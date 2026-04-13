ترامب تواجه البابا، إغراء المقدس

The targeted post corresponds well to the publication broadcast Sunday 12 April on Truth Social, and then extended in front of the press at Andrews. بعد مهاجمة البابا ليو الرابع عشر على الحرب والهجرة والجريمة، قام دونالد ترامب بنقل صورة مرئية تبين له بأنه معالج شبه عظمي. The episode goes beyond the simple polemic: it enlightens a way of doing politics by sacralizing the leader and contesting any competing moral authority.

(ترامب) يعتقد أنه الرب؟

بظهورها كشخص مخلص في أعقاب نكتة من الحرب إنه يحرك التسلسل الهرمي الرمزي: يذكّر البابا بالحدود المعنوية للقوام، ويستجيب الرئيس برسالة يظهر فيها كشخص يشفى ويحمي ويستنير. هذا التسلسل يقول أقل من أسلوب

هجوم الجبهة على ليو الرابع عشر

في مساء الأحد، دونالد ترامب عبر عتبة نادرا ما تصل في العلاقات بين البيت الأبيض والفاتيكان. فيما يتعلق بالحقيقة الاجتماعية، الرئيس الأمريكي مأخوذ مباشرة من البابا ليو الرابع عشر، يتهمه بالضعف في مواجهة الجريمة والسوء في السياسة الخارجية. ولكن قبل ساعات قليلة، كان القطب قد تحدث دون ذكر مستأجر البيت الأبيض. في روما، خلال يقظة من أجل السلام، شجب منطق الحرب، مظاهرات القوة واستخدام اسم الله لتغطية العنف. رد (ترامب) لم يتخذ شكل خلاف دبلوماسي تقليدي أخذت واحدة من مضادات الدفاع الشخصي، حيث تلبس السياسة في المقدس.

وقلب القضية يكمن في النص كما في الصورة. وفي رسالته، أكد ترامب أساسا أن ليو الرابع عشر مدين لموقعه بوجوده في السلطة. He also explained that he did not want a pope to criticize the president of the United States when he said he would achieve exactly what he was elected for. ثم قضى الرئيس فترة الهجوم أمام الصحفيين، متجهاً إلى أبعد الحدود لاقتراح أن البابا سيكون متساهلاً مع الجريمة. ثم بث بصري يظهره في موقف الشفاء يضع يده على جبهه رجل مريض والنتيجة هي أثقل من الناحية السياسية من التجاوزات اللفظية البسيطة.

عندما تلتقي الحرب بالإيمان

قبل إنفجار الأحد، كان التوتر يرتفع بالفعل. وقد فرض ليو الرابع عشر، وهو أول باب أمريكي، نفسه في الأسابيع الأخيرة بوصفه أحد أكثر الأصوات الدينية وضوحا ضد الحرب التي شنتها واشنطن وإسرائيل ضد إيران. يوم السبت، في (سانت بيتر باسليكا)، دعا السياسيين لكسر منطق إعادة التسلح والمواجهة. لقد قام بتشويه عظمة السلطة، وشجب استخدام اسم الله ودعوا للعودة إلى طاولة الحوار. الفاتيكان لم يُسمّى دونالد ترامب غير أن السياق لم يدع مجالا للشك في الهدف السياسي لهذا التذكير الأخلاقي، حيث أن الإدارة الأمريكية قد اكتسبت منذ أسابيع مسعى قوامه وتفوق استراتيجي.

رد ترامب هو جزء من هذا التصادم ولا تقتصر رسالته على الملف الإيراني. إنه يخلط بين الحرب، والهجرة، والجريمة، وفنزويلا، واليسار الأمريكي، وحتى انتخاب البابا نفسه. طريقة دمج كل شيء تقول الكثير ولا يرد الرئيس على حجة أو حتى على موقف دبلوماسي محدد. وضع البابا في مسرحه السياسي الداخلي في (ترامب) ، الخصم ليس مجرد منافس يصبح ممثل من المفترض على الجانب الآخر ومن المهم في الميدان الديني مدونات حملته الدائمة، وذلك بتقديم ليو الرابع عشر كرجل ضعيف، ليبرالية جدا وراضية تجاه الاضطرابات. البوب يَتوقّفُ أَنْ يَكُونَ a سلطة روحية عالمية. في حساب (ترومبيان) يصبح خصماً آخر

الوظيفة أيضاً بين المعجزة والوطنية

هذا هو المكان الذي تكون فيه الصورة المنشورة منطقية. هذا المشهد لا يظهر ترامب فقط كشخصية بطولية يُظهره كشخص من الخلاص اليد التي وضعت على المريض، الضوء النابع من الفتحة، النظرة نحوه، التكوين العمودي للمشهد، وتراكم الرموز الأمريكية، تشكل رسالة متماسكة. ولم يعد الرئيس راضيا عن سلطة الدولة. إنه مُناسب لتصوير مُعجزة ولا يشكل العلم والنسور والجنود وسلسلة الحرية تزيين وطني عادي. لقد وضعوا فكرة مهمة أعلى الرئيس لم يعد القائد الوحيد يصبح الشخص الذي من خلاله يشفى ويحمي ويسترجع وتستند هذه القراءة إلى تفسير للصورة، ولكنها تستند إلى تكوينها وإلى الوصف العام لها.

يمكن للمرء دائماً أن يمسح حلقة من الوراء بالحديث عن الاستفزاز أو الفكاهة المشبوهة أو ثقافة الشبكة ومع ذلك سيفوته الجوهر In contemporary politics, images do not come after power. إنهم يصنعون القوة يعطونه عاطفة، جسد، حرف وقد أظهر تحليل للرايتر بالفعل في عام 2025، عندما كان ترامب يبث صورة له كبابا وآخر كملك: هذه الصور تستخدم للسيطرة على دورة وسائط الإعلام، وتضع قوة رمزية، وتضفي على الحدود بين الواقع والخيال وتعزيز الذات. في هذا المنطق، ليس مجرد قرض صناعي. وهو يسمح بنقل المناقشة. من يعارض (ترامب) لم يعد يتناقض مع الرئيس يبدو أنه يهاجم رجلاً يُظهر نفسه على أنه راعي

وبالتالي، فإن هذه الاستراتيجية ليست جديدة، ولكنها تصل إلى درجة أعلى لأنها تتدخل ضد البابا. عندما يدعي (ترامب) أن (ليو رابع عشر) لن يكون في (الفاتيكان) بدونه، فهو لا يتفاخر فحسب. وهو يعبر عن رؤية للعالم حيث تدور كل مؤسسة في نهاية المطاف حول شخصه. الفاتيكان يُصبحُ a تزيين إضافيِ القصّةِ الترومبيةِ. ولم يعد رئيس الكنيسة الكاثوليكية منتخباً وفقاً لديناميات التجمع وحياة الكنيسة؛ It is reinterpreted as an indirect product of the Trump Presidency. وتلخص هذه الجملة جوهر المشكلة. فالقوة لم تعد عبئاً يقتصر على المؤسسات أو التقاليد أو الأدوار المنفصلة. يُصبحُ المركز الفريد الذي كُلّ شيء يَجِبُ أَنْ يَجْذبَ.

التضحية بالزعيم، وإلغاء الشرعية البابا

والتناقض مع ليو الرابع عشر يوضح حجم التسلسل. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، يتحدث البابا اللغة الكلاسيكية للعقيدة الاجتماعية للكنيسة: رفض الحرب كآفاق، والإنذار ضد عقيدة السلطة، والاهتمام بالمدنيين، والدعوة إلى الحوار، وانتقاد الاستخدام الديني للسياسة. (ترامب) يعارض خطاب النصر وتوازن القوى والشرعية الشخصية ولا يشغل الرجلان نفس المنصب، ولكنهما يكافحان الآن أرضية مشتركة: القدرة على تسمية جيدة، وقول ما هو صحيح، وإعطاء معنى أخلاقي للصراع. هذا هو السبب في أن المواجهة تتدفق الصراع الوحيد بين الرئيس والبوب. وهي تتعلق بمصادرة السلطة السياسية للمدافع الديني.

وحدثت ردود فعل قريبا. قال رئيس الأساقفة بول س. كوكلي، رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة، إنه يشعر بخيبة الأمل، وأشار إلى أن البابا ليس منافسا شخصيا لـ(ترامب) ولا ممثلا حزبيا. وعلى الجانب الفاتيكاني، لم يرد على الفور أي رد أمامي، بينما كان ليو الرابع عشر يستعد لرحلة إلى أفريقيا. وهذا الصمت يكاد يكون مذهبا: فالبابوي لا يدخل في خلاف على وتيرة المنصات. ولكن عدم وجود رد رسمي لا يعني أن الحلقة بسيطة. إنه يكشف عن كسر قديم بالفعل بين جزء من الحق الترامبي والسلطة الكاثوليكية عندما يرفض أن يبارك الهجرة الوحشية أو المزاد العسكري هذه المرة، التمزق لم يعد يشعر. إن الرئيس نفسه هو الذي يقوم بمسرحية.

خطر سياسي على الناخبين الكاثوليكيين

It is also necessary to measure the American domestic issue. وفي عام 2024، فازت ترامب بنسبة 55 في المائة من الأصوات الكاثوليكية. وهذه الحقيقة تُحتسب، لأنها تبعث على الاعتقاد في أن بإمكانه التحدث نيابة عن أميركا مؤمنة دون أن يمر بالوساطة الدينية التقليدية. هو بالضبط هذا الاحتكار الرمزي أن ليو الرابع عشر يزعج. أول بابا ولد في الولايات المتحدة، يعرف الغرام المعنوي والسياسي لبلده الأصلي. وعندما ينتقد الحرب، واللاإنسانية في معاملة المهاجرين، أو استخدام الرب في الخطابات القتالية، يحرم ترامب من سجل أساسي: من الأخلاق دون متناقض. In this context, the presidential attack also aims to delegitimize, in the eyes of part of his electorate, a Catholic word that refuses to align.

والأكثر ضربا، في القاع، هو التحول من الدين إلى الموظفين. (ترامب) لا يناقش علم الجريمة أو حتى الدبلوماسية وهو يتصرف كما لو كان أي اعتراض أخلاقي يشكل انتهاكا لسيادته. وهذا المنطق يفسر التحول الطبيعي تقريبا من النص إلى الصورة. الرجل الذي يشعر بالتحدي لا يجيب فقط على الحجة لقد استعاد مركزيته بالتصوير يعود إلى مركز اللوحة، حرفيا، كمصدر للضوء والرعاية والنظام. هناك تركيز حقيقي لهذه القضية (ترامب) لا يقول أنه الرب سيكون الأمر بسيطاً وهو يبني شيئاً سياسياً أكثر وأكثر فعالية: تمثيل زعيم لم يعد يتحمل السلطة عليه، ولا حتى تمثيل البابا عندما يذكر بالحدود الأخلاقية للقوة. وهذه الجملة الأخيرة هي تحليل يستند إلى تسلسل الوقائع الموثق وبث الرئيس للرسالة.

وهذا التصعيد أكثر وضوحا حيث أن التوترات بين واشنطن وروما تتبع عادة الرموز المتفق عليها. وكثيراً ما تكون هناك أوجه تنازع على الحرب، وعقوبة الإعدام، والهجرة، والفقر، ولكنها عبرت عن طريق بيانات حكيمة، وصيغ مشفرة، وعمليات تبادل غير مباشرة. وهنا، اختار الرئيس الأمريكي الهجوم الأمامي على زعيم الكنيسة الكاثوليكية، في الاجتماع واللغة المنصّة. وشهد أخصائيو الفاتيكان الذين أجريت مقابلات معهم في أعقاب ذلك استراحة نادرة في كل من النبرة والدعاية. وتسلط هذه الوحشية الخطابية الضوء أيضا على الدور الجديد للشبكات الاجتماعية في ممارسة السلطة: فهي تتيح لنا أن نقصر دائرة أي مرشح مؤسسي وأن نحول النزاع الدبلوماسي إلى مشهد هوية.

ويشير التسلسل في نهاية المطاف إلى أن ترامب قد لعبت بالفعل برموز دينية تتجاوز بكثير الاستخدامات التقليدية للرئاسة. In 2025, he had already broadcast an image generated by IA showing him as a pope, before explaining that it was a march. وأفاد رويتر بأن خبراء الاتصالات يرون هذه الصور أداة للهيمنة السردية قادرة على خلق خيال بطولي حول الزعيم وضمان مركزية وسائط الإعلام الدائمة له. بعد عام تغير التكرار في القراءة عندما يستخدم السياسي مراراً صوراً تضعه في قلب أيكونوغرافيا مقدسة لم يعد طعمه سيئاً هذه طريقة وتتمثل هذه العملية في تهدئة الفكرة القائلة بأنه لا يوجد حدود واضحة تفصل بين الزعيم السياسي والشخصية الوفائية. إنّه هذا الحظر، أكثر بكثير من دفء المساء، والذي يستحقّ النظر إليه عن كثب.

وفي حين أن الحرب تشكل خلفية، فإن الخطاب الذي يكتسب القوة على الأرض ويفرض الشبكات مشاعرها الفورية، فإن النزاع بين ترامب وليو 14 يطرح سؤالا بسيطا: من لا يزال يحق له أن يرفض السلطة؟ لقد صنع البابا باسم السلام والحوار والحد المعنوي للحرب. استجابت (ترامب) بالإهانة والشخصية المتطرفة وشخصية ذاتية الدفع وبين هذين اللفتين يظهر خط من الكسور يتزايد وضوحه: فإما الدين يذكّر القوة التي لا تتمتع بكامل طاقتها، أو أن السلطة تستخدم الدين للاعتقاد بأنه كذلك.