(بنت جبيل) عقيدة المعركة

In Bint Jbeil, the battle ceased to be a mere episode of the southern front and became one of the centres of gravity of the war. وتركز هذه المدينة، على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود الإسرائيلية، على المسائل العسكرية، والقضايا الرمزية، والمسائل الدبلوماسية. وقد زعم الجيش الإسرائيلي لعدة أيام أن قبضته على المدينة والمناطق المحيطة بها، في حين يواصل حزب الله تصوير المنطقة باعتبارها منطقة مقاومة نشطة. ويحدث القتال الآن على نطاق أدق بكثير من الهجمات الجوية الرئيسية في بداية الشهر. وهي تنتشر في النسيج الحضري، وحول المنافذ، والمباني القديمة، وتحولت إلى نقاط دعم وطرق تربط بينت جبيل بالمناطق الجنوبية الأخرى. وفي الوقت نفسه، تحاول واشنطن إحراز تقدم في المناقشات المباشرة بين بيروت وإسرائيل. وهذا التحلل بين معارك المدينة والانتعاش الدبلوماسي يعطي بينت جبيل نطاقا يتجاوز حجمه بكثير.

ما يجري هناك ليس مجرد تكتيكات أصبحت المدينة اختباراً بالنسبة لإسرائيل، يجب أن يثبت أن هجوم أرضي يمكن أن يبدأ بشكل دائم هيكل حزب الله العسكري في الفرقة الجنوبية ويمهد الطريق لمنطقة أمنية أعمق. وبالنسبة لحزب الله، لا يزال مكاناً للتمسك بفكرة انتصار إسرائيلي واضح وتباطؤها واستخدامها وتحديها. وبالنسبة للبنان الرسمي، يلخص بنت جبيل المأزق الحالي: فالبلد يناقش وقف إطلاق النار وعودة إلى سيادة الدولة في حين أن معركة حضرية مكثفة تعيد رسم الأرض. وفي هذه السلسلة، تصبح المدينة أقل نقطة على الخريطة من الكشف عن نسبة الطاقة الحقيقية.

لماذا (بنت جبيل) يركز الكثير على القضايا

البنت جبيل ليست منطقة في جنوب لبنان. وقربها من الحدود يجعلها قفل جغرافي واضح، ولكن نطاقها سياسي أيضا. لقد ارتبطت المدينة منذ وقت طويل بخيال مقاومة حزب الله وبذكرى الاشتباكات مع اسرائيل وزادت قيمتها الرمزية بعد انسحاب إسرائيل عام 2000، ثم في حرب عام 2006، عندما أصبح اسمها علامة مباشرة على المواجهة. وهذا البعد المزدوج، الاستراتيجي والسردي، الذي يفسر كثافة الخطابات حول المعركة الحالية. وعندما تقول إسرائيل إنها تريد تحييد بنت جبيل، فإنها لا تتحدث فقط عن هدف ميداني. إنه يتحدث عن العزاء السياسي وعندما يقاوم حزب الله في هذه المدينة، فإنه لا يدافع فقط عن المواقع. هو أيضاً يدافع عن قصة

ومن الناحية العسكرية، فإن مصلحة المدينة أكثر تحديدا. ويقود بنت جبيل فؤسا إلى عدة قرى محيطة ويدخل في عمق إقليمي يثقل أمن الحدود الشمالية لإسرائيل. ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن المنطقة كانت بمثابة مركز قيادة وتخزين وإطلاق لعمليات حزب الله. This assertion is difficult to verify independently in detail, but it sheds light on the coherence of the ongoing offensive. وبالنسبة لإسرائيل، فإن أخذ بنت جبيل سيعني الحد من قدرات إطلاق النار من هذا الجيب، وتأمين بعض النُهج الحدودية، والبرهنة على أن حزب الله يمكن أن يطرد من مواطن قوته التقليدية. وهذا هو السبب في أن البيانات الإسرائيلية عن المدينة قد حظيت أيضا بالتأييد في الأيام الأخيرة.

ويفسر هذا المركز في نهاية المطاف لماذا يثقل بنت جبيل على الدبلوماسية أكثر من القطاعات الأخرى. وتُجرى المناقشات المفتوحة المباشرة في واشنطن بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين في وقت يكتنف فيه القتال. والرسالة الضمنية على الجانب الإسرائيلي واضحة: فالمفاوضات سرية مع ميزة عسكرية مرغوب فيها. والرسالة على الجانب اللبناني عكس ذلك: يجب أن تظل الأولوية وقف إطلاق النار، وعودة المشردين، وانتهاء التفجيرات. بين هذين النهجين، (بنت جبيل) يعمل كمشهد الحقيقة. وإذا قام الجيش الإسرائيلي بتوطيد تقدم، فإنه يعزز وزنه على الطاولة. وإذا أبطأ حزب الله الهجوم لمدة أطول مما كان متوقعا، فإنه يبين أن القوة لا تفرض كل شيء.

معركة حضرية بطيئة ومكلفة

ومنذ 9 نيسان/أبريل، ووفقا لتقارير متسقة، دخل الجيش الإسرائيلي بنت جبيل بعد أن حلق المدينة تدريجيا. وتتقدم الوحدات البرية بدعم من الطيران والمدفعية والأفراد المدرعة، في منطق نمطي الآن للعمليات الإسرائيلية في لبنان: بطء التقدم، وارتفاع الغطاء الجوي، والتدمير الوقائي للهياكل التي تعتبر محصورة أو تستخدم لأغراض عسكرية، ثم تشديدها حول المناطق التي لا تزال المقاومة فيها. وفقاً لمصدر عسكري إسرائيلي تم نقله من قبل وكالة أنباء، « التحكم في العمليات » للمدينة يمكن الوصول إليه خلال بضعة أيام. وهذه الصيغة تستحق الاهتمام. ولا يعني بالضرورة السيطرة السياسية أو الكلية على الأرض. بل إنه يشير إلى القدرة على التعميم والإضراب ومنع الحرائق المنظمة واحتواء المقاتلين المتبقين في المناطق الأصغر.

إن طبيعة القتال تشير إلى حرب حقيقية في الشوارع، حتى لو ظل ضباب المعلومات سميك. وأفيد عن وقوع اشتباكات مباشرة، وقصف مدفعي، وإضرابات على المدينة القديمة، وشن غارات متكررة على المدن القريبة من كوين وتبنين وجمه وغاندورية. وتشير هذه الكثافة من الحوادث التي وقعت حول بنت جبيل إلى أن المعركة لا تقتصر على مركزها الإداري. It includes a set of villages, roads and support points that either strengthen defence or more closely surround the city. وفي هذا النوع من التشكيلات، فإن بطء التقدم ليس علامة على الفشل التلقائي. وهو يطابق أيضا طبيعة القتال الحضري، حيث يمكن أن يصبح كل شارع وبنائه وعبوره فخا.

يبدو أن حزب الله قد اختار من جانبه تناقصاً دفاعياً The available information refers to the use of small groups, anti-tank fire, snipers, improvised explosives and hidden positions in the built environment. هذا الإجراء ليس مفاجئاً وهو يناظر مبدأ الحركة عندما يتعلق الأمر بتعويض التفوق التكنولوجي والجوي الإسرائيلي. والهدف ليس بالضرورة هو إبقاء كل قطعة أرض سليمة. غالباً ما تبطئ وتتسبب بالخسائر وتعقّد رواية النصر السريع وتحويل تقدّم بعضنا البعض إلى تكلفة سياسية وتدعي إسرائيل، من جانبها، أنها قتلت أكثر من 100 من مقاتلي حزب الله في بنت جبيل وحولها، وتدعي أنه لا يزال هناك سوى بضع عشرات مقتطفين. ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام من مصدر متحارب في هذه المرحلة. غير أنهم يقولون شيئا واحدا: يريد الجيش الإسرائيلي أن يبين أن المعركة تدخل مرحلتها النهائية، حتى مع استمرار الأرض في إنتاج القتال.

المدينة كطعم ورسالة

The importance of Bint Jbeil also comes from the surrounding language. وبينجامين نتنياهو وصفها بأنها عاصمة حزب الله في جنوب لبنان، كما أن الجيش الإسرائيلي قد ربطها بفكرة العصيان الكبير الذي سيسقط. هذا الخطاب ليس مزعجاً يُحوّلُ a هدف عسكري إلى a صيد رمزي. وتصبح المدينة المكان الذي تعتزم فيه إسرائيل إثبات أن الحرب ليست عقابية أو دفاعية فحسب، بل محولة. وتفترض فكرة إنشاء منطقة أمنية في الليطاني، التي يزعمها صراحة الموظفون الإسرائيليون، أن مدن مثل بنت جبيل تتوقف عن النشاط في مراكز حزب الله، وعلى العكس من ذلك، تصبح محايدة أو خاضعة للمراقبة أو محظورة.

وهذا المنطق المحايد له عواقب فورية على أرض الواقع. وهو ينطوي على تدمير الهياكل الأساسية، وسحق الأحياء التي يشتبه في أنها تأوي المقاتلين، وتوسيع المنطقة الخطرة إلى أبعد من خطوط الاتصال المباشرة. ويهدف أيضا إلى جعل عودة الناس بسرعة أكثر صعوبة. وحتى بدون احتلال متجانس ودائم، تدخل مدينة تتعرض للقتال في الشوارع، وإضرابات متكررة، وتدمير المنازل، حالة تعليق مطول. هذا أحد الآثار الرئيسية للمعركة إنه ينتج فراغاً فراغ بشري، لأن المدنيين يفرون أو لا يستطيعون العودة. فراغ حضري، لأن مساحة المعيشة تتقلص. والفراغ السياسي، لأن الدولة اللبنانية لا تملك سيطرة فعالة على سرعة هذا التحول.

ومن ناحية أخرى، لا يزال بينت جبيل، بالنسبة لهزبولا، موقفا لا يمكنه التخلي عنه بدون تكلفة رمزية. وقد بنت الحركة جزءا من شرعيتها على القدرة على الوقوف إلى إسرائيل في الجنوب، والتكليف بأي اقتحام، وتسجيل قتالها باستمرارية تاريخية. وهذا يفسر العبء الخاص لهذه المعركة، الذي يتجاوز قيمتها التكتيكية بكثير. خسارة (بنت جبيل) أو حتى السماح لـ (إسرائيل) بإستيلاء حاسم من دون نزاع وهذا هو السبب في أن المعركة تُحترم على هذا النحو في جميع أنحاء لبنان. إنها تتحدث عن ذاكرتها ومكانتها وسردها وكذلك عن الطبوغرافيا العسكرية

معركة تشكل بالفعل المفاوضات

وربما كان التداخل بين تكثيف القتال واستئناف المناقشات المباشرة بين لبنان واسرائيل في واشنطن. وفي 14 نيسان/أبريل، تحت رعاية وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، أجرى ممثلو البلدين أول تبادل مباشر لهذا المستوى في عقود. إطار واشنطن هو عملية وليس اتفاقا فوريا ولكن الفجوة بين الوفدين لا تزال عميقة. وشددت بيروت على وقف إطلاق النار وعودة المشردين داخليا والتصدي للأزمة الإنسانية. وأصرت إسرائيل على نزع سلاح حزب الله ورفضت جعل الهدنة محور المناقشة.

In this context, the Battle of Bint Jbeil has a direct bearing on diplomatic dynamics. ومن الواضح، من الجانب الإسرائيلي، أن الفكرة هي التفاوض في الوقت الذي يعزز فيه موقف القوة على الأرض. وعلى العكس من ذلك، فإن مسألة منع استخدام الحوار من أجل دفعة عسكرية مفروضة. وهذا التناقض يفسر نبرة ردود الفعل في بيروت. إن العديد من الزعماء السياسيين والدينيين يدعمون الطريق الدبلوماسي، ولكن كل ذلك يعتمد تقريبا على السيادة والانسحاب الإسرائيلي ووقف الهجمات. In fact, Bint Jbeil shows that the attacks continue and that the South Lebanese space remains redesigned by Israeli army operations.

The battle also affects the Lebanese domestic debate. ويرفض حزب الله المحادثات المباشرة ويستمر في شجب مسار يؤدي، في رأيه، إلى تفاقم الانقسامات الوطنية. The government, on the other hand, seeks to defend a state line without appearing to legitimize forced normalization. بين ذلك، (بنت جبيل) يعمل كنقطة فولطية قصوى وما دام القتال نشطا، فإن فكرة التفاوض السلمي تبدو نظرية تقريبا. ومع ذلك، كثيراً ما يكون في وقت تضيق فيه التضاريس أكثر ما تنشط فيه الوساطة الخارجية. وهكذا تصبح المدينة مرآة تفاوض تحت النار، حيث يسعى كل تقدم عسكري إلى تغيير شروط الحوار قبل أن تستقر.

مدنيون قبضوا على نائب

وكما هو الحال في كثير من الأحيان في حروب جنوب لبنان، فإن المعركة هي أيضا مسألة من المدنيين غير المنظورين. وفي الأيام الأخيرة، أفادت السلطات اللبنانية بوقوع أكثر من 000 2 حالة وفاة في البلد منذ اندلاع الصراع على نطاق واسع وأكثر من 1.2 مليون من المشردين داخليا. وتغطي هذه البيانات المسرح اللبناني بأكمله، لكنها تقول شيئا عن الضغط على الجنوب. In Bint Jbeil, continued fighting not only prevents the return of the inhabitants, but also complicates access to relief, weakens health structures and exposes humanitarian workers. كما أعربت لجنة الصليب الأحمر الدولية عن بالغ قلقها إزاء أثر الإضرابات على عمال الإغاثة والمرافق الطبية في الجنوب، بما في ذلك في صور وبنت جبيل.

والعنف الحضري له أثر محدد هنا. في معركة المدينة، الضرر ليس مجرد ضمان. تصبح هيكلية ويتم تدمير المساكن أو جعلها غير صالحة للسكن. المدارس تغلق الأحذية تختفي وتنهار شبكات المياه والكهرباء وحركة المرور أو تنهار. ويضاف إلى ذلك ظاهرة أعمق: عدم قدرة الأسر على الانضمام إلى قراها، وأحيانا حتى على دفن موتاها. وتظهر شهادات النبطية، التي نقلتها وكالة أنباء دولية، أن بعض السكان يضطرون إلى دفن أحبائهم مؤقتا في بيروت لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى الجنوب. هذه التفاصيل تخبر الكثير عن عمق الصدمة الحرب لا تقاطع الحياة فحسب كما أنها تقاطع الطقوس التي تنظم الموت.

في بنت جبيل، هذا البعد الإنساني يزن بالفعل على التالي. وحتى لو تباطأ القتال بسرعة، ستظل مشكلة العودة قائمة. A very damaged city, mined by the strikes, crossed by suspicions of explosive devices or abandoned caches does not return to habitable in a few days. وتبين تجربة الحروب السابقة في لبنان ذلك. علينا أن نخلي، ونتحقق، ونعيد بناء، ونعيد بناء الخدمات، وفوق كل شيء نستعيد الحد الأدنى من الشعور بالأمن. غير أن الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية تهدف بالتحديد إلى إيجاد انعدام أمن عميق ودائم في جنوب الليطاني. وهذا يعني أن معركة بنت جبيل لن تتوقف بالضرورة مع آخر تبادل لإطلاق النار. It can extend into the long time of absences, destroys and prevented returns.

ما تكشفه معركة بنت جبيل

أولا، لم يعد جنوب لبنان مجرد واجهة للمضايقة أو الضربات الموجهة. ويصبح مسرحا للمعارك الحضرية الثقيلة، حيث يخدم غزو المدينة هدفا استراتيجيا ورمزيا في الوقت نفسه.

ثانيا، إن الدبلوماسية الحالية لم تعلق المنطق العسكري. وفي بنت جبيل، بل على العكس: يبدو أن الأرض تُستخدم للوقوف على شروط المناقشات.

وأخيراً، لا تزال الدولة اللبنانية شبحاً لمعركة أعادت، مع ذلك، تشكيل سيادتها في المستقبل، ونسيجها الاجتماعي في الجنوب، وقدرتها على إعادة المشردين.

تغيير بدون خروج بسيط

ولذلك لا يمكن أن تُقرأ معركة بنت جبيل الكبرى على أنها مواجهة محلية معزولة. وهو جزء من تسلسل أوسع تسعى فيه إسرائيل إلى تحويل الجغرافيا الأمنية لجنوب لبنان بطريقة مستدامة، في حين يحاول حزب الله الحفاظ على قدرته على الصمود وشرعيته السياسية. بين الاثنين، يصرف المجتمع اللبناني الدمار، وتحاول الدولة أن تحصل بالدبلوماسية على ما لا تتحكم فيه بالقوة. ويفسر هذا الجمع الكثافة الخاصة لللحظة. البنت جبيل ليست معركة أخرى وهو تهجير للصراع الحالي.

وإذا نجح الجيش الإسرائيلي في فرض رقابة تشغيلية دائمة على المدينة، فسيكون بوسعه أن يجادل بأن استراتيجيته التقدمية البطيئة، التي تدعمها قوة إطفاء هائلة، تسفر عن نتائج واضحة. وإذا استمر حزب الله في فرض التكاليف وإطالة المواجهات، فيمكنه أن يدافع عن الفكرة القائلة بأنه حتى العصيان الدائر لن يتم استيعابه بدون مقاومة. وفي كلتا الحالتين، ستظهر المدينة أكثر تدميراً، وأكثر فراغاً وأكثر صعوبة في إعادة التسجيل بسرعة في حياة طبيعية. وربما تكون هذه هي أهم نقطة في هذه المعركة: فهي بالفعل تغير بنت جبيل قبل أن توضح نتائجها العسكرية توضيحا كاملا.