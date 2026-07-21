بوفورت: تهديد التراث اللبناني

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وتقع قلعة بوفور، المعروفة في لبنان باسم قصر الشقيف، في وسط عملية إسرائيلية قد تتجاوز آثارها الإطار العسكري. ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف في الحافة شبكة واسعة النطاق تحت الأرض تنسب إلى حزب الله ويستعد لتدميرها. غير أنها لم تنشر أي دراسة جيولوجية مستقلة، أو رسماً بيانياً كاملاً للمجالات، أو تقييماً مفصلاً للمخاطر في مجال النصب التذكاري. يأتي هذا المشروع في وقت يحمل فيه بوفورت، الذي احتلته القوات الإسرائيلية منذ نهاية مايو 2026، آثار العديد من الحروب. كما أنه جزء من سلسلة أوسع من الهجمات على التراث اللبناني منذ أكتوبر 2023. وقد تضررت أو دمرت مواقع القدماء والأسواق التاريخية والمزارات والمقابر والقرى القديمة. في هذا السياق، يبدو بوفورت كحالة معزولة أكثر من كونه اختبارًا جديدًا لقدرة القانون الدولي على حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع.

بوفورت تواجه تدميرًا مجهزًا غير منضبط

يصف جيش الدفاع الإسرائيلي المعارض المكتشفة في بوفورت ريدج بأنها مركز قيادة محصن. وبحسب روايته، كان من الممكن استخدامها لتخزين الأسلحة وإيواء المقاتلين والإعداد للهجمات. وأشارت وسائط الإعلام الإسرائيلية أيضاً إلى الأماكن اللوجستية والمرافق الطبية والمعدات المقدمة بوصفها إيرانية.

ولم تتحقق بعثة مستقلة من هذه الادعاءات. وقد اختارت المؤسسة العسكرية التي تحتل المنطقة الصور وهي تستعد لعملية التدمير. يُظهرون ممرات تحت الأرض، لكن لا يسمحون بتحديد مكان كل معرض فيما يتعلق بالجدارات والأبراج والأسس الخاصة بالقلعة.

ولا غنى عن هذا الشك. ولا يمثل النفق الذي يقع مباشرة تحت المصباح نفس الخطر الذي يتهدد نفق يبعد عدة مئات من الأمتار. ويحدّد عمق الصخور وكمية المتفجرات وخبرتها وطابعها أيضاً عواقب الانفجار.

تعترض وزارة الثقافة اللبنانية على وجود أنفاق مباشرة تحت الهياكل التاريخية. إنه لا ينكر بالضرورة وجود المجرات في الكتلة المحيطة. ولذلك لا يمكن فصل الصيغتين في غياب حرية الوصول إلى الخبراء اللبنانيين والدوليين.

وتسيطر إسرائيل حاليا على المنطقة وتراقب المعلومات التقنية. وهو يعرّف التهديد ويختار طريقة التحييد ويقيّم المخاطر نفسها. وهذا التركز في المسؤولية ليس ضمانا موثوقا به لوضع نصب تذكاري تحت الحماية الدولية.

إنفجار بوفور ليس شكلياً

إن احتمال وجود بنية تحتية عسكرية لا يجعل تدميرها الكامل أمرا مشروعا تلقائيا. ويتطلب قانون النزاعات المسلحة الضرورة العسكرية والتناسب والاحتياطات العملية.

عدة طرق يمكن أن تحيد معرض الدخول يمكن إغلاقها يمكن إزالة الأسلحة ويمكن إنجاز بعض الأقسام أو تجهيزها بصورة منفصلة. ويمكن أن يحول الرصد أيضا دون إعادة الاستخدام.

ولا يزال الإنفجار الجاف أكثر الحلول وضوحا ولا رجعة فيه. وهي تنتج صورا قوية مفيدة للاتصال العسكري. كما يمكن أن يتسبب في أضرار يتحمل لبنان تكاليفها.

ولذلك ينبغي لإسرائيل أن تشرح سبب استحالة أو عدم كفاية الأساليب الأقل تدميرا. لم يتم تقديم أي مظاهرة عامة. غير أن الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قام بتفتيش الشبكة وسيطر عليها.

ولذلك يبدو من الصعب إثبات الضرورة الملحة الفورية. ولا تشكل الهياكل الأساسية المفرغة لمقاتليها وأسلحتها نفس التهديد الذي يشكله معرض يُستخدم أثناء المواجهة. ويمكن إتاحة الوقت اللازم للخبرة الدولية دون تغيير عميق للحالة العسكرية.

وبدون هذه الخبرة، ستضع إسرائيل جميع المخاطر على التراث اللبناني. وسيحول القرار العسكري الانفرادي إلى ضرر محتمل في الأراضي التي تحتلها.

حصن تم اختباره من قبل الحروب

(بوفورت) يهيمن على وادي (ليتاني) من صخرة وموقفها يجعل من الممكن مراقبة جزء كبير من جنوب لبنان وعدة طرق. هذه القيمة الاستراتيجية تفسر مهن الموقع المتعاقبة.

إن الحصن الحالي يجمع بين هياكل عدة فترات. وقد بنيت جدرانها وأبراجها وغرفها وممراتها المغلقة، وجرى تعديلها وإصلاحها على مر القرون. ليس لكل المواد والتقنيات نفس المقاومة.

وعانى الموقع من قتال الحرب الأهلية والقصف الإسرائيلي والهجوم الذي وقع في عام 1982. ثم احتلتها إسرائيل حتى أيار/مايو 2000. وقد قام جيشه بتركيب قاعدة ومخبأ وهياكل ملموسة بالقرب من الجدران التاريخية.

وقت الانسحاب تم تدمير عدة منشآت عسكرية بالمتفجرات. وتركت هذه العمليات آثارا في الإغاثة. وما زالت الصراعات التالية تضعف بشكل عام.

وأعادت عمليات عام 2026 الجيش الإسرائيلي إلى الحافة. ورفعت أعلام إسرائيلية على الحصن بعد القبض عليه. وذكّرت هذه اللفتة بالاحتلال السابق وأعطت العملية مجالا سياسيا قويا.

مشروع الإنفجار يوسّع هذا العسكرة. لا يزال النصب يعامل على أنه ارتفاع استراتيجي قبل اعتباره ملكية ثقافية لبنانية.

المخاطر الجيولوجية التي لا يمكن استبعادها

إنفجار تحت الأرض يرسل جزء من طاقته إلى الصخرة إنه يسبب الإهتزازات و الكسور وأحياناً ينهار وتتوقف الآثار على قوة الحمولات وعمقها وتوزيعها.

في (بوفورت)، الجدران مُتمركزة على مُدلّل سبق حفره وقصفته وعدّله. الشق القديمة يمكن أن تتوسع. الخزنة قد تفقد جزء من استقرارها القفل يمكن أن تتحرك دون انهيار على الفور.

ولذلك فإن الخطر لا يقتصر على التدمير المذهل. وقد تحدث أضرار داخلية بعد عدة أسابيع أو أشهر من الانفجار. ثم يخترق الماء الشقوق ويعجل تدهور مدافع الهاون.

انهيار المعرض يمكن أن يخلق أيضا تجويف غير مستقر. إذا كانت قريبة من المؤسسات، فإن التربة قد تسقط بشكل متفاوت. في بعض الأحيان تكون بضعة ملليمترات من الحركة كافية لإضعاف البناء القديم.

وتشمل المخاطر الأخرى إسقاطات الأحجار والغبار والنيران. ويمكن أن تكون الذخائر أو الوقود أو البطاريات في الشبكة.

ولا توجد دراسة عامة لقياس هذه السيناريوهات على محمل الجد. ولم تعلن إسرائيل عن تركيب أجهزة استشعار، أو القراءة المسبقة للشقق أو وجود علماء آثار أثناء العملية.

تعزيز حماية إسرائيل

بوفورت هي واحدة من الممتلكات الثقافية اللبنانية التي وضعت تحت الحماية المعززة المؤقتة من قبل اليونسكو في نوفمبر 2024. ويقابل هذا الوضع أعلى مستوى من الحماية المنصوص عليها في البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي.

ولا تستبعد هذه الحماية أي إمكانية لاتخاذ إجراء عسكري. غير أنها تفرض شروطا صارمة. ويجب أن تكون الضرورة حتمية وأن تكون الاحتياطات قصوى.

القوة التي تتحكم بالموقع المحمي يجب أن تتجنب التدهور. كما يجب أن يسهل تدخل السلطات التراثية المختصة. ولا يعلق الاحتلال العسكري هذه الالتزامات.

ولذلك ينبغي لإسرائيل أن تأذن لبعثة مستقلة قبل أي انفجار. ويمكن للأخصائيين الجيولوجيين والمهندسين وعلماء الآثار أن يضعوا خرائط ثلاثية الأبعاد وأن يحددوا عتبات اليقظة.

وينبغي أن يتلقى لبنان أيضا خططا ذات صلة. وبدون هذه البيانات، لن تكون قادرة على إسناد الأضرار أو إصلاح الطلب في المستقبل على أساس تقني سليم.

ويجب أيضا دراسة المسؤولية المحتملة لحزب الله. وقد يعرض تركيب هياكل عسكرية في بيئة نصب تذكاري للهجمات. غير أن هذه المسؤولية لا تعفي إسرائيل من التزاماتها.

ولا يسمح الانتهاك الذي يرتكبه أحد الطرفين باستخدام أي وسيلة. ويجب على إسرائيل دائما أن تميز الهدف العسكري عن النصب التذكاري وأن تحد من الأضرار المتوقعة.

منذ أكتوبر 2023، تراث مكشوف

حالة بوفورت هي جزء من صورة أوسع بكثير. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، أثرت العمليات الإسرائيلية على مواقع تاريخية في جنوب لبنان والبقاع وعدة مراكز حضرية.

ولم يتوفر بعد أي جرد نهائي. ولا تزال المناطق يتعذر الوصول إليها. ولم يتم تفتيش بعض الأضرار. ولذلك، من الضروري التمييز بين الهجمات المؤكدة وتلك التي أبلغت عنها السلطات اللبنانية وتلك التي لا تزال بحاجة إلى الخبرة.

في نوفمبر 2024، وضعت اليونسكو 34 عقارًا ثقافيًا لبنانيًا تحت حماية معززة مؤقتة. وتبع هذا القرار تكثيف الإضرابات بالقرب من عدة مواقع رئيسية.

وأبلغت وزارة الثقافة اللبنانية منذ ذلك الحين عن تمديد الضرر. ويدعي أن الهجمات الإسرائيلية أثرت على الرفات والأسواق والمزارات والقرى القديمة.

والضرر لا يتعلق فقط بالمعالم المصنفة رسميا. ويشمل التراث الوطني أيضا البيوت التقليدية والمقابر والساحات والسوكات والصحافة والمناظر الزراعية.

تاير، بين الرفات القديمة والمقاطعات التاريخية

الإطار هو أحد الشواغل الرئيسية. المدينة هي موطن لمواقع التراث العالمي الفينيقية والرومانية والبيزنطية.

وقد أثرت الهجمات الإسرائيلية على عدة أحياء منذ عام 2023. وحدثت بعض الانفجارات بالقرب من المناطق الأثرية في البوص والمينا.

أبلغت السلطات اللبنانية عن أضرار لحقت بالمباني القديمة وفي بيئة الرفات. في عام 2026، تم تدمير منزل تقليدي بالقرب من البص. وصلت (ديبريس) إلى مدخل الموقع وألحقت أضراراً بالعناصر القديمة وفقاً للمعلومات التي تم جمعها في الموقع.

وقد طلب وزير الثقافة اللبناني إدراج صور في قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر. وأعرب الاتحاد عن قلقه، دون أن يضع بعد تقييما شاملا للضرر.

تراث (تاير) ليس مقصوراً على الأعمدة الرومانية وهي تشمل أيضاً ميناءها، والسوك، والمنازل القديمة، وتنظيمها الحضري. وبالتالي، فإن اختفاء المباني التقليدية يغير من تماسكها.

كما أدت عمليات الإجلاء المتكررة إلى تعطيل رصد المواقع وصيانتها. ولا يزال نصب تذكاري مهجور لعدة أشهر معرضا للنهب وتسلل المياه وتدهور هياكلها.

Baalbeck تحت ضغط القصف

في بعلبك، اقتربت الضربات الإسرائيلية لعام 2024 من المعابد الرومانية. لم يتم تدمير المجمع الضخم، لكن الانفجارات أثارت قلقًا كبيرًا بين السلطات والمتخصصين.

وتظل الكولونات والكتل والتجمعات القديمة حساسة للاهتزاز. ويمكن للقصف أيضا أن يلحق الضرر بالنسيج الحضري التاريخي المحيط بالموقع.

البنايات في المدينة ضُربت وأدت حركات السكان والقيود المفروضة على حركة المرور إلى تعطيل رصد التراث وصيانته.

توضح حالة بعلبك شكلاً من أشكال الضعف غير المباشر. ويمكن أن يقف نصب تذكاري في ظل قيود جديدة. الضرر ليس مرئياً دائماً.

(أونيسكو) أشرك (بالبيك) في ملكية تحت حماية معززة وقد أكد هذا التدبير الوقائي خطورة الخطر، حتى في غياب التدمير المباشر للمعابد الرئيسية.

النبطية وتدمير الصوك القديم

في النبطية، وصلت الضربات الإسرائيلية إلى وسط المدينة والسوق القديم. ودمرت أو تضررت الطلقات والمباني القديمة والهياكل التقليدية.

وكان الصوك مكانا اقتصاديا واجتماعيا وتذكارا. فقيمتها لا تتوقف فقط على الأقدمية في كل مبنى. ويستند أيضا إلى استمرارية التجارة والأسر والممارسات التجارية.

كما أدى الإضراب على مبنى البلدية إلى إضعاف القدرة المحلية على توثيق الخسائر وتنظيم التدخلات الأولية.

ولا يمكن أن يقتصر التعمير على استبدال الهياكل المدمرة. ويمكن للهيكل الموحد أن يمحو الأشكال القديمة وتنظيم السوق التاريخي.

كما يؤثر اختفاء المحلات التجارية على التراث غير المادي. وهو يقطع العادات والمبادلات والذاكرة الجماعية المتصلة بمركز النبطية.

(شاما) عارية هشة

قلعة (شاما) في مقاطعة (تاير) عانيت من أضرار مُبلغ عنها أثناء القتال وأعربت عن قلقها إزاء الانتهاكات المبلغ عنها.

ويهيمن الموقع على عدة قرى في الجنوب. مثل (بوفورت)، لا يزال عرضة للإهتزازات، والإضرابات الدقيقة، وقيود الدخول.

والضرر الدقيق لا يزال يتطلب تفتيشا كاملا. وقد تتأثر الجدران والهياكل الداخلية والنهج الأثرية.

ويؤدي عدم قدرة الفرق اللبنانية على التدخل بسرعة إلى زيادة الخطر. ويمكن أن تسوء الشقوق غير المستقرة بسبب تغيرات الأمطار ودرجات الحرارة.

وتبين الأضرار التي لحقت بتشاما أيضا حدود الحماية القانونية. ولا يحمي التصنيف الدولي نصب تذكاري ماديا عندما لا تستطيع أفرقة الحفظ الوصول إليه.

مهيب، قرية قديمة محوت إلى حد كبير

إن تدمير مهابيب في تشرين الأول/أكتوبر 2024 هو أحد أهم الأحداث. وفجر الجيش الإسرائيلي العديد من المباني في وقت واحد بعد أن زعم أن حزب الله كان يستخدم شبكة تحت الأرض تحت القرية.

وأظهرت الصور المبثّة انهيار الكثير من المواقع. وقد أثر هذا التدمير على المنازل والشوارع والنسيج الحضري القديم.

وأقام مهابيب أيضا مأوى مرتبط، وفقا للتقاليد المحلية، بالنبي بنجامين. لا تزال الحالة الدقيقة للمكان تتطلب خبرة مستقلة.

غير أن الخسارة تتجاوز الملاذ وحده. وتتكون القرية التاريخية من منازل ومسارات وأماكن دينية وعلاقات اجتماعية.

ولا يمكن لإعادة البناء الحديثة أن تستعيد هذه الاستمرارية بالكامل. حتى عندما يعود السكان، فإن اختفاء البيئة المبنية يغير علاقتهم بالقرية بشكل دائم.

هدم القرى الحدودية أو تشويهها

وقد أثر التدمير على العديد من المجتمعات المحلية القريبة من الحدود. ومن بين أكثر القطاعات تضرراً، أودايش، وكفركلا، وعيتا الشعب، ومايس الجبل، وبلاديا، وخيام.

لم يتم تصنيف جميع المباني المدمرة رسمياً غير أن الكثيرين ينتمون إلى تراث ريفي قديم. وقد اختفت منازل الحجارة، والساحات، والمقابر وأماكن العبادة.

وقامت منظمة العفو الدولية بتحليل الصور والفيديو التي التقطها الجنود الإسرائيليون على وجه الخصوص. وخلصت المنظمة إلى أن العديد من عمليات التدمير قد نفذت في حين تسيطر إسرائيل على القطاعات المعنية.

ويشمل تحقيقه الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 إلى 26 كانون الثاني/يناير 2025. ويقدر أن أكثر من 000 10 هيكل قد تضررت أو دمرت في جنوب لبنان.

في بلديات يارين وظاهرة وبستان، تضرر أكثر من 70 ٪ من الهياكل بشدة أو دمرت. وتعتقد المنظمة أن عدة عمليات قد جرت على ما يبدو دون ضرورة عسكرية حتمية.

ووثقت منظمة العفو الدولية استخدام المتفجرات المزروعة يدويا والجرافات. وتتطلب هذه الوسائل الوصول المباشر إلى القطاع والسيطرة عليه. إنهم لا يستجيبون لنفس القيود التي تفرضها الضربة التي تنفذ في منتصف قتال فوري.

وتدعي إسرائيل أنها استهدفت الهياكل الأساسية في حزب الله واتخذت تدابير للحد من الضرر. ويجب أن تواجه هذه البيانات تحقيقات محلية.

أماكن العبادة والمزارات والمقابر

أفادت وزارة الثقافة اللبنانية عن أضرار لحقت بالعديد من أماكن العبادة والمزارات في الجنوب. وقد تأثرت المساجد القديمة والمصابات والمقابر.

وتتسم هذه الأماكن بقيمة دينية وتاريخية. وتُستخدم تسجيلات الجنازة لتتبع تاريخ الأسر والمجتمعات المحلية.

ويؤدي تدميرها إلى فقدان وثائقي يصعب إصلاحه. كما أنه يؤثر على الممارسات الجماعية والحج والطقوس.

وتضررت بشدة القرى التي لها تاريخ ديني طويل. في بعض الحالات، لا يزال الوصول مستحيلاً، مما يجعل من المستحيل قياس حالة الأضرحة والمقابر.

ولا يزال الضرر غير المادي للتراث أقل ظهورا. إن النزوح المطول للسكان يقطع المهرجانات والأسواق والتقاليد المتعلقة بالقرى.

أشجار الزيتون والمناظر الثقافية

ويشمل التراث اللبناني أيضاً المناظر الطبيعية التي شكلتها عدة أجيال. وتشكل أشجار الزيتون والجزر الزراعية والطرق الريفية جزءا من الهوية الجنوبية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، وثقت المنظمات الدولية استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في المناطق الريفية القريبة من الحدود.

وأثرت الحرائق والتلوث على الأراضي الزراعية. وقد أحرقت أشجار الزيتون القديمة أو تعذر الوصول إليها لمالكيها.

كما غيّرت الرصاصات المستخدمة أثناء العمليات البرية مؤامرة ومسارات. إن تدمير المشهد الزراعي ليس بنفس معدل البناء.

شجرة الزيتون القديمة تستغرق عقوداً للوصول إلى النضج ففقدانها يؤثر على اقتصاد الأسرة، ولكنه يؤثر أيضا على التقاليد الزراعية والذاكرة المحلية.

سلسلة من الأضرار التي تتطلب التحقيق

السلطات اللبنانية تتهم إسرائيل بمهاجمة هويتها التاريخية ويجب دراسة هذا الاتهام الجسيم بمنهجية وعلى أساس الأدلة المتاحة.

ويجب التمييز بين الإضراب مباشرة في نصب تذكاري، والأضرار الناجمة عن الانفجارات القريبة، وتدمير القرى والعمليات التي تنفذ بعد الاستيلاء على منطقة ما.

ويثير التدمير الذي يجري بمساعدة المتفجرات أسئلة معينة يدويا. وهي تفترض مسبقًا الوصول إلى المبنى والسيطرة على القطاع. ولذلك يمكن تخطيطها أو مقاطعتها أو استبدالها بوسائل أخرى.

يجب النظر إلى مشروع تفجير بوفورت من هذا المنظور. إسرائيل تتحكم بالمجالات التي تريد تدميرها. وقد حان الوقت لدراسة طريقة أقل ضررا.

ومن المتوقع أن تحدد دراسة استقصائية دولية المواقع المتضررة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وينبغي أن يجمع بين صور الأقمار الصناعية والمحفوظات البلدية والشهادات والمسوحات المعمارية.

ويجب أن يبدأ هذا العمل قبل إعادة البناء. وفي بعض الأحيان تحتوي الأنقاض على حجارة أو علاوات أو عناصر لفهم تاريخ المبنى.

وبدون جرد مسبق، قد يزيل العمل الآثار المتبقية. وبعد ذلك يمكن لعملية التعمير أن تكمل الخسارة التي بدأت من جراء التفجيرات.

بوفورت، اختبار لحماية التراث اللبناني

وينبغي للبنان أن يطلب بعثة عاجلة من أونيسكو ووكالات متخصصة. وينبغي لهذه المهمة أن تصل إلى الحصن والمجالات المعنية.

يجب أن يُنشئ حالة الجدران، ويُحدّد التجويفات وأجهزة الاستشعار ويمكنها بعد ذلك أن توصي بتجهيز الأقسام أو ملء بعض المغالي أو إغلاق مداخلها.

وينبغي لإسرائيل أن تنشر كمية المتفجرات المخطط لها والمحيط الأمني. وينبغي لها إبلاغ البلديات المجاورة والسماح بوجود خدمات الإنقاذ اللبنانية.

كما تتعلق المخاطر بأرنون والمناطق القريبة. الاهتزاز يمكن أن يؤثر على المنازل المتضررة بالفعل. الصخور يمكن أن تحجب الطرق وتهدد السكان.

ومن شأن عدم التنسيق أن يحول العملية إلى قرار مفروض على السكان المحليين. ومن شأن ذلك أن يعزز الشعور بأن أمنهم وتراثهم يظلان تابعين للأهداف العسكرية الإسرائيلية.

الخيار محدد. ويمكن لإسرائيل أن تقبل الخبرة المستقلة وأن تبرهن على أن الإنفجار هو الملاذ الأخير. كما يمكنها أن تعمل بمفردها، دون رقابة خارجية، مخاطرة بإضافة بوفورت إلى قائمة المواقع اللبنانية المتضررة منذ أكتوبر 2023.

وستتوقف الخطوة التالية على الوصول إلى الخبراء ونشر البيانات التقنية واتخاذ القرار بشأن الرسوم. وإلى أن تتوفر هذه الضمانات، يظل الإنفجار المعلن عملية غامضة ومشكوك فيها ويمكن عكس اتجاهها.