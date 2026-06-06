بيرناديت شيراك، حداد لبناني

وتوفي برناديت شيراك يوم السبت 6 حزيران/يونيه 2026 في سن 93، وفقا للصحافة الفرنسية. ومع ذلك، يختفي أحد آخر أرقام الدورة السياسية التي افتُتحت في إطار جمهورية غوليست الخامسة وأغلق بعد وفاة جاك شيراك في عام 2019. السيدة الأولى السابقة، المنتخبة محلياً من كوريزي وواجهة العملات الأصفر، تترك صورة أكثر تعقيداً من تلك الطويلة التي تحتجزها الكارتون. في لبنان، يتردد صدى وفاتها قبل كل شيء من خلال ذكرى زوجها، الذي يعتبره جزء كبير من الطبقة السياسية والرأي العام أحد أقرب الرؤساء الفرنسيين إلى بلد الأرز.

ولذلك فإن الإشادة اللبنانية ببرناديت شيراك ستكون لها أهمية خاصة. لن تكون مجاملة دبلوماسية فحسب. ولعلها تذكر علاقة شخصية وسياسية وعاطفية بين لبنان وزوجي شيراك. وكان جاك شيراك قد جعل السيادة اللبنانية علامة على سياسته القريبة من الشرق. كما حافظ على صداقة علنية مع رفيق الحريري، حتى ذهب إلى بيروت بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق في فبراير 2005. ثم رافقه (بيرناديت شيراك) في هذه الرحلة العاطفية. ولا تزال هذه الذكرى مرتبطة بفترة بدا فيها أن فرنسا لا تزال قادرة على الكلام في لبنان بصوت واحد.

بيرناديت شيراك، حضور فرنسي مألوف في لبنان

(بيرناديت شيراك) لم تشغل أبداً منصب دبلوماسي بالمعنى الضيق لم تكن وزيرة أو سفيرة أو مفاوضة غير أن مكانه في المدرسة بين عامي 1995 و 2007 كان في صميم تسلسل تسلسل العلاقات بين فرانكو – ليبانون على كثافة نادرة. إلى جانب جاك شيراك، رافقت طقوس الرئاسة، الزيارات الرسمية ولحظات الحداد. وبالنسبة لللبنانيين الذين تابعوا هذه الفترة، لا يزال اسمه ملحقا بإسم الرئيس الفرنسي الذي تكلم عن لبنان بحرارة، ودعم استقلاله ودافع عن مكانه في الفضاء الناطق بالفرنسية.

ويجب ألا تخفي هذه الرابطة طريقها الخاص. ولدت برناديت شودرون دي كورسيل في 18 مايو 1933 في باريس، وهي تنتمي إلى عائلة من البرجوازية الكاثوليكية الفرنسية. تزوجت جاك شيراك عام 1956. لسنوات، تبدو كزوجة مخلصة لرجل بدأ في رماد سريع. ولكنه يخلق أيضا قاعدة سياسية شخصية في كوريزي. انتخبت بلدية في ساران في عام ١٩٧١، وأصبحت مستشارة عامة في عام ١٩٧٩، وأصبحت واحدة من زوجات الرئيس القليلة التي شغلت منصبا منتخبا على المدى الطويل. هذه المؤسسة المحلية تمنحه الشرعية التي لم تكن الحياة الوحيدة لـ(إلسيان) ستجلبه.

في (إيليسي)، صورته تتغير ببطء وقد استطاعت أن تفرض نفسها في الفضاء العام عن طريق الانتساب. العملة الصفراء تؤدي دوراً حاسماً ومنذ عام 1994، ترأست مستشفى مؤسسة باريس – هوبيتوكس دي فرنسا، وأعطت مجموعة من أجل الأطفال المودعين في المستشفيات سمعة وطنية. ويدخل المصرفيون الصغار، والقطارات الترويجية، وزيارات المستشفيات، والرعاة الشعبيون عمله في الحياة اليومية للفرنسيين. وهذه الحملة تزيد من إمكانية الوصول إليها وتصحح صورة كان يهيمن عليها البروتوكول في السابق.

الرابط اللبناني يمر عبر جاك شيراك

في (لبنان) أول ذكرى لـ(جاك شيراك) الذي يعطي (بيرناديت شيراك) بعداً خاصاً. واحتل الرئيس الفرنسي السابق مكانا فريدا في الخيال السياسي اللبناني. لم يُنظر إليه فقط على أنه رئيس دولة أجنبية. كان يُنظر إليه على أنه محاور يقظ، وأحيانًا كحامي، وغالبًا كصديق للبنان. وقد بني هذا التصور من خلال لفتات ملموسة، وخطابات، ومؤتمرات دولية، وعلاقة قوية جدا مع رفيق الحريري.

وقدم جاك شيراك الدعم إلى لبنان خلال عملية التعمير بعد الحرب. واستضافت اجتماعات في باريس لتعبئة المساعدة المالية والسياسية. ودافع عن السلامة الإقليمية للبلد بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000. في خطاباته، استخدم لغة الأخوة التي كان اللبنانيون سعداء بالاحتفاظ بها. تحدث عن الشعب اللبناني كشعب ودود ومبتكر ومصاب بكدمات ولكنه يقف. وقد تبدو هذه الصيغ متوقعة باللغة الدبلوماسية. غير أنهم يثقلون في بلد يسعى إلى إعادة بناء دولته واستعادة الرؤية الدولية.

الصداقة مع (رافيك هاري) عززت هذا القرب. وتشاطر الرجلان رؤية لإعادة بناء بيروت ودور فرنسا في الشرق الأوسط. وقد أثارت هذه العلاقة في بعض الأحيان نقاشا، بما في ذلك ما يتعلق بالخيارات الاقتصادية للبنان، والديون العامة، وقيود نموذج التعمير. ولكن، في الذاكرة السياسية اللبنانية، لا يزال مرتبطا بوقت شاركت فيه باريس مشاركة كبيرة في القضايا اللبنانية. وجود جاك شيراك في بيروت بعد اغتيال رفيق الحريري ترك انطباعاً. (بيرناديت شيراك) كانت بجانبها خلال هذه الرحلة.

ذكرى شباط/فبراير 2005

في 16 فبراير 2005، بعد يومين من الهجوم الذي أودى بحياة رفيق الحريري، وصل جاك شيراك إلى بيروت لتقديم تعازيه لعائلته. هذه الرحلة ليست رحلة عادية. إنّه قصير، جدّي، عائلة تقريباً. ويخاطب الرئيس الفرنسي الصحافة في المطار ثم يذهب إلى أقارب المتوفى. يصف جريمة القتل كجريمة فظيعة ويطالب بإشعال الضوء. وهذه البادرة تعزز صورة رئيس دولة فرنسي متأثر شخصيا بالمأساة اللبنانية.

بيرناديت شيراك يرافقه في هذه اللحظة. ووجودها يعطي المشهد بعداً زوجياً وعائلياً. إنها لا تأخذ زمام المبادرة. ولا يُعتزم القيام بذلك. لكنها تقف في هذا الوفد الحزين إلى رئيس يأتي لتحيي صديق مقتول. وبالنسبة لكثير من اللبنانيين، تسجل هذه الصورة برناديت شيراك في الذاكرة غير المباشرة للعلاقة بين فرنسا ولبنان. وهو ينتمي إلى هذا الوضع السياسي والعاطفي حيث تتقاطع العائلات والدول والجروح الوطنية.

وتوضح تلك الذكرى سبب عدم ملاءمة الإشادة اللبنانية. كان يتذكر أن زوجين (تشيراك) شاركا في لحظة محورية في تاريخ البلاد الأخير. في عام 2005، يفتح اغتيال رفيق الحريري تسلسلًا رئيسيًا: التعبئة الشعبية، والانسحاب السوري، والإعادة السياسية، وتدويل الملف اللبناني. ثم أيد جاك شيراك مطالب لبنان بالحقيقة والسيادة. ولا تزال برناديت شيراك أكثر تراجعا، ولكنها حاضرة في إحدى اللحظات التي يصبح فيها هذا التضامن الفرنسي واضحا.

السيدة الأولى السابقة أصبحت مشهورة

في فرنسا، كان على (بيرناديت شيراك) أن يقاتل صورة غير مواتية لفترة طويلة. الدوائر السياسية تعتبره مسلياً. وركزت وسائط الإعلام على صيانتها، ولهجتها الاجتماعية، وصعوبة عملها الواضحة أو علاقاتها مع عشيرة شيراكيان. ومع ذلك اكتسبت شعبية متأخرة. هذا التراجع يرجع إلى توتره وشعوره بالأرض وإلتزامه المبشر. الفرنسيون رأوا في النهاية شيئاً غير الزوجة الرئاسية سياسي محلي، ناشط مشارك ووصي على الذاكرة الأسرية.

وقد أدت العملات الصفراء دوراً محورياً في هذا التطور. ومولت العملية مشاريع لتحسين حياة الأطفال والمراهقين والأسر في المستشفيات. (بيرناديت شيراك) جعلتها حملة واضحة جداً. كانت تعرف كيفية تعبئة الشخصيات الشعبية، والتحدث إلى مقدمي الرعاية، وزيارة خدمات طب الأطفال وإعطاء الاستمرارية لقضية بسيطة. وقد أثر هذا العمل على عدة أجيال من الفرنسية. كما أظهرت جانبًا أكثر واقعية من شخصيتها: التنظيم، الانضباط، البدانة، الالتزام الطويل الأجل.

ويمكن أن تؤثر هذه الشخصية على الجمهور اللبناني، حتى لو تم لأول مرة نشر إجراءات المستشفى في فرنسا. ويعرف لبنان قيمة المبادرات الرامية إلى دعم المستشفيات والأطفال والأسر الهشة. وفي البلد الذي استنفدت فيه الأزمات المتعاقبة الهياكل العامة، يمكن ترديد رقم السيدة الأولى السابقة المرتبطة بالرعاية والطفولة. ولذلك فإن الإشادة اللبنانية قد لا تقتصر على ذكرى جاك شيراك. كما يمكنه أن يحيي امرأة استخدمت موقعها لدعم قضية اجتماعية محددة.

لماذا يبقي لبنان جاك شيراك في الذاكرة

إن شعبية جاك شيراك في لبنان تكمن في عدة طبقات من التاريخ. أولا، هناك الصلة القديمة بين فرنسا ولبنان، التي تميزت بالفرانكفونية والمدارس والجامعات والشبكات الثقافية والتضامن الأسري. ثم هناك فترة ما بعد الحرب، حيث ترافق باريس إعادة البناء وتدعم إدراج لبنان في الأطر الدولية. وأخيراً، هناك أزمات سياسية وإقليمية، كثيراً ما يعتمد جاك شيراك خطاً في بيروت مؤاتياً للسيادة اللبنانية.

كما عزز معارضته للحرب العراقية في عام 2003 صورته في جزء من العالم العربي. في لبنان، تم قراءة هذا الموقف كدليل على أن فرنسا قادرة على عدم اتباع واشنطن تلقائيًا. وعززت سمعة الاستقلال. وبالنسبة لكثير من اللبنانيين، مثلت شيراك كلاسيكيا، فرنسا الغولية، منتبهة للتوازن الإقليمي، وحرصت على التحدث إلى الدول العربية دون التخلي عن تحالفاتها. وقد قاومت هذه الصورة المناقشات التي دارت في صحيفة ميزانيتها الداخلية الفرنسية.

عندما توفي جاك شيراك في سبتمبر 2019، أعلن لبنان يوم حداد وطني. الشعلة توضع في نصف الكتلة. ويحيي سعد الحريري، ثم رئيس الوزراء، أحد الرجال العظماء في فرنسا ويثير الألم الذي يشعر به اللبنانيون والعرب. وتعطي هذه السابقة إشارة واضحة. تحتل عائلة شيراك مكانة خاصة في الذاكرة الرسمية اللبنانية. ربما لن يثير اختفاء بيرناديت شيراك، بعد سبع سنوات، نفس المستوى من البروتوكول. غير أنها قد تدعو إلى رسالة تعازي من الرئاسة أو الحكومة أو المسؤولين الملحقين بتاريخ فرانكو – ليباني.

متوقّع لكنه لم يشيد بعد

في المستقبل القريب لم يتم التعرف على أي تحية لبنانية رسمية بعد وفاة (بيرناديت شيراك). وهذا الغياب الفوري لا يحكم مسبقا على رد الفعل في غضون الساعات التالية. إن لبنان يمر بفترة حرب وأزمة مؤسسية وتوترات أمنية كثيرا ما تقلل من التركيز على الرسائل الدولية. لكن (جاك شيراك) السابق يصنع لفتة من (بيروت)، حتى الرصين. يمكن أن يتخذ شكل بيان تعزية موجه إلى كلود شيراك أو عائلة السيدة الأولى السابقة أو السلطات الفرنسية.

وسيكون لهذه الرسالة عدة مستويات من القراءة. سيكرم (بيرناديت شيراك) أول سيدة فرنسية سابقة ثم يتذكر الصداقة بين جاك شيراك ولبنان. وأخيراً، سيشدّد على استمرار علاقة فرانكو – لبنانية جعلت الأزمات الأخيرة أحياناً أكثر صعوبة في القراءة. ولا تزال فرنسا موجودة في الملفات اللبنانية، ولكن نفوذها لم يعد حادا كما كان في سنوات شيراك. ومن ثم، فإن الإشادة الرسمية يمكن أن تفيد أيضا في التذكير بوقت تبدو فيه هذه العلاقة أكثر مباشرة وشخصية وقابلية للقراءة.

وسيتعين على الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام، إذا اختارا الرد، أن يجدا النبرة الصحيحة. لن تكون مسألة تحويل (بيرناديت شيراك) إلى فاعل رئيسي في السياسة اللبنانية لم تكن كذلك ولكن من العدل التعرف على المكان الذي شغلته مع رئيس فرنسي كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بلبنان. ويمكن أن تؤدي الرسالة إلى تعزيز التزامه الإنساني، ودوره كسيدة أولى سابقة، وإحياء ذكرى جاك شيراك، الذي لا تزال صداقته للبنان على قيد الحياة في جزء من المجتمع.

صفحة فرنسية، وصية لبنانية

كما أن وفاة بيرناديت شيراك تغلق صفحة فرنسية تمت ملاحظتها بعناية من لبنان. وينتمي جيل شيراك إلى وقت تعتمد فيه العلاقة الثنائية اعتمادا كبيرا على الناس. وتثقل إلى حد كبير أوجه الكفاءة والخصوبة واللفتات الرمزية والشبكات السياسية. كانت لهذه الدبلوماسية حدودها. وهو يعتمد على الرجال والنساء، وعلى الظروف والصداقة التي تنازع أحيانا. لكنها أيضاً أنتجت علامات مضللة. عرف اللبنانيون من سيتصل بباريس. كانوا يعرفون أي رئيس فرنسي لديه علاقة عاطفية مع بلادهم.

لقد أضعف هذا الوضوح اليوم. ولا تزال فرنسا طرفا دبلوماسيا هاما في لبنان. وهي تتدخل في مؤتمرات المعونة، والمناقشات السياسية، والقضايا العسكرية، والمبادرات الإنسانية. لكن عصر الشخصيات الشخصية العظيمة يبدو بعيداً اختفاء (بيرناديت شيراك) يحيي هذه المقارنة ويشير إلى الوقت الذي يمكن فيه لأزواج رئاسيين فرنسيين وحدهم أن يرمزوا إلى وجود قرب دائم من بيروت، ساران، وكوريز، وقصر الليسيه، الذي كان، من خلال منعطف غريب من التاريخ، مرتبطا بجراح لبنانية.

لا يجب أن تمنع هذه الذاكرة من النظرة المُبهرة ولم تحل سنوات شيراك هشاشة لبنان العميقة. ولم تمنع المؤتمرات الدولية الديون أو القيود المؤسسية أو الانهيار اللاحق للنظام المالي. والصداقة الفرنسية – اللبنانية لا تحمي البلد من كل التدخل. إلا أنها قدمت لحظات من الدعم السياسي الحقيقي، بما في ذلك ما يتعلق بالسيادة والاعتراف الدولي بالأزمات اللبنانية. إنه جزء من ذاكرة أن وفاة (بيرناديت شيراك) تتفاعل اليوم.

وبالنسبة لبيروت، فإن إشادة برناديت شيراك ستكون أقل تقديرا لزعيم من تحية للذكرى المشتركة. وأعرب عن امتنانه لأسرة سياسية فرنسية لا يزال اسمها مرتبطا بلبنان. كان يتذكر وجود (بيرناديت) إلى جانب (جاك شيراك) في لحظات من الحداد والاخلاص كما أنه سيمكن من إعادة التأكيد، في سياق الحرب وعدم التيقن، على أن الصلات بين لبنان وفرنسا لا تقتصر على حالات الطوارئ الدبلوماسية في الوقت الراهن. وفي باريس وبيروت، أصبح الانتظار الآن يتعلق بالرسائل الرسمية، وبوادر التعازي والعبارات التي ستقول ما لا يزال اسم شيراك يمثله لبلد السيدار.