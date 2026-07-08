بيروت: يجد المطار الركاب

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

كما أن عودة المسافرين تضع مطار بيروت في وسط الموسم الصيفي اللبناني. في يونيو 2026، سجلت المنصة 254,027 من الوافدين و 187,372 من المغادرين، أو 441,399 مسافرًا متنقلًا على مدار شهر. وتتسارع أيضا بداية تموز/يوليه، حيث سُجل 761 99 شخصا حتى 7 تموز/يوليه. وتؤكد هذه البيانات انتعاشا واضحا بعد عدة أشهر من الانكماش. وهي تتطلب أيضا قراءة أكثر حذرا. ويعود المرور إلى لبنان، الذي لا يزال يتسم بالصراع، والتدمير في الجنوب والبقاع، والشكوك في الطيران، وهشاشة وقف إطلاق النار مؤخرا.

وبالتالي، فإن هذه الحركة لا تقتصر على بطاقة لم الشمل بعد خروج الأمتعة. يقول شيئا أعمق: يعود الشتات بمجرد أن ينخفض الخطر المتصور، حتى جزئيا. كما يبين أن المطار لا يزال أكثر الهياكل الأساسية الاقتصادية حساسية في البلد. ويحمل كل رحلة الركاب، فضلا عن العملات والتحفظات والمشتريات والقرارات الأسرية. ثم يصبح السؤال الرئيسي بسيطا: هل يمكن لمطار رفيتش – هاري أن يستوعب هذا الاسترداد دون أن يتراجع إلى نقاط الضعف التي جعلته أقرب إلى حدوده؟?

إنتعاش بعد بداية صعبة إلى السنة

ولا تكون أرقام حزيران/يونيه ذات مغزى إلا مقارنة بالأشهر السابقة. وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2026، رحب مطار بيروت بـ 526 585 1 مسافرا مقابل 618 409 2 مسافرا خلال الفترة نفسها من عام 2025. وكان الانخفاض 34.2 في المائة. وأثرت على كامل السلسلة الجوية: الوافدين، والمغادرات، والتناوب، والشحن.

وهذا التوقف يعكس مباشرة مناخ الحرب. المسافرون أرجأوا أماكن إقامتهم وقد خفضت الشركات تردداتها. وأبديت تحفظات فيما بعد. وفقد قطاع السياحة الرؤية حتى قبل إطلاق الصيف. وأظهر شهر أيار/مايو هذا التوزيع: لم يسجل سوى ٧٧٢ ٣٣٨ مسافرا، بالمقارنة مع ٧١٣ ٥٦٠ مسافرا في السنة السابقة. ويقارب الانخفاض الشهري 39.5 في المائة.

ومن ثم، فإن شهر حزيران/يونيه يشكل ضربا واضحا. وبلغ مجموع الركاب 399 441 مسافرا، فقد تجاوز مستوى أيار/مايو بنسبة 30.3 في المائة. يصل الوصول وحده إلى 027 254 شخصا. إنها تمثل 57.6 في المائة من حركة الركاب الشهرية مقابل 42.4 في المائة للمغادرين وهذا الاختلال نموذجي لموسم صيفي مبكر. وهو يترجم وصول المغتربين والأسر والطلاب وبعض الزوار العرب أو الأجانب.

المؤشر الشكل القراءة المسافرون كانون الثاني/يناير – أيار/مايو 2026 526 585 1 تخفيض بنسبة 34.2 في المائة عن سنة واحدة الركاب في أيار/مايو 2026 338 772 الشهر لا يزال مكتئبا الوصول في حزيران/يونيه 2026 254 027 صافي استرداد التدفقات الداخلة المغادرة في حزيران/يونيه 2026 187 372 النواتج التي تقل عن الوافدين مجموع حركة المرور في حزيران/يونيه 2026 441 399 زيادة بنسبة 30.3 في المائة عن أيار/مايو في 7 تموز/يوليه 761 99 التعجيل بالصيف المبكر

حزيران/يونيه: 027 254 زائرا ورصيد ملحوظ وارد

وبلغ الرصيد القادم في حزيران/يونيه 655 66 شخصا. هذا الرقم مهم وهذا يعني أن لبنان يرحب بعدد أكبر بكثير من المسافرين عما كان عليه في الشهر. وبالنسبة للاقتصاد الذي يفتقر إلى النمو الداخلي، فإن هذا التوازن يؤدي إلى أثر فوري. الركاب القادمون يستهلكون في الموقع وهي تستخدم سيارات الأجرة، وخدمات الإيجار، والمطاعم، والفنادق، والمتاجر، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والجولات الأسرية.

يؤكد المتوسط اليومي التغيير في الوتيرة. ويبلغ عدد القادمين في حزيران/يونيه 468 8 شخصا في اليوم و 246 6 مغادرا. ويبلغ مجموع حركة المرور ٧١٣ ١٤ راكبا يوميا. وتظل هذه المتوسطات متوافقة مع العملية العادية، ولكنها لا تقول كل شيء. ويشتمل التوتر التشغيلي أساسا على ساعات الذروة. وهناك عدد قليل من الوافدين الذين يتركزون في نفس الوقت من الطوابق تكفي لملء خطوط الشيكات، والأمتعة، ووصول الطرق.

ولذلك يجب قراءة عودة الركاب بمستويين من التحليل. الأول هو الاقتصاد إنه إيجابي الثاني يعمل إنه يدعو إلى اليقظة ويمكن أن تستوعب بيروت أحجاماً عالية، ولكن ليس من دون تكلفة نوعية الخدمة إذا لم تكن هناك وسائل بشرية وحواسيبية ولوجستية.

« تموز/يوليه » أسرع، لكن البيانات لا تزال ناقصة

ويعد عدد الوافدين المسجلين حتى 7 يوليو/تموز والبالغ عددهم 99,761 شخصاً أقوى إشارة لهذا الموسم. وفي سبعة أيام، تلقى المطار بالفعل 39.3 في المائة من مجموع عدد الوافدين في حزيران/يونيه. ويرتفع المتوسط اليومي إلى 252 14 شخصا. وهو يتجاوز المتوسط اليومي في حزيران/يونيه بنسبة 68.3 في المائة. وبهذا المعدل، سيصل الوافدون وحدهم إلى نحو 800 441 راكب في تموز/يوليه.

هذا الإسقاط يجب أن يظل حذراً ويمكن أن تركز الأيام الأولى من شهر صيفي على العائدات المتصلة بالعطلات الدراسية، والزفاف، والعطلات الأسرية، والتحفظات المؤجلة. قد تبطئ السرعة غير أنه يمكن أيضا تعزيزه بتأثير للصيد إذا أضافت الشركات الترددات وإذا ما استمر التصور الأمني في التحسن.

ومعظم البيانات مفقودة: عدد حالات المغادرة خلال نفس الفترة في تموز/يوليه. وبدون هذا الرقم، لا يمكن حساب مجموع حركة المرور في الشهر الحالي. وتقاس قدرة المطار على جميع الركاب، ليس فقط عند وصولهم. وهذا قيد كبير على الاتصالات الحالية. وينبغي للسلطات والمشغلين أن ينشروا سلسلة يومية كاملة، مع تجهيز الوافدين والمغادرة والعبور والتناوب والتأخيرات والأمتعة.

Capacity used: قراءتان، تحذير واحد

وتخضع قدرة مطار بيروت لمراجعتين. وكثيرا ما تُحدَّد القدرة على تصميم المحطة الطرفية المعاد بناؤها بـ 6 ملايين مسافر سنويا. وتشير بعض العروض التي قُدمت مؤخراً إلى قدرة حالية تبلغ نحو 8 ملايين ركاب، ترتبط بالتكيفات المتعاقبة وبعملية المنبر الفعلية. وتجنباً للقراءة المتحيزة، يجب حساب النسبتين.

وعلى أساس 6 ملايين مسافر في السنة، تصل القدرة الشهرية النظرية إلى 000 500 مسافر. وتمثل حركة المرور في حزيران/يونيه إلى 399 441 مسافرا نسبة 88.3 في المائة من هذه القدرة الشهرية. المستوى مرتفع ولا يعني ذلك أن المطار كان مشبعة كل يوم، ولكنه يبين أن الهامش الشهري كان محدودا بالفعل.

وعلى أساس 8 ملايين مسافر في السنة، تصل القدرة الشهرية النظرية إلى نحو 667 666 مسافرا. ثم تمثل حركة المرور في حزيران/يونيه 66.2 في المائة من هذه القدرة. ويبدو التشخيص أقل إثارة للقلق، ولكنه لا يزيل مشكلة الذروة. وقد يكون للمطار معدل شهري متوسط وازدحام شديد في ساعات معينة.

أساس الحساب القدرة الشهرية حزيران/يونيه معدل الاستخدام القدرة على التصميم: 6 ملايين في السنة 000 500 441 399 88.3 في المائة القدرة الحالية: 8 ملايين في السنة 666 667 441 399 66.2 في المائة النصف الأول، القاعدة 6 ملايين ٠٠٠ ٣ 925 026 2 67.6 في المائة النصف الأول، القاعدة 8 ملايين ٠٠٠ ٤ 925 026 2 50.7 في المائة

ولذلك، يظل الرقم الأكثر أهمية هو 6 ملايين في حزيران/يونيه: 88.3 في المائة. وهو يبين أن المطار يقترب بسرعة من قدرته المرجعية التاريخية حالما يعود الموسم. ويشير المعدل البالغ 66.2 في المائة، المحسوب على 8 ملايين، إلى أن المنبر لا يزال يملك هامشاً إذا احتفظ المرء بقدرة موسعة. ولكن هذا الهامش يعتمد على نوعية المنظمة، ليس فقط حجم المحطة.

السنوات السابقة تظهر الضغط القديم

لم يولد النقاش حول القدرات في عام 2026. وبحلول عام 2025، كان المطار قد سجل 129 011 7 مسافرا على مدار العام. وبالمقارنة مع قدرة قدرها 6 ملايين، يمثل ذلك 116.9 في المائة من الاستخدام السنوي. وبعبارة أخرى، عمل المنبر بالفعل فوق قدرته على التصميم. وبالمقارنة مع قدرة قدرها 8 ملايين، انخفض المعدل إلى 87.6 في المائة، وهو معدل لا يزال مرتفعاً بالنسبة للهياكل الأساسية التي تخضع للقمم الموسمية.

By 2024, traffic had reached 5,622,358 passengers. وبلغ معدل الاستخدام 93.7 في المائة على أساس 6 ملايين و 70.3 في المائة على أساس 8 ملايين. ويعزى انخفاض عام 2024 إلى الحرب ووقف الطيران وانهيار عدة أشهر من النشاط. ولم يمحو اتجاه الخلفية: فلا يزال مطار بيروت في طلب يتجاوز ما يسمح له هيكله الأصلي بالاستيعاب بشكل مريح.

وهذه المقارنات تجعل النصف الأول من عام 2026 أكثر قابلية للقراءة. وفي 925 026 2 مسافرا من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه، بلغ معدل الاستخدام نصف السنوي 67.6 في المائة على أساس 6 ملايين مسافر. ولا تزال دون الحد النظري. لكن هذا المتوسط يخفي اتفاق النشاط الأشهر الخمسة الأولى كانت ضعيفة قفز جون (تموز/يوليه) يمكنه تركيز التوتر الحقيقي.

ما بعد الصراع: الانتعاش في حالة الهدوء المحفوف بالمخاطر

ولا يبدو السياق الحالي بمثابة عودة طبيعية إلى موسم السياحة. ويخرج لبنان من مرحلة من الصراع الحاد، مع ضربات في الجنوب والبقاع والمناطق الحساسة. وأدى وقف إطلاق النار إلى الحد من المخاطر المباشرة لبعض المسافرين، ولكنه لم ينشئ سلاما موحدا. لا يزال الناس في المناطق المتضررة يعيشون مع الدمار والنزوح والشكوك الأمنية والخسائر الاقتصادية.

وهذه النقطة تغير طبيعة الانتعاش. ولا يشير الوافدون في حزيران/يونيه وأوائل تموز/يوليه فقط إلى جاذبية لبنان. كما أنها تشير إلى عودة السكان المرتبطين بالبلد عن طريق الأسرة والتراث والضرورة والارتباط. العديد من المسافرين لا يأتون فقط لعطلة. يأتون للاطمئنان على منزل أو دعم أحبائهم أو تسوية الملفات أو المشاركة في زواج مؤجل أو إعادة التواصل مع بلد مر بأزمة جديدة.

ولا تزال الثقة مشروطة. ويمكن للخطوط الجوية أن تستعيد الرحلات الجوية، ولكن يمكنها أيضا أن تقللها بسرعة. ويجوز للمؤمنين أن يستعرضوا أحكامهم وشروطهم. العائلات يمكن أن تلغي في اللحظة الأخيرة ولا يزال السائحون الذين لا تربطهم علاقات أسرية بلبنان أكثر حساسية إزاء تنبيهات السفر من المغتربين. هذا هو المكان الذي يمكن أن تخدع فيه صالات الوصول.

الشتات والعملات والاقتصاد الحقيقي

إن عودة المغتربين تدعم الاقتصاد بسرعة. تبدأ النفقات عند الوصول. ويستفيد السائقون، والمستأجرون، والمطاعم، والمتاجر، ومحطات الغاز، والفنادق، والمستأجرون المزودون بالأثاث من التدفق. كما تتلقى الأسر مساعدة مباشرة، بالعملة الأجنبية في كثير من الأحيان. وفي بلد ما زال محروماً من نظام مصرفي كامل الأداء، يُعد هذا التداول المادي للمال كثيراً.

ويعمل الشتات أيضا كمثبت اجتماعي. وهي تمول الرعاية، والرسوم المدرسية، والإصلاحات، وشراء السلع الدائمة، ونفقات الزواج. وقد يؤدي البقاء لمدة أسبوعين إلى دفعات لا تحل عمليات النقل عن بعد محلها بالكامل. وبالتالي، يصبح النقل الجوي مؤشرا للاستهلاك، وليس مجرد التنقل.

لكن هذا التبعية هشة ولا يمكن للاقتصاد أن يعتمد على شجاعة أو ولاء المغتربين. ويجب أن تقدم خدمات موثوقة، وأسعار شفافة، والحد الأدنى من الأمن. وإذا أصبحت التذكرة باهظة التكلفة، وإذا ما تغيرت الرحلات الجوية في اللحظة الأخيرة، أو إذا استمرت الاستفسارات أو إذا تدهورت إمكانية الوصول إلى المطار، فإن بعض الطلب سيوجه إلى وجهات أخرى.

مطار فريد من نوعه، وبالتالي نقطة ضعف وطنية

ولا يزال لبنان يعتمد كليا تقريبا على مطار رفيتش الحريري من أجل حركة مروره المدني الدولي. هذا المركز يخلق ميزة في الأوقات الطبيعية وهي تركز على الشركات والجمارك والأمن والخدمات والمراسلات. كما أنه يخلق ضعفا كبيرا. وعندما يتعرض المطار للتهديد أو التباطؤ أو التشبع، يفقد البلد بأسره مدخله.

دور الخطوط الجوية في الشرق الأوسط قد أظهر خلال أصعب الأوقات وحافظت شركة الطيران الوطنية على الرابط الجوي عندما خفضت عدة شركات نقل أو أوقفت رحلاتها الجوية. وكانت هذه الاستمرارية مهمة للأسر والطلاب والمرضى والمغتربين والأعمال التجارية. ويجب ألا يخفي هذا الخطر: فعندما يعتمد بلد ما اعتماداً كبيراً على مشغِّل قوي واحد ومنصة واحدة، تتوقف المرونة على عدد قليل من الجهات الفاعلة.

مشروع إحياء مطار رينيه معوض في القلائد هو جزء من هذا النقاش. ويمكن لبوابة جوية ثانية أن توفر فائضاً مفيداً، وأن تدعم الشمال وتخفف الضغط على بيروت. ولكنها لا تستجيب لحالة الطوارئ في تموز/يوليه. ويتطلب المطار الثانوي الأمن الكامل، والضوابط، والجمارك، والمعدات، والطرق، والشركات، ونموذجا واضحا للأعمال. ليس كافياً لإعلانه لاستيعاب موسم.

خطر خلط التدفق والانتعاش السياحي

القراءة الحرجة تبدأ هنا ومن المشجع أن يصل في حزيران/يونيه إلى 027 254 شخصا. وهو لا يثبت بعد انتعاشاً سياحياً قوياً. ولا تميز البيانات المتاحة بشكل كاف بين المغتربين، والسياح العرب، والسياح الأوروبيين، والسفر الأسري، وسفر الأعمال التجارية، والعودة القسرية. غير أن هذا التمييز ضروري لقياس الأثر الاقتصادي الحقيقي.

المغتربين الذين يقيمون مع والديه لا ينتجون نفس النفقات التي يتكبدها السياح في حجز فندق أي زائر يَجيءُ لتَدقيق a ملكية بعد النزاعِ لَيسَ عِنْدَهُ نفس السلوكِ كa عائلة التي تَقْضي ثلاثة أسابيعِ على الساحلِ. ولا يعكس الراكب الذي يصل إلى حالة طوارئ طبية أو إدارية نفس الثقة التي يتمتع بها المسافر في أوقات الفراغ. فبدون التهوية الحسنة، قد يبالغ البلد في تقدير قوة الانتعاش.

ولذلك ينبغي للحكومات أن تنشر بيانات أكثر تفصيلا. أصل الرحلات الجوية، والجنسيات، ومتوسط مدة الإقامة، ومعدل إشغال الفندق، والتأخير، والإلغاء، والتناوب، ومناولة الأمتعة: ومن شأن هذه المعلومات أن تمكن المهنيين من العمل. المطاعم توظف في التوقعات. تعدل الفنادق معدلاتها على التحفظات. وتبرمج الشركات مقاعدها قبل عدة أسابيع. ولا يمكن للاقتصاد الذي يمر بعملية إعادة البناء أن يكون راضيا عن الأرقام العالمية.

الصيف سيكون اختبارا للحوكمة

موسم 2026 يأتي في لحظة حساسة وأعاد وقف إطلاق النار فتح النافذة. الرحّال يعودون الشركات تأخذ البرامج. القاعات تملأ ولكن يجب أن يثبت لبنان الآن أنه يستطيع تحويل هذا التدفق إلى ثقة مستدامة. ويتطلب ذلك إدارة صارمة للخطوط، والأمتعة، والضوابط، وقوف السيارات، والضرائب، ومعلومات الركاب.

وينبغي أن يُعامل معدل الاستخدام البالغ 88.3 في المائة في حزيران/يونيه، المحسوب على أساس القدرة التاريخية البالغة 6 ملايين، كتحذير. ويوفر معدل 66.2 في المائة، المحسوب على أساس قدرة حالية تبلغ 8 ملايين، قراءة أكثر طمأنة. لكن الرقمين يخبران نفس الشيء: يمكن للمنبر أن يمتص الاسترداد فقط إذا كان يحتفظ بهمش تشغيل حقيقي. وتقاس هذه الهوامش في الممرات، وليس في النشرات الصحفية.

وينبغي أن يتفادى الاتصال الرسمي الانتصار. نعم، المسافرون يعودون. نعم، الشتات يستجيب. نعم، الاقتصاد يتلقى الأكسجين. ولكن البلد لا يزال في مرحلة هشة بعد انتهاء الصراع. التدمير لا يختفي مع الوافدين الصيفيين. التحذيرات الأمنية لا تتلاشى مع بعض الرحلات الإضافية. لا تبرمج شركات الطيران طائراتها بشكل دائم على العاطفة الوحيدة لإعادة لم الشمل.

أي أرقام في المستقبل ينبغي أن تقول

وستكون الخطوة التالية هي الإفراج الكامل عن بيانات تموز/يوليه. وسيتعين عليهم أن يظهروا ليس فقط الوافدين، بل أيضا المغادرة، والعبور، والتناوب، ومستوى التأخير. وإذا استمر الوافدون بالسير في الأيام السبعة الأولى، ستصبح تموز/يوليه الشهر الحقيقي من العام. وإذا زادت حالات المغادرة زيادة حادة بالتوازي، فإن الضغط على القدرة سيكون أعلى بكثير مما يشير إليه الوافدون فقط.

ولا يزال مطار بيروت أكثر المناطق وضوحا في لبنان بعد انتهاء الصراع. وأرقامها تقيس كل من عودة المغتربين، والثقة الجزئية للشركات، وحالة السياحة، وتداول العملات، وقدرة الدولة على الحفاظ على الهياكل الأساسية الحيوية. (جون) أظهر عودة وسيعلم تموز/يوليه ما إذا كان هذا الانتعاش يمكن أن يصبح انتعاشا، أو إذا ما بقي صيد هش في بلد ما لا يزال معرضا لهجمات الحدود الجنوبية، وقرارات الناقلين، والموجة التالية من المسافرين أمام أمتعتهم.