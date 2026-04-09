تصحيحي: خلافا لصيغة أولى قد توحي بأن نعيم قاسم كان مستهدفا مباشرة، يدعي الجيش الإسرائيلي في الواقع أنه قتل، أثناء إضراب أُجري يوم الأربعاء في منطقة بيروت،علي يوسف هارتشيقُدّم كسكرتير شخصي وإبن أخي زعيم حزب الله. ومن ثم فهو إجراء تصحيحي هام بشأن هوية الشخص المعني.

قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه قتلعلي يوسف هارتشيفي هجوم نفذ في اليوم السابق في منطقة بيروت. في بيان عرضته كـسكرتير شخصيوابن أخيof theنيم قاسمرئيس حزب الله. وتضيف أنه كان متعاوناً مع رئيس حركة الشيعة اللبنانية ومستشاراً شخصياً

وفقاً للبيان نفسه، (علي يوسف هارتشي) « لعب دوراً محورياً في إدارة وأمن مكتب (نايم قاسم) » ويأتي الإعلان في سياق تصعيد عسكري قوي جدا في لبنان، بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المميتة بوجه خاص على بيروت وأجزاء أخرى من البلد.

تصويب هام:ولذلك لا تدعي إسرائيل أنها قتلتنيم قاسمهو نفسه، ولا زعيم قدم « رأس حزب الله » في هذه الإضراب الدقيق. ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأنها استهدفتسكرتير شخصي لزعيم حزب اللهThis significantly changes the scope of the information.

إذا تم تأكيد هذا الإعلان، فإنه سيشير مع ذلك إلى إرادة إسرائيلية للإضراب فورا عن قيادة حزب الله، حتى في الهياكل الإدارية والأمنية لمكتب رئيسه. وتسعى إسرائيل أيضا، باستهدافها لمثل هذا الرقم الوثيق، إلى أن تبين أنها تحتفظ بقدرة على التغلغل في العمليات بالقرب من الهيكل الهرمي للحركة.

وفي هذه المرحلة، تتصل الأدلة المتاحة بالتالي بالوفاة المزعومة.علي يوسف هارتشيوليس على اسم (نايم قاسم) وفي هذا النوع من التسلسل، لا يزال الحذر ضروريا، والهدف من هذه الرقعة هو بالتحديد استعادة هوية الشخص الذي يدعي الجيش الإسرائيلي أنه قتل.