بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، يريد لبنان الاحتفاظ بقوات لحمايته

وفي بيروت، لم يعد ما بعد الاتحاد فرضية بعيدة. وقد أصبحت مسألة عمل سياسي وعسكري ودبلوماسي، على الرغم من أن بعثة الأمم المتحدة يجب أن تتوقف عن العمليات في نهاية عام 2026 وأن تبدأ انسحابها في عام 2027. وفي الدوائر القيادية اللبنانية، أخذت الفكرة تتشكل منذ عدة أشهر: تجنبا لفتح فراغ أمني في الجنوب، حيث أن إسرائيل توحد وجودا فعليا داخل الأراضي اللبنانية وتفرض المزيد من القيود على الحركة على طول الحدود. وفي هذا السياق، يلفت نظر بيروت إلى سيناريو الوجود الدولي الدائم، الذي قدمته بعض البلدان الأوروبية.

الإطار لم يتجمد بعد. At this stage, there is no formally adopted plan defining permanent French, Spanish or Italian bases on Lebanese soil afterيونيفيل. وفي الوقت الحاضر، يكون المصطلح نفسه أكثر أهمية للسيناريوهات التي نوقشت في بيروت والعواصم العديدة منه بالنسبة لهيكل متفق عليه قانونا. لكن عدة دلائل تتلاقى. وذكرت إيطاليا علنا أنها ستواصل القيام بدورها حتى بعد بعثة الأمم المتحدة، مع الحفاظ على وجود متعدد الأطراف وثنائي. وادعت إسبانيا أنها تريد أن تظل منخرطة في لبنان بعد عام 2026، سواء بموجب أحكام الأمم المتحدة أو الشروط الأوروبية أو غيرها. وعلى الجانب اللبناني، رحب الرئيس جوزيف عون، من جانبه، بأي بلد يرغب في الإبقاء على قوات في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل، شريطة الاتفاق على إطار محدد. وأخيرا، فإن المناقشة في باريس أقل عمومية في الشكل النهائي، ولكن فرنسا لا تزال في صميم المناقشات المتعلقة بالترتيبات الأمنية المقبلة في جنوب لبنان.

وبالنسبة لبيروت، فإن السؤال ليس فقط الاستعاضة عن حفظة السلام بالزي الرسمي الآخر. والسؤال هو من سيبقى على الأرض لأن القرار 1701 يدخل مجالا مفتوحا للتحدي. ومنذ استئناف الحرب في آذار/مارس، تقدمت إسرائيل داخل جنوب لبنان، وفرضت خرائط حركة جديدة، ونفذت عمليات هدم في عشرات القرى، وركّبت ما تمثله كخط جديد للانتشار. وفي الاتصالات الإسرائيلية التي نقلت في الأيام الأخيرة، برز مصطلح » خط العين » حتى للإشارة إلى هذه المنطقة الجديدة، مقارنة بالمنطقة المستخدمة في غزة. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا التطور، بالنسبة لبيروت، يعزز مصلحة وجود دولي ليس رمزيا فحسب.

بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، يسعى لبنان بالفعل إلى المتابعة

نقطة البداية معروفة الآن وفي 28 آب/أغسطس 2025، جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026. وينص النص بعد ذلك على الانسحاب التدريجي والمنظم على مدى عام 2027، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. وقد اتخذ هذا القرار بعد التوصل إلى حل توفيقي من جانب فرنسا، ولكن تحت ضغط أمريكي واضح جدا. وأوضحت واشنطن بعد ذلك أنها لن تدعم أي تمديد آخر، اعتقادا منها بأن البيئة الأمنية قد تغيرت وأنه يتعين على الدولة اللبنانية الآن أن تضطلع بمزيد من المسؤوليات في الجنوب.

وقال إن إسرائيل، من جانبها، رحبت بهذا المنظور باعتباره تأكيدا لخط طويل الأمد. وفي الأمم المتحدة، زعم سفيره أن اليونيفيل فشلت في مهمتها بجعل حزب الله يشكل تهديدا إقليميا. ومنذ ذلك الحين، ظل هذا النقد ثابتا. الحجة الإسرائيلية هي أن المهمة ساعدت على تجميد وهم الاستقرار دون منع الجذور العسكرية لحزب الله جنوب نهر الليطاني. وفي هذه القراءة، يمهد رحيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الطريق لنموذج أمني آخر، أقل من الأمم المتحدة، وأكثر ثنائية أو أكثر سيطرة مباشرة من جانب الجهات الفاعلة العسكرية والدبلوماسية المهيمنة.

In Beirut, this deadline has been read differently. ومنذ بداية العام، بدأ جوزيف أوون في إعداد مشروع ما بعد الاتحاد في حالة ما. وفي كانون الثاني/يناير، وفي أثناء تبادل مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان – بيير لاكرواس، ذكرت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الدولة يرحب بأي بلد يرغب في الإبقاء على قوات في الجنوب لمساعدة الجيش اللبناني بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة، رهنا باتفاق بشأن إطار عمل هذا الترتيب المقبل. الجملة كانت نقطة تحول. ولم يعد لبنان يدعو اليونيفيل إلى البقاء. وفتح الباب أمام وجود دولي جديد، شريطة أن يظل متوافقا مع سيادته.

ولم يتم التخلي عن هذا الخط منذ ذلك الحين. بل على العكس من ذلك، فقد تعززت بفعل التدهور العسكري للجبهة الجنوبية والمناقشات التي جرت بشأن وقف أكثر دواما لإطلاق النار مع إسرائيل. وفي بيروت، تم فهم إشارة كانون الثاني/يناير على أنها الافتتاح الرسمي لموقع البناء: التفكير في جهاز يوسع نطاق الوجود الدولي في الجنوب دون توسيع اليونيفيل آليا في شكلها الحالي.

ايطاليا تقدمت للعلن اسبانيا تريد ان تبقى فرنسا تحتفظ بأيدي

ومن بين البلدان الأوروبية المساهمة، كانت إيطاليا أكثر البلدان التي تم الإعراب عنها بوضوح. وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى لبنان، قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروستيتو إن إيطاليا ستواصل القيام بدورها حتى بعد اليونيفيل، وهي تدعم بقوة الوجود الدولي وتسهم في بناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية. وأضاف أن روما ستضمن وجودها على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، بما في ذلك عن طريق اللجنة العسكرية التقنية للبنان وبعثة الشرطة العسكرية. وينطوي هذا الإعلان على نطاق ملموس: فهو يعني أن روما لا تستعد لمغادرة المسرح اللبناني مع إغلاق فصل اليونيفيل وحده.

ايطاليا لن تغادر اي شيء. It is one of the main contributors to the UN mission, has an old political anchor in Lebanon and already maintains bilateral instruments of military cooperation. ولذلك، يمكن أن يُقرأ اختيارها للبقاء في شكل أو آخر على أنه أكثر الأسس وضوحا لجهاز ما بعد الاتحاد.

وقد اتخذت إسبانيا من جانبها موقفاً أقل تفصيلاً بشأن الشكل، ولكنها واضحة جداً بشأن النية. وفي 19 آذار/مارس، أعلن بيدرو سانشيز أن طموح الحكومة الإسبانية، مثل طموح عدة دول أخرى موجودة في البعثة، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا، هو مواصلة الالتزام بلبنان بعد عام 2026. وأضاف أن الصيغة لا تزال مصممة، سواء من خلال الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو من خلال هيكل آخر. وهكذا، قام مدريد بشيئين: فالنهاية المقررة للولاية الحالية لا تعني الانسحاب التلقائي للمصلحة الإسبانية في جنوب لبنان؛ والحفاظ على وجود أوروبي في الموقع أصبح الآن موضوعا مفتوحا، وليس محرما.

فرنسا في نقطة وسيطة رسمياً، باريس لا تقدم بعد مخططاً عاماً على النحو المفصل في نظام روما. وفي الوقت نفسه، لا تزال باريس في صميم المسألة. فمن جهة، لأن فرنسا صاغت قرار الأمم المتحدة الذي نظم آخر تمديد للولاية. ومن ناحية أخرى، لأنه لا يزال أحد البلدان الرئيسية المشاركة في البعثة، وأكد من جديد مؤخرا أن اليونيفيل تعتزم أن تظل عنصرا أساسيا من عناصر المصداقية لحل الأزمة في جنوب لبنان. وأخيرا، لأن إيمانويل ماكرون، أشار في اجتماعه مع نواف سلام في 21 نيسان/أبريل، إلى أن فرنسا ستواصل مساعدة لبنان في التحضير لمفاوضاته مع إسرائيل، حتى بدون الجلوس مباشرة على طاولة واشنطن، وهو شكل ترغب باريس في حضوره ولكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الانضمام إليه.

وبعبارة أخرى، باريس لا تقول علنا بعد: « سنقيم قواعد دائمة ». ولكن فرنسا حاضرة جيدا في الحوار الاستراتيجي بشأن ما بعد الاتحاد. وفي بيروت، من المفهوم أنه من بين البلدان التي يسعى لبنان إلى الاحتفاظ بها في اللعبة، إلى جانب إيطاليا وإسبانيا والشركاء الأوروبيين الآخرين.

تغيير جنوب لبنان طبيعته في إطار الخرائط الإسرائيلية

وانعكس هذا الانعكاس في مرحلة ما بعد الاتحاد على نحو عاجل مع القرارات العسكرية الإسرائيلية التي اتخذت في نيسان/أبريل. وفي 20 نيسان/أبريل، أصدر الجيش الإسرائيلي خرائط تأمر سكان جنوب لبنان بالبقاء بعيدا عن قطاع واسع من الأراضي على الحدود وعدم الاقتراب من منطقة الليطاني. وأفاد رويتر بأن خط النشر الجديد هذا يمتد، حسب القطاعات، بين خمسة وعشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وعرض الجيش الإسرائيلي هذه الفرقة باعتبارها منطقة عازلة لحماية شمال إسرائيل من حزب الله.

على الأرض، العواقب فورية. الدخول إلى العشرات من المواقع مقيد. القرية فارغة جزئياً. التدمير مستمر. فأس المرور تصبح غير قابلة للتجزئة أو محظورة. والواقع أن المنطقة تتحول إلى مساحة إسرائيلية خاضعة للسيطرة العسكرية، حيث يُأمر المدنيون اللبنانيون بعدم العودة. In the Israeli communications relayed by several media, this new line was brought closer to the « yellow line » already used in Gaza. والمصطلح في جوهره أقل أهمية من الواقع الذي يغطيه: ليس هناك رجل رسمته إسرائيل من جانب واحد داخل لبنان.

بالنسبة لبيروت، هذه الشريحة مركزية. ولم تعد هذه الانتهاكات مجرد انتهاكات لوقف إطلاق النار، أو وجود عسكري إسرائيلي متبقي في عدد قليل من النقاط المتنازع عليها. وهي محاولة لتنظيم الأرض على أساس مستدام، من خلال الخرائط والحظر والاحتلال الجزئي والتدمير. وهذا السيناريو بالتحديد هو الذي يجعل فكرة الوجود الدولي المستدام أكثر جاذبية للسلطة التنفيذية اللبنانية.

لماذا ترى بيروت أن هذا هو مسألة القرار 1701

وجوهر النزاع قانوني وعسكري. ويستند القرار 1701، الذي اعتُمد في عام 2006 بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، إلى عدة مبادئ معروفة: وقف الأعمال العدائية، واحترام الخط الأزرق، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، والنشر الموازي للجيش اللبناني واليونيفيل في الجنوب، وعدم وجود أسلحة أو قوات مسلحة غير أسلحة الدولة اللبنانية وبعثة الأمم المتحدة في تلك المنطقة. ويشير النص أيضا إلى أنه ينبغي ألا تكون هناك قوات أجنبية في لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية.

ومع أخذ هذا في الاعتبار، فإن الفرقة العسكرية التي تُطلِقها إسرائيل اليوم في جنوب لبنان تصطدم أمامية بالهيكل الـ 1701. انها قرائة بيروت كما هو الحال بالنسبة للعديد من العواصم المساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي ترى في صيانة القوات الإسرائيلية داخل لبنان، في القيود المفروضة على المدنيين وفي الحوادث المتكررة التي وقعت مع الخوذ الزرق باعتبارها انتهاكا للإطار الأمني لعام 2006.

إسرائيل تعرض الأمور بشكل مختلف. For him, 1701 failed to neutralize Hezbollah south of the Litani. ومن ثم فإن ولاية العبرية تدافع عن الحاجة إلى مزيد من الرقابة الأمنية المباشرة. ولكن هذا الخطاب يواجه صعوبة كبيرة: ولا يسمح القرار بإعادة تنظيم الجيش الإسرائيلي للأراضي اللبنانية من جانب واحد. ومن أجل سد هذه الفجوة بين النص والأرض تحديدا، تنظر بيروت باهتمام اليوم في أي صيغة تحافظ، بعد اليونيفيل، على الوحدات الأجنبية القادرة على شغل الحيز الدبلوماسي والأمني الذي ستتركه بعثة الأمم المتحدة خلفها.

التوترات مع إسرائيل تعزز مصلحة الوجود الأوروبي

والعامل الحاسم الآخر هو تدهور العلاقات بين إسرائيل والعديد من البلدان الرئيسية المساهمة في القوة. النـزاع لَيسَ مؤرخَ أمس. وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2024، كان القادة الفرنسيون والإيطاليون والإسبانيون قد أدانوا معا استهداف الجيش الإسرائيلي للبعثة ونددوا بالهجمات التي لا مبرر لها ضد حفظة السلام. وفي ذلك الوقت، كانوا يتحدثون عن انتهاكات خطيرة لالتزامات إسرائيل بموجب القرار 1701 والقانون الإنساني.

وأدى تسلسل عام 2026 إلى تفاقم هذه التوترات. وفي نيسان/أبريل، استدعت إيطاليا السفير الإسرائيلي بعد أن ضربت طلقات تحذير إسرائيلية قافلة إيطالية تابعة للقوة. ووصف أنطونيو تاجاني الحادث بأنه انتهاك للقرار 1701، ودعا جورجيا ميلوني إلى إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وفي اليوم نفسه، استدعت إسبانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي إلى مدريد للاحتجاج على ما يُزعم أنه لا مبرر له من احتجاز جيش إسرائيلي جندي تابع للقوة.

ونددت فرنسا أيضا علنا بالتخويف الذي يعتبر غير مقبول ضد جنودها في لبنان. وبعد بضعة أيام، قُتل جنديان فرنسيان بعد الكمين في 18 نيسان/أبريل ضد دورية تابعة للبعثة. وفي هذا السياق، لم تعد مسألة ما بعد الاتحاد مجرد مناقشة نظرية بشأن الشكل المؤسسي للوجود الدولي. ويصبح ذلك اختبارا سياسيا: هل يمكث الأوروبيون على أرض استهدف فيها جنودهم، أو يتركونها لإسرائيل والجيش اللبناني والجهات الفاعلة المحلية لإعادة تحديد الحدود وحدها؟?

الوجود الدولي ليس عسكريا فحسب

وفي هذه النقطة، تصر بيروت على معظمها. وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ليست مجرد قوة تمركز أو دورية. وهي مكلفة أيضا بمراقبة انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها وتوثيقها. وبالتالي، فإن وجودها على الأرض ينتج شيئاً غير أثر عسكري. وهو يخلق قدرة دولية للمراقبة. وهذا الدور يجعل مستقبله حساسا جدا.

وبالنسبة للبنان، فإن الاختفاء التام للبعثة سيترك الجنوب بدون شهود مؤسسيين دائمين في اللحظة التي تسعى فيها إسرائيل إلى فرض جغرافية عسكرية جديدة في المنطقة الحدودية. ومن شأن بعثة أوروبية أصغر حجما، أو وجود متجدد متعدد الأطراف، أو صيانة مستدامة للوحدات الأجنبية الخاضعة لمركز آخر، أن توفر، على العكس من ذلك، استمرارية الوجود والتوثيق.

وترى إسرائيل أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان آلية لم تمنع ترسانة حزب الله. كما يرى لبنان، من جانبه، أنه ضمان ضد الحقبة الدبلوماسية في الجنوب. وما دام الجنود الأجانب، الذين تم تحديدهم وكلفتهم وربطهم بالعواصم الأوروبية، ما زالوا هناك، وما زال كل حادث، وكل تدمير، وكل عائق أمام الحركة، وكل حركة من القوات، يلاحَظ به شيء غير الأطراف الوحيدة في النزاع. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل بيروت مهتمة جدا باقتراح الصيانة الدولية.

لماذا يغوي الخيار الأوروبي السلطة اللبنانية

والاقتراح الفرنسي، بمعناه الواسع، يغوي بيروت لسبب بسيط: فهو لا يقتصر على شعار دعم لبنان. وهو جزء من إطار أوسع تدعم فيه فرنسا السيادة اللبنانية وتدعم المفاوضات بشأن الانسحاب الإسرائيلي وتظل ملتزمة بتعزيز القوات المسلحة اللبنانية. بالنسبة للسلطة اللبنانية، هذا الجمع مهم. وهو يربط الأمن والدبلوماسية والاستمرارية الدولية على أرض الواقع.

ويعلم لبنان أنه لن يتمكن وحده من فرض انسحاب كامل على إسرائيل أو إنفاذ القرار 1701 آليا. غير أنه يمكن أن يحاول تجنب أسوأ سيناريو: مغادرة اليونيفيل، دون وسيط صلب، وترك جيش إسرائيلي في منطقة عازلة، وجيش لبناني لا يزال في عملية إعادة الانتشار، والحدود التي أصبحت مسلّحة بالكامل بمنطق انفرادي.

وهذا هو المكان الذي تصبح فيه فكرة وجود أوروبي مستدام، حتى وإن قللت وأعيد النظر فيها قانونيا، جذابة سياسيا. ولن تحل محل السيادة اللبنانية. ستعطيه الوقت والدعم والشهود وفي بيروت، يكفي ذلك بالفعل لجعل ما بعد الاتحاد مجرد أفق للانسحاب، ولكن أحد المشاريع الدبلوماسية الرئيسية في الوقت الحاضر، في الوقت الذي تدفع فيه واشنطن المفاوضات مع إسرائيل، في حين أن جنوب لبنان يتحول بشكل متزايد إلى حيز محتل يرسمه ويقيده جيش إسرائيلي يتقدم بسرعة أكبر من القانون.