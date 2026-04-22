(بابا) تضغط النبرة قبل (واشنطن)

وفي يوم الأربعاء 22 نيسان/أبريل، اختار الرئيس جوزيف أوون التحدث بصوت واحد على جبهتين لا يمكن فصلهما في لبنان. الأول بالداخل وهي تتعلق بالأمن في العاصمة، وتحديد الأسلحة، وعودة المشردين، ومنع الانجراف نحو اللبنة. الثاني دبلوماسي وهو يهدف إلى إجراء مناقشات تحضيرية في واشنطن بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل، ووقف عمليات الهدم الإسرائيلية في القرى الجنوبية، وفوق ذلك الإطار الذي تعتزم بيروت الدفاع عنه في المفاوضات المقبلة.

وفي غضون ساعات قليلة، شدّد جوزيف أوون نبرته على الأمن الداخلي مع إعادة تأكيد اختياره للتفاوض. وفي بعبدا، ترأس اجتماعا أمنيا برسالة واضحة جدا: لن يسمح لأحد بعرقلة التدابير التي تقررها الدولة، وأصبح السلام المدني الآن خطا أحمر. ثم، قبل وفد من التجمع الديمقراطي، شدد على الحاجة إلى موقف لبناني موحد لتعزيز الوفد دعا إلى الدفاع عن مصالح البلد ضد إسرائيل. وفيما بين التسلسلين، فإنه نفس المنطق الذي يبدو: إعادة سلطة الدولة إلى الداخل حتى لا تضعف في الخارج.

اللحظة ليست غير عادية. ولا يزال وقف إطلاق النار الذي تحقق لمدة عشرة أيام في إطار الوساطة الأمريكية هشا. وقد زادت الاتهامات المتبادلة بالانتهاكات منذ بدء نفاذها. واستأنف حزب الله إطلاق النار شمال إسرائيل يوم الثلاثاء ردا على ما تصفه بالانتهاكات الإسرائيلية. وإسرائيل، من جانبها، تحتفظ بوجود عسكري في قطاع في جنوب لبنان، وتواصل تدمير عدة مناطق حدودية. In this context, the presidential speech could not remain general. وكان من المقرر ربط حالة الطوارئ الأمنية ببيروت، ومسألة الأسلحة، وعودة المشردين، والمعركة الدبلوماسية في واشنطن.

جوزيف أوون يريد أن يأخذ يده للداخل

وبرئاسة اجتماع أمني في قصر بعبدا، أعطى جوزيف أوون توجيها واضحا للطائرات العسكرية والأمنية. ودعا إلى تنفيذ أكثر صرامة للتدابير التي قررها مجلس الوزراء في بيروت، وزيادة عدد الموظفين المنتشرين في العاصمة وفي مناطق أخرى، فضلا عن تحسين التنسيق بين مختلف الإدارات. والرسالة ليست مجرد رسالة تقنية. وهو يعني أن الدولة تعتبر الآن المرحلة الحالية فترة حساسية عالية، حيث يمكن أن يكون لأي نقص في التنسيق أو المظاهرات المسلحة أو التأخر في تنفيذ القرارات أثر سياسي كبير.

وهذا التركيز على التنسيق ليس مهما. لقد عاش لبنان لسنوات في مشهد يمكن فيه تجزؤ المسؤوليات الأمنية أو تنافسها أو تباطؤها بالأرصدة السياسية. وبطلب أن تكون الطائرة مكملة ومتكاملة، يرغب رئيس الدولة في عرض صورة مركز قرار يعمل. وهي إشارة موجهة إلى المواطنين والمشردين والأطراف والشركاء الأجانب. ولا يمكن لأي بلد يتفاوض تحت الضغط أن يعطي انطباعا عن جهاز الدولة المتناثر.

وكان الجزء الأقوى من تدخله على الأسلحة. ودعا جوزيف أوون إلى زيادة الغارات على مخزونات الأسلحة في ضوء المعلومات المقدمة إلى الدوائر المعنية. وشدد أيضا على حظر المظاهرات المسلحة، بصرف النظر عن مصدرها. وهذه النقطة جديرة بالتشديد عليها. ولم يقصر الرئيس رسالته على فئة سياسية أو دنيا معينة. He used a broad formula, targeting any party seeking to impose his presence by visible force. في لبنان اليوم هذا العام هو في حد ذاته عمل سياسي.

The Head of State knows that the weapons file remains the most flammable point in the country. ولذلك فإنه لا يختار المواجهة الخطابية المباشرة مع حزب الله. واختار صيغة للسيادة العامة: ولا يوجد مخزون من الأسلحة خارج نطاق السيطرة، ولا تسامح مع المظاهرات المسلحة، ولا تلف للاستقرار الداخلي. وتسمح له هذه الطريقة بإعادة تأكيد سلطة الدولة دون أن تحول المسألة فوراً إلى وجه. وهو توازن صعب، ولكنه يطابق الخط الذي اتبعته السلطات اللبنانية لعدة أشهر: progress towards a gradual restoration of state centrality without causing internal deflagration.

السلام المدني كخط أحمر

ولعل أهم حكم سياسي هو هذا: لا يسمح لأحد بعرقلة تنفيذ الإجراءات الأمنية أو تقويض الاستقرار، لأن حفظ السلام المدني هو خط أحمر. هذا التعبير ليس شعار ظرف وفي لبنان في عام 2026، يعيد تنشيط ذاكرة عميقة. وعندما يتكلم الرئيس عن السلام المدني كحد مطلق، يتحدث إلى بلد يطارده تاريخ الحرب الأهلية، والكسرات المجتمعية، والخوف المتأخر من التحول الداخلي.

وقد استعاد هذا الخوف قوة الحرب التي انفتحت على الجبهة الجنوبية منذ ٢ آذار/مارس. وقد أدى التشريد الجماعي للسكان، والقصف، والتنظيف على حزب الله، والمناقشات غير المسبوقة مع إسرائيل، إلى إحياء خطوط الكسور التي يعتقد الكثيرون أنها تحتوي عليها. وتشير العديد من الشهادات التي جمعتها الصحافة الدولية في الأيام الأخيرة إلى وجود حزن واسع النطاق، وهو أن رؤية التوترات الإقليمية تتحول إلى صراع داخلي في لبنان. تحذير جوزيف أوون من الواضح ضد هذا الخطر ويعني ذلك أن الأمن الداخلي لا يقتصر، بالنسبة للسلطة، على شرطة الشوارع أو على تداول الأسلحة. أولا، يتعلق الأمر بمنع انهيار الصلة الوطنية.

The President also took care to combine this orderly speech with a commend to the measures taken on the ground by the army to reopen the roads, repair the bridges and facilitate the return of the displaced to their villages in safe conditions. مرة أخرى، اختيار الكلمات يكشف. ولا يكفي الحديث عن الحظر والحزم. ويجب إثبات أن الدولة تعمل أيضاً على إعادة ربط الإقليم، واستعادة حركة المرور، وإتاحة العودة التدريجية للسكان. وفي بلد يتسم بتشريد وتآكل الهياكل الأساسية، فإن إعادة فتح طريق أو إصلاح جسر هو بالفعل عمل من أعمال السيادة.

من بيروت إلى واشنطن، معركة واحدة من المصداقية

التسلسل الثاني من اليوم يلهم الأول ولم يتحدث جوزيف أوون، لدى تلقيه وفدا من التجمع الديمقراطي، عن الاجتماع التحضيري المقبل في واشنطن. وقبل كل شيء، وضع الإطار السياسي الذي يريد أن يشمل الدبلوماسية اللبنانية. وفي رأيه، يجب أن تكون المواقف المميزة بالترشيد الوطني قادرة على مرافقة عملية التفاوض التي ستبدأ بعد توحيد وقف إطلاق النار. هذه الصيغة مهمة وهذا يعني أن الرئيس لا يرى المفاوضات كحلقة منعزلة، بل كمسار يتطلب حدا أدنى من التماسك الداخلي.

وكان جوهر رسالته واضحا: ينبغي للمخيم اللبناني ألا يترك أي خرق داخلي للوفد الإسرائيلي. ولذلك فإنه يدعو اللبنانيين إلى الاستجابة لشكل من أشكال الوحدة الوطنية، من أجل تعزيز فريق التفاوض ومنع إسرائيل من استغلال الانقسامات الداخلية لتحقيق أهدافها. وهذه القراءة تتطابق تماما مع الوضع. ويقترب لبنان من تسلسل واشنطن مع وضعف دولة من جراء الحرب، وهدنة غير مستقرة، وجزء من أراضيه لا يزال تحت الضغط العسكري الإسرائيلي، ومناقشة داخلية محترقة بشأن حزب الله، والأسلحة، وشكل المناقشات ذاته مع إسرائيل.

وفي هذا السياق، لا يسعى الرئيس إلى إنكار الاختلافات. إنه يعلم أنهم موجودون وأعرب نبيه بيري عن رفضه مواجهة إسرائيل. وينتقد حزب الله اختيار المناقشات. ومن ناحية أخرى، يؤيد وليد جومبلات برنامجا واضحا يركز على الانسحاب الإسرائيلي. (نواف سلام) يحاول الدفاع عن خط تفاوضي دون أن يصطدم بمواجهة مفتوحة مع حزب الله ويحاول جوزيف أوون، في منتصف هذه المواقف، تحقيق الحد الأدنى من الاتساق: التفاوض، ولكن بدون غلة؛ والتكلم، ولكن بدون أي عيب؛ والتماس إطار مستدام، ولكن بدءا من هدنة طويلة ومستقرة.

وفي ضوء ذلك، أعلن أن سفير لبنان في واشنطن، نادا حمادي موواد، سيمثل بيروت في الاجتماع التحضيري المقرر عقده يوم الخميس، 23 نيسان/أبريل في وزارة الخارجية الأمريكية. ويجب أن يفرض شرطين فوريين: تمديد فترة اتفاق وقف إطلاق النار ووقف عمليات هدم إسرائيل في القرى والمناطق الجنوبية. ويوجز كلا الطلبين الموقف اللبناني في هذه اللحظة. وقبل إجراء أي مفاوضات أخرى، يجب وقف الوقت والحقائق على أرض الواقع.

رفض التفاوض في إطار التدمير

وهذه الأولوية أساسية. ويعتبر لبنان أنه لا يمكن له الدخول بجدية في مرحلة جديدة من المفاوضات بينما تواصل إسرائيل هدم المنازل في الجنوب، وتحافظ على قواتها في شريط حدودي، وتفرض بالقوة مشهدا إقليميا جديدا. ولذلك فإن تمديد وقف إطلاق النار ليس شكلا إجرائيا بالنسبة لبيروت. إنه شرط سياسي وهو يهدف إلى الحيلولة دون إجراء مفاوضات في حين أن نسبة القوى العسكرية لا تزال تتغير على حساب لبنان.

جوزيف أوون قال بعبارات واضحة جدا: ولن يمضي لبنان في المفاوضات بمنح أو تجارة أو التخلي عن أي شيء غير ما يخدم تماما السيادة والمصالح الوطنية لجميع اللبنانيين. وتسعى هذه الصيغة إلى طمأنة عدة جمهور في آن واحد. إنها تتحدث إلى المتشككين الذين يرون التفاوض على أنه خطر الإذلال. She also talks to foreign partners who are looking for a readable State interlocutor. وأخيرا، تحدثت إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن لبنان لن يسافر إلى واشنطن كبلد على استعداد لتأييد الحقائق المفروضة.

وهذا الاختيار الخطابي هو أكثر أهمية لأن الجو الإقليمي لا يزال غير مستقر إلى حد بعيد. وترتبط الهدنة مع إسرائيل، في الخلفية، بالتسلسل المفتوح الأوسع مع إيران والجهود الأمريكية لتجزئة الجبهات. وتدعي واشنطن أن تفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني. غير أن التوترات لا تزال متصلة على أرض الواقع. وتبين الحوادث التي وقعت على الحدود الجنوبية، والهجمات اللبنانية العميقة، والصعوبات المحيطة بوقف إطلاق النار أنه لا يوجد مشهد مستقل تماما. ويحاول جوزيف أوون أيضا، بإصراره على السيادة اللبنانية، أن يسحب البلد من هذا المنطق من الجبهة البسيطــة المرفقة.

لماذا يقوم جوزيف أوون باختيار الحوار

إن الرئيس على علم بالتكلفة السياسية لاختياره. حتى أنه اعترف بذلك صراحة. He said that he had adopted the option of negotiation because past experience had shown that wars produced only death, destruction and displacement. وأضاف أنه كان يعلم منذ البداية أن هذا التوجه سيثير اعتراضات وشبهات واتهامات. هذا الممر مركزي. يُظهر أنه لم يعد يسعى لإختفاء اختياره للغة مشوهة. وافترض أن الحوار مع إسرائيل، حتى في إطار محدود، يواجه ردود فعل عميقة الجذور في جزء من البلد.

لكن (جوزيف أوون) يعيد الحجة. وهو يرى أن التفاوض ليس علامة على الضعف. وهو الخيار الأكثر أمانا للبنان ولللبنانيين، بغض النظر عن عضويتهم. هذه طريقة لتعارض الواقعية مع التجاوز. الرئيس لا يعد بفتح دبلوماسي مذهل. He simply said that, in the current balance of power, persisting in the logical of war would expose the country to more deaths, destruction and displacement. ويخاطب هذا الخطاب حزب الله بقدر ما يخاطب القوى السياسية الأخرى، حتى ولو كان ذلك دون تسميتها أمامها.

ويجب قياس نطاق هذا الوضع. ومنذ بداية الأزمة، عارض جزء من النقاش اللبناني رؤيتين. ويعتبر الأول أنه لا يمكن التوصل إلى نتيجة دائمة دون ترك دورة الحروب الإقليمية ودون استعادة مركزية في قرار الحرب والسلام. وترى الثانية أن إسرائيل لا تفسح المجال إلا للقوة وأن أي تفاوض في لحظة اختلال قد يؤدي إلى تسليم تدريجي. جوزيف أوون وضع نفسه بوضوح في المخيم الأول، بينما كان يحاول إثبات أنه لم يضحي بسيادة أو مصالح الجنوب.

ويسير في هذا الاتجاه تواصله مع نبيه بيري، ونواف سلام، ووليد جمبلات، وعدة مسؤولين لبنانيين آخرين. The President wants to show that he does not decide alone and that he seeks to surround his efforts with as wide a political coverage as possible. In a fragmented Lebanese system, this method has its limits. غير أنه يقلل من تصور مبادرة وحيدة ويحول المساومة إلى مسؤولية جماعية.

الأغلبية السياسية ضد اللباس

وأصر جوزيف أوون أيضا على نقطة تعتبرها السلطة ضرورية بوضوح: فأغلبية القوى السياسية، وفقا له، تدرك خطورة المرحلة الحالية وتقف بحزم ضد اللباس وضد أي انتهاك للسلام المدني. ومرة أخرى، لا يزعج هذا الادعاء. وهو يهدف إلى تهيئة مناخ. الرئيس يعلم أن إشاعة النوبة الداخلية قد تكون خطيرة مثل الحوادث نفسها والقول إن القوات الرئيسية التي ترفض التسلية هي محاولة تخفيف حدة التوتر النفسي الذي يمر الآن عبر البلد.

هذا البعد من التصور يُحتسب بشكل كبير. ويخرج لبنان من أسابيع التفجير والتشريد الجماعي والضغوط الاقتصادية والخلافات بشأن خيارات الدولة. وفي هذا الجو، يمكن لأي حادث مسلح أو أي بيان طائفي أو أي تدفق غير متحقق للمعلومات أن يغذي مخاوف غير متناسبة. وإذ يشير جوزيف أوون إلى أن للوعي الوطني أيضاً دوراً في منع هذه المناسبة، فإنه لا يتحدث إلى الطرفين فقط. He speaks to opinion relays, the media, militant networks and a population saturated with tensions.

ويمكن تلخيص رسالة رئيس الدولة على النحو التالي: ويجب أن تؤدي الأجهزة الأمنية دورها، ولكن على المجتمع أيضاً أن يحول دون تدهور المناخ في الحروب السردية أو المناقصات المتعلقة بالهوية أو المواجهات القريبة. وفي لبنان اليوم، فإن هذا التشهير بين الأمن والوعي الوطني ليس متجانسا. وهو يطابق الواقع: النظام العام لا يتم فقط في الثكنات ومراكز الشرطة. It also plays a role in how communities perceive the crisis and represent their interests.

The file of the displaced, at the center of the equation

Another constant of the presidential comments is displacement. وقد حرص جوزيف أوون على التذكير بأن الدولة تتولى مسؤولية المشردين داخليا وتعمل على عودتهم إلى قراهم ومواقعهم وفقا للظروف الأمنية. وشدد أيضاً على أن الدولة تدعم شعب الجنوب الذي ظل على أرضه وما زال يدعمه في بناء القدرة على الصمود. وهذا الإصرار ليس إنسانيا فحسب. إنها سياسية.

وتعد عودة المشردين داخليا من أكثر التجارب الملموسة على مصداقية وقف إطلاق النار وسلطة الدولة. وما دامت الطرق لا تزال متضررة، فمن المقرر إصلاح الجسور، وما زالت العمليات الإسرائيلية غير مستقرة، فالعودة جزئية ومترددة أو رمزية. ويبدو أن الدولة التي تتفاوض دون أن تكون قادرة على ضمان حد أدنى من شروط العودة ضعيفة. وعلى العكس من ذلك، فإن كل أسرة تعود، وكل طريق أعيد فتحه، كل قرية يعاد ربطها يصبح دليلا واضحا على قدرة القوة على تحويل الهدنة إلى واقع يومي.

وهذه المسألة أكثر أهمية حيث أن لبنان يضم أكثر من 1.2 مليون مشرد داخليا منذ بداية الحرب في آذار/مارس، وفقا لما ذكره المسؤولون والمؤسسات في أعقاب هذه الحالة. وهذا الرقم هائل بالنسبة لبلد بهذا الحجم. ويعني ذلك أن حالات الطوارئ الإنسانية، واللوجستيات، والإقامة، وإعادة فتح الخدمات، والحد الأدنى من إعادة الإعمار ليست مسائل ثانوية. وهي الآن في صميم الاستقرار السياسي. وعندما يربط جوزيف أوون بالأمن والسلام المدني وعودة المشردين، فإنه لا يهوى الموضوع. وهو يصف معركة واحدة من الدعم الوطني.

هيئة رئاسة تسعى إلى فرض مسار

ما يخرج من 22 أبريل، هو إعلان أقل وضوحا من الرغبة في وضع خط. ولا يدعي جوزيف أوون أن لبنان قد استعاد بالفعل السيطرة الكاملة. كما أنه لا يقول إن مفاوضات واشنطن ستؤدي قريبا إلى نتيجة دائمة. ومن ناحية أخرى، تسعى إلى تشكيل اللحظة اللبنانية على ثلاثة مبادئ بسيطة، هي: الحزمة الأمنية في الداخل، ورفض اللياقة، والمفاوضات غير المتطورة بشأن السيادة.

هذا الخط له فضيلة. وهو يوفر إطاراً شرعياً في وقت يمكن فيه بسهولة أن يصبح الخطاب العام متناقضاً. لكنها أيضاً تكلفتها. It assumes that the State will be able to effectively enforce the announced measures, limit armed demonstrations, control reported stockpiles of weapons, support displaced persons and preserve a minimum of political unity until the Washington sequence. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يكون لبنان داخله وخارجه.

ويدرك الرئيس ذلك أيضاً عندما يقول إن المسؤولية شائعة لأن جميع اللبنانيين في نفس القارب وأنه يجب نقله إلى شاطئ الأمان. هذه الصورة النهائية ليست صيغة توافقية فارغة. وهي تقول شيئاً ملموساً جداً: ففي الحالة الراهنة للبلد، لا يمكن لأي سلطة، ولا حتى هيئة الرئاسة، أن تدعي أنها تدير مثل هذا التسلسل الكثيف وحده. إن الأمن والمفاوضات والمشردين داخليا والتماسك الداخلي والتقرير المقدم إلى إسرائيل هي الآن مسألة وطنية واحدة.

وهذا هو السبب في أنه لا ينبغي قراءة الاجتماع الأمني لبابدا والأعمال التحضيرية لواشنطن بصورة منفصلة. الأول هو إظهار أنه لا تزال هناك دولة قادرة على حظر وتنسيق وإصلاح. ويتمثل الهدف الثاني في إظهار أن الدولة نفسها لديها موقف وشروط وخط أحمر في المفاوضات. وفيما بين الاثنين، يسعى جوزيف عون إلى إقناع لبنان بأنه لا يزال بوسعه أن يتكلم بصوت واحد، حتى هش، في وقت تستعد فيه نادا حمادي مواد لتقديم الطلب اللبناني الأكثر إلحاحا إلى واشنطن، وهو تمديد وقف إطلاق النار، ووقف عمليات الهدم الإسرائيلية، وأخيرا لتهيئة حيز للتفاوض لا يعني المعاناة.