباشرة. جاء الآباء لوضع صورة الطفل، على أمل الحصول على الحماية أو الشفاء.

هذه التماثيل تعطي العبادة بعداً ملموساً وخلف البنادق، والتسجيلات، والمناقشات العلمية، توجد أسر. أجساد المرضى الأطفال مهددون الآباء الذين يأملون.

العرش الفارغ والشفاء

إيشمون ليس لوحده في ملجأه (أستارتي)، إلهة (فينيكي) العظيمة، تشغل أيضاً مكاناً رئيسياً. الموقع يحافظ على العرش الفارغ الشهير لـ(أستارتي) مشتعلة بالبصق إنه لا يمثل الآلهة في شكل بشري يشير إلى وجوده من خلال المقعد الفارغ، كما لو أن الغياب الواضح جعل الوجود الإلهي أقوى.

The shrine of Astarté, with its basin, was associated with healing and purification rites. جاء المؤمنون ليطلبوا معروفاً لـ(إشمون) و(أستارت) وقوى الملجأ الأخرى. العرش الفارغ يظهر طريقة أخرى لتمثيل الإله ليس من قبل جسم محفور، ولكن من قبل مكان مقدس حيث يُفترض أن الآلهة تقف.

هذه الرابطة بين (إشمون) و(أستارتي) تشير إلى الأسطورة نفسها. أسطورة، هو (أستارتي) الذي يلاحق (إشمون) الشاب، ثم يعيده للحياة. وفي الملجأ، لا تزال السلطتان مترابطتين: the healing of Eshmoun and the fertility of Astarté respond.

الثعابين والزيوت والأدوية القديمة

(إشمون) كثيراً ما يكون مرتبطاً بالثعبان، مثل (آشليبوس) هذا الرمز ليس تافهاً الثعبان يغير الجلد يختفي في الأرض ويظهر من جديد يمكن أن يكون خطيرا، ولكن أيضا حماية. في المخيلة القديمة، إنه مرتبط بالشفاء والتجديد والقوات الجوفية.

وتمثل مسلسلات بيروت من الزمان الروماني إسماعون بين ثعبين، وهو ما يدل على أن عبادته أو صورته معروفة أيضا في بريتوس. ويشير سجل جامعة ليمانز على وجه الخصوص إلى عملة من القرن الثالث التي ضربت في بيروت تظهر أن إيشمون يقف بين ثعبين.

هذه التفاصيل مهمة للزاوية اللبنانية (إشمون) ليس مقفلاً في (سيدون) عبادته تدور ويشهد على ذلك في صور، وبيروت، وساربتا، وقبرص، وكارثيج وغيرها من المناطق في عالم الفينيق والبونيك. وتشير اليونسكو إلى أن صيدا يُعتبر عموماً المركز الرئيسي لعبادته، بينما تشير إلى أن وجوده يشهد عليه أيضاً في صور وبيروت وسريبتا، بما في ذلك من خلال التسجيل.

الرب الشفاء يرافق التوسع الفيني. As Melqart accompanies Tyre and its colonies, Eshmoun accompanies Sidon and the Sidonian world. ويصبح الطب المقدس أيضا شكلا من أشكال التوعية الثقافية.

ملجأ ينجو في بعض الأحيان

ويعبر موقع إشمون الهيمنة والثقافات. (فينيشيان) في البداية، استلم (بيرسيان)، يوناني، روماني، ثم تأثير (بيزانتين). اليونانيون يهولون الرب من قبل أسكلبيوس الرومان يضيفون عناصر هائلة، موظّفات، أماكن للتداول فترة بيزانتين أنشأت كنيسة ضخمة.

ولا ينبغي قراءة هذا الانتقال من طائفة إلى أخرى على أنه مجرد تمزق. وهو أيضا التحول. الأماكن المقدسة لا تختفي بوحشية إنهم يغيرون اللغة الماء يبقى المشهد ما زال تم إعادة استخدام الجدران اللفتات تتحرك إله الوثني يخيط بعيدا، ولكن ذكرى الشفاء المرتبطة بالمكان يمكن أن تطول.

إنه واحد من ثبات لبنان القديم: فالمواقع تغير الماجستير والطقوس والأسماء، ولكنها كثيرا ما تحتفظ بوظيفة رمزية عميقة. In Afqa, the source of Adonis keeps the memory of death and return. في (تاير)، تُخبر الصخور الأمبروزية عن المدينة التي ولدت من البحر. في (سيدون)، (إشمون) يحتفظ بذاكرة الماء الشفاء.

لبنان كإقليم للآلهة الجرحى

Eshmoun belong to a series of stories where old Lebanon appears as a territory of young gods, wounded, dead and then transformed. (أدونيس) مات بالقرب من (أفقا) ودمه حطم النهر. (إشمون) يُشوّه للهروب من (أستارتي)، يموت، ثم يعود كإله شفاء. (ميلكارت) في (تاير) أيضاً لديه تقاليد الموت والولادة. وهذه الأرقام ليست متطابقة، ولكنها تتكلم نفس اللغة: إختفاء وعوده.

وترتبط هذه اللغة ارتباطا وثيقا بالطبيعة. النبات الجاف ثم يعود المياه تختفي ثم تعود الجسم يسقط مريضا ثم يشفى الطفل الهش ينجو أو يموت المدينة نفسها تمر من خلال التدمير ومن ثم إعادة بناء نفسها.

إذن إله (سيدون) الشفاء لا يعالج الحمى أو الإصابة فحسب وهو يعطي شكلا دينيا لمعاناة إنسانية عالمية: كيف يمكن إعادة الحياة إلى حيث يبدو أنها قد انتهت؟?

الذاكرة التراثية أقل تقديراً

وينبغي أن يكون مزار إشمون أحد الأماكن العظيمة لإحياء ذكرى لبنان. وهو يجمع بين كل شيء: الأساطير، علم الآثار، الطب القديم، وصفات الفيني، والملكية السادونية، والعلاقة بالماء، واستمرار الطوائف، والصلة بين صيدا وبيروت.

غير أنها لا تزال أقل وجودا في الخيال الوطني من غيرها من المواقع. إنه خطأ. Eshmoun tells of an essential dimension of Old Lebanon: ليس فقط التجارة، والموانئ، والهجاء، والاحتيال، ولكن الرعاية. فونشيان لبنان ليس مجرد بلد من الملاحين والتجار. كانت أيضاً أرضاً من المزارات حيث جاء أحدهم ليسعى للشفاء.

وفي بستان الشيخ، لا تكتفي الحجارة بقول العظمة السابقة لسيدون. يخبرون المرضى الذين استحموا في الماء المقدس الآباء الذين وضعوا صورة طفلهم الملوك الذين بنوا من أجل إله الحماية الكهنة الذين أداروا مكاناً كان فيه الإيمان والطب والسلطة مختلطاً.

لم يختفي (إشمون) لأن طائفته قد نهضت يبقى في المشهد، في التسجيلات، في الأحواض، في تمثال الأطفال، في ذكرى شاب من (بريتوس) أصبح إله بعد موت عنيف. ولا يزال ذلك قبل كل شيء في هذه الفكرة القديمة جدا: فالشفاء ليس مجرد إصلاح للجسد. إنه ممر أيضاً التأجيل إنعاش.

في (سيدون)، هذا الممر كان له اسم: (إشمون).