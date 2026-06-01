بيروت مهددة من إسرائيل: عاد وزيران أوروبيان

واستسلم وزيران أوروبيان يوم الاثنين لزيارة بيروت عندما دعا الجيش الإسرائيلي سكان الضواحي الجنوبية إلى الإجلاء تحسبا لإضراب حزب الله. The German Minister of Development, Reem Alabali Radovan, and his Norwegian counterpart, Åsmund Aukrust, were on a German military plane approaching the Lebanese capital when their trip was interrupted. The aircraft finally landed in Cyprus, before a planned return to Berlin. ويعطي هذا التحول مقياسا ملموسا للتدهور الأمني حول بيروت.

ويأتي القرار في تسلسل تصعيد سريع. وأعلن بنجامين نتنياهو وإسرائيل كاتز أنهما أمرا الجيش الإسرائيلي بإضراب أهداف في الضواحي الجنوبية من بيروت، متذرعين بنيران حزب الله على المدن الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار. وبعد ذلك بوقت قصير، قام الناطق بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفشي أدراي، بدعوة سكان هذه المنطقة الكثيفة السكان للمغادرة. وبالنسبة للبنان، الذي واجه بالفعل أكثر من 400 3 حالة وفاة منذ 2 آذار/مارس وأكثر من مليون شخص مشرد داخليا، يؤكد إلغاء هذه الزيارة الوزارية أن التهديد يؤثر الآن على قلب العاصمة.

تحول دبلوماسي إلى البحر الأبيض المتوسط

The displacement of the two ministers should carry a political and humanitarian message. وسافر ريم علي رادوفان وأسموند أوكروست إلى بيروت للإعراب عن تضامنهما مع السكان اللبنانيين، والالتقاء بالسلطات، والتفاعل مع ممثلي المجتمع المدني ومع المشردين داخليا. ومن ثم، فإن الرحلة ذات متناول رمزي قوي. It had to show that the European partners were not content with remote statements, but wanted to see the effects of war and exodus on the spot.

وألغي هذا البرنامج في مرحلة نهج بيروت. متحدث باسم الوزارة الألمانية تذرع بـ « أسباب عسكرية » ووضع كان يتدهور بسرعة. وفي أوسلو، أكدت الدوائر الحكومية النرويجية الإلغاء. According to a Norwegian newspaper, the German military aircraft was diverted to Cyprus. إن اختيار قبرص غير هام. وغالبا ما تكون الجزيرة نقطة انسحاب أو عبور أو تنسيق خلال الأزمات اللبنانية، بسبب قربها الجغرافي من بيروت وبنيتها التحتية القادرة على استضافة الطائرات الدبلوماسية أو العسكرية.

هذا التوقف عن الطيران يضرب العقول لأنه يترجم إنذارا فوريا، وليس تغييرا بسيطا في جدول الأعمال. وتُعد الزيارات التي يقوم بها الوزراء إلى بلدان الحرب بتقييمات أمنية محددة. وعندما تهبط طائرة متجهة بالفعل إلى العاصمة، يعني ذلك أن المخاطر قد تغيرت بين المغادرة ووصولها. ولذلك فإن الرسالة أقوى من الإلغاء الذي أُعلن عنه في اليوم السابق. وهو يشير إلى تهديد متطور، خطير بما فيه الكفاية لجعل من المستحيل على المسؤولين الأوروبيين الحضور في بيروت.

بيروت تحت أمر الإجلاء

وقبل ساعات قليلة من الإعلان عن هذا المنعطف، دعا الجيش الإسرائيلي سكان الضواحي الجنوبية في بيروت إلى الإجلاء. The message of Avishay Adraee, published on Telegram, linked this threat to the continued firing of Hizbollah into Israeli cities and towns. He warned that the army would respond with targets in southern Beirut if the movement continued its attacks. وهذه الصياغة تحول السكان المدنيين إلى متلقي مباشر للإنذار العسكري.

وتعتبر إسرائيل الضواحي الجنوبية، التي كثيرا ما تُدعى داهية، منطلقا لحزب الله. ومع ذلك، فهي موطن لعدد كبير من السكان، والمناطق السكنية، والمتاجر، والمدارس، والمستشفيات، والطرق، والأسر المشردة من جنوب لبنان. ولذلك، فإن أمر الإجلاء في هذه المنطقة الكثيفة ليس تدبيرا احتياطيا. وهو يسبب قلقاً فورياً، ومغادرات مرتجلة، وتشويش حركة المرور، وكسر الاتصالات، والضغط على أجزاء أخرى من العاصمة.

وتبين التجربة المكتسبة من الضربات السابقة أن إجلاء قطاع حضري لا يحمي تلقائيا المدنيين. والعديد من الأسر لا تملك مركبات. الآخرون لا يعرفون أين يذهبون. Some already live with relatives or in precarious housing after leaving villages in the South. ولا يمكن للمسنين والمرضى المزمنين والأطفال المغادرة في دقائق. ولذلك فإن النظام الإسرائيلي يضع السكان في مواجهة خيار وحشي: البقاء في منطقة مهددة أو الهروب دون ضمان المأوى.

تصبح العاصمة مرة أخرى جبهة محتملة

ومنذ عدة أسابيع، تركز معظم الهجوم الإسرائيلي في جنوب لبنان. وتعرضت مناطق صور والنبطية ودير الزهراني والليطاني والزهراني لإضرابات متكررة وأوامر الإجلاء. وشكل الاستيلاء على قلعة بوفورت من جانب الجيش الإسرائيلي معلما عسكريا رئيسيا، حيث يهيمن هذا الموقع على جزء من الجنوب ويشير إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي من عام 1982 إلى عام 2000. ولكن التهديد المباشر الذي تتعرض له بيروت يغير التصور الوطني للحرب.

بيروت ليست فقط عاصمة لبنان السياسية وهي تركز على الوزارات، والسفارات، والمستشفيات المرجعية، والجامعات، ووسائط الإعلام، والمنظمات الإنسانية، ومعظم الأنشطة الاقتصادية المتبقية. ومن شأن الإضراب في ضواحيها الجنوبية أن يعطل جميع الأعمال الحضرية. ويمكن قطع الطرق المؤدية إلى المطار، والوصول إلى مركز المدينة، والوصلات إلى الجبال وطرق الإجلاء في غضون دقائق. ومن ثم يتجاوز الأثر المحيط المباشر للأحياء المعنية.

وبالنسبة للبعثات الأجنبية، تخفض هذه التشكيلة هامش السفر. An official visiting minister must be able to enter, travel, meet with his interlocutors and leave. If the air path, airport or roads become vulnerable, the visit can no longer be secured. وبالتالي، فإن نصف ساعات العمل الألمانية والنرويجية تكشف عن أن التهديد الذي يتعرض له الضواحي الجنوبية له بالفعل آثار دبلوماسية حتى قبل أي ضرب في العاصمة.

التضامن الأوروبي

Displacement should be devoted to solidarity with the Lebanese. وقال آسموند أوكروست، في البيانات التي أبلغت عنها الصحافة النرويجية، إن أكثر من 000 3 شخص قد قتلوا منذ آذار/مارس وأن هذه الحالة جعلت من الضروري أكثر دعم لبنان والقانون الإنساني الدولي. ودعا ريم ألابالي رادوفان جميع الأطراف إلى وقف تصعيدها ودعا إلى إجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار. وتمتد هذه البيانات خطا أوروبيا بالغ الأهمية نحو التصعيد العسكري.

تشغل ألمانيا موقعاً حساساً ولا يزال أحد شركاء إسرائيل الهامين في أوروبا، بينما يدعم المعونة الإنسانية للبنان وجهود الاستقرار الإقليمية. وتركز النرويج، من جانبها، على القانون الإنساني الدولي وعلى تقديم المساعدة للسكان المدنيين. ومن ثم، فإن الوجود المشترك للوزراء في بيروت كان سيبعث برسالة متوازنة: تقديم الدعم للمدنيين اللبنانيين، والدعوة إلى وقف التصعيد، ولكن أيضا الحفاظ على إطار دبلوماسي للحديث مع مختلف الجهات الفاعلة.

الإلغاء لا يحذف هذه الرسالة هذا يجعله أكثر دراماً ولا يستطيع زعيمان أوروبيان يرغبان في إظهار التضامن أن يصلا إلى بيروت بسبب خطر الضربات الإسرائيلية. ويوجز هذا المشهد الحالة في لبنان: البلد الذي ينتظر الحصول على المساعدة، ولكن عاصمته أصبحت معرّضة أيضا لاستيعاب أولئك الذين يأتون لحملها. وهو يبين أيضا حدود الدبلوماسية الإنسانية عندما تتطور القرارات العسكرية بشكل أسرع من جداول أعمال الحكومة.

إسرائيل تحتج بنيران حزب الله

الحكومة الإسرائيلية تعرض قرارها كرد على هجمات حزب الله ويدّعي بنجامين نتنياهو وإسرائيل كاتز أن الحركة المؤيدة لإيران تنتهك وقف إطلاق النار وتواصل استهداف المدن والمواطنين الإسرائيليين. الجيش الإسرائيلي يدعي أن الضربات ضد الضواحي الجنوبية ستستهدف أهداف حزب الله وليس السكان المدنيين رسالة الإجلاء جزء من هذه الحجة تقول إسرائيل أن تحذر السكان قبل أن تتصرف ضد الهياكل الأساسية العسكرية أو السياسية للحركة.

وهذه القراءة متنازع عليها في لبنان. The Lebanese authorities accuse Israel of expanding the war, hit civilian areas and causing further forced displacement. وتدعو الحكومة اللبنانية إلى استعادة وقف إطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية من المواقع المتقدمة في الجنوب. ويدعي حزب الله أنه رد على العدوان الإسرائيلي ووجود قوات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية. ولذلك يشير كلا الجانبين إلى المسؤولية عن إطلاق النار للمرة الأولى وكسر الهدنة.

ويعرقل هذا النزاع المسبب الجهود الدبلوماسية. وتقترح واشنطن وقفا تدريجيا للتصعيد: وقف هجمات حزب الله على إسرائيل، ثم الالتزام الإسرائيلي بعدم تمديد الهجمات في بيروت. على العكس من ذلك، حلفاء حزب الله والعديد من المسؤولين اللبنانيين يجادلون بأن إسرائيل يجب أن توقف العمليات أولا. ويأتي نصف عدد الوزراء الأوروبيين في هذا الفراغ بالتحديد: فلم تفرض أي آلية بعد وقفاً متزامناً للطلقات والضربات.

أزمة إنسانية متدفقة بالفعل

ويضيف التهديد الذي تتعرض له بيروت إلى أزمة إنسانية هائلة. وأبلغ آخر تقييم رسمي موحد لوزارة الصحة اللبنانية، نشر مساء يوم الأحد، عن 412 3 حالة وفاة و 269 10 إصابة منذ 2 آذار/مارس. ولا يشمل هذا المجموع بالضرورة جميع الأرصدة الجزئية المبلغ عنها يوم الاثنين بعد إضراب آخر في الجنوب. وأسفر هجوم شن في دير الزهراني عن مقتل ثمانية وإصابة تسعة عشر شخصاً حسب السلطات الصحية. ويجب على الهياكل الطبية الهشة بالفعل في الجنوب أن تستوعب الجرحى مع الحفاظ على الرعاية المنتظمة.

ولا يزال تشرد السكان هو المؤشر الرئيسي الآخر. وقد أُجبر أكثر من مليون شخص على مغادرة منازلهم منذ بداية هجوم آذار/مارس. The families from the border villages first settled in nearby areas and sometimes had to leave as the eviction orders extended to the Litani and Zahrani. Many live with relatives, schools, public buildings, collective centres or high-cost rented housing.

وفي هذا السياق، قد يؤدي أمر الإجلاء الذي يستهدف الضواحي الجنوبية في بيروت إلى موجة جديدة من المغادرة. The capital is already home to some of the displaced from the South. وإذا أصبحت الأحياء المجاورة لها مناطق طيران، ستلجأ الأسر إلى الجبال أو الشمال أو المناطق الأخرى من بيروت. ومن المرجح أن تتجاوز قدرة الاستقبال، التي انخفضت بالفعل نتيجة للأزمة الاقتصادية. وسيتعين على البلديات والمدارس والمنظمات الإنسانية أن تستوعب صدمة إضافية.

قبرص، خلفية أزمة لبنانية

كما يبين هبوط الطائرة التي تحمل الوزيرين في قبرص الدور الإقليمي للجزيرة. وهو يقدم الدعم لعمليات الإجلاء، والتناوب الدبلوماسي، والعمليات الإنسانية، وذلك بعد أقل من ساعة من بيروت. وفي الأزمات السابقة في لبنان، عملت قبرص في كثير من الأحيان كمنبر للرعايا الأجانب والمنظمات غير الحكومية والحكومات الأوروبية. تحويل يوم الإثنين يُعيد تنشيط هذا الجغرافيا للأزمة.

وبالنسبة للأوروبيين، تقدم قبرص الأمن النسبي والقرب التشغيلي. وهو يسمح بتعليق البعثة دون إعادتها فورا إلى نقطة البداية. It can also be used to maintain remote contacts with the Lebanese authorities. لكنه يؤكد العزلة المتزايدة لبيروت. وعندما لا يمكن للزيارة الوزارية أن تصل إلى العاصمة، فإن الرسالة الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية والأعمال التجارية والوفود الدولية واضحة: هامش التنقل يضيق.

وسيكون لهذا أثر على المعونة. فالزيارات الرسمية لا تستخدم فقط لإظهار التضامن السياسي. كما أنها تساعد على تنسيق التمويل، وزيارة مراكز الاستقبال، والتحدث مع الوكالات الإنسانية، وإقناع الرأي العام الأوروبي. ويمكن الاستعاضة عن الزيارة الملغاة باجتماعات نائية، ولكنها تفقد جزءا من وزنها السياسي. The Lebanese see a promise of presence transformed into a warning signal.

الدبلوماسية تحت ضغط الطائرات

ويلخص دور الوزراء الألمان والنرويجي تحولاً. ولم تعد الدبلوماسية تقتصر على البلاغات والعواصم واجتماعات الأزمات. It also decides in cockpits, according to the security information received in real time. ويجوز لأي أمر بالإجلاء أو التهديد بالهجوم أو التطور العسكري أن يغير الجدول الزمني للدولة الأوروبية في غضون دقائق. ويعقّد هذا الشك جميع جهود الوساطة.

كما أنه يثقل على الحكومة اللبنانية. ويسعى نواف سلام إلى تعبئة المساعدة الدولية للمشردين داخليا ودعم الجهود الرامية إلى استعادة وقف إطلاق النار. ويدافع جوزيف أوون عن الخيار الدبلوماسي، بما في ذلك من خلال المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد. غير أن هذه الجهود تواجه مجالا يتدهور بسرعة أكبر من المناقشات. وعندما يتخلى وزراء الخارجية عن الأرض في بيروت، تفقد العاصمة اللبنانية مساحة رمزية من التطبيع.

قرار الإثنين لا يغلق الباب لزيارة لاحقة. بل إنه يشير إلى أن أي وجود دولي في بيروت سيتوقف الآن على التطور الفوري للإضرابات، وحرائق حزب الله والضمانات الأمنية حول المطار. The German and Norwegian ministers wanted to meet with the authorities and the displaced. They leave without having reached the capital, while the inhabitants of the southern suburbs wait to know whether the eviction order will turn into actual strikes or a new lever of military pressure.