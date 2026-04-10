ترامب يسوي حساباته بين منظمة حلف شمال الأطلسي وماغا

فتح دونالد ترامب جبهة سياسية جديدة في أعقاب التسلسل الإيراني: ضد منظمة حلف شمال الأطلسي، التي يعتبرها مخيبا للآمال، وضد جزء من مجرة ماغا، التي تتهمه بالمغازلة مع حرب أوسع ضد إيران قبل الانسحاب إلى هدنة مشوشة. وفي غضون ساعات قليلة، يُقبض على الرئيس الأمريكي مع حلفائه الأوروبيين، متهماً بعدم ملاحقته لواشنطن، ثم بعدة أرقام إعلامية للطوم اليميني، وهو يقطع الآن على الخط الإيراني. هذا الهجوم المزدوج يقول شيئاً بسيطاً: بعد رغبته في الظهور كقائد حرب وبعد ذلك كصانع وقف إطلاق النار، (ترامب) يحاول الآن استعادة السيطرة على قصة تهرب منه في الخارج وفي معسكره.

التسلسل يكشف سياسياً وعلى الصعيد الدولي، تلوم ترامب منظمة حلف شمال الأطلسي على عدم مواءمتها في الأزمة الإيرانية، وتهدد مرة أخرى تحالف الأطلسي. وداخلياً، يتخذ أصواتاً كانت من بين أكثر الأصوات فائدة للسخرية الرقمية والسمعية البصرية، مثل تاكر كارلسون، وميغين كيلي، وكانديس أوينز، أو أليكس جونز، وكلها أصبحت حرجة في إدارته للقضية الإيرانية. النسيج عميق: بالنسبة للبعض، كان (ترامب) متحارباً جداً؛ وبالنسبة للآخرين، تراجع بسرعة كبيرة؛ بالنسبة له، الجميع خان روح « ماغا » التي يعيد الآن تحديدها حول كلمة: الفوز.

وتأتي هذه الأزمة حيث أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال هشا وغامضا ومتنازعا في آثاره الحقيقية، ولا سيما بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان والتوترات حول مضيق أورموز. Reuters sums up the malaise: the White House proclaims a war almost over, but American objectives remain unclear, opinion is sceptical, and the story of a clear victory does not impose either on the international or on the trumpist base. في هذا المكان من عدم اليقين بالضبط ترامب يسوي حساباته

منظمة حلف شمال الأطلسي، هدف فوري للغضب الطرامبي

الهدف الأول هو منظمة حلف شمال الأطلسي The Associated Press reports that Trump hardened the tone against the alliance, which he described as a paper roder, a paper tiger, by accusing the allies of failing to meet his expectations in the war against Iran. According to AP, he even revived his threat of withdrawing the United States from NATO, in a new demonstration of pressure against Europeans. ولم ترغب المنظمة، من جانبها، في المشاركة مباشرة في هذا الصراع، مخلصة لطبيعة التحالف الدفاعي. هذا التقييد أشعل الإحباط الرئاسي

وجوهر النزاع هو الخليج وتقاسم العبء العسكري. وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن ترامب تتطلب التزامات ملموسة لتأمين مضيق أورموز، وهو أحد أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم. وهذا الطلب، الذي وجه بصفة خاصة إلى الأمين العام مارك روت، يمثل امتدادا لمنطق المحيط الأطلسي نحو أزمة يعتبرها عدة أوروبيين أول من يختارها الأمريكي – الإسرائيلي. هناك الكسور: يتحدث واشنطن عن التضامن الاستراتيجي، في حين يتكلم العديد من الحلفاء عن التحلي بالحذر والدفاع الصارم ورفض الدخول في حرب يختارها آخرون.

هذا التوتر ليس نظرياً وأظهر رويتر أن إسبانيا أغلقت المجال الجوي لطائرات ذات صلة بالنزاع واعتمدت خطا بالغ الأهمية نحو الحرب، بينما قاومت عواصم أخرى، ولا سيما باريس ولندن، فكرة شن هجوم مباشر على إيران. هذا يغذي غضب (ترامب) الذي يرى هذه التحفة الأوروبية كلاً من قلة الولاء وتذكرة محرجة وبعبارة أخرى، يريد الرئيس الأمريكي لمنظمة حلف شمال الأطلسي مفيدة عندما يفتح واجهة، لكنه يواصل إضعاف التحالف حالما لا يطيع.

ويظهر مارك روت في هذا السياق على أنه أكثر صدمة من محكم. وتشير الرابطة إلى أن الأمين العام يحاول الحفاظ على الرابط عبر المحيط الأطلسي بإبقاء ترامب على قيد الحياة، حتى لو أخذ مخارج أكثر عنفا. ولكن هذه الدبلوماسية الهادئة لها حدودها. وكلما زادت الهجمات التي تشنها منظمة حلف شمال الأطلسي على عدم دعمها لإيران، كلما أضعفت مصداقية التحالف الذي تدعي رغبتها في حشده. والتناقض جبهي: فهو يتطلب من منظمة حلف شمال الأطلسي خدمة السلطة الأمريكية، في حين يهين علنا الثقة التي ترتكز عليها هذه السلطة.

افطار ايران

الجبهه الثانيه داخليه و قد يكون اكثر خطورة على ترامب TheWall Street Journalيُفيدُ بأنّه هاجمَ مباشرةً على الحقيقةِ الإجتماعيةِ عدّة شخصيات متحفظةِ التي تنافسَ على خطِّه على إيران، يَدْعوهم « خاسرون » و »أشخاصَ مُتحمّلونَ. » The names cited are heavy: Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Ors and Alex Jones. ليس جميعهم يؤدون نفس الدور في عالم ال Maga، ولكن لديهم جميعا نقطة مشتركة: يتحدثون إلى حق شعبي أو قومي أو منعزل اعتبروا منذ وقت طويل أن المغامرات الخارجية تخون وعد أمريكا أولا.

ولم ينجم هذا الصراع عن وقف إطلاق النار نفسه، بل عن كامل التسلسل الإيراني. وهددت ترامب إيران بعبارات متطرفة، متجهة إلى حد بعيد نحو تصاعد تدمير حضارة بأكملها، قبل أن تتراجع عن اتفاق هش يعتبر أن أكثر مؤيديها حرابا غير كاف وأن أكثر مؤيديها المناهضين للحرب يعتبرون خطرا. تزوج حتى يتحدث عن نقطة اقتحام في وسائط الإعلام في ماغا، مع تسارع تجزؤ النظام الإيكولوجي المؤيد للسخرية. ويشجب البعض الانجراف التدخلي، والبعض الآخر يهين التراجع، والآخرين في آن واحد.

الفجوة الايديولوجية عميقة ويقبل جزء من قاعدة ماغا موقفاً عدوانياً طالما ظل بلاغياً ومذهلاً وركز على التخويف. ولكن بمجرد ظهور تهديد حرب طويلة ومكلفة وغير قابلة للقراءة، فإن انعدام الثقة القديم في عمليات إعادة الظهور التي لا نهاية لها من الحرب. وهذا هو المكان الذي يواجه فيه ترامب صعوبة حقيقية: فقد بنى مؤخرته بالوعد بكسر المحافظين الجدد وكوارث الشرق الأوسط، ثم وجد نفسه يتحدث ويتصرف كما لو كان بإمكانه إعادة فتح إحدى هذه الجبهات دون تكلفة سياسية. ردة فعل المؤثرين تكشف عن هذا التناقض الاستراتيجي

قضية (لورا لومر) توضح خط كسر آخر TheDaily Beastتُفيد بأنّها شجبت الصفقة مع (إيران) كـ « جميلة لأمريكا » بينما تواصل دعم (ترامب) شخصياً This type of position reflects a typically trumpist phenomenon: loyalty to the leader can survive the rejection of his decision. لكن هذا لا يحل مشكلة البيت الأبيض عندما تبدأ الأرقام الأكثر ولاءً بالقول أن الخط الذي يليه سيء، الاضطرابات تم تركيبها بالفعل في القاعدة.

(ترامب) يحاول إعادة تعريف (ماغا) بطريقته الخاصة

في مواجهة هذا المخالفة، (ترامب) لا يحاول إعادة القطع معاً إنه يحاول إعادة تعريف ماغا وفقاًWall Street Journalوأكد أن قلب الحركة ليس الرفض القاطع للحروب الخارجية، ولكن القدرة على ذلك هي إعادة صياغة حاسمة. It shifts the centre of gravity of the trumpism: less anti-interventionism than brutal efficiency, less strategic prudence than claimed victory.

هذه الشريحة ليست تافهة يسمح لـ(ترامب) بمهاجمة انتقاده على جبهتين في نفس الوقت الأوروبيون من منظمة حلف شمال الأطلسي سيكونون حلفاء ضعيفين يرفضون المشاركة في القتال وسيكون المؤثرون في الماجاة المناهضة للحرب من الأخلاق الساذجة أو منتهكين غير قادرين على فهم منطق السلطة. وفي كلتا الحالتين، يضع ترامب نفسه في المركز بوصفه المترجم الشرعي الوحيد للصلابة. ولكن هذا الموقف ينطوي على تكلفة: فهو يقترب من خطابه الذي زعم أنه حاربه مرة، خطاب المدير التنفيذي الأمريكي الذي يهدد ويضرب ويطالب بالمواءمة، ثم يعامل أي تحفظ على أنه خيانة. وهذه الجملة الأخيرة هي تحليل لهجماتها المتزامنة ضد منظمة حلف شمال الأطلسي ونقادها ماغا.

مشكلة (ترامب) هي أن قاعدته أكثر تجانساً The media trempism of the years 2024-2025 was based on a coalition of nationalists, anti-establishment populists, isolationists, conservative Christians and cultural hawks. إن الحرب ضد إيران تختبر حدود هذا التحالف. بعض الناس دائماً يريدون المزيد من القوة آخرون يريدون سياج استراتيجي على الجبهات الخارجية والبعض الآخر يريد أخيرا أن يرى التهديد دون واقع الحرب. (ترامب) يحاول التحدث مع المجموعات الثلاث في آن واحد وهذا بالضبط ما يجعل موقفه غير مستقر

هدنة لم تغلق الأزمة

وقف إطلاق النار مع إيران كان يمكن أن يعرض عليه الخروج. غير أن رويترز تشير إلى أنها لا تزال محاطة بالغموض، سواء فيما يتعلق بظروفها الحقيقية أو باستدامة هذه الظروف. The persistent tensions in Lebanon, the uncertainties over Ormuz and the absence of clearly achieved US goals prevent Trump from turning this sequence into a simple victory. على الصعيد الدولي، شك حلفائه. وفي معسكره، لا يزال النقاد قائما. In the opinion, rising energy prices and a sense of confusion weight.

لهذا (ترامب) يسوي حساباته الآن فهو لا يستجيب فقط للخلافات. إنه يحاول تأديب قصة تهرب منه وبهجومه على منظمة حلف شمال الأطلسي، يسعى إلى جلب حصة من التكلفة السياسية للتسلسل الإيراني إلى الحلفاء. عن طريق مهاجمة المؤثرين في (ماغا) يحاول منع المعارضة الإيديولوجية من التحول إلى كسر دائم ولكن هذه الاستراتيجية تشكل خطراً واضحاً: فكلما صنف أعداءاً في معسكره وبين حلفائه، كلما أوضح أنه لم يعد يتحكم بشكل كامل في تحالفه السياسي أو بيئته الاستراتيجية. This conclusion is based on an analysis based on its public attacks and the context described by Reuters, AP and WSJ.

مشروع قانون سياسي مزدوج

أساساً، التسلسل يقول شيئين الأول هو أن (ترامب) لا تزال تعتبر التحالفات أدوات للمعاملات، مفيدة طالما أنها تطيع وتستوصف بمجرد مقاومتها. الثاني هو أنّ مجال (ماغا) لم يعد جسداً مُنضبطاً تماماً ويصبح ذلك تحديا حقيقيا للسياسة الخارجية، لا سيما عندما تنشط الأزمة في صدمات الحروب التي لا نهاية لها.

أراد (ترامب) أن يظهر كالذي يضرب (إيران) بقوة ويجبر (الناتو) على أن يتبع ويفرض الصمت في معسكره وفي الوقت الحاضر، يجد نفسه مع تحالف الأطلسي الهش، وقاعدة منقسمة، ومؤثرين في التمرد، وهدنة لم تمسح الشكوك. ومن المثير للسخرية في هذه اللحظة: فبرغبتها في إظهار أنها لا تزال المركز الوحيد لخطورة الحق الأمريكي والمخيم الغربي، فإنها تكشف قبل كل شيء عن مدى الشقوق التي تحيط الآن بقوتها.