(بيري) يرفض « المناطق الطيارية »

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وبمناسبة يوم الجيش، أثنى رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بيري، على القوات المسلحة بينما رفض مبدأ » المناطق الرائدة » الذي جرى التفاوض بشأنه بين لبنان وإسرائيل في إطار الوساطة الأمريكية. He believes that the Lebanese army should not be « tested » in a way in which Israel continues to conduct military operations and delay its withdrawal. This position comes at a time when the first experiments of the mechanism reveal the difficulties in implementing the framework agreement concluded at the end of June.

واختار رئيس مجلس النواب، نبيه بيري، يوم الجيش لإرسال رسالة مزدوجة. والغرض الأول هو أن يكون الجيش اللبناني رمزا للوحدة الوطنية وسيادة الدولة. والثاني يتعلق بالمناطق الطيارية التي أنشئت كجزء من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. وتعتقد بيري أنه لا ينبغي استخدام الجيش كأداة للتحقق أو الضغط بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان.

This declaration goes far beyond the commemorative framework. ويأتي في وقت يفترض فيه أن تستعد فيه المناطق التجريبية الأولى، التي يتم التفاوض بشأنها في إطار الوساطة الأمريكية، للانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية، ونشر الجيش اللبناني، وتنفيذ الالتزامات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2026.

وتجري مناقشة هذه الآلية في لبنان لعدة أسابيع. إن مؤيديها يرونها طريقة عملية لتجنب حرب جديدة. بل على العكس من ذلك، يندد ناقدوها بعملية تفرض التزامات فورية على بيروت في حين أن الانسحاب الإسرائيلي لا يزال غير كامل، ولا تزال الضمانات الدولية محدودة.

تعليقات (نابيه بيري) تعزز القراءة الثانية وهي تعكس تحفظات جزء كبير من الطبقة السياسية اللبنانية على نظام يمكنه، في رأيه، تحويل الجيش إلى ضامن لاتفاق لم تستوف شروطه بعد.

بيري) يدافع عن الجيش) لكنه ينتقد آلية المناطق التجريبية

وفي رسالته، عرض رئيس البرلمان الجيش على أنه » نموذج الوحدة والهوية والانتماء والتضحية والاخلاص » . وأشار إلى أن المؤسسة، في رأيه، لا تزال الضامن الرئيسي للسيادة الوطنية والاستقرار الداخلي وحفظ السلام المدني.

ويشكل هذا الجزء من الخطاب جزءا من التقاليد السياسية اللبنانية. Despite denominational and partisan divisions, the army remains one of the few institutions with relatively broad legitimacy among the population and different political forces.

بيد أن بيري وسعت بسرعة نطاق خطابه بمهاجمة التجربة الحالية في جنوب لبنان.

وفقاً له، (إسرائيل) « ترسم مناطق تجريبية بالنار والدمار والموت ». وتعكس هذه الصيغة النقد الرئيسي للآلية: وتتواصل المناقشات مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتدميرها في عدة قطاعات.

وبالنسبة لرئيس البرلمان، فإن هذه الشروط تجعل أي منطق لاختبار قدرات الجيش اللبناني قبل انسحاب إسرائيلي كامل أمرا غير مقبول.

This criticism does not directly target the armed forces. وهو يتناول الإطار السياسي الذي يُطلب إليه التدخل فيه.

ما هي « مناطق الطيار »؟?

وآلية المنطقة التجريبية هي جوهر الاتفاق الإطاري الذي تم التفاوض بشأنه في إطار الوساطة الأمريكية بعد الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله.

وبدلا من تنظيم انسحاب متزامن عبر الحدود بأكملها، اختار المفاوضون نهجا تدريجيا.

وتخلي إسرائيل منطقة محدودة.

الجيش اللبناني ينشر.

وتسيطر السلطات اللبنانية تدريجيا على الأرض.

ويجب تفكيك الهياكل الأساسية العسكرية غير الحكومية.

ثم تقوم مجموعة دولية بالتحقق من الامتثال قبل فتح مرحلة جديدة.

This method aims to limit the risk of collapse of the agreement in the event of a localized incident.

كما ينبغي أن يختبر آليات التنسيق بين مختلف الأطراف.

ولكن هذا المنطق يفترض مسبقا أن يحترم كل واحد جدوله الزمني الخاص به.

ومع ذلك، برزت بسرعة عدة صعوبات.

وتعتقد إسرائيل أن بعض القطاعات ليس لديها بعد الضمانات الأمنية اللازمة.

وعلى النقيض من ذلك، يرى لبنان أن الانسحابات بطيئة للغاية وأن بعض المواقف لا تزال محتلة دون مبرر.

ويعزز التدمير في عدة مناطق انتقاد هذه الآلية.

According to several international observers, the first pilot areas highlighted the difficulties of coordination between military commitments, the return of inhabitants and mine operations. وأظهرت أيضا أن الاختلافات في التفسير بين الطرفين لا تزال كبيرة.

لماذا بيري يرفض الجيش أن يختبر

والصيغة التي تستخدمها نبيه بيري لها أهمية سياسية هامة.

ويعني ذلك أن الجيش يجب ألا يصبح المعيار لقياس نجاح الاتفاق أو فشله.

وبموجب الترتيب الحالي، يفترض أن يتبع كل انسحاب إسرائيلي نشر جيش.

وفي حالة عدم اعتبار منطقة آمنة بما فيه الكفاية، يمكن لإسرائيل أن تبطئ من انسحابها.

ويفرض هذا المنطق مسؤولية قوية على القوات المسلحة.

يعتقد (بيري) أن هذا النهج يعكس الأولويات.

ويرى أن الانسحاب الإسرائيلي يشكل التزاما بموجب القانون الدولي والقرار 1701.

ولذلك ينبغي ألا يعتمد على إجراء تقييم انفرادي لقدرات الجيش اللبناني.

ويتفق هذا الموقف مع الموقف الذي أعرب عنه في الأسابيع الأخيرة عدد من المسؤولين اللبنانيين.

وهي ترى أن الضمانات ينبغي أن تنطبق على الطرفين.

ويقبل لبنان نشر جيشه.

ويجب على إسرائيل، من جانبها، الالتزام بجدول زمني دقيق للانسحاب ووقف الإضرابات والتدمير.

نقد غير مباشر للوساطة الأمريكية

ناهيك عن واشنطن، نبيه بيري يتساءل أيضا عن الطريقة التي تفضلها الولايات المتحدة.

وتدعم الدبلوماسية الأمريكية التنفيذ التدريجي.

ويجب التحقق من كل خطوة قبل الخطوة التالية.

وهذا النهج مستوحى من اتفاقات أمنية أخرى أبرمت في سياقات من عدم الثقة الشديد بين الطرفين.

وهو يساعد على منع الفشل العام في إزالة العملية برمتها.

ولكنه يتيح أيضا للطرفين فرصة إبطاء أو تعليق الخطوات التالية.

ويساور لبنان القلق من أن إسرائيل قد تستخدم هذه المرونة للحفاظ على وجود عسكري أطول مما كان متوقعا.

على العكس، (بيري) يدافع عن منطق أكثر مباشرة.

The Israeli withdrawal should be coincidehronized with the deployment of the army and not subject to a series of successive validations.

ويفسر هذا الاختلاف بعض التوترات التي نشأت منذ توقيع الاتفاق الإطاري.

الجيش، المؤسسة المركزية ولكن الموارد المحدودة

وبالرغم من دعمها القوي للقوات المسلحة، تعلم نبيه بيري أنها ستواجه تحديا كبيرا.

ويتطلب النشر إلى الجنوب موظفين إضافيين، ومعدات حديثة، وقدرات رصد، ولوجستيات كبيرة.

منذ بداية الأزمة الاقتصادية لقد تأثرت القدرة المالية للجيش بشدة.

وتقدم الولايات المتحدة وفرنسا وعدة بلدان أوروبية ودول عربية الدعم المادي والمالي.

ويسعى الرئيس جوزيف أوون أيضا إلى تنويع هذه الشراكات، لا سيما مع تركيا، من أجل تعزيز القدرة التشغيلية للمؤسسة.

ولكن لا يمكن لأي شريك أجنبي أن يحل محل استراتيجية سياسية واضحة.

وسيتعين على الجيش أن يتحكم في المناطق المدمرة، وأن يضمن عودة السكان، ويمنع إعادة بناء الهياكل الأساسية العسكرية ويحافظ على السلام المدني.

وتقتضي هذه البعثات توافقا سياسيا في الآراء على أن لبنان لا يملك بالكامل بعد.

لا يزال حزب الله في قلب المناقشة

بيان بيري لا يذكر حزب الله مباشرة. ومع ذلك، نظام المنطقة التجريبية بأكمله مرتبط بوجود المنظمة في جنوب لبنان. وينص الاتفاق على أن تمارس الدولة بصورة تدريجية احتكار الأسلحة في القطاعات المعنية.

وترى إسرائيل أن هذا الشرط لا غنى عنه لانسحابها. إن حزب الله، من جانبه، يرفض أي نزع سلاح تحت الاحتلال الإسرائيلي. بيري) يتخذ موقف وسيط) إنه يدعم الجيش ويطالب بالانسحاب الإسرائيلي.

ويشدد على تنفيذ القرار 1701.

ولكنه يتجنب قضية نزع سلاح حزب الله علنا.

ويعكس هذا الحذر دوره السياسي.

رئيس حركة أمال وحليف حزب الله، لا يزال أحد المحاورين الرئيسيين للوسطاء الأجانب.

وهي تسعى إلى الحفاظ على إمكانيات التفاوض دون فتح جبهة جديدة من المواجهة الداخلية.

بيان قبل مزيد من المفاوضات

تعليقات نبيه بيري تسبق جولة جديدة من المناقشات حول تنفيذ الاتفاق الإطاري.

وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تحدد المفاوضات تمديد المناطق التجريبية، وطرائق الانسحاب الإسرائيلي، وسير عمل آلية الرصد الدولية.

ومن الواضح أن رئيس البرلمان يحاول التأثير على هذا التسلسل.

رسالته تحدد عدة خطوط حمراء.

ويجب ألا يتحول الجيش إلى متغير للتكيف.

ويجب أن يظل الانسحاب الإسرائيلي التزاما.

ويجب أن تتعلق الضمانات الدولية بالطرفين.

ولا يمكن للمناطق التجريبية أن تصبح ذريعة لتوسيع الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.

These statements come at a time when several villages remain largely destroyed and the inhabitants are still waiting to be able to return to their homes. وسيتعين على جولات المفاوضات المقبلة أن تحدد ما إذا كانت المجالات التجريبية خطوة نحو الانسحاب الكامل أو ما إذا كان من المحتمل أن تستقر بطريقة مستدامة كترتيب انتقالي دون تحديد موعد نهائي واضح.