باريس تجدد النبرة: يمكن إعادة فتح الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد الإضرابات في لبنان

وترتفع فرنسا ارتفاعا حادا بعد الهجمات الإسرائيلية في لبنان. وفي يوم الخميس، رأى الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفارو، أنه لا يمكن استبعاد إعادة فتح المناقشة بشأن تعليق اتفاق الارتباط بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بسبب خطورة الإضرابات الإسرائيلية في لبنان والحالة في الضفة الغربية. ووصف أيضا الأعمال الإسرائيلية بأنها غير متناسبة و غير مقبولة وهذا الموقف يمثل تشديدا سياسيا ملحوظا، حتى وإن كان احتمال تعليق الاتفاق يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الإعلان الفرنسي بعد يوم مميت جدا في لبنان. باريس لم تعد راضية مع نداء عام لضبط النفس The Quai d’Orsay now places the issue of Israeli strikes in a broader context, that of institutional relations between the European Union and Israel. وبالقول إن إعادة النظر في اتفاق الرابطة لا يمكن استبعادها، تشير الدبلوماسية الفرنسية إلى أن الأحداث التي وقعت في لبنان يوم الأربعاء يمكن أن تترتب عليها آثار سياسية على المستوى الأوروبي، وليس على الصعيد الدبلوماسي أو الإنساني فحسب.

وفقاً لجماعة (أف بي) التي استولت عليها عدة وسائل إعلام، قال (باسكال كونفارو) أنّه « إذًا لخطورة ما حدث أمس في لبنان » وأيضاً بالنظر إلى الوضع في الضفة الغربية، فإنّ النقاش حول تعليق اتفاق الارتباط بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يمكن أن يعاد فتحه، « بالإضافة إلى الجزاءات الوطنية ». وأضاف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن أفعالها ليست غير مقبولة فحسب، بل غير متناسبة أيضاً، وأدت إلى طريق مسدود. إن الصياغة هامة: فباريس لا تنازع في مبدأ حق إسرائيل في الأمن، ولكنها ترى أن السلوك الحالي لعملياتها يعبر عتبة سياسية وقانونية تتطلب استجابة أقوى.

الاتفاق المركزي في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وقد دخل اتفاق الرابطة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز النفاذ منذ عام 2000. وهو أحد الأطر الرئيسية للحوار السياسي والتبادل الاقتصادي بين الجانبين. وتذكر وثائق مجلس الاتحاد الأوروبي أن المادة 2 منها تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصرا أساسيا في الاتفاق. وهذا يعني أن الاتفاق ليس تجاريا فحسب. وهو يستند أيضا، قانونيا وسياسيا، إلى الالتزامات الموضوعية بالقانون والقيم.

وهذه النقطة هي التي تعطي الإعلان الفرنسي نطاقه الحقيقي. وعندما تحفز باريس إمكانية إعادة فتح باب المناقشة بشأن التعليق، فإنها لا تتحدث عن مجرد لفتة رمزية. وهو يشير إلى الشرط الأكثر حساسية في الهيكل الأوروبي – الإسرائيلي: الذي يربط العلاقات السياسية والاقتصادية مع احترام المبادئ الأساسية. وبعبارة أخرى، تقترح فرنسا أن ما حدث في لبنان، إلى جانب الحالة في الضفة الغربية، يمكن أن يبرر إجراء استعراض أكثر صعوبة لامتثال إسرائيل لروح هذا الاتفاق. هذه القراءة تدعمها مباشرة الإشارة الرسمية للاتحاد الأوروبي إلى المادة 2.

غير أنه يوجد حد مؤسسي واضح. وينبغي أن تعتمد الدول الأعضاء الـ 27 بالإجماع إمكانية تعليق الاتفاق. إنه قفل سياسي كبير وفي الممارسة العملية، يعني ذلك أن الإعلان الفرنسي، حتى الإعلان القوي، لا يكفي وحده لإصدار تعليق. وينبغي أن يكون هناك توافق آراء أوروبي واسع النطاق، لا يزال من الصعب تحقيقه بشأن هذه المسألة الحساسة. وتشير الرابطة أيضا إلى أن ألمانيا تعارض، في جملة أمور، تعليق الاتفاق أو إنهائه على الصعيد العالمي.

يجلب لبنان العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى مرحلة جديدة من التوتر

والجديد في التسلسل الحالي هو أن لبنان أصبح عاملا مباشرا في التوتر بين إسرائيل والعواصم الأوروبية العديدة. وحتى الآن، تم إحياء المناقشات بشأن اتفاق الرابطة أساسا بسبب الحرب في غزة وقضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. والآن، تضيف الضربات الإسرائيلية على لبنان إلى هذا النزاع. وينص الإعلان الفرنسي صراحة على هذه الصلة: الأربعاء في لبنان وتجاوزات المستوطنين في الضفة الغربية هي مصدر قلق مشترك في خطاب باريس.

وهذا التحول مهم سياسيا بالنسبة لبيروت. وهذا يعني أن لبنان لم يعد يعامل إلا على أنه مسرح ثانوي للأزمة الإقليمية. وقد بدأ تفجير بيروت والمناطق اللبنانية الأخرى يؤثر على الطريقة التي تنظر بها بعض البلدان الأوروبية إلى علاقتها الشاملة مع إسرائيل. هذا لا يعني أن التعليق وشيك ولكن هذا يعني أن التكلفة الدبلوماسية للضربات في لبنان تتزايد في بعض الفرص الأوروبية. هذا الاستنتاج يستند إلى تحليل بناء على التعليقات التي أدلى بها المتحدث الرسمي باسم صحيفة كواي

وقد قامت فرنسا بالفعل بتشديد موقفها على لبنان في الساعات الأخيرة. وأفاد رويتر يوم الخميس أن جان – نويل باروت قد زعم أن لبنان يجب أن يغطيه وقف إطلاق النار وأن الهجمات الإسرائيلية الواسعة النطاق التي وقعت في اليوم السابق يجب إدانتها. والبيان الجديد الذي أدلى به الناطق باسم وزارة الخارجية يذهب إلى أبعد من ذلك: فهو لم يعد يدعو إلى وقف الأعمال القتالية فحسب، بل يشير إلى أن العلاقة المؤسسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يمكن أن توضع على الطاولة.

تهديد سياسي أكثر من العقاب الفوري

ومع ذلك، يجب أن نقيس بدقة ما قيل، ولا نقول، باريس. الـ(كاي ديرسي) لا يعلنون تعليق الاتفاق وقال إنه يمكن إعادة فتح المناقشة. الظل يحسب. ونحن في هذه المرحلة في سجل الضغط السياسي والدبلوماسي، وليس في سجل القرار الأوروبي الذي يجري تنفيذه بالفعل. وتفتح فرنسا إمكانية، ولا ترى عملية لا رجعة فيها.

ويفسر هذا التحذير عمل الاتحاد الأوروبي. وأي تحد لاتفاق الرابطة سيؤثر على كل من الحوار السياسي والتجارة والعلاقة المنظمة الكاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وهذا القرار لا يتطلب الإجماع فحسب بل يتطلب أيضا إرادة سياسية لم تتشاطرها الدول الأعضاء حتى الآن. وهذا هو السبب في أن الجملة الفرنسية يجب أن تُقرأ على أنها إشارة سياسية قوية، يُقصد بها أن تبين أن العتبة قد عبرت، بدلا من أن تكون بمثابة إعلان لجزاء جاهز بالفعل. وتتسق هذه القراءة مع القيود المؤسسية التي أشارت إليها الرابطة.

الإشارة إلى « الجزاءات الوطنية » تكشف أيضاً وهو يشير إلى أنه حتى في غياب الإجماع الأوروبي على اتفاق الرابطة، قد تنظر بعض الدول في تدابيرها الخاصة. ومرة أخرى، لم تكن هناك ترتيبات محددة مفصلة علنا في البنود التي تمت استشارتها. ولكن مجرد حقيقة أن باريس تحفز هذه الإمكانية تشير إلى أن الرد الفرنسي لم يعد يقتصر على لغة الاحتجاج. ويدخل المرء سجلاً تشير فيه علناً على الأقل إلى نتائج سياسية أكثر تحديداً.

ما تقوله فرنسا حقا عن الضربات الإسرائيلية

اقوى جملة من الناطقين الفرنسيين على الاغلب ما زالت هذه: افعال اسرائيلية غير مقبولة و غير متناسبة في الدبلوماسية الفرنسية، هذا النوع من المفردات ليس تافها. He places criticism on both political and legal ground. ولم تعد مجرد مسألة ندم على تصعيد أو تدعو إلى ضبط النفس. والهدف من ذلك هو وصف الأفعال المعنية بطريقة يمكن أن تبرر عندئذ مناقشة تدابير ملموسة، لا سيما على المستوى الأوروبي.

التذكير بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها لا يبطل هذا القسوة على العكس من ذلك، فإنه يسمح لباريس أن تظهر أنها لا تطعن في مبدأ أمن إسرائيل، مع التأكيد على أن الطريقة التي يتم بها هذا الأمن لا يمكن أن تتذرع بكل شيء. إنه توازن تقليدي للدبلوماسية الفرنسية، ولكن هنا يصاغ بوضوح أكثر من المعتاد. والرسالة هي أن الدفاع عن النفس لا يسمح برفض الإضرابات الحالية أو بمأزقها السياسي.

وبالنسبة للبنان، يمثل هذا الوصف الفرنسي دعما سياسيا هاما. وهو لا يغير نسبة القوة العسكرية على الفور. ولكنه يضع المعاناة اللبنانية والهجمات على بيروت والجرحى المدنيين في لغة دبلوماسية أوروبية أكثر صعوبة. وهذا يساعد على إزالة لبنان من مركز المسرح الهامشي كعنصر ملموس في إعادة مناقشة العلاقات بين إسرائيل وشركائها الأوروبيين. ويستند هذا الاستنتاج إلى تحليل يستند إلى نطاق الإعلان الفرنسي.

إعادة الاضطهاد بدأت بالفعل من غزة

ويشكل الإعلان الفرنسي أيضا جزءا من مناقشة أوروبية قديمة. وتشير الرابطة إلى أنه في العام الماضي، وفي مواجهة التصعيد العسكري والأزمة الإنسانية في غزة، شرع الاتحاد الأوروبي في استعراض اتفاق الرابطة بناء على طلب عدة دول أعضاء، منها هولندا. وتضمن الاستعراض مسألة احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية المشار إليها في المادة 2. ووفقاً للرابطة، فإن تقرير المفوضية الأوروبية قد خلص بعد ذلك إلى أن إسرائيل تنتهك هذه المادة.

هذا يعني أن بيان الخميس لا يظهر في فراغ وهو يعيد تنشيط المناقشة المفتوحة بالفعل داخل الاتحاد. والشيء الجديد هو أن لبنان يضيف الآن إلى الملف. فالهجمات الإسرائيلية يوم الأربعاء وحده لا تثير كل الجدل. وهي جزء من نزاع أوروبي أوسع نطاقا تغذيه بالفعل غزة والضفة الغربية ومسألة المادة 2. ويعزز هذا التراكم الوزن السياسي للخطاب الفرنسي.

لكنها تشير أيضا إلى صعوبة الطريق إلى الأمام. وإذا لم تسفر المناقشة في العام الماضي عن تعليق عالمي، على الرغم من غزة، فمن الواضح أن الغضب الوحيد الذي تسببه الإضرابات في لبنان لن يضمن تغييرا آليا. ولا تزال العقبة الرئيسية سياسية: الحصول على إجماع أوروبي حقيقي بشأن مسألة تتباين فيها الحساسيات الوطنية بشكل حاد. ومرة أخرى، تبدو ألمانيا واحدة من أهم الأقفال.

بالنسبة لبيروت، إشارة أكثر من الضمان

وبالنسبة للبنان، فإن الموقف الفرنسي هو أول إشارة. وهو يبين أن رأس المال الأوروبي الرئيسي على الأقل على استعداد للقول علنا إن الإضرابات الإسرائيلية يوم الأربعاء يمكن أن يكون لها أثر على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. هذا بعيد عن الإهمال وفي تسلسل تسعى فيه بيروت إلى جعلها تعترف بأن لبنان لا يمكن استبعاده من التخفيضات الإقليمية، فإن باريس تشد لهجتها تعطيه دعما سياسيا ملموسا.

ولكن هذه ليست بعد ضمانة للنتائج. ولا يزال تعليق اتفاق الرابطة صعبا من الناحية القانونية والسياسية. الـ27 يجب أن توافق وحتى خارج الإجراء، ينبغي أن تقرر عدة حكومات أوروبية أن العتبة السياسية قد عبرت الآن. ويفتح الإعلان الفرنسي هذه الإمكانية. إنها لا تجعلها تلقائية

لكن العتبة اللفظية قد عبرت وعندما تتحدث الدبلوماسية الفرنسية عن أعمال " غير مقبولة " و " غير متناسبة " ، عندما تشير صراحة إلى إمكانية إعادة مناقشة اتفاق الارتباط، وعندما تربط الإضرابات بلبنان بالحالة في الضفة الغربية، فإنها تبعث برسالة واضحة: فبالنسبة لباريس، لا يمكن اعتبار العلاقة الأوروبية مع إسرائيل منفصلة سياسيا عما يجري اليوم في بيروت وفي بقية لبنان.