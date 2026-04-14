بيجين والاتفاق الجديد في الشرق الأوسط

إن الأزمة المحيطة بإيران ومضيق أورموز والحصار البحري الأمريكي لا تكشف فحسب عن مرحلة جديدة من المواجهة بين واشنطن وطهران. كما أنها تسلط الضوء على دور بيجين بالضبط في الشرق الأوسط عام 2026. ولم تصبح الصين القوة العسكرية التي تحل محل الولايات المتحدة في الخليج. ومن ناحية أخرى، يبدو على نحو متزايد القوة التي تستفيد من شقوق النظام الأمريكي، وتقيم قنوات مع جميع المخيمات، وتتحول كل أزمة إقليمية إلى نفوذ دبلوماسي وطاقي وتجاري. وتأثيرها على إيران حقيقي، ولكنه يظل انتقائيا. وزادت جاذبيتها لملكية الخليج، ولكنها لم تترجم بعد إلى ضمان أمن. وهذا الغموض هو الذي يجعل قوته اليوم.

وجود قوة بدون حماية

الميزة الصينية تبدأ بمفارقة ولسنوات، قام بيجين ببناء وجود كثيف ولكن خفيف في الشرق الأوسط. وتتاجر الصين مع إيران، وتستثمر في بلدان الخليج، وتتحدث إلى الرياض، وأبو ظبي، وطهران، وأنقرة، وإلى حد ما إسرائيل. غير أنها لا تغطي تكاليف حماية السلطة. العديد من التحليلات الغربية والاقليمية تتلاقى مع هذه النقطة الوجود الاقتصادي للصين في المنطقة قد ازدهر بعيداً عن الاستقرار الذي يضمنه الوجود العسكري للولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر وباختصار، استفاد بيجين من مظلة واشنطن الاستراتيجية دون أن يتحمل مشاريع القوانين السياسية والمتعلقة بالميزانية والعسكرية.

هذا يفسر الكثير من موقع الصين الحالي إن بيجين لا تسعى إلى أن تصبح درك الخليج بين عشية وضحاها. ولا تزال الصين تفتقر إلى قدرات الإسقاط مقارنة بقدرات الولايات المتحدة في المنطقة، ولا تقترح معاهدة دفاعية على النظام الملكي العربي، ولا تزال تتردد في قصرها على التحالفات الصارمة. أسلوبه مختلف It consists of increasing competing partnerships, maintaining maximum room for manoeuvre and making crisis diplomacy an instrument of influence rather than a security commitment. الصين تريد أن تكون لا غنى عنها وليس مكشوفة

التأثير الصيني على إيران لا يزال غير متكافئ

وبالنسبة لإيران، فإن هذا المنطق يؤدي إلى علاقة صلبة ومحدودة على حد سواء. قوي، لأن الصين لا تزال منفذ طهران الرئيسي للطاقة على الرغم من الجزاءات الغربية. وتظهر بيانات الطاقة المتاحة أن إيران كانت في عام 2024 أكبر مصدر لصادرات النفط الخام إلى الصين، وأن حوالي 90 في المائة من هذه الأحجام تم استيعابها بواسطة مصافي صينية مستقلة. وتشير تقديرات الولايات المتحدة الأخرى أيضا إلى أن الصين قد استولت على نحو 90 في المائة من الصادرات الخام والمكثفة الإيرانية في عام 2023. وبالنسبة لطهران، هذه الصلة ليست هامشية. وهو صمام اقتصادي وشكل من أشكال استمرارية تصريف الأعمال في اللحظة التي تغلق فيها الدوائر الغربية.

ولكن هذا التأثير لا ينبغي أن يخلط مع السيطرة. إن بيجين لم يجعل إيران رهان استراتيجي حصري. إن تجارتها العالمية وإمداداتها من الطاقة ومشاريعها الإقليمية الرئيسية أوسع بكثير من العلاقة الإيرانية – الصينية الوحيدة. ويشير الخبراء الذين يتابعون الأزمة منذ بداية العام إلى أن النفط الإيراني مفيد للصين، ولكنه غير قابل للاستبدال. ويمكن أن ينتقل بيجين إلى روسيا والمملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة وعمان والبرازيل. ولذلك، فإن التماثل واضح: فإيران تحتاج إلى الصين أكثر بكثير من حاجة الصين إلى إيران. إنه هذا الخلل الذي يعطي بيجين نفوذاً حقيقياً، ولكنه أيضاً حذر كبير.

ويتجلى هذا الحذر في التسلسل الحالي. فمن جهة، ترفض الصين علناً اتهامات الولايات المتحدة بأنها تقدم المعونة العسكرية إلى إيران. ووصفت وزارة خارجية بلده هذه الادعاءات بأنها مصنّعة وحذرت من أن زيادة تصعيد التعريفات في الولايات المتحدة ستؤدي إلى اتخاذ تدابير مضادة. ومن جهة أخرى، فإن بيجين لا تقتحم طهران، وتدين الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية باعتباره خطيرا وغير مسؤول، وتواصل الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي. هذه الرسالة المزدوجة مركزية ويعني ذلك أن الصين لا تريد التخلي عن إيران، ولا أن تُجر إلى مواجهة أمامية مع الولايات المتحدة بالنيابة عن إيران.

ولذلك، يجب أولا أن يُقرأ الدور الصيني في الأزمة على أنه دور مُهتم بالاستقرار. ويريد بيجين أن تمنع حدوث انهيار إقليمي يهدد إمداداته واستثماراته. He also wants to avoid Washington turning the war against Iran into a broader strategic test against China. لكنه لا يريد أن يدفع ثمن الحماية المباشرة من طهران. وهذا لا ينطبق على الميدان العسكري فحسب، بل أيضا على الدبلوماسية. ويمكن أن يقدم بيجين كلمات وقنوات واجتماعات وتغطية سياسية جزئية. وهي لا توفر في هذه المرحلة ما يعادل مظلة الدفاع.

مدينة بيجين

The Chinese diplomatic force comes from another capital: its ability to speak to all those who no longer speak. ولا تزال أهم سابقة هي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، الذي أعلن في بيجين في آذار/مارس 2023 بدعم مباشر من السلطات الصينية. وحافظ بيجين بعد ذلك على هذا النجاح في كانون الأول/ديسمبر 2023 في اجتماع اللجنة الثلاثية المشتركة بين الصين والمملكة العربية السعودية وإيران، مما أظهر استعداده لمواصلة دعم تحسين العلاقات بين السلطتين الإقليميتين. هذا الرصيد محدود، لكنه يحسب. وفي منطقة مشبعة بالتدخلات الغربية، نجحت الصين في ترسيخ فكرة أنها يمكن أن تحقق نتيجة واحدة على الأقل لم تنتجها واشنطن.

وفي السياق الحالي، تعد هذه المقتنيات الدبلوماسية ذات قيمة ثانية. وعندما أخبر بيدرو سانشيز بيجين بأن الصين يمكن أن تؤدي دورا هاما في حل النزاع، فإنه لا يتكلم عن قوة قادرة على إرسال ناقلات طائرات لتأمين الخليج. وهو يتحدث عن ممثل يحتفظ بالوصول السياسي إلى العواصم التي فقدها الغرب أو أضعفها. هذا هو المكان الذي يحصل فيه بيجين على الأرض. ليس لأنه يحل محل السلطة الأمريكية، ولكن لأنه يستغل الفراغ السياسي الذي خلق عندما تقنع القوى الأمريكية أقل من ذي قبل.

حصار على طهران والصين

والحصار الأمريكي مثال مثالي على هذا التحول. ومن الناحية القانونية والتشغيلية، لا تشكل الترتيبات التي أعلنتها القيادة المركزية للولايات المتحدة إغلاقا كاملا لمضيق أورموز. The US text refers to ships entering or leaving Iranian ports and states that freedom of navigation to non-Iran ports should not be impeded. هذا الفارق حاسم وتشرح لماذا لا تزال السفن المجهزة بواشنطن قادرة على عبور المضيق. ريتش ستاري، المرتبط بشركة صينية كانت خاضعة لجزاءات الولايات المتحدة منذ عام 2023 على علاقاتها التجارية مع إيران، عبر المضيق يوم الثلاثاء بينما لم يكن في طريقه إلى ميناء إيراني. كما توجهت سفينة أخرى معاقب عليها، وهي سفينة مورليكيشان، وهي سفينة سابقة تابعة لشركة M.K.A.، نحو الممر بينما كان يتعين تحميلها في العراق.

وبعبارة أخرى، فإن الحصار الأمريكي ليس موجها رسميا ضد الصين. ولكن، في الواقع، يؤثر على نظام إيكولوجي تجاري حيث تكون الصين جامعة. The 2023 US sanctions against Shanghai Xuanrun Shipping and the then named Full Star, now Rich Starry, like those of 2025 against the M K A for transport of Iranian and Russian oil products, show that Washington targets a grey logistical that connects Iran to Asian markets. وعندما يهدد دونالد ترامب بعد ذلك بيجين بتعريفات إضافية إذا ثبت أن الصين تساعد إيران عسكريا، فإنه يضيف بعدا تجاريا إلى هذا الضغط البحري. والرسالة واضحة: رفع تكلفة أي دعم صيني، سواء كان حقيقيا أو مفترضا أو ببساطة.

وفي هذه المرحلة، يُظهر السجل العام المتاح أساساً تهديداً مشروطاً أمريكياً وإنكاراً صينياً، وليس دليلاً مفتوحاً على عمليات التسليم العسكرية الصادرة يوم الثلاثاء. ومن جهة أخرى، من الواضح بالفعل أن واشنطن تسعى إلى ربط ثلاث جرعات بواحدة: إيران، والطرق البحرية الخليجية، والتنافس مع الصين. وهذا الانقلاب يغير طبيعة الأزمة. لم تعد مجرد مسألة احتواء طهران. كما أن مسألة إخبار بيجين بأن الشرق الأوسط، الذي ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أرض ثانوية في منافسة الصين – الأمريكية، يمكن أن يصبح مجالا للإكراه الاقتصادي المباشر.

ويسعى الخليج إلى تحقيق مزيد من التوازن

ويحدث هذا التطور في وقت يبدو فيه التأثير الأمريكي في الخليج أقل تلقائية. ولا تزال الولايات المتحدة هي السلطة الوحيدة القادرة على العمل عسكريا على نطاق واسع في المنطقة. ولكن الحرب أظهرت الحدود السياسية لهذا التفوق. وتشير التحليلات التي نُشرت في الأيام الأخيرة إلى أن دول الخليج العربي تمكنت من اعتراض الكثير من الإضرابات الإيرانية، ولكنها لا تزال تعرف أنها ضعيفة. وفوق كل شيء، يجدون أن كونهم تحت المظلة الأمريكية لا يأويهم من أن يكونوا مستهدفين، وذلك بالتحديد لأنهم يقيمون القواعد الأمريكية ويدمجون في نظام الأمن الغربي.

هذا الشعور يغذي البحث البديل المزدوج الأول ليس تحولاً إلى الصين كحامية عسكرية لأن بيجين لا تقدم هذه الخدمة والثاني ليس تحويلا إلى المخيم الإيراني أيضا. وهو أشبه باستراتيجية لإلغاء التصعيد مع طهران والتنويع فيما وراء واشنطن. الإشارات الأولى مرئية وقد استأنفت المملكة العربية السعودية وإيران الاتصال الرسمي منذ بداية النزاع. At the same time, regional voices are advocating for expanded partnerships with Turkey, Pakistan, India and other middle powers. وعلاوة على ذلك، فإن الدراسات الاستراتيجية الأوسع نطاقا تتجاوز الخليج وحده، وهو اتجاه متزايد من جانب الدول غير الغربية لتنويع شركائها في مجال الأمن خارج الجهات الفاعلة الغربية.

ويمضي بيجين قدما في هذا المجال. الصين لا تحتاج إلى استبدال أمريكا للحصول على نفوذ. It suffices to appear as the interlocutor who does not bomb, who does not condition everything to a complete political alignment, and who can speak concur to Iran and the Gulf monarchies. It takes advantage of regional fatigue in the face of the cost of wars, but also of the doubt about the American ability to offer both protection, de-escalation and predictability. وبالنسبة لقادة الخليج المهووسين باستمرارية تصريف الأعمال، والطاقة، والممرات اللوجستية، والمشاريع التكنولوجية الرئيسية، فإن هذه الحجة تُحتسب بقدر ما يُحتسب التوازن العسكري للقوة.

لا تغيير أو استبدال

The centrality of the Strait of Ormuz further reinforces this movement. وفي عام 2024، مر حوالي 20 مليون برميل يوميا عبر هذا الممر، أي ما يعادل 20 في المائة من الاستهلاك العالمي للسائل النفطي. ويتجه نحو آسيا أكثر من أربعة أخماس تدفق النفط الخام وتكثيف الغاز الطبيعي المسيل عبر آسيا. والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من بين المستفيدين الرئيسيين. وهذا يعني أن أي أزمة في أورموز تُثقل على آسيا أكثر من الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، لا يمكن أن يظل بيجين مجرد شبح، حتى وإن لم يكن يريد أن يصبح متحاربا. أمن الخليج ليس قضية بعيدة بالنسبة له إنها مسألة طاقة، سلاسل لوجستية والآن منافسة استراتيجية مع واشنطن

ومن ثم فإن إعادة الظهور الحقيقية التي بدأت لا تعارض كتلة أمريكية في كتلة صينية. وهو يستند إلى تعديلات أدق. وتسعى إيران إلى تمويل قدرتها على الإزعاج من أجل البقاء والحصول على فتحات دبلوماسية والتذكير بأنه لا يمكن بناء نظام إقليمي مستقر ضدها. وسعت ملكات الخليج إلى الحد من اعتمادها الأمني الخالص على الولايات المتحدة دون خرقها لها، مع إعادة فتح القنوات مع طهران لتجنب أن تكون ساحة قتال للآخرين. وأخيراً، يسعى بيجين إلى توطيد موقف محوري: وهو أن يُعد قريباً بما فيه الكفاية إلى إيران، وأن يلتزم بما يكفي من الطمأنينة والحذر بما يكفي من عدم تحمل الحرب، وأن يقدم ما يكفي من سبل الانتصاف السياسية عندما يقلق واشنطن أكثر مما يطمئن.

ولهذا السبب يجب أن يقرأ معا مرور السفن المرتبطة بالمصالح الصينية على الرغم من الحصار، والتهديدات التعريفية للولايات المتحدة، والحرمان من بيجين، وردود فعل الخليج. إن الأزمة الراهنة لا تثبت أن الصين قد خططت بالفعل للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. بل إنه يبين أن السلطة الأمريكية لم تعد تهيأ كل القرارات وحدها. وفي التسلسل الذي يفتح، لم يعد بيجين بعد حامية الخليج. ولكنه يصبح على نحو متزايد الشريك الذي ينتقل إليه عندما يتوقف الأمر الذي تضمنه واشنطن عن الظهور على أنه آمن وشرعي وكافي.