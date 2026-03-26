ترامب يَدْعي ميزةَ، لكن قصّته تَجيءُ ضدّ الحقائقِ

يزعم رئيس الولايات المتحدة أن (إيران) شركة (واشنطن) لإبرام اتفاق

وقال دونالد ترامب يوم الخميس إن إيران تسعى الآن إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، في حين يشير إلى أن واشنطن ليست متأكدة من رغبتها في الرد إيجابيا. أمام الصحافة في (واشنطن) أكد أن (إيران) ستوافقنا، قبل أن يضيف أنّه « ليس متأكداً من رغبته في توقيع اتفاق » As a result, his envoy Steve Witkoff spoke of « strong signals » in favour of a compromise and confirmed the transmission to Tehran of an American list of fifteen points through Pakistan.

كما سعى رئيس الولايات المتحدة إلى وضع فكرة تحقيق انتصار عسكري. إدعى أن الولايات المتحدة كانت « متقدمة على جدولهم » موضحاً أنها قد قُدرت أولاً بأنها ستستغرق أربعة إلى ستة أسابيع لتحقيق الأهداف أضاف أن النظام الإيراني « يعترف الآن بهزيمة » مما يفسر استعداده لإعادة فتح القناة الدبلوماسية

نقطة أولى من الهشاشة: يجب أن تكون الحرب قصيرة، وأن تدخل أسبوعها الرابع

هذه واحدة من أكثر الجوانب انتقادا في خطابه. ولا تزال إدارة الولايات المتحدة تقدم العملية على أنها محدودة، ولكن الحرب بدأت في 28 شباط/فبراير وهي الآن تدخل أسبوعها الرابع. ومع ذلك، لا يزال البيت الأبيض يتحدث عن أفق « أربعة إلى ستة أسابيع » لوضع حد للحملة، وبعض الإشارات التي قدمت على مدى الساعات القليلة الماضية تشير إلى أن هذا التقويم يمكن أن ينزلق حتى قبل الانتقال الرئاسي المقرر إلى بيجين في منتصف أيار/مايو. ومن ثم، فإن التناقض واضح بين الفكرة الأولية المتعلقة بالتسلسل السريع ومنظور الصراع الذي يمتد.

ويتزايد هذا التمديد في زمن الحرب مع استمرار دونالد ترامب في الكلام كما لو أن النتيجة قد سويت تقريبا. بشرح أن (واشنطن) « متقدماً » بينما تحافظ على أفق إضافي بعدة أسابيع، فالبيت الأبيض يحافظ على الغموض: الهجوم يُعرض كما يُسيطر عليه، ويشير العديد من الخبراء الأمريكيين أيضا إلى أن موقفي واشنطن وطهران لا يزالان بعيدين جدا، وأن الاتفاق السريع يبدو غير محتمل في هذه المرحلة.

أورموز لا يزال مغلقا في الواقع، على الرغم من أهداف واشنطن

وربط دونالد ترامب أيضا استراتيجيته بإعادة فتح مضيق أورموز. وهو أحد أهدافه المعلنة، مع التخفيض الطويل الأجل للقدرات العسكرية الإيرانية. ولكن مرة أخرى، لا تزال الفجوة بين الخطاب والحالة على الأرض واضحة. وتحتفظ إيران بالرقابة القسرية على هذا الطريق البحري الاستراتيجي، وتفرض قيوداً، وتفرض ضرائب على بعض الممرات، وتواصل جعلها أداة مركزية في مفاوضاتها غير المباشرة مع واشنطن.

The other weakness in the US is the lack of clear external support to impose a rapid reopening. وترغب دول الخليج في التوصل إلى حل، ولكنها لا تريد أي حرق أو تسوية غير خاضعة للمراقبة من شأنها أن تترك إيران معززة. ولا يزال العديد من الشركاء الأوروبيين خلفهم، وانتقد دونالد ترامب نفسه ضآلة مشاركة بعض الحلفاء. وبعبارة أخرى، تحدد واشنطن هدفاً أقصى في أورموز دون أن يكون لها بعد ما يكفي من المواءمة الدولية لضمانه سياسياً وعسكرياً في المستقبل القريب جداً.

تواصل القذائف الإيرانية ضرب إسرائيل

زاوية أخرى من الهجوم على القصة الرئاسية: على الرغم من التصريحات عن ضعف إيران، لم تتوقف النيران الإيرانية. In recent days, missiles have struck Arad and Dimona near a sensitive nuclear site, wounding many civilians. On 24 March, Tel Aviv was also hit by new waves of missiles. وهذا الخميس مرة أخرى، أُبلغ عن وقوع أضرار وعدة إصابات طفيفة في وسط إسرائيل بعد مزيد من الحرائق الإيرانية.

إن استمرار الإضرابات هذا يضعف مباشرة حجة حملة حاسمة بالفعل. وبطبيعة الحال، فإن أنظمة الدفاع الإسرائيلية تعترض معظم المقذوفات، ويزعم المسؤولون العسكريون الإسرائيليون والأمريكيون أنهم دمروا جزءا كبيرا من أجهزة الإطلاق الإيرانية. غير أن الواقع لا يزال واقعا في البلد الذي يضرب يوميا تقريبا، وأحيانا مع أحواض ثقيلة أو أكثر تعقيدا مما كان متوقعا. مرة أخرى، خطاب دونالد ترامب على النصر الذي تم تحقيقه بالفعل يأتي ضد التسلسل الزمني العسكري الأقل خطا بكثير.

اتفاق قُدّم على أنه وشيك، في حين أن طهران لا تزال ترفض العرض الأمريكي

النقطة الثالثة من التوتر تتعلق بالدبلوماسية نفسها. (دونالد ترامب) يؤكد لـ(إيران) أنه يريد صفقة غير أن الرد الإيراني المرسل عبر القنوات غير المباشرة لا يزال سلبيا في هذه المرحلة. ووصف أحد كبار المسؤولين الإيرانيين الاقتراح الأمريكي بأنه " غير عادل وغير عادل " ، معتقدا أنه كان في المقام الأول لصالح واشنطن وإسرائيل. ولا تزال طهران تدعي أن الدبلوماسية ليست مغلقة تماما، ولكنها ترفض الشروط الحالية للخطة الأمريكية.

ولا تزال الفجوة عميقة في محتوى الاتفاق المحتمل. وستشمل خطة الولايات المتحدة المؤلفة من 15 نقطة البرنامج النووي، والقذائف التسيارية، والدعم الإيراني لحلفائها الإقليميين، ومسألة أورموز. وفي المقابل، تدعو إيران إلى وضع حد دائم للحرب، والتعويض عن الدمار الذي لحق بها، والضمانات الأمنية، وإدراج القضية اللبنانية في أي حل أوسع. التناقض بين صيغة (ترامب) لـ(إيران) أنّ (الجوائز) وقوّة المواقع المُتبادلة في الواقع يفسّر سبب عدم وجود اتفاق بعد.

خطاب النصر يخفي صراعاً مُثيراً

The presidential statement seeks to impose a simple image: Iran would have lost, Washington would have gained the advantage, and the conclusion would now depend on American goodwill alone. لكن الأدلة التي تراكمت في الأيام الأخيرة تعقّد هذه القصة ويمتد الجدول الزمني، ولا يعاد فتح أورموز، ولا تزال النيران الإيرانية مستمرة ضد إسرائيل، ولا تزال المواقف الدبلوماسية بعيدة جدا. وحتى في الجانب الأمريكي، يعترف العديد من المسؤولين بأنه لا شيء حتى الآن يضمن إبرام اتفاق.

وجوهر هذه المشكلة هو: إن دونالد ترامب يتكلم كما لو كانت الحرب تدخل مرحلتها النهائية، في حين أن الحقائق تظهر بالأحرى صراعا طال أمده وإقليميا ولا يزال ينتج صدمات عسكرية وطاقية ودبلوماسية كبرى. ولذلك، فإن تدخله يوم الخميس يعزز صورة الضغط الأقصى بقدر ما يعزز صورة الفجوة المتزايدة بين الاتصال السياسي للبيت الأبيض وواقع الأرض.