تحت الأمواج: حالة الشواطئ اللبنانية في عام 2026

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ومنذ عدة سنوات، أصبح الشعب اللبناني معتادا على التدقيق في كل صيف في رسم بياني يصدره المركز الوطني للبحوث العلمية ومركز الدراسات البحرية التابع له. مسح 2026 حدد 37 موقعاً عبر الساحل وصنفت نوعية مياهها إلى خمس فئات من « جيد جداً » إلى « ملوث عالي » وتشير البطاطا الزرقاء إلى أن المياه نظيفة وغير معرضة لخطر صحي، ويفيد الأصفر بحذر، وتذكر حمراء المناطق التي لا يستحسن فيها الاستحمام. في المجموع، وفقاً للتقرير، 24 موقعاً يُعتبر « جيداً » إلى « جيد جداً »، ستّة مصنّفة على أنها « احتجاز » أو « خطي » وسبعة مواقع – خاصة في خليج جونيه وحول بيروت – هي « مُهزّزة » أو « ملوثة بشكل كبير ». ويظل رسم الخرائط 2026 صورة لساحل متدهور تماما: فبعض الشواطئ لا تزال تستحم، في حين أصبح البعض الآخر مجارير حقيقية مفتوحة.

طريقة يقصد بها أن تكون علمية وشفافة

منذ عام 2011، يقوم المركز الوطني للبحث العلمي بتحليل وجود البكتيريا القولونية البرازية والعقديات البرازية في مياه البحر في الأماكن التي يرتادها الجمهور كل صيف. يأخذ الفريق العينات مرتين في الشهر ثم يقارنها بالمعايير الدولية. معدل تلوث أقل من 100 وحدة من التلويث المزيّف لكل 100 ميلليتر من الماء يعتبر « جيد جداً » أو « جيد »; أكثر من 1000 ماء يصنف على أنه ملوث عالي. وهذه العتبات، المطابقة لتلك التي حددتها منظمة الصحة العالمية، بسيطة الفهم. والهدف من ذلك هو تشجيع السلطات المحلية والبلديات على رصد تصريفها والاستثمار في محطات معالجة مياه المجارير. وتُنشر البيانات في شكل رسم بياني وطاولات وخرائط تفاعلية لتمكين الجمهور من تحديد الأماكن التي يتعين تجنبها.

وفقًا للمركز الوطني للإحصاء، تغطي العينات الساحل بأكمله، من الحدود الشمالية مع سوريا (نهر الكبير) إلى الناقورة في الجنوب . غير أن المؤسسة تشير إلى أن بعض الأقسام الخاصة، بما في ذلك المراسي والمجمعات السياحية، غير مدرجة في عملية الرصد. وبالمثل، تركز الدراسة على الشواطئ العامة ولا تقيّم وجود الهيدروكربونات أو المعادن الثقيلة في المياه. ورغم هذه القيود، فإن التقرير هو الأساس العلمي الوحيد المتاح لقياس نوعية المياه الساحلية اللبنانية الصحية. ويشير مسؤولو المجلس إلى أن نتائجها تؤكدها تحليلات مستقلة تجريها الجامعات والمختبرات الخاصة.

الشمال: من الحدود السورية إلى طرابلس، وضع مختلط

وفي المحافظات الشمالية، تقع الشواطئ على فم الأنهار وعلى قدم التلال الخضراء. ولكن قرب الأنهار، التي تلوثها المجاري والمدافن، يؤثر على نوعية مياه البحر. وفقاً للتقرير، شواطيء (أككار) في (ترابلس) تُصنف على أنها « ميديوم للفقراء ». شاطئ شكا (هيري) هو أحد القلة التي حصلت على ذكر « جيد » بسبب تيار بحري صالح ومبادرة البلدية التي بنيت قناة لإزالة المياه المستعملة. في الأنفة، يتحسن الوضع بفضل توربينات الرياح وبرامج تنظيف السواحل. في البترون، من ناحية أخرى، لا يزال خور بحسا ملوثًا على الرغم من جهود السكان. على أي حال، المدينة لديها تقاليد ومطاعم طويلة على جانب البحر تجذب زبونة الفول. وتتعهد السلطات المحلية بإعادة إطلاق عمل مصنع لمعالجة المياه المستعملة، الذي أُغلق منذ سنوات بسبب نقص التمويل.

طرابلس، ثاني أكبر منطقة حضرية في البلاد، هو الموقع الأكثر قلقا. الشاطئ العام بالقرب من الميناء يعتبر ملوثاً عالياً. السبب: مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من تصريف المياه المستعملة غير المعالجة يوميا في الخليج. وفقًا للمنظمات البيئية، فإن أكثر من 50 ٪ من المنازل في طرابلس غير متصلة بشبكة الصرف الصحي. وأدت الحرب في سوريا ووصول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى زيادة الضغط على الهياكل الأساسية. على الرغم من التشغيل الجزئي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، تستمر التصريفات. وتوجد مشاريع لإصلاح الشبكة ولكنها بطيئة التنفيذ. تقول العائلات التي تتردد على الواجهة البحرية لطرابلس إنها لم تعد تستحم: « نأتي فقط لرؤية البحر ونتنفس الهواء النقي. نحن نعلم أن الماء قذر يقول أب عائلة من مينا.

بين جونيه وبيروت: القلب المظلم للساحل

يركز الجزء الساحلي من جونيه إلى العاصمة على أسوأ المواقع. هذا هو المكان الذي توجد فيه المناطق الحمراء لرسم الخرائط. ويستشهد التقرير بفم نهر أنتيلياس وشاطئ رامليت البيدا في بيروت باعتباره أخطر. وتتلقى هذه الشواطئ، مهما كانت شعبية، مياه المجارير والنفايات الصناعية مباشرة. يلاحظ المركز الوطني للبحث العلمي أن نهر نهر بيروت، الذي حولته الأنابيب المؤقتة، يتدفق في المنطقة المجاورة مباشرة للسباحين. في الرملة البيضاء، معدل القولون البرازي أعلى بكثير من المعتاد. وفي شاطئ المنارة القريب، كانت الحالة على حالها، باستثناء جزء مقابل عين المريعة حيث لا تزال المياه مقبولة. والتناقض واضح: الأطفال يلعبون بضعة أمتار من أنابيب المياه السوداء.

إلى الشمال، خليج جونيه هو حالة مدرسية. وفقاً للتقرير، يُصنف الشاطئ العام وخلية المطاعم على أنهم ملوثين بشدة. وتضيف مخلفات النفط من المرينا والميكروبات من الرياضات المائية إلى الإطلاقات المحلية. وبالمثل، فإن موقع نهر أنتيلياس يقدم على أنه » أسوأ مكان على الساحل » ، يجمع بين المياه المستعملة، ونفايات المذبحة، ونفايات المستشفيات. يستنكر سكان المنطقة جمود السلطات ويوجهون أصابع الاتهام إلى الإنشاءات البرية والفساد البلدي. وقدم عدد من المنظمات غير الحكومية إجراءات قانونية ضد الشركات والمستشفيات.

من ناحية أخرى، توضح مدينة بيروت المفارقة اللبنانية: المشي على الشاطئ هو رمز للحرية، ولكن البحر نفسه غير مناسب للسباحة على معظم الساحل. تدّعي الدولة أنها تعمل على مشروع مكبر لتوسيع مصنع ما قبل العلاج في (غادير) الذي يتناول جزءاً من مياه العاصمة. ومن المقرر أن ينتقل هذا المشروع، الذي يموله جزئياً البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، من معالجة المياه الأولية إلى معالجة المياه الثانوية. واستؤنفت في عام 2025 موقع البناء، الذي أُغلق لسنوات، ولكن التقدم بطيء. ويوضح المهندسون أن شبكة الجمع قد عفا عليها الزمن وأن الاتصالات غير القانونية لا تزال تحول المياه إلى البحر.

جبل لبنان: ملاجئ محمية على الرغم من الضغط

بين بيبلس (جبيل) والدامور، خط السواحل متناقضات مذهلة. وبعض المناطق ملاذات حقيقية، بينما تتعرض مناطق أخرى للضغوط السياحية والحضرية. ويسلط التقرير الضوء على نوعية المياه » جيد جدا » في أنفه، وتشيكا، ومعظم شواطيء باترون (باستثناء باهسا)، وأمشيت، وجيبيل، وفيدار، وبوار، وأقية، وسفر. تستفيد هذه المواقع من حجر الأساس، والتيار الذي ينشر الملوثات، وعدم وجود ممرات مائية كبيرة. وأنشأت البلديات مرافق للعلاج الأولي أو صهاريج التعفين الجماعية. ووقع البعض على شراكات مع رابطات لتركيب صناديق القمامة، وإذكاء الوعي بين الزوار، وتنظيم حملات للتنظيف. وكثيرا ما يشار إلى شاطئ مونسيف، بالقرب من جبيل، كمثال على ذلك: جمعيات الشباب تجمع النفايات كل صباح وتظهر علامات توضح أهمية الحفاظ على السواحل.

وكان لمصنع معالجة أمشيت، الذي أنشئ في عام 2024، أثر إيجابي على نوعية المياه في المنطقة. وصل إلى عدة قرى، يرشّح المياه قبل إطلاقها في البحر بعيداً عن الشاطئ. ويمكن تكرار هذا الاستثمار، الذي تموله الصناديق الأوروبية، في أماكن أخرى. غير أن انتشار مجمعات السياح بدون تصاريح وعدم التنسيق مع وزارة البيئة يهدد هذه التطورات. ويخشى سكان جبيل من أن يؤدي السباق من أجل الربح إلى تدمير المناظر الطبيعية واستنزاف موارد المياه العذبة. وتطالب البلديات بقانون ساحلي صارم من شأنه أن يحول دون البناء غير القانوني ويكفل وصول الجمهور إلى الشواطئ.

الجنوب: (دامور) و(تاير) و(ناكورا) بين الشواطئ النظيفة واليقظة

ومن (دامور)، تتحسن نوعية المياه بشكل كبير. يصنف المجلس الوطني للإنقاذ معظم المواقع بين (دامور) و(ناكورا) كما « جيد » إلى « جيد جداً ». فقط « المدى المستقر » في (سور) يظهر كإستثناء بسبب تركيز نفايات الأغذية وتصريفات النفط. يوجد في مدينة صور محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، لكنهالا تغطي جميع المناطق. تتأكد السلطات البلدية من أن مشروع الإرشاد قيد النظر. وفي أماكن أخرى، من صيدا إلى الناقورة، فإن عدم وجود مجاري كبيرة وانخفاض الكثافة السكانية يفسران معدلات تلويث منخفضة نسبيا. ولا تزال شواطيء الناقورة، الواقعة بالقرب من الحدود، من بين أكثر شوارع البلد وحشية. ويصنف موقع الناقورة – قليلي على أنه « جيد جدا »، ولكن وجود الألغام المضادة للأفراد والأسلاك الشائكة يحد من الوصول.

السّيد، على النهرِ المهجورِ، a حالة خاصة. هذا الشاطئ، الذي هو مشهور جدا مع سكان بيروت في عطلة نهاية الأسبوع، يصنف على أنه « جيد ». وقد استثمرت البلديات في المنطقة في خزانات التعفين ووعي الزائرين، لكن النفايات المهجورة بعد النزهة لا تزال مشكلة. وتنظم المنظمات غير الحكومية بانتظام عمليات تنظيف جماعية، وتقدم بعض شركات إعادة التأجير خصومات إلى الزبائن الذين يحضرون أكياس النفايات. وتدعي المخيمات المتاخمة للشاطئ أنها تضع مرشحات على تفريغها، ولكن المجلس الوطني للإنقاذ يلاحظ أن المياه تتأثر أحيانا بعد الأمطار الغزيرة.

وفي الشريط الساحلي بين الضواحي الجنوبية في بيروت والدامور، تتفاوت الحالة. فم الغادر، النهر الذي يجمع مياه المجاري، لا يزال نقطة سوداء. غير أن نوعية المياه قد تحسنت بصورة طفيفة بفضل التشغيل الجزئي لمحطة شويفات. ويشير الخبراء إلى أن مجرد تسرب غير قانوني أو تمزق خط الأنابيب يمكن أن يدمر أشهر من الجهد. ويناقش البرلمان بانتظام إقامة شبكات لمختلف مصانع العلاج وإنشاء هيئة واحدة للمراقبة.

Microplastics and macro-debris: تهديد صامت

وإذا كانت البكتيريا الملوِّثة مؤشراً فورياً للتلوث، فإن الملوثات الأخرى تهدد الصحة والنظم الإيكولوجية. ويسلط التقرير الضوء على ارتفاع وجود الميكروبات في البحر اللبناني. وفي سور، عثر الباحثون على 24 جزيئات مصغرة لكل متر مكعب من الماء. In Ramlet al-Baida, Beirut, this figure reaches 40 particles per cubic metre. وهذه المستويات أعلى بكثير من تلك الموجودة في البلدان الصناعية. وتأتي الجسيمات الدقيقة من التغليف وناموسيات الصيد وحطام المنسوجات والإطارات. وهي تفتت إلى جزيئات غير مرئية للعين المجردة، التي تستغلها الأسماك وتكون قادرة على إدماج سلسلة الأغذية.

ويوضح الباحثون أن تركيز الميكروبات يزيد في المناطق التي لا توجد فيها إعادة التدوير وأن الأنهار تحمل أطنان من النفايات. والنباتات النادرة، والتحصيل الانتقائي لا يتعلق إلا بأقلية من الأحياء. وتنظم المنظمات غير الحكومية حملات للحد من استخدام البلاستيك المفرد وتشجيع البدائل. وهي تنظم أنشطة جمع على الشواطئ وتوعية الأطفال في المدارس. وقد أعلنت الحكومة عزمها على فرض حظر تدريجي على الأكياس البلاستيكية، ولكن هذا التدبير لا يزال خطابا ميتا.

ومما يثير القلق أيضاً التلوث الناجم عن المشاهير. على بعض امتدادات الساحل، حدد الباحثون أكثر من 20000 قطعة بلاستيكية أو معدنية لكل 100 متر من الشاطئ . وتحدد التوصيات الدولية 20 جسماً لكل 100 متر. وتأتي هذه النفايات من مدافن القمامة غير المشروعة ومدافن القمامة البحرية وأنشطة صيد الأسماك والسياحة. إنهم خطرون على الحياة البرية البحرية التي يمكن أن تخنقهم أو تخنقهم. تم العثور على السلاحف البحرية ميتة، خنقها أكياس بلاستيكية أو خطوط صيد. ويشهد ديفرز على سجادة من الخراب تغطي قاع البحار في مناطق معينة.

المعادن الثقيلة وصحة المستهلك: حالة متناقضة

بالإضافة إلى البكتيريا والبلاستيك، يتم فحص وجود المعادن الثقيلة في الماء والحياة البرية. وفي الماضي، صدرت عدة إنذارات بشأن ارتفاع مستويات الزئبق والرصاص في بعض الأسماك، لا سيما في المناطق القريبة من مدافن القمامة والصناعات. ومع ذلك، ووفقا لتقرير المجلس الوطني للإحصاء، فإن الأسماك التي تُمسك في المياه اللبنانية لديها مستويات من المعادن الثقيلة دون العتبات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. ويشير الباحثون إلى أن التضخم البيولوجي محدود بسبب انخفاض وجود الصناعات الثقيلة على الساحل. غير أنها تدعو إلى زيادة الرصد، بما في ذلك مصائد الأسماك الحرفية في الموانئ والمزارع البحرية. يطمأن الأخصائيون في تقديم الطعام زبائنهم: « أسماكنا تختبر بانتظام وتأتي من مناطق صحية مصدقة » يقول رئيس « تاير ».

سبب استمرار التلوث: بين نقص الهياكل الأساسية وسوء الإدارة

وأسباب التدهور الساحلي متعددة، ولكن السبب الرئيسي هو فشل نظام الصرف الصحي. ولدى لبنان سوى عدد قليل من المحطات القادرة على معالجة المياه المستعملة وفقا للمعايير الدولية. وقد ظلت خطط تشييد عشرات الأشغال في الشاحنات لسنوات بسبب الافتقار إلى التمويل أو الإرادة السياسية. وفي كثير من الأحيان لا تعمل المحطات الموجودة إلا في منتصف الطريق، إما لأنها تفتقر إلى الوقود أو لأن شبكة الجمع غير موجودة. في بعض المناطق، لا ترتبط القرى بالشبكة، وتصب خزانات الصرف الصحي مباشرة في الأنهار. غير أن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قد مولا عدة مشاريع، ولكن إجراءات المناقصة والفساد قد أبطأت تنفيذها.

لا يُترك الإطار القانوني اللبناني وراء الركب. تحظر المادة 3 من قانون البيئة « تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البيئة الطبيعية » . ويعترف القانون 444/2002 بالحق في بيئة صحية ويشترط على الدولة حمايته. غير أن تعدد المؤسسات المسؤولة (وزارة البيئة والطاقة والمياه، والبلديات، والمجلس الوطني للإحصاء) وتصويب النصوص يجعل من الصعب تطبيقها. تقرير المجلس الوطني للإحصاء يشير إلى أن قوانين كثيرة تتداخل وتجعل إسناد المسؤوليات غير واضح. ونادرا ما تُنفَّذ الجزاءات وتظل المحاكمات استثنائية. وقد يكون البولوتر أفراداً يركبون الأنابيب الجوفية، أو شركات تفريغ ثرواتهم، أو حتى السلطات العامة التي لا تربط البنى التحتية. إن مكافحة الفساد وشفافية العطاءات شرطان أساسيان لتحسين الحالة.

المبادرات المحلية والدولية لاستعادة الأمل

في مواجهة تقاعس الدولة، تظهر مبادرات المواطنين. تعاونيات الصيادين تنظّم نفسها لجمع النفايات العائمة وتوعية المزورين. وتقوم المنظمات غير الحكومية بتركيب مرشحات في الأنهار لحصر البلاستيك قبل أن تصل إلى البحر. وتقدم المهندسات المعمارية حلولا للتنظيف الإيكولوجي تقوم على النباتات المائية. في البترون، أنشأت مجموعة من راكبي الأمواج شركة ناشئة تنتج ألواحًا من البلاستيك المعاد تدويره. في صيدا، حولت البلدية مكب نفايات سابق في الهواء الطلق إلى حديقة عامة، وهو رمز لإعادة التحويل المحتملة. وتعمل الجامعات المحلية مع المختبرات الأوروبية لتطوير أجهزة استشعار نوعية المياه في الوقت الحقيقي. وتبين هذه المبادرات، وإن كانت متواضعة، أن المجتمع المدني يتصدى لهذه المسألة.

وعلى الصعيد الدولي، أدرج لبنان في برامج مكافحة التلوث في حوض البحر الأبيض المتوسط. ويمول الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج الأفق، البحوث المتعلقة بتأثير المطاط في شرق البحر الأبيض المتوسط وتقييم مصانع العلاج. وقد وافق البنك الدولي على قرض في عام 2024 لإصلاح محطة الجهادر وبناء المزيد في صور وطرابلس وبيبلوس. وقد دعت الأمم المتحدة إلى تقديم تبرعات لدعم تنظيف شاطئ الناقورة من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي. غير أن هذا التمويل مشروط بالإصلاحات الهيكلية ومراجعة الحسابات المستقلة. ويجب على السلطات اللبنانية أن تثبت قدرتها على إدارة المشاريع ومكافحة الفساد.

الإنفوجرافيك، أداة لزيادة الوعي والضغط

ولا يقدم الرسم البياني لعام 2026 مجرد لمحة عامة، بل يحشد الرأي. واستولت وسائط الإعلام الاجتماعية على الوثيقة وعلى نسختها التفاعلية. ويتقاسم مستخدمو الإنترنت الصور، ويدعون إلى مقاطعة الشواطئ الملوثة، ويخضع البلديات للمساءلة. ملصقات قوارب عند مدخل الشواطئ تشير إلى اللون الذي ينسبه المجلس الوطني للإنقاذ. تُبرز المُطهرات والفنادق في مناطق « جيد » هذه النتائج لجذب السباحين وعلى النقيض من ذلك، يحاول الأشخاص الموجودون في المناطق الحمراء التقليل إلى أدنى حد من الانذار بادعاء أن شواطئهم خاصة ومن ثم نظيفة. والمناقشات حية، ولكن لها ميزة إذكاء الوعي العام بأهمية التحليل العلمي.

غير أن المجلس الوطني للإحصاء يشدد على ضرورة قراءته بحذر. المدى الجيد يمكن أن يتدهور بسرعة بعد الأمطار الغزيرة أو الحوادث وبالمثل، يمكن أن يتحسن نطاق « ملوث » إذا اتخذت إجراءات تصحيحية. وتدعو المؤسسة إلى تحديث البيانات على مدار السنة، والحملات الجارية، والتنسيق مع وسائط الإعلام لإعلام المواطنين في الوقت الحقيقي. وتدعو أيضا البلديات إلى نشر تدابيرها والالتزام بحل المشاكل المحددة.

الاستنتاج: بين اليأس والطموح

حالة الشواطئ اللبنانية في عام 2026 تعكس تناقضات البلاد. ومن جهة أخرى، توفر مواقع استثنائية مثل نكورا أو جبيل أو أنفه مياهاً واضحة وحافظت على المناظر الطبيعية. ومن ناحية أخرى، فإن تجمعات كبيرة ومناطق صناعية تقيأ نفاياتها في البحر. وتكشف الدراسة الاستقصائية الوطنية عن أن 24 موقعاً لا تزال صالحة للاستحمام، ولكنها تنبه إلى سبع مناطق يكون فيها السباحة خطيراً. والمسؤوليات الرئيسية معروفة: الافتقار إلى الهياكل الأساسية للصرف الصحي، والحوكمة المكسورة، وعدم وجود جزاءات، وثقافة الإفلات من العقاب.

وللتغلب على هذا المأزق، يجب على لبنان أولا أن يضمن ويحافظ على تمويل مستدام لمصانع معالجة مياه المجارير. ثانيا، يجب أن تعتمد قانونا ساحليا يوضح الاختصاصات ويحمي وصول الجمهور إلى الشواطئ. وينبغي أن تتمتع البلديات والمجالس الإقليمية بالقدرة والكفاءة على إنفاذ القانون والمقاضاة. وللقطاع الخاص دور يؤديه: يجب على المراسي والفنادق الامتثال للمعايير والمشاركة في إعادة تدوير النفايات. وأخيرا، يجب على المجتمع المدني أن يواصل أنشطته في مجال التوعية والرصد، من أجل التذكير بأن البحر صالح شائع.

ويشكل رسم الخرائط لعام 2026 أداة قيمة لقياس التقدم أو النكسات. وهو يبين وجود الأمل، ولكنه يستند إلى التزام جماعي. وبغض النظر عن الأرقام والرسوم الملوّنة، تُروي أيضاً قصة بلد يكافح بين الطبيعة السخية والمؤسسات الفاشلة. وما زال السؤال قائما: هل سينجح اللبنانيون في إنقاذ شواطئهم؟ وريثما يتم الرد، تكون خرائط المجلس الوطني للإنقاذ بمثابة بوصلة، ولا يزال البحر يهدد نفس المفاصل المختلط مع القلق.