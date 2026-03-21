بيروت، أوروموز، غزة: نفس موجة الصدمة

ومن بيروت إلى طهران، ومن غزة إلى مضيق أورموز، أكدت ليلة الجمعة 20 إلى يوم السبت 21 آذار/مارس 2026 التعجيل الشديد بالأزمة الإقليمية. واستهدفت الهجمات الإسرائيلية أهدافا جديدة في لبنان وإيران، وأعلنت واشنطن إرسال تعزيزات عسكرية، واعترفت الدبلوماسية الفرنسية بعدم التوصل إلى نتيجة سريعة، في حين استجابت الأسواق العالمية مرة أخرى لاحتمال حدوث صدمة مستدامة للطاقة. وبالنسبة للبنان، الذي أضعفته بالفعل سنوات من الانهيار الاقتصادي، يفتح هذا التسلسل مرحلة أكثر خطورة: مرحلة الحرب التي لم تعد تقتصر على حدودها، بل تعيد تصميم أولوياتها وموازينها وحياتها اليومية.

تستيقظ بيروت تحت التهديد

وفي الصباح الباكر، لا تزال المعلومات المهيمنة هي إعلان الجيش الإسرائيلي عن هجمات جديدة ضد أهداف حزب الله في الضواحي الجنوبية في بيروت. According to Reuters, the army reported targeting seven neighbourhoods after issuing eviction warnings. وهذه النقطة أساسية لأنها تبين أن منطق الضغط العسكري لم يعد يقتصر على المناطق الحدودية في جنوب لبنان. وهي تستوطن الآن في العاصمة وتجميعها، مع تأثير نفسي كبير على السكان والتشرد والنشاط الاقتصادي. ويؤكد التسلسل أيضا أن لبنان دخل الأسبوع الثالث من المعدات المرتبطة مباشرة بالحرب التي شنت ضد إيران في 28 شباط/فبراير.

والضغط لا يقاس بعدد الإضرابات فحسب. ويُقرأ أيضا في النطاق الإنساني للأزمة. وأبلغ رويتر عن أكثر من 000 1 حالة وفاة في لبنان وأكثر من مليون مشرد داخليا منذ بداية هذه المرحلة التصعيدية، في حين وصفت شركة أسوشيد برس حملة إسرائيلية موسعة لا تستهدف فقط جهاز حزب الله العسكري، وإنما أيضا بعض هياكله المدنية، سواء كانت مراكز صحية أو شبكات مالية أو وسائط إعلام أو منظمات خيرية، وهي الحملة التي قدمتها ولاية العبرية على أنها مرتبطة بالمنظمة. وتمثل النتيجة بالنسبة للمدنيين اللبنانيين انطباعا بالحرب الكلية، حيث يزداد التمييز بين الهياكل الأساسية العسكرية والاجتماعية والسياسية.

وفي المدن المضيفة، مثل بيروت أو صيدا أو غيرها من المراكز الحضرية، فإن الحياة اليومية للمشردين داخلياً ترجح بالفعل على القدرات المحلية. وأظهر رويتر، عشية عيد الفطر، الأسر التي تسكن في حافلات أو خيام أو ملاجئ غير مكتملة، في مناخ من الإرهاق والألم. وينطوي هذا البعد على الجانب العسكري: فهو يشير إلى أن لبنان لا يقترب من هذه الحرب الجديدة بمحميات اجتماعية متينة. ولا تزال الأزمة المصرفية تضعف البلد وتضعف الخدمات العامة والاعتماد على المعونة. وكل ليلة من القصف تضيف طبقة من انعدام الأمن إلى بلد لم يكمل بعد خروجه من الكوارث السابقة.

ما كان يُلعب بين هذه الليلة و هذا الصباح يتجاوز مجرد تبادل للضربات أولاً، لأن الشريان بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية يفترض الآن. وضربت إسرائيل أهدافا في وقت واحد تقريبا في بيروت وطهران، في حين أكدت واشنطن إرسال 500 2 جندي بحري إضافي إلى الشرق الأوسط. ويعكس هذا التواؤم عملية إقليمية كاملة للنزاع. بالنسبة للبنان، هذا يعني أن جدول التصعيد لم يعد يعتمد فقط على الحدود الجنوبية، ولا حتى على حسابات حزب الله الداخلية، ولكن على مسرح أكبر بكثير يشمل إسرائيل وإيران والولايات المتحدة وعدة صناديق الخليج.

ثم، هذه الليلة تؤكد فشل، على الأقل مؤقتا، في محاولات ضبط النفس الدبلوماسي. وقد اعترف وزير الخارجية الفرنسي جان – نويل باروت بعد محادثاته في إسرائيل بأنه لا يوجد حل قصير الأجل. وقبل ذلك، صادف لبنان الدعوة إلى وقف إطلاق النار والتذكير بالدور المتوقع للجيش اللبناني. الرسالة الفرنسية مزدوجة ومن جهة، لا تزال باريس تشكل وسيطا نشطا. ومن ناحية أخرى، تلاحظ اللجنة علنا أن القنوات الدبلوماسية لا تستطيع حاليا تغيير توازن السلطة. وبالنسبة لبيروت، هذه ملاحظة ثقيلة: لا يزال المشهد الدولي يحشد، ولكن بدون ضغط حاسم فوري.

وأخيراً، تُنشئ هذه الليلة هرمية جديدة للمخاطر داخل البلد. ولم يعد السؤال هو ما إذا كان بوسع لبنان أن يتجنب الحرق. وهي الآن تتعلق بكيفية احتفاظ الدولة والبلديات والمستشفيات وشبكات المساعدة الذاتية إذا استمرت الإضرابات في تكثيفها في المناطق المكتظة بالسكان. ويضيف توسيع نطاق العمليات إلى الهياكل المنتسبة إلى حزب الله، بما في ذلك بُعدها الاجتماعي، طبقة من التوتر الداخلي. وهو يغذي كلا من الخوف من إضعاف النسيج المدني الشيعي والخوف من تصعيد سياسي وطني حول سير الحرب.

من الجبهة اللبنانية إلى الجبهة الإقليمية، أصبح تأثير الدومينو واضحاً الآن

The novelty of this sequence is the gradual disappearance of the compartments. إن الجبهة اللبنانية، والجبهة الإيرانية، والتوترات في الخليج، وملف غزة، تعتبر الآن عناصر من نفس الأزمة. تشير رويتر إلى أن ضربات هذه الليلة ضد بيروت جزء من استمرار الحرب التي بدأت في 28 شباط/فبراير ضد إيران. وتشير شركة Associated Press إلى أن حزب الله يعرض هذا الكفاح بوصفه معركة قائمة، في حين تزعم إسرائيل أنها تريد أن تفكك ليس فقط قدراتها العسكرية، بل أيضا نظامها الإيكولوجي المؤثر. ويزيد هذا التقارب بين الجبهات آليا من خطر أخطاء الحسابات والتدفقات المفرطة غير الخاضعة للمراقبة.

وفي غزة، لم تختفي الأزمة، على الرغم من أنها انسحبت خلف الصدمة الإيرانية – الإسرائيلية. وأفاد رويتر بأن الرئيس المنتهية ولايته للأونروا، فيليب لازاريني، حذر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن انهيار الوكالة من شأنه أن يقوض بصورة دائمة تقديم المساعدة إلى الفلسطينيين ويمكن أن ينقل في الواقع عبئا إنسانيا وسياسيا كبيرا إلى إسرائيل. وهذا التذكير مهم في قراءة الليلة الماضية: ففي الوقت الذي تركز فيه العواصم على إيران، لا تزال حرب غزة موطنا نشطا لزعزعة الاستقرار، مع وجود إدارة إنسانية هشة ومستقبل مؤسسي غير مؤكد.

في الخليج، التأرجح الآخر حول الطاقة. ويصف رويترز وعدة منافذ إعلامية أخرى مضيق أورموز المزعج بشدة، ومرافق النفط والغاز المتأثرة في عدة بلدان، ويهدد التدفقات العالمية. بل إن مدير الوكالة الدولية للطاقة ذكر في أعمدةالعالمأخطر تهديد عالمي للطاقة في التاريخ وبالنسبة للبنان، وهو بلد مستورد صاف يكون شديد التعرض لتغيرات الأسعار، فإن هذه الصدمة ليست نظرية. ومن شأن الارتفاع المطرد في أسعار النفط والغاز أن يؤثر على النقل، وإنتاج الكهرباء، وتكلفة المولدات الخاصة، وأسعار الاستهلاك العامة.

الحقائق الرئيسية من الليل إلى الصباح

محور Highlights ما يغير لبنان شنت هجمات إسرائيلية جديدة على ضواحي بيروت الجنوبية الحرب أكثر وضوحا في الفضاء الحضري اللبناني إيران هجمات إسرائيلية جديدة على طهران وأعمال انتقامية أخرى لا تزال الجبهة الرئيسية إقليمية وليس مجرد حدود الولايات المتحدة النشر المعلن لـ 500 2 جندي بحري إضافي واشنطن تستعد لأزمة أطول أو أوسع الدبلوماسية باريس لا ترى مخرج سريع لم يكن لجهود الوساطة أثر ملموس بعد الطاقة الأورموز لا يزال مضطربا، وتسلق النفط إن الصراع يرجح بالفعل على الاقتصاد اللبناني والعالمي

كما أن النتائج بدأت تظهر بعد الشرق الأوسط. وتفيد رويتر بأن الأسواق العالمية تكافح من أجل إدماج الحجم الحقيقي للصدمة، على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة ارتفاعا حادا. والارتفاع في البرنت، والتوتر في الغاز الأوروبي، وتوقع حدوث المزيد من الارتفاعات التضخمية، يؤدي إلى حدوث تغير في المزاج في غرف السوق. وفي المملكة المتحدة، أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتصحيح السوق بالفعل إلى محو المكاسب التي تحققت في السنة الواحدة على مدى 100 سنة. وفي الولايات المتحدة، أدى التوتر إلى انخفاض أسبوعي آخر في المؤشرات الرئيسية. وهذا الهشاشة العالمية يعطي لبنان أهمية متناقضة: فهو بلد ضعيف جدا على نطاق مالي، يجد نفسه في قلب صدمة تؤثر الآن على الكوكب بأكمله.

يواجه لبنان ثلاث حالات طوارئ متزامنة

حالة الطوارئ الأولى إنسانية ونظراً لأن أكثر من مليون شخص مشردين وفقاً لما ذكره رويترز، فإن المسألة الفورية ليست مجرد توفير المأوى، بل أيضاً الحصول على المياه والرعاية والتعليم والحد الأدنى من الاستقرار النفسي. The recent history of the country shows that prolonged displacement is rapidly creating neighbourhood tensions, unforeseen budgetary needs and new inequalities between municipalities. وفي السياق الحالي، تفتقر الدولة اللبنانية إلى الوسائل اللازمة لاستيعاب هذه الصدمة وحدها. This increases the role of associations, municipalities, international organisations and community solidarity, with all the risks of fragmentation that this implies.

حالة الطوارئ الثانية سياسية ولا بد أن تدفع الحرب الأطراف اللبنانية إلى توضيح خطها على حزب الله، وعلى المفاوضات مع إسرائيل وعلى مقر الجيش. ويفيد رويتر بأن الرئيس جوزيف أوون قد أبلغ عن فتحة لإجراء مناقشات مباشرة مع إسرائيل، في حين يعارضها حزب الله. ويوضح هذا الاختلاف عيباً لبنانياً قديماً: وهو عيب الدولة التي تسعى إلى الحصول على هامش دبلوماسي في حين أن فاعلاً مسلحاً رئيسياً يضع إجراءاته على جدول أعمال إقليمي. وكلما زادت الضربات حول بيروت، كلما أصبح هذا التناقض أكثر وضوحا، كلما كان من المرجح أن يؤثر على التماسك الداخلي.

حالة الطوارئ الثالثة اقتصادية ولا يحتاج لبنان إلى مبلغ 150 برميل ليعاني منه. وهي تحتاج فقط إلى سوق نفطية ضيقة، وأزعجت اللوجستيات الإقليمية، وزادت من تأمينها البحري ليرتفع تكاليف استيرادها. ويشهد رويتر بالفعل ارتفاعاً في أسعار الطاقة وتعطلاً كبيراً في الهياكل الأساسية الإقليمية في أعقاب الضربات على مواقع الغاز والنفط. وفي بلد لا تزال فيه الكهرباء العامة ضعيفة، ولا تزال المولدات الخاصة تهيكل الحياة اليومية لكثير من الأسر المعيشية، يمكن أن يصبح مشروع قانون الطاقة بسرعة خنقا اجتماعيا مرة أخرى.

المخاطر الثلاثة المباشرة على بيروت

التوسع الجغرافي في الإضرابات مما يجعل الحياة الحضرية غير مستقرة

مما يجعل الحياة الحضرية غير مستقرة التشبع للأغراض الإنسانية إذا استمرت الحركات أو أسرعت

إذا استمرت الحركات أو أسرعت صدمة سعرية جديدةمحملة بالنفط والنقل والمولدات

Washington, Paris, Tehran: The Battle of the Narrative Swells

الليلة الماضية لم تنتج إضرابات فقط وأنتجت أيضاً رسائل In Washington, Donald Trump suggested that a slowdown in operations could be envisaged while announcing, in parallel, new military reinforcements. هذه اللغة المزدوجة ليست تافهة وهو يترجم السلطة التنفيذية التي ترغب في إظهار حزم استراتيجي دون أن تفترض سياسيا صورة حرب مفتوحة ودائمة. The Associated Press also notes growing concern in the United States about the hypothesis of a deep gear. وبالنسبة لحلفاء واشنطن بالنسبة للجهات الفاعلة الإقليمية، فإن هذا المزيج من القوة المظهرة والغموض التكتيكي يعقّد قراءة النوايا الأمريكية.

في باريس، النبرة أكثر رصانة، ولكن الرسالة قاسية أيضا. وأقر جان – نويل باروت بأنه لم يكن هناك مخرج سريع من الأزمة. وهذه الصيغة، التي يبدو أنها متحفظة، هي بمثابة إقرار بأن الوساطة الأوروبية لا تزال دفاعية في الوقت الراهن: فهي تحاول الحد من الانفصال أكثر من التوصل إلى اتفاق. وبالنسبة للبنان، يحتفظ الوجود الدبلوماسي الفرنسي بقيمة رمزية وعملية حقيقية. غير أن تسلسل هذه الليلة يبين أيضا حدود هذا التأثير عندما تتخذ خيارات حاسمة بين القدس وواشنطن وطهران.

وعلى الجانب الإيراني، لا تزال قصة المقاومة والرد الموسع. ويشير رويترز إلى أن الدليل الأعلى الجديد، موجتابا كاميني، قد اعتمد نبرة من التحدي مع استمرار الإضرابات. وفي الوقت نفسه، واصلت إيران ممارسة الضغط على طرق الطاقة وعرض قدرتها على الإزعاج على الصعيد الإقليمي. ويؤثر هذا الوضع تأثيرا مباشرا على لبنان. وهو يعزز دور حزب الله في هيكل إقليمي للمواجهة، ولكنه يزيد أيضا من التكلفة التي يدفعها المجتمع اللبناني محليا، مما يلحق عواقب تحقيق توازن أكبر بكثير في السلطة.

لماذا ينظر العالم الآن إلى لبنان بشكل مختلف

وقد عولجت الأزمة اللبنانية منذ فترة طويلة من قبل الأسواق وكثير من الفرص باعتبارها أزمة مزمنة وخطيرة ولكنها تنطوي على ضعف. غيرت ليلة 20-21 آذار/مارس جدول التصورات. ولم يعد لبنان يظهر كبلد يمر بأزمة. ويصبح عقدا واضحا للحرب التي تؤثر على الطاقة والطرق البحرية والدبلوماسية عبر المحيط الأطلسي والتوقعات التضخمية العالمية. When Reuters, AP and other major media outlets open their editions on Beirut, Tehran and Ormuz in the same movement, they report that the Lebanese file has changed its category.

ويمكن أن يؤدي هذا التغيير في الآراء إلى آثار متناقضة. فمن جهة، يمكنها أن توجه مزيدا من الاهتمام الدبلوماسي، والضغط من أجل وقف إطلاق النار، والمعونة الإنسانية. ومن ناحية أخرى، يمكنها أن تحبس لبنان في قراءة مأمونة، حيث تنتقل المسألة الاجتماعية، والتعمير المؤسسي، والبرنامج الاقتصادي إلى الخلفية. هو بالضبط هذا التشريد الذي يقلق. ولا يمكن لبلد لم يحل بعد عيوبه المصرفية والنقدية والإدارية أن يستوعب إلى ما لا نهاية وضعا إقليميا فاعلا. فكل ساعة من الحرب تقلل من مساحة التعافي وعودة الاستثمار بل وتطبيع الحياة اليومية بشكل جزئي.

وفي نهاية المطاف، يمكن أن تستند معظم هذه الليلة إلى هذه الفكرة البسيطة: فلم يعد لبنان يعيش في ظل الأزمات في الشرق الأوسط، بل إنه مرة أخرى أحد أكثر نقاط الاحتراق التي لاحظها. ومع انتشار الإضرابات، والتشريدات المتراكمة، والوساطة، وتسلقات النفط، يثور سؤال آخر في العواصم وكذلك في المنازل اللبنانية: إلى أي مدى يمكن للمنطقة أن ترتفع في كثافة دون تفجير آخر ضمانات سياسية واجتماعية واقتصادية لا تزال قائمة؟