ترامب تلوم إسرائيل، إيران تهدد بالانتقام

الإتفاقية الأمريكية تحت الضغط الفوري

وزاد دونالد ترامب علنا النبرة ضد إسرائيل بعد الإضراب الإسرائيلي على بيروت، في حين كان واشنطن وطهران يحاولان وضع الصيغة النهائية لاتفاق لوقف التصعيد. وبحسب أكسيوس، شعر الرئيس الأمريكي أن بنيامين نتنياهو تصرف بافتقار خطير للحكم في ضرب الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية في نفس الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تسعى للحصول على التوقيع الإيراني. هذا النقد يمثل نقطة تحول. وهي لم تعد تركز فقط على وتيرة العمليات الإسرائيلية في لبنان. وهو الآن يتعلق بقدرتهم على هزيمة اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

والنقطة الرئيسية الأخرى هي رد الفعل الإيراني. وهددت طهران بالرد على الهجوم الذي وقع على بيروت، وفقا لما ذكره أكسيوس، والذي يضع الشرق الأوسط على حافة استئناف الحرب بشكل مفتوح. ولم يعد السؤال هو ما إذا كان يمكن التوقيع على الاتفاق. وسألت عما إذا كان الرد الإيراني، المباشر أو غير المباشر، يمكن أن يؤدي إلى إحياء سلسلة من عمليات إطلاق النار والهجمات المضادة والهجمات الإقليمية. واشنطن تحاول احتواء هذه الإمكانية وتدعي إسرائيل من جانبها أنها تستهدف حزب الله. ولكن الأثر الدبلوماسي فوري: فالضربة اللبنانية تصبح نقطة توتر رئيسية في صفقة إيران.

وتدعي وسائط الإعلام الإسرائيلية أيضا أن إيران رفضت عرضا قدره 12 بليون دولار مقابل التزام بعدم مهاجمة إسرائيل. ولم تؤكد واشنطن أو طهران رسميا هذه المعلومات. ولذلك يجب معاملتها على أنها ادعاء ينسب إلى وسائط الإعلام الإسرائيلية. إنها تضيف إلى قصص أخرى متنازع عليها عن الأموال الإيرانية ودور قطر وحوافز مالية محتملة للتفاوض ونفت قطر في نهاية أيار/مايو أنها عرضت على إيران 12 بليون دولار لإبرام اتفاق، متنكرة المعلومات الرامية إلى تقويض الجهود الدبلوماسية.

ترامب تتهم إسرائيل بتهديد الصفقة

وبحسب أكسيوس، يعتقد ترامب أن الصفقة مع إيران لا تزال ممكنة على الرغم من الغارة الإسرائيلية والتهديدات الإيرانية بالانتقام. ولكن نفس تقارير وسائط الإعلام أن رئيس الولايات المتحدة انتقد بشدة نتنياهو لاختياره ضرب بيروت. المغزى أساسي. (ترامب) لا يلوم فقط عملية عسكرية. إنه يلوم تقويمه. وصلت الغارة بضع ساعات من سلسلة دبلوماسية عرضها واشنطن على أنها جاهزة تقريبا. ومن ثم فإنه يعرض الاتفاق على كسر حتى قبل توقيعه.

الرئيس الأمريكي يحاول الحفاظ على النص الذي يريد تقديمه كإنتصار وينبغي أن يفتح الاتفاق المقترح فترة من التهدئة، وإعادة إطلاق المناقشات بشأن الطاقة النووية الإيرانية، والحد من التوترات على الطرق الإقليمية للطاقة. وتشير عدة تقارير إلى نافذة مدتها 60 يوما والتزامات تتعلق بمضيق أورموز. وفيما يتعلق بتروم، فإن الهدف واضح: تجنب سحب الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة من الحرب الإقليمية، في الوقت الذي تدعي فيه أنها حدت من التهديد الإيراني.

إن الغارة الإسرائيلية على بيروت تعرض هذا السر للخطر. وهو يعطي إيران دافعاً للرد. ويقدم أيضاً إلى المسؤولين الإيرانيين حجة مفادها أن واشنطن لا تسيطر على حليفه الإسرائيلي. وإذا ما تفاوضت الولايات المتحدة على وقف التصعيد، لكن إسرائيل تضرب لبنان في اللحظة الحرجة، فيمكن طهران أن تسأل عن الضمانات الأمريكية. هذا بالضبط ما يحاول ترامب تجنبه بلوم إسرائيل علناً.

ومن ثم فإن اللوم الأمريكي يخدم عدة جمهور. يخاطب إيران أولاً، ويخبرها أن واشنطن لا تؤيد الغارة بالضرورة. ثم خاطب إسرائيل، مذكّرا بأن نتنياهو لا يمكن أن يتصرف دون مراعاة التقويم الأمريكي. أخيراً يخاطب الرأي الأمريكي الذي يريد (ترامب) أن يظهر له أنه يسعى لوقف الحرب بدلاً من إطالة أمدها. ولا ينظم هذا البلاغ المادة. مع ذلك، يكشف عن توتر متزايد بين جدول أعمال (ترامب) و(نيتنياهو).

إسرائيل تريد أن تبقي يدها في لبنان

وبالنسبة لإسرائيل، لا يزال الاتفاق قيد الإعداد ينطوي على مشاكل. وتخشى نتنياهو أن يستقر إيران دون تحييد مساراتها الإقليمية، بما في ذلك حزب الله. كما أعرب عن خشيته من أن يقصر النص، بما في ذلك لبنان، حرية إسرائيل في العمل ضد حركة الشيعة. ويحاول تل أبيب منذ عدة أسابيع الحفاظ على التمييز بين الملف الإيراني والجبهة اللبنانية. في هذه القراءة هدنة مع (طهران) لا ينبغي أن تمنع إسرائيل من مواصلة ضرب البنية التحتية لـ(هزبولا).

إيران ترفض هذا الانفصال وبالنسبة لطهران، يشكل لبنان جزءا من نفس علاقة السلطة الإقليمية. والضرب على الضواحي الجنوبية في بيروت ليس مجرد عملية ضد حزب الله. وهو يلمس أحد أركان هيكل التأثير الإيراني. والسابقة معروفة: بعد إضراب إسرائيلي على بيروت في 7 حزيران/يونيه، أطلقت إيران قذائف على إسرائيل. وقد هدد هذا التسلسل بالفعل الجهود التفاوضية التي تبذلها الولايات المتحدة.

الغارة الأخيرة وضعت هذا الميكانيكي مرة أخرى. وإذا ردت إيران، يمكن تعليق الاتفاق أو تأخيره أو فراغه. وإذا لم ترد إيران، فإن السلطة الإيرانية يمكن أن يتهمها حلفاؤها بالتسامح مع إضراب حزب الله. هذه هي المعضلة المركزية ولا تحتاج إسرائيل إلى أن تعلن أنها تريد تخريب الصفقة. يكفي أن تُحدث إضراباته أي توقيع لطهران باهظ الثمن سياسياً.

وهذه الاستراتيجية هي أكثر فعالية لأنها تتصرف بغموض. وتدعي إسرائيل أنها تستهدف الهياكل الأساسية في حزب الله. انه لا يقول انه يستهدف صفقة ايران ولكن النتيجة هي نفسها: فالنص يصبح أكثر هشاشة، ويصعّب المفاوضون الإيرانيون موقعهم، ويجب على واشنطن أن تستجيب لأزمة نشأت عن حليفها. هذا النوع من التخريب لا يُعتبر دائماً رفضاً أمامياً يمكن أن يتخذ شكل واقع عسكري.

جمهورية إيران الإسلامية وخطر استئناف الحرب

ذكرت أكسيوس أن ترامب ادعى أن الصفقة ستظل مفيدة لإسرائيل. ووفقاً لعرض الولايات المتحدة، فإنه سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وينظم وقف تشغيل المواد النووية وينص على إجراء عمليات تفتيش سريعة. وهذه الحجة موجهة مباشرة إلى نتنياهو. تريد (ترامب) إقناع إسرائيل بأن الصفقة تخدم أمنها. ولكن نتنياهو وبعض من مشجعته يعتقدون أن النص يترك مجالاً كبيراً لإيران ولا يحل مسألة حزب الله.

ولذلك يصبح الاختلاف استراتيجيا. (ترامب) يريد إيقاف الحرب لتثبيت المنطقة وتقديم نصر دبلوماسي ويريد نتنياهو منع اتفاق مع طهران من حماية حزب الله أو الحد من الضغط الإسرائيلي في لبنان. ولم تعد هذه الأهداف متوافقة تماما. مداهمة بيروت تظهر له بوحشية ويمكن حليف أمريكي أن يخلق، في غضون دقائق، أزمة قادرة على تهديد اتفاق رئيس الولايات المتحدة ذي الأولوية.

إن الأعمال الانتقامية الإيرانية المحتملة هي أكثر العوامل إلحاحا. يمكنهم أن يتخذوا أشكالاً كثيرة ويمكن لإيران أن تطلق النار مباشرة على إسرائيل، كما فعلت بعد إضراب 7 حزيران/يونيه. Hezbollah respond from Lebanon. ويمكنها أن تنشط الجبهات المتحالفة الأخرى، بما في ذلك اليمن أو العراق. كما يجوز لها أن تؤجل توقيع الاتفاق وأن تطلب ضمانات إضافية بشأن لبنان. ولكل من هذه الخيارات تكلفة.

ومن شأن رد إيران المباشر أن يعيد فتح خطر نشوب حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران. ومن شأن رد من حزب الله أن يعطي إسرائيل حجة لمواصلة إضرابها في لبنان. ومن شأن تنشيط هذه الجماعات أو غيرها من الجماعات أن يشكل خطرا على الطرق البحرية. ومن شأن مجرد التأخير الدبلوماسي أن يضعف ترامب ويظهر أن نتنياهو يمكن أن يعطل المفاوضات. في جميع السيناريوهات، يتجاوز تأثير الغارة بيروت بكثير.

ولذلك، لا يمكن استبعاد إمكانية استئناف الحرب. وقد احتوت الحرب الإقليمية على خلافة للهدارات والتحذيرات والوساطة الجزئية. غير أن هذه الآليات تستند إلى الاحتفاظ بالعديد من الجهات الفاعلة في الوقت نفسه. وإذا ما استمرت إسرائيل في الإضراب في لبنان، إذا ردت إيران، وإذا استأنف حزب الله عمليات أوسع، وإذا لم تفرض واشنطن حدا، فإن التسلسل يمكن أن يتغير. ولن يأتي استئناف الحرب بالضرورة من قرار واحد. وقد تنشأ عن سلسلة من الأعمال الانتقامية.

لبنان كنقطة تنازل ضعيفة

ولبنان هو محور هذا الخطر. وقد قدمت وسائط الإعلام الغربية في بعض الأحيان الجبهة اللبنانية كمسألة منفصلة عن الاتفاق الأمريكي – الإيراني. الأحداث تظهر عكس ذلك وتربط طهران بمصير حزب الله. وتسعى إسرائيل إلى الحفاظ على حرية عملها في لبنان. ويريد واشنطن توقيع اتفاق ينطوي على الحد من التوترات. وتدعو بيروت إلى عدم استخدام أراضيها كمسرح للرسائل بين الدول. وأدت الغارة على بيروت إلى فكرة تقسيم بسيط.

خلاف الـ 12 مليار يضيف طبقة إضافية إن رفضت (إيران) حقاً عرضاً متعلقاً بعدم إلتقاط (إسرائيل) فهذا يعني أن (طهران) يرفض أن يُنظر إليه على أنه يُظهر ضبط النفس وإذا كانت المعلومات مبالغ فيها أو مفيدة، فإنها يمكن أن تخدم قصة أخرى هي: تقديم إيران على أنها متعنتة ومن ثم مسؤولة عن احتمال الفشل. وفي كلتا الحالتين، يصبح العدد أداة اتصال في معركة دبلوماسية مشبعة بالفعل.

إنكار النسخ السابقة على 12 بليون دولار يتطلب الحذر. وتحدثت الدوحة عن ادعاءات لا أساس لها ترمي إلى تقويض جهود إزالة التصعيد. وتبين هذه السابقة أن المبالغ المالية تعمم أيضا كأسلحة سردية. ويمكن أن تؤدي إلى تشويه سمعة إيران، أو الدفاع عن دور الوسطاء، أو اقتراح أن يستند الاتفاق إلى ترتيبات غامضة. ولذلك، فإن الحيطة الصحفية تتطلب التمييز بين الوقائع المؤكدة والمطالبات المنسوبة إلى وسائط الإعلام الإسرائيلية.

الحقيقة التي أكدتها أكسيوس هي أن ترامب ألقى باللوم على إسرائيل وإيران تهدد بالرد. إنه قلب التسلسل. الحقيقة التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية هي أن إيران كانت سترفض عرضًا ماليًا بعدم مهاجمة إسرائيل. الحقيقة التي أكدها الإنكار القطري هي أن الدوحة رفضت حسابات سابقة لمناقصة بقيمة 12 مليار دولار. ويجب ألا تكون هذه المستويات الثلاثة متباينة.

واشنطن يجب أن تحول اللوم إلى ضغط

بالنسبة لواشنطن، التحدي الآن هو تحويل اللوم إلى ضغط. وقد يؤدي النقد اللفظي لنتنياهو إلى تهدئة طهران مؤقتا، ولكنه لا يكفي إذا واصلت إسرائيل عملياتها في لبنان. وإذا كان ترامب يريد أن ينقذ اتفاقه، فعليه أن يوضح ما إذا كان لبنان مشمولاً في وقف التصعيد، وما يفرضه ذلك على إسرائيل. ولا يمكن لإيران التصديق على اتفاق لا يحظر الإضراب ضد بيروت. ومن شأن إبرام اتفاق يحظرها أن يخلق مواجهة سياسية مع نتنياهو.

وبالنسبة لإسرائيل، يتمثل الخطر في دفع التخريب الضمني بعيدا جدا. وإذا بدا أن نتنياهو هو الذي يجعل صفقة مطروحة تفشل، فإن التوترات مع واشنطن يمكن أن تزداد سوءا. ولا يزال الدعم الأمريكي حيويا لإسرائيل. ويمكن أن تكون الأزمة العامة مع البيت الأبيض دبلوماسية وعسكرية وسياسية مكلفة. لكن (ناتنياهو) قد يعتبر أيضاً أن صفقة ضعيفة مع (إيران) ستكلف الأمن الإسرائيلي أكثر من غضب (ترامب).

بالنسبة لإيران سيكون القرار ثقيلاً الرسول يحافظ على الردع التراجع يساعد على الحفاظ على الاتفاق ويمكن أن يكون الطريق الوسيط هو التهديد، والتأخير، والتفاوض بشأن ضمانات إضافية، والسماح للحلفاء بالإبقاء على ضغط محدود. لكن كل ساعة من العوامة تزيد من خطر الخطأ ضربة أخرى، طائرة بدون طيار، قذيفة، إعتراض أو سوء حساب قد يكون كافياً لإنعاش حرب تقول واشنطن أنها تريد التوقف.

وسيتوقف المستقبل أيضا على كيفية قراءة الشركاء الإقليميين لرد الولايات المتحدة. وتلاحظ بلدان الخليج وقطر والوسطاء الذين عملوا على القنوات غير المباشرة مع طهران ما إذا كان بوسع واشنطن أن تضمن حدا أدنى من الانضباط في معسكرها. وإذا ضربت إسرائيل لبنان دون نتيجة، سيتعين على الوسطاء أن يشرحوا لإيران لماذا يكون الاتفاق مع الولايات المتحدة ذا قيمة عملية. وإذا فرضت واشنطن ضبط النفس على إسرائيل، فإنها ستبرهن على أن النص لا يستند إلى الوعود الإيرانية فحسب، بل إلى قيود حقيقية على جميع الجهات الفاعلة.

ولذلك فإن استئناف الحرب يمكن أن يكون مسألة مصداقية. ولن توقع إيران اتفاقا دائما يرغمها على التراجع بينما يظل حليفها اللبناني الرئيسي تحت القنابل. ولا تريد إسرائيل اتفاقا يزيل حقها في الإضراب عن حزب الله. لا يمكن لـ(ترامب) تحمل الفشل بعد إعلان أن التوقيع لا يزال ممكناً. ويفسر هذا التناقض الثلاثي السبب في أن الإضراب على بيروت أدى إلى صدمة دبلوماسية تفوق هدفها العسكري المعلن.

في الساعات القليلة القادمة ستكون ثلاث إشارات حاسمة الأولى هي طبيعة الرد الإيراني، إذا حدث ذلك. الثانية ستكون ردة فعل واشنطن العامة على أي ضربة إسرائيلية جديدة في لبنان الثالث سيكون موقف نتنياهو، الذي يجب أن يقول، من خلال أفعاله أكثر من بلاغاته، سواء كان يقبل أن لبنان جزء من الصفقة. وما دامت هذه النقاط مفتوحة، فإن خطر تجدد الحرب سيظل مرتفعا.