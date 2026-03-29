بن – غفير يدعو مرة أخرى لقتل أحمد الشارة

ودعا إيتامر بن – غفير مرة أخرى إلى اغتيال الرئيس السوري أحمد الشارة. وزير إسرائيل اليمين المتطرف، لا يزال يعمل في الأمن القومي في آذار 2026، لذلك استأنف خطا كان قد افترض من قبل علنا في تموز 2025، عندما قال إن إسرائيل يجب أن تخفف من زعيم السوري و « اقطع رأس الثعبان ». وفي هذا الوقت، فإن إحياء هذا الخطاب يأتي في سياق أكثر عبئا، في حين أن سوريا بعد الأسد لا تزال تحاول تثبيت نفسها، ولا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة، كما أن الأمن الشخصي للبحرة يجري بالفعل إنذارا خطيرا.

الحقيقة الرئيسية لا تتطلب التكهن بن – غفير لا يتحدث هنا عن الضغط الدبلوماسي أو الضربات الرادعة أو العزلة السياسية. يدعو رئيس الولاية السوري إلى أن يقتل والصيغة أكثر جدية من أي وزير في منصبه يتحدث من قلب الحكومة الإسرائيلية وليس من الهامش المتطرف. هذه الشريحة ليست شفقة فحسب وهو يضع فكرة القضاء المادي على رئيس مجاور في مجال المناقشة العامة الإسرائيلية، في وقت يحاول فيه دمشق إعادة بناء حد أدنى من المصداقية المؤسسية بعد سقوط بشار الأسد.

نداء للقتل افترض

بيانات (بين) الموثقة سابقاً لا لبس فيها في يوليو 2025أوقات إسرائيلذكر أن الوزير ادعى أن إسرائيل يجب أن تزيل أحمد الشارة بينما كان جيش التحرير الوطني يناشد القائد السوري القتل نفس مقالة (جى سى) تقتبس من (بن جيفر) قائلاً: « يجب أن نفعل شيئاً آخر: القضاء على الجولانى » تخلص منه إنه جهادي لماذا نراسله؟ وبعبارة أخرى، فإن فكرة قتل الرئيس السوري ليست تفسيرا عدائيا ولا مبالغة لمعارضيه. لقد صاغها (بن جيفر) بنفسه

العبارة على رأس الأفعى ليست شاذة أيضاً In the Israeli political and security lexicon, this image refers to a logical of strategic beheading: one does not merely contain a threat, one pretends to destroy by striking its center. وهذا يعني، الذي ينطبق على أحمد الشارة، أن بن – غفير لا يعتبر سوريا الحالية دولة مجاورة غير مستقرة تدير معها علاقات السلطة، وإنما هي هيئة سياسية ينبغي إزالة قيادتها. ويزيد هذا الخطاب من تعزيز العلاقة الإسرائيلية – السورية التي سُممت بالفعل بالضربات والتوترات الحدودية ومسألة الأقليات السورية.

وهذه العودة من نفس الكلام تعطي في المقام الأول إشارة سياسية واضحة: فهي لم تعد مجردة. التكرار هو نظام (بين) يعود لنفس الفكرة، بنفس الخيال، ضد نفس الرجل. العدو، في شبكة القراءة، ليس جهازا أمنيا محددا، أو جماعة مسلحة أو ميليشيا محلية، بل الرئيس السوري نفسه. وبهدفها نحو رئيس الدولة، فإنها تدفع النقاش نحو عتبة لا تصبح فيها الإزالة المستهدفة أداة استثناء، بل إنها آفاق مشروعة.

أحمد الشارة ليس زعيم فصيل، ولكن الرئيس السوري

وهذه النقطة هي التي تعطي القضية نطاقها الحقيقي. ويصف رويترز أحمد الشارة رئيساً سورياً منذ كانون الثاني/يناير 2025، في وقت أدى فيه الانتقال الذي انفتح في خريف الأسد إلى إعادة تصميم النظام السياسي في دمشق. In March 2026, Reuters continued to speak of the « under Syrian President Ahmed al-Sharaa government » and to present it as the central authority of the new Syrian phase. ووصفه أيضاً بأنه رئيس سوري أثناء زيارته لواشنطن في أواخر عام 2025. لذا، نداء (بين) لا يشير إلى رقم غامض أو غير مستقر وهي موجهة إلى رئيس دولة مجاورة قائمة.

هذه النوعية المؤسسية تغير كل شيء ويمكننا أن نذكر، بطبيعة الحال، ماضي الشارة، الذي كان مرتبطا منذ وقت طويل بالجهاد السوري وعالم القاعدة قبل انهياره وتحويله السياسي. ولكن هذا الماضي لا يمحو وضعه الحالي. وطوال أكثر من عام، سعت سلطته إلى تقديم نفسها كدولة انتقالية قادرة على التواصل مع المحاورين الغربيين، واستعادت السيطرة على الإقليم، وإعادة تنظيم جزء من المؤسسات السورية. وأفاد رويتر في كانون الثاني/يناير 2026 بأن الشارة قد عززت سيطرتها على المناطق الكردية وأنها فرضت نفسها كمحاور سوري متميز في واشنطن بشأن بعض الحالات.

ولذلك فإن توقيت الإفراج الجديد عن بن غفير ليس محايدا. سوريا تحاول أن ترسم صورة تطبيع نسبية وأوضح رويتر في آذار/مارس 2026 أن الحكومة السورية الجديدة تريد القضاء على تركة الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد وزيادة فتح البلاد للمفتشين الدوليين. وقبل بضعة أسابيع، أشارت الوكالة أيضا إلى جهود السلطات السورية لتوطيد أمن الشارة، إلى أن الدوائر التركية طلبت من المخابرات البريطانية أن تعزز دورها في حمايتها. عندما ينادي (بين) بموته، يضرب رئيسًا يحاول حلفاؤه حمايته من التهديدات الحقيقية للاغتيال.

بيان في الخط العربي الإسرائيلي

معالجة هذه الحلقة كإساءة شخصية بسيطة ستكون مضللة (بن جيفر) ليس مُقدم خارجي Theالقدس..زمن إسرائيلرويترزالحارسوفي نهاية آذار/مارس 2026، عرض عليه أندولو وزير الأمن الوطني الإسرائيلي. حزبه، أوتزما يهوديت، لا تزال تحتل موقع هيكل في تحالف بنجامين نتنياهو. ولذلك فإن تصريحاته ذات موقع سياسي: فهي تأتي من زعيم له وزن حقيقي في تحديد الأمن والمناخ الإيديولوجي في إسرائيل.

كما أن نشاطه الأخير على عقوبة الإعدام يبين مدى بقاء خطه على أساس التطرف العقابي. Theالقدسوكتب في 24 آذار/مارس 2026 أن بن – غفير لا يزال يدفع فاتورة عقوبته على الفلسطينيين المدانين بالإرهاب.الحارسووصف هذا الاقتراح بأنه خطوة جديدة في التصعيد الذي دفعه اليمين الإسرائيلي. وتنطوي هذه الاستمرارية على ما يلي: الوزير الذي يدفع بعقوبة الإعدام إلى الداخل ويدعو إلى قتل رئيس مجاور من الخارج يتبع نفس المنطق السياسي، أي القضاء على هذه العقوبة كأداة مركزية من أدوات الحكومة.

مركزيّة (بين) في الجهاز الإسرائيلي تفسر أيضاً سبب وزن كلماته أكثر من كلمات نائب Theأوقات إسرائيلوذُكر كذلك في 17 آذار/مارس 2026 أنه كان موضوع إجراءات قانونية لاستبقاءه في الحكومة، لا سيما بسبب ما يصفه أصحاب الشكوى بأنه تأثير غير قانوني على الشرطة والتعيينات والتحقيقات. وبعبارة أخرى، فإنه متنازع عليه، لكنه لا يزال في السلطة. This institutional position makes each of its statements a political signal, not a mere peripheral provocation.

سوريا كعدو مركزي جديد

ربما أكثر شيء مريب في معادلة (بين) هو التشريد الذي تعمله لسنوات، خيال « رأس الثعبان » أشار في الغالب إلى إيران في الخطاب الإسرائيلي. إن إعادة التطبيق في دمشق هي تعزيز فكرة أن سوريا دال – شارا ليست مشكلة إقليمية ثانوية فحسب، بل هي عدو رئيسي، أو على الأقل خصم ينبغي معاملته وفقا لنفس منطق الرؤوس. ويؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في مستوى المواجهة الرمزية بين إسرائيل وسوريا.

ويعزى هذا التحول جزئيا إلى العنف الذي ضرب الدروز السوري في عام 2025. وفي هذا السياق، دعا بن – غفير في البداية إلى القضاء على الشريعة. Theأوقات إسرائيلوفي ذلك الوقت، كانت إسرائيل تهاجم أهدافا في سوريا، وكانت دروز الإسرائيلية تبرهن بقوة على مطالبتها بالتدخل. وسعى بن – غفير إلى الظهور كأصعب مدافع عن الدرز بينما حوّل هذه الأزمة إلى حجة لاغتيال الرئيس السوري. لكن القاع يتجاوز هذا التسلسل في البيت، هو مسألة عرض « سورية جديدة » كواجهة وراءها ستنجو من تهديد جهادي يجب على إسرائيل أن تعالجه دون تأخير.

This construction is politically useful to the Israeli far right. يحيّل أي محاولة لقراءة ما بعد الأسد سوريا أكثر دقة. لا يهم أن (دمشق) يحاول أن يأخذ لغة مع العواصم الغربية ليضع قضية كيميائية أو يتفاوض على موقعه الإقليمي في حساب (بين) لا شيء من هذا يهم إن أحمد الشارة ليس رئيسا في مرحلة انتقالية، بل عدو أساسي، جهادي ينبغي أن يقتل. ويغلق هذا النوع من السرد حيز أي دبلوماسية محتملة، ويثبت باستمرار منطق الحرب الوقائية باعتباره الأفق الوحيد المقبول.

الهدف تحت التهديد

عودة هذه الدعوة إلى القتل تصبح أكثر حدة عندما ننظر إلى الوضع الأمني للرئيس السوري وكشف رويتر في أوائل آذار/مارس 2026 أن الدوائر التركية طلبت من المخابرات البريطانية أن تزيد من مشاركتها في حماية أحمد الشارة، في أعقاب المخاطر الأخيرة أو مؤامرة الاغتيال. وتحدث رويتر صراحة عن شواغل تتعلق بتهديدات حقيقية ضد الرئيس السوري. وأشار الجازيرا أيضاً، استناداً إلى عناصر الأمم المتحدة، إلى العديد من المحاولات المضنية ضده والوزراء السوريين. وبعبارة أخرى، يدعو بن – غفير إلى قتل زعيم اعتبر بالفعل هدفا معقولا من جانب عدة جهات أمنية فاعلة.

هذه البيانات تزيل أي إغراء لإثارة الحلقة نحن لسنا في السجل البسيط للثقوب السياسية. وعندما تأخذ وكالات الاستخبارات بالفعل خطر الاغتيال على محمل الجد، فإن حقيقة أن وزيرا إسرائيليا يدعو مرة أخرى إلى القضاء على الرئيس السوري يزيد من حدة التوتر حول أمنه بصورة موضوعية. وحتى إذا لم يكن هذا الإعلان بمثابة نظام تشغيلي، فإنه يشارك في إضفاء الشرعية العامة على سيناريو عنيف يوجد بالفعل في الحسابات الأمنية الإقليمية.

لكن دمشق يحاول إعطاء صورة عكسية (رويتر) سلط الضوء مؤخراً على رغبة السلطات السورية في تحويل صفحة الأسد، لا سيما بشأن قضية الأسلحة الكيميائية. وقد سبق وصفها في نهاية عام 2025 هجوم التطبيع المدهش الذي قاده الشارة إلى واشنطن. وهذه الاستراتيجية لها حدودها، ومناطق ظلها، وتناقضاتها. لكنه موجود دعوة (بين) لقتل الرئيس السوري لا تستهدف رجلاً فحسب It also aims at the very possibility that a post-Asad Syria may recompose itself as a legitimate political interlocutor.