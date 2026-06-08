بلدية بيروت: تنمو الشكوك

The municipality of Beirut is at the centre of a sensitive judicial case, following the publication on 8 June 2026 of an investigation by Al Akhbar into suspicions of corruption, illicit enrichment and political protections within the local administration. The Lebanese newspaper claims that employees whose salaries would not exceed $800 would own real estate, yachts and millions of dollars. ولا تزال هذه العناصر، في هذه المرحلة، خاضعة للتحقق القضائي. غير أنها تضع بلدية بيروت على سؤال مركزي: كيف يمكن بناء هذه الأصول الهامة حول الخدمات العامة التي يفترض أن تعمل تحت الرقابة المالية؟?

وتعرض المادة التي وضعها الأخبار، والتي وقعتها لينا فكر الدين، الملف على أنه من أكثر المواد كشفا عن الأداء الداخلي للبلدية. هذه ليست قضية فردية وستؤثر التحقيقات التي ذكرتها الصحيفة على عدة خدمات حساسة، بما في ذلك التمويل والهندسة والبناء. وتركز هذه القطاعات الثلاثة على القرارات ذات القيمة الاقتصادية العالية: الإيرادات البلدية، والمدفوعات، والتصاريح، والملفات التقنية، ومشاريع البناء، والعقود، والعلاقات مع منظمي المشاريع. وفي عاصمة ذات إيجار مرتفع، يمكن لكل توقيع أن يحقق فائدة مادية كبيرة.

ولا يزال من الضروري توخي الحذر القانوني. The persons mentioned in the investigation are not convicted. ولا تشكل التدابير المؤقتة دليلا على الذنب. والغرض منها هو الحفاظ على الأصول في حين يتحقق مراجعو الحسابات من الوقائع. غير أن طبيعة الأمثلة المبلغ عنها تتطلب دراسة شاملة. وعندما يكون الموظف ذو الدخل المحدود مرتبطاً بخمسة عشر عقاراً، عندما يكون آخر قد حوّل مليون دولار إلى الخارج قبل شراء منزل في باريس، وعندما يبين حساب ابن قاصر خمسة ملايين دولار، يتجاوز الملف الشك العادي.

جزء من التحقيق في محكمة مراجعي الحسابات

According to Al Akhbar, investigations are carried out by a special investigative body within the Court of Auditors, at the request of the Public Prosecutor ‘ s Office. They reportedly started about seven months before the article was published, after an employee of the municipality had been arrested and released. هذا التسلسل الزمني يعطي الملف عمقاً إجرائياً. The case is not based solely on media reporting. وهي تستند، وفقاً للصحيفة، إلى زيارات مراجعة الحسابات وجلسات الاستماع وفحص الملفات الإدارية ومراجعة الحسابات.

The daily reports that the investigators are expectedly visiting the municipality headquarters, in coordination with Beirut Governor Marwan Abboud. هذه الطريقة تحسب. وقد تتيح الزيارة المعلن عنها الوقت لنقل الأجزاء أو طلب الملفات أو تعديل الردود. زيارة غير متوقعة تسمح لك بإلقاء القبض على الإدارة في عملها الفعلي. كما يساعد على مقارنة بيانات الموظفين بالوثائق المتاحة والسجلات الداخلية وحركات المحاسبة.

ودور محكمة مراجعي الحسابات حاسم. وتتحكم هذه المؤسسة في استخدام الأموال العامة ويمكن أن تتدخل في الحسابات البلدية. وفي حالة بيروت، يجب عليها أن تحدد ما إذا كانت المخالفات الإدارية تتطابق مع الإثراء الشخصي. العمل صعب ويجب أن يرتبط قانون البلديات بتدفق مالي، ثم بالثروة. وهناك أيضا حاجة إلى التمييز بين الدخل المشروع والميراث والهبات والأنشطة الخاصة المعلنة والممتلكات التي يمكن أن توضع باسم الأقارب.

الأمثلة المحددة التي استشهد بها الأخضر

ويفيد الأخبار أولاً عن حالة موظف يملك خمسة عشر عقاراً في بيروت، بين الشقق والمباني. هذا الرقم هو واحد من أكثر الأشياء إثارة في الملف. ولا يزال يتعين التحقق من ذلك الإجراء، بما في ذلك سجلات الأراضي، ووثائق الشراء، ومواعيد الاقتناء، ومصادر التمويل. ولكن عندما يقارن بالمرتب الذي لا يتجاوز 800 دولار، يطرح سؤالا واضحا: ما هو الأصل الذي يمكن أن يفسر تراكم الثروة هذا؟?

The newspaper then quotes an employee who allegedly transferred a million dollars to an account abroad at the beginning of the financial crisis. He then reportedly bought a house in Paris. وهذا أمر حساس بوجه خاص في لبنان. Since 2019, many depositors no longer have free access to their economies, while some outbound transfers have fuelled lasting public anger. ومن ثم، يجب النظر في حركة قدرها مليون دولار، إذا تأكدت، من عدة زوايا: مصدر الأموال، وتاريخ التحويل، والمصرف المستخدم، والأذون التي يتم الحصول عليها، والارتباط المحتمل بوظيفة بلدية.

والمثال الثالث يتعلق بالحساب المصرفي للولد القاصر لموظف آخر. ويزعم الأخبار أن الحساب سيبلغ 5 ملايين دولار. ويمكن لهذه القضية، إذا تأكدت، أن توجه المحققين إلى فرضية اسم الأسرة أو محاولة لإخفاء الممتلكات. ومرة أخرى، يلزم توخي الحذر. الحساب المصرفي العالي لا يثبت في حد ذاته اختطاف غير أنه يتطلب تحديد المصدر الدقيق للأموال، والأشخاص الذين قدموا الحساب والمعاملات التي جعلت من الممكن إثباته.

The survey also refers to yachts and millions of dollars associated with some municipal employees. وتنتمي هذه العناصر إلى سجل نمط الحياة المرئي. وهي غير كافية لإثبات ارتكاب جريمة. غير أنها يمكن أن تكمل مجموعة من المؤشرات، لا سيما عندما تضيف إلى العقارات والتحويلات المصرفية والدخل الرسمي المتواضع. In illicit enrichment cases, investigators are specifically seeking to measure the gap between apparent and reported resources.

الخدمات البلدية العالية المخاطر

وخدمات المالية والهندسة والبناء ليست خدمات عادية في بلدية مثل بيروت. ويدير التمويل الإيرادات والمدفوعات والرسوم والضرائب والمبالغ المستردة وأي سلف. ويمكن أن يؤدي التلاعب في هذا القطاع إلى خسائر مباشرة في عدد البلديات. كما يمكن أن يخفي الاختلاس، والمدفوعات المزدوجة، والمستحقات المهجورة أو الإيرادات غير المستردة.

الهندسة تركز نوع آخر من الطاقة وهي تتناول السجلات التقنية، وتتحقق من التصاريح، وتستعرض الخطط، وتتدخل في القرارات المتعلقة بالأراضي والبناء. وفي بيروت، حيث يمكن أن تكون كل متر مربع باهظة الثمن، يمكن أن يكون للانتقاص من الملف أو تأخيره أو تنظيمه أو قراءته المواتية قيمة اقتصادية كبيرة. ويمكن أن تصبح هذه السلطة الإدارية، عند عدم السيطرة، مصدرا للإيجار.

قسم العمل معرض لمخاطر مختلفة. وتخلق عقود الصيانة، والطرق، والتدخلات الطارئة، وتكاليف الصيانة نقاط اتصال عديدة مع الشركات الخاصة. يمكن تقسيم المبالغ. يمكن الإفراط في العمل. وقد تكون الاستحقاقات غير كاملة. ويمكن صياغة مواصفات لصالح المورد. There is no evidence at this stage that these specific mechanisms are being established in the current case. لكن هذه هي الأدلة التي يجب أن يفحصها أي تحكم خطير.

التدبير الذي يستهدف تسعة موظفين

The Akhbar reported that measures had been taken to prevent nine employees from disposing of their movable and immovable property. هذه المعلومات مركزية. والغرض من هذا القرار هو منع اختفاء الأصول أثناء التحقيق. ومن حيث المبدأ، يحول دون سرعة البيع أو التبرع أو النقل أو المأوى. It protects the possibility of future restitution if the courts establish that certain property comes from misappropriated public funds or from unjustified enrichment.

غير أنه ينبغي الإشارة إلى النطاق الدقيق لهذا التدبير. إنها لا تدين أحداً. إنها لا تقول أن الموظفين التسعة مذنبون. It means that investigators have sufficient evidence to seek provisional protection of a heritage. هذه خطوة قوية ولكنها ليست نهائية. The persons concerned must be able to present their evidence, produce documents, explain their acquisitions and challenge the measures before the competent authorities.

ويتمثل الخطر الرئيسي في خفض الحالة إلى هذه الأسماء التسعة. In municipal corruption cases, visible agents are sometimes only the executioners of a larger system. وتتطلب القرارات الهامة التوقيعات والتصديقات والصمتات وأحيانا تدخلات سياسية. وإذا توقف الإجراء على الأقل الموظفين المشمولين بالحماية، فإنه لن يغير أداء الإدارة. سينتج فضيحة أخرى ثم إحباط آخر.

عينة الكبش

الاخبار يصر على سابقة تغذي هذا الخوف. وتشير الصحيفة إلى أن قضية ما كانت ستؤدي بالفعل إلى إلقاء القبض على موظف، قبل الإفراج عنه وتقديمه، في قراءته، كبش فداء محتمل. وهذه النقطة تستحق الاهتمام. ونادرا ما يعمل الفساد الإداري على ممثل واحد. وهو ينطوي على دوائر أو عادات أو تواطؤ أو انعدام السيطرة. عميل معزول يمكنه التعامل مع ملف. It is difficult to build a sustainable system on its own, especially in an institution as supervised in theory as a capital municipality.

المحققون يجب أن يصعدوا للسلسلة من وقع؟ من أذن بذلك؟ من فحصها؟ من قام بإثبات الدفعات؟ من أغلق عيونهم؟ أي مستفيدين من القطاع الخاص يعودون إلى الملفات؟ أي موظفين يظهرون بشكل متكرر حول نفس العمليات؟ وتتسم هذه المسائل بأهمية استعراض الحسابات المصرفية. فبدونها، قد تظل الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالتراث منفصلة عن الأداء الفعلي للبلدية.

ومفهوم كبش فداء هو مفهوم سياسي أيضا. ويسمح هذا النظام بحماية نفسه بتقديم موظف محدود إلى الرأي العام. يتم القبض على موظف. وصدر بيان صحفي. ويعلن عن بعض التدابير. ثم تبقى الشبكات في مكانها. ولذلك فإن مصداقية التحقيق الحالي ستتوقف على قدرتها على التغلب على هذا السيناريو. ولا يكفي إثبات أن للموظف الكثير من الممتلكات. It is necessary to understand how he would have obtained them, with which signatures and for whose benefit.

الضغوط السياسية المبلغ عنها

ويتعلق الجانب الأكثر إثارة للقلق بالضغوط السياسية التي ذكرها الأخضر. وتشير الصحيفة إلى أن الضغط من عدة جوانب سيحاول ردع محكمة مراجعي الحسابات عن مواصلة تحقيقاتها. وأشار أيضا إلى الخطوات المتخذة لرفع الحظر المفروض على الموظفين التسعة المعنيين. هذه المعلومات، إذا تأكدت، تحول الملف. لم يعد السؤال يتعلق فقط بالثروات المشبوهة وهي تتعلق بقدرة المؤسسة القضائية المالية على العمل دون تدخل.

وفي لبنان، لا تعيش الحكومات المحلية خارج النظام السياسي. وكثيرا ما ترتبط التعيينات والمسيرات الوظيفية والأسواق والحماية والتحكيمات بالتوازن الحزبي أو المجتمعي. The municipality of Beirut does not escape this reality. وفي الحالات التي تشمل موظفين، قد تشمل أيضا مقدمي مشروع القرار أو المسؤولين المنتخبين أو المقاولين أو الشبكات التي لها مصلحة في الحد من التحقيق. ولهذا أصبح الضغط على محكمة مراجعي الحسابات مؤشرا رئيسيا.

The officials quoted by the newspaper assure however that the investigation is not frozen. وسيواصل أعضاء الدعوى السفر إلى البلدية للاستماع إلى الموظفين واستعراض الملفات. ولا غنى عن هذه الاستمرارية. It helps to preserve the effect of sudden, to avoid ple of the procedure and to show that precautionary measures are not an isolated gesture. ولكن وجود شائعات حول تجميد الملف يكشف عن مستوى عدم ثقة الجمهور في تحقيقات الفساد.

A case beyond the municipality

المسألة تتعلق بالثقة في الولاية المحلية. وتدير بلدية بيروت رأس مال ألحقته الأزمة المالية، وانفجار الميناء، وتدهور الخدمات، وانخفاض الإيرادات العامة. ويشهد الناس نقاط ضعف الإدارة الحضرية كل يوم: :: الطرق المضرة، والرصيفات غير المستقرة، والمساحات العامة المهملة، والإجراءات البطيئة، والخدمات غير القانونية. In this context, the idea that employees can accumulate assets and millions while the city lacks resources causes understandable anger.

The banking crisis further reinforces this anger. Many Lebanese have seen their deposits blocked or devalued. وقد انهارت الأجور العامة. وقد خفضت الأسر نفقاتها الأساسية. In this social landscape, the examples cited by Al Akhbar take on particular strength. فهي تعطي وجها ملموسا للاشتباه في الظلم. They suggest that some would have benefited from privileged access to money or rent channels, while the majority were in crisis.

The case can also become a test of reform. وإذا تمكنت محكمة مراجعي الحسابات من إثبات الوقائع، وحماية الأدلة، وتحديد المسؤوليات وحفظ الأصول، فإن القضية يمكن أن تشكل سابقة. وسيبين أنه يمكن السيطرة على الأصول العامة والخاصة المرتبطة بالمهام البلدية. وقال إنه يذكرنا بأن العاصمة ليست مساحة غير قابلة للمساءلة. وعلى العكس من ذلك، إذا ساد الضغط، فإن الرسالة ستكون كارثية: يمكن أن تكون الاكتشافات مذهلة لكن الشبكات لا تزال سليمة.

ما الذي سيتوجب على المستقبل أن ينشئه

الخطوة التالية يجب أن تجيب على أسئلة محددة هل كانت الأصول العقارية الـ 15 التي ذكرها الموظف المذكور أو الأقارب؟ في أي مواعيد؟ بأي أموال؟ هل تم الإذن بنقل مليون دولار؟ أي بنك؟ تحت أي ظروف؟ هل تم شراء المنزل في باريس مباشرة بعد هذا النقل؟ هل حساب القاصر يحتوي على خمسة ملايين دولار؟ من أطعمها؟ هذه الإجابات ستحدد قوة الملف.

The municipality must cooperate fully. ويجب عليها أن تحافظ على الوثائق، وتأمين المحفوظات، ومنع تغيير السجلات وتيسير جلسات الاستماع. كما يجب أن يتجنب خطأين. والسبب الأول هو التقليل إلى أدنى حد من الحالة باسم الاستمرارية في الخدمة. الثاني هو أن يشل الإدارة بأكملها خوفاً من الفضيحة. ويحتاج المواطنون إلى بلدية عاملة، ولكن أيضا إلى بلدية مسؤولة.

ويجب أخيرا أن تختار السلطة السياسية بين الحماية والشفافية. ويمكنها أن تسمح لمحكمة مراجعي الحسابات بالعمل حتى النهاية. It can also seek to close the file behind the scenes, by lifting the precautionary measures or by insulating a few employees. وسيراعى هذا الخيار. الأسماء المذكورة ليست كافية. والأرقام المبلغ عنها غير كافية. ويتمثل التحدي الآن في إثبات وسلسلة المسؤولية وإمكانية استرداد الأموال العامة، بينما يواصل المحققون زياراتهم إلى بلدية بيروت.